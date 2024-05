Wie in Russland über Störungen des GPS-Systems berichtet wird

NATO-Manöver

Es gibt immer wieder Meldungen, dass das GPS-System über der Ostsee und an den Grenzen Finnlands und der baltischen Staaten zu Russland gestört wird. Westliche Politiker reden von einem "hybriden Angriff" Russlands und einer Gefahr für den zivilen Flugverkehr. Ist das was dran?

Medien im Baltikum und in Finnland bringen dramatische Berichte über Störungen des GPS-Systems an den Grenzen zu Russland und über der Ostsee. Von einem „hybriden Angriff“ Russlands ist die Rede und von einer Gefährdung des zivilen Flugverkehrs.

In deutschen Medien sind die Meldungen bisher weniger dramatisch. Im Spiegel erfahren wir beispielsweise:

„Im Reiseflug sind Flugzeuge dagegen nicht zwingend auf Satellitennavigation angewiesen, weil es mehrere unabhängige Navigationssysteme an Bord gibt. Eine Alternative zum GPS ist das Inertial Reference System (IRS). Dieses wird am Startflughafen mit der Position gefüttert. Anschließend misst es ständig Bewegung und Drehung des Flugzeugs – und kann so ohne Satellitensignal präzise vermelden, wo sich die Maschine befindet.“

Und wer sich mit der Fliegerei auskennt, der weiß, dass heute praktisch Flughäfen ein Instrumentenlandesystem (engl. instrument landing system, ILS) haben, mit dem Flugzeuge auch bei geringer Sicht ohne GPS zur Landebahn geführt werden.

Wer stört die Signale?

Wir müssen uns daran erinnern, dass GPS nicht entwickelt wurde, damit wir Navigationssysteme auf dem Handy haben, sondern dass GPS ursprünglich eine Entwicklung des Pentagon ist, deren Zweck darin besteht, Raketen zielgenau ins Ziel zu führen. GPS ist also in erster Linie ein militärisches Instrument.

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die NATO derzeit Steadfast Defender, das größte NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg durchführt, dessen Geografie sich vom Baltikum bis nach Rumänien entlang der Grenzen von Russland, Weißrussland und der Ukraine erstreckt, hätte Russland durchaus einen Grund, die GPS-Signale zu stören, weil das Manöver als Tarnung einer Einführung von NATO-Truppen in die Ukraine dienen könnte und die NATO-Truppen an den Grenzen Russlands und Weißrusslands dabei als direkte Drohgebärde gegen Russland dienen würden. Details dazu finden Sie hier.

Natürlich könnten es auch die NATO selbst sein, die GPS während des Manövers stört. GPS während Manövern und Kampfhandlungen zu stören ist nichts besonderes, sondern Routine. Aber dass Russland ein Motiv hat, ist unbestritten und selbst in Russland spekulieren Experten, dass es die russische Armee dahinter stecken könnte.

Hier übersetze ich einen Artikel des russischen Portals Fontanka.ru zu dem Thema, den ich sehr lesenswert fand.

Beginn der Übersetzung:

Flugzeuge fliegen nicht, Regierungen sind besorgt: Finnland beschwert sich über russische GPS-Störsender

Finnische und estnische Behörden schlagen Alarm: Das Signal des GPS-Satellitensystems an der Grenze zu Russland wird regelmäßig gestört. Die Behörden stellen das Problem als Bedrohung der nationalen Sicherheit dar, die finnische Außenministerin beschuldigt Moskau direkt, und es wurde bereits eine Blockade des Kaliningrader Gebiets besprochen.

Finnische Medien berichteten am Vortag, dass die Außenministerin Elina Valtonen sagte, Russland sei an der Störung des GPS-Systems im Gebiet des Finnischen Meerbusens beteiligt.

Die Briten waren die ersten, die das Problem der GPS-Signalausfälle über der Ostsee angesprochen haben. Das Flugzeug des britischen Verteidigungsministers befand sich im März auf dem Weg von Polen nach London, als die Piloten in der Nähe von Kaliningrad einen fehlerhaften Betrieb des Satellitensystems feststellten. „Die britische Luftwaffe ist zwar gut darauf vorbereitet, dieses Problem zu lösen, aber es stellt dennoch ein unnötiges Risiko für zivile Flugzeuge dar und kann Menschenleben gefährden. Dafür gibt es keine Entschuldigung, und es handelt sich um eine grobe Verantwortungslosigkeit seitens Russlands“, waren britische Verteidigungsbeamte schon damals nicht zimperlich in ihren Formulierungen.

