Wie isoliert der Westen in der Frage der Anerkennung Palästinas ist

Freitagsgedanken

Da vor dem Hintergrund des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza nun sogar einige EU-Staaten angekündigt haben, Palästina als Staat anzuerkennen, lohnt sich ein Blick auf die Frage, welche Staaten der Welt Palästina anerkannt haben und welche nicht.

Die deutschen Medien erwecken unterschwellig den Eindruck, Palästina sei praktisch von keinem Staat der Welt anerkannt, während sie beispielsweise den Kosovo als regelrecht allgemein anerkannten Staat darstellen. Den Eindruck , Palästina sei praktisch von niemandem anerkannt, verbreiten die deutschen Medien so erfolgreich, dass sogar ich überrascht war, als ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS diese Grafik gesehen habe, die zeigt, welche Staaten Palästina in welchem Zeitraum als Staat anerkannt haben. Nur die grau markierten Staaten verweigern Palästina die Anerkennung.

Die Staatlichkeit von Palästina wird derzeit von 143 der 193 UN-Mitgliedsstaaten anerkannt, das ist die gesamte nicht-westliche Welt. Übrigens sieht Landkarte der Anerkennung des Kosovo laut Wikipedia derzeit so aus.

Das ist ein schönes Beispiel für die tendenziöse Berichterstattung der deutschen Medien, die den Eindruck erwecken, Kosovo wäre ein recht allgemein anerkannter Staat, der nur von Bösewichten wie Serbien und Russland nicht anerkannt wird, während sie gleichzeitig den Eindruck erwecken, Palästina sei eine mehr oder weniger von Terroristen beherrschte Region, die nur von einigen wenigen durchgeknallten Staaten als Staat anerkannt wird. Dabei ist das Gegenteil der Fall.

Und wieder verschweigen die deutschen Medien ihrem Publikum, wie isoliert der Westen international dasteht und erwecken nach wie vor den Eindruck, der Westen sei der Nabel der Welt.