Die Sun, eine britische Zeitung, die für ihre Leichtigkeit bei der Darstellung von Fakten bekannt ist, veröffentlichte umgehend eine Europakarte mit Linien von Flugrouten von London aus, die allein über das Osterwochenende „von Russen angegriffen wurden, die das GPS-Signal stören“. Das waren immerhin 56.000 Flüge. In England wurde man sehr unruhig: Sie fliegen in den Urlaub nach Zypern und Sie werden von russischen Funkwellen beeinflusst und des heimischen und vertrauten GPS beraubt.

Die russische Bedrohung

Seit die Engländer darauf aufmerksam gemacht haben, haben auch die Finnen und die Balten angefangen, darüber zu reden und konkrete Beweise anzuführen. Es waren GPS-Fehlfunktionen, die Finnair für die Umkehr zweier Flüge von Helsinki nach Tartu am 26. und 27. April verantwortlich machte. Wenig später weigerte sich eine Finnair-Maschine, in Joensuu an der Grenze zu Russland zu landen, und ihre Piloten beschlossen, nach Helsinki zurückzukehren.

Daraufhin gaben die estnischen Fluggesellschaften bekannt, dass es nun gefährlich sei, nach Tartu zu fliegen, und strichen vorübergehend alle Flüge dorthin.

Obwohl moderne Flugzeuge GPS nur als Hilfssystem verwenden und der Verlust des Signals für den Flug nicht kritisch ist, gab dieser Unfall den Außenministerien der baltischen Staaten und Finnlands Anlass, ihre akute Besorgnis über einen „hybriden Angriff und eine Bedrohung für unsere Bevölkerung und unsere Sicherheit, die wir nicht tolerieren werden“, zum Ausdruck zu bringen.

Dass das russische Verteidigungsministerium Übungen zur Unterdrückung von Funksignalen, einschließlich GPS-Signalen, durchführt, wird nicht allzu sehr verborgen. Solche Manöver fanden beispielsweise im August 2023 in der Nähe von Kaliningrad statt und offizielle Medien haben darüber berichtet.

Im Prinzip ist der militärische Sinn der Unterdrückung von GPS selbst für westliche Medien schon vollkommen offensichtlich. So wies die polnische Ausgabe von Interia auf die geringe Wirksamkeit der kürzlich von der NATO an die Ukraine übergebenen Lenkbomben GLSDB hin. Es hat sich herausgestellt, dass ihre präzise Lenkung ein klares GPS-Signal erfordert, aber die russischen Truppen blockieren es an der Frontlinie vollständig.

Übrigens haben die israelischen Behörden bei dem jüngsten iranischen Raketenangriff auf Israel das GPS-Signal gleich in den ersten Minuten abgeschaltet. Es ist davon auszugehen, dass dies neben anderen Maßnahmen auch dazu beigetragen hat, die Wirkung des Angriffs zu minimieren.

Gleichzeitig unterstellen polnische Medien, ohne den Widerspruch zu bemerken, den Russen eine ganz andere Motivation. „Aktionen zur Störung des GPS werden von Russland nur zu Propagandazwecken eingesetzt, können aber keinen wirklichen Schaden anrichten“, schreibt dieselbe Interia und erklärt, dass GPS-Störungen für zivile Flugzeuge völlig ungefährlich sind, da sie von Piloten gesteuert werden und mit den Bodendiensten über völlig andere Kommunikationssysteme kommunizieren. Wie man das mit der Version der baltischen Länder und der Finnen „verheiraten“ kann, ist unklar.

Wir haben die gleichen Probleme

Probleme mit dem GPS-Signal sind für Russen, vor allem in großen Metropolen, nichts Überraschendes. Smartphone-Navigationsgeräte fangen hin und wieder an, Unsinn zu zeigen, oder stürzen sogar ab. Nach mehr als zwei Jahren ärgert sich darüber niemand mehr besonders und die Taxifahrer und Kuriere, die am meisten unter den Ausfällen leiden, suchen bereits nach Möglichkeiten, diesen Effekt zu bekämpfen.

„Yandex“, das führende Unternehmen in der Kurier- und Taxibranche, führte im Herbst 2023 eine neue Funktion seiner Navigationssoftware ein, die dem Nutzer hilft, nicht nur per GPS, sondern auch anhand von Signalen nahe gelegener Wi-Fi-Punkte und Mobilfunk-Basisstationen zu navigieren. In einigen Fällen wird empfohlen, das Telefon ganz vom GPS zu trennen und die Position über Wi-Fi und LTE zu bestimmen.

Offizielle Stellen haben wiederholt darauf hingewiesen, dass man sich nicht vollständig auf ein ausländisches Satellitensystem verlassen sollte, das nicht von den russischen Behörden kontrolliert wird und in Russland nach dem Willen seiner Besitzer jederzeit den Betrieb einstellen kann. Es wurde sogar vorgeschlagen, es präventiv zu blockieren. Dabei verweisen sie auf das einheimische GLONASS, das in letzter Zeit seine Qualität und Reichweite deutlich verbessert hat.

Offiziell weisen die russischen Behörden den Vorwurf böswilliger Handlungen zurück, die ihren Nachbarn schaden könnten. Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, hält solche Vorfälle generell nur für spezifische Phänomene rein technischer Natur und schlägt vor, das Verkehrsministerium um Klärung zu bitten. Er gab nicht an, warum es das Verkehrsministerium ist und nicht etwa das Finanzministerium oder eine der Strafverfolgungsbehörden, aber die von ihm vorgeschlagene Richtung impliziert auf jeden Fall, dass das Problem ziviler und nicht militärischer Natur ist.

Außerdem dürfte die Alltäglichkeit, mit der der Sprecher des Präsidenten darüber sprach, darauf hindeuten, dass die GPS-Sperrung für die Russen selbst kein Problem darstellt. Und in der Tat sind nicht nur die Moskauer und St. Petersburger, sondern auch die Bewohner auf dem Lande seit langem daran gewöhnt, ohne dieses System zu leben, und bemerken es oft nicht einmal.

So hat zum Beispiel die Website gpsjam.org, die Aufzeichnungen über Störungen des GPS-Systems führt, in letzter Zeit tatsächlich sehr starke Störungen nicht nur über Moskau, St. Petersburg, dem Leningrader Gebiet und dem gesamten Finnischen Meerbusen, sondern auch über den Regionen Karelien, Murmansk und Archangelsk angezeigt. Das gilt auch für die Linie Ryazan-Vladimir-Nizhny Novgorod. Es gibt Löcher bei Kasan, Uljanowsk, Samara und Syzran. Und bei Wolgograd und Aktobe. Und im Süden im Streifen von Sotschi-Tscherkessk-Mineralnye Vody-Grozny. Außerdem zeigt der Dienst Störungen über der Krim, ihrer Westküste sowie den Regionen Cherson und Saporoschje an. Interessanterweise sieht gpsjam.org keine Probleme über den Regionen Donezk und Lugansk. Wie die Website die Daten vor der Veröffentlichung sammelt und wem sie gehört, ist unbekannt.

Gesonderte Fragen stellen sich zu Löchern über Finnland (recht weit von der russischen Grenze entfernt) sowie über der Schwarzmeerküste Georgiens und der Türkei. Weitere gibt es über Zypern und Israel. Es ist sicherlich schwierig, diese Störungen mit den Aktionen russischer Geheimdienste in Verbindung zu bringen.

Es hätte einen Sinn

Dennoch räumen Branchenexperten durchaus ein, dass die Störung des GPS-Signals entlang der Grenze zu den baltischen Staaten und Finnland sowie über dem Finnischen Meerbusen in der Tat eine Folge einiger Verteidigungsmaßnahmen der russischen Sicherheitsbehörden sein könnte. Zumal es dafür technische Möglichkeiten gibt.

„Offenbar gibt es den Verdacht, dass Drohnen unter anderem mit Beteiligung der baltischen Staaten gestartet werden“, sagt Juri Brjukwin, Leiter von Rustelecom. Denis Kuskow, Direktor von Telecom Daily, ist der gleichen Meinung: „In normalen Zeiten wäre das Stören von GPS ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Aber jetzt haben wir offen feindselige Länder an unseren Grenzen, und sogar Finnland ist der NATO beigetreten, und dort finden fast ununterbrochen Militärmanöver statt. Wir wissen nicht mit Sicherheit, woher diese Drohnen zu uns nach St. Petersburg kommen. Sie könnten aus der 700 Kilometer entfernten Ukraine kommen, was sehr zweifelhaft ist. Oder vielleicht aus dem Gebiet Russlands oder aus den nächstgelegenen anderen Ländern. Es ist logisch, dass sich Russland unter den gegenwärtigen Umständen selbst verteidigt, und daran ist nichts Seltsames.“

Während baltische und finnische Politiker lediglich ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen und damit drohen, „das Problem auf EU-Ebene zur Sprache zu bringen“, geben weniger verantwortungsbewusste Redner, die aber offensichtlich die Wünsche eines bestimmten Teils der lokalen Wählerschaft zum Ausdruck bringen, bereits energischere Antworten auf die „hybride Bedrohung“ durch Russland.

„Die Störung des GPS geht von Russland und seiner Enklave Kaliningrad an der Ostsee aus. Wenn Russland unseren Flugverkehr stört, warum dann nicht den Zugang Russlands zu Kaliningrad verbieten oder einschränken?“, zitierte die finnische Publikation Verkkouutiset Mika Aalto, Direktor des Foreign Policy Institute und Kandidat für die Wahlen zum Europäischen Parlament.

Ende der Übersetzung

