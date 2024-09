Wirtschaftskrise

Die Ankündigung der VW-Spitze, dass Massenentlassungen und Werksschließungen in Deutschland drohen, ist auch in russischen Medien ein Thema.

Dass VW mit seiner Ankündigung von Massenentlassungen und Werksschließungen bis nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen gewartet hat, um der deutschen Opposition aus AfD und BSW keine zusätzliche Wahlhilfe zu geben, war wenig überraschend. Die Wahlergebnisse wären für die Blockparteien CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne noch schlimmer ausgefallen, wenn die Wähler davon einige Tage vor der Wahl erfahren hätten.

Hier will ich zeigen, wie in Russland über die Krise von VW berichtet wird und habe den Artikel eines Experten übersetzt, den die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Die Uhr tickt: Was sind die Gründe für die Schließung der Volkswagenwerke in Deutschland?

Igor Morzharetto, Partner der Analyse-Agentur Autostat, über Rationalität und Verschwörungstheorien hinter den Misserfolgen des deutschen Automobilkonzerns

Unglaubliche, wie es scheint, Nachrichten erschütterten diese Woche die weltweiten Medien: Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen plant, eine Reihe seiner Werke in Deutschland zu schließen. Die Sensation ist, dass das Unternehmen in seiner fast 90-jährigen Geschichte die Produktion in Deutschland noch nie aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt hat. Wenn es Werke geschlossen hat, dann nur selten und nur im Ausland.

Das letzte Mal geschah das vor zwei Jahren in Russland, aber da war die Entscheidung rein politisch. Aber nie in Deutschland selbst. Da kündigte der Konzern fast jährlich, wenn nicht die Eröffnung neuer Werke, so doch deren Ausbau an. Und jetzt ist es passiert…

Wer bleibt übrig?

Der Konzern bereitet sich darauf vor, in Deutschland ein Automobilmontagewerk und ein Werk für die Produktion von Komponenten zu schließen. Das wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Diese Maßnahmen werden als „notwendig, um die Kosten zu senken und die Nachhaltigkeit des Konzerns unter den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen zu erhöhen“ bezeichnet. Und was tun? Die Arbeitskräfte in Deutschland sind sehr teuer, die soziale Belastung ist hoch, und wenn nichts getan wird, droht bald der Bankrott. Und selbst so beliebte Modelle wie Golf oder Tiguan sind nicht mehr rentabel. Der Abbau erfolgt im Rahmen des Programms des Konzerns zur Senkung der Betriebskosten und soll rund 4 Milliarden Euro einsparen.

Dieses Programm wurde bereits im Juni 2023 verkündet, gleichzeitig wurde das Ziel festgelegt, die Kosten bis 2026 um 10 Milliarden Euro zu senken, um eine operative Marge von 6,5 Prozent zu erreichen. Bislang, im ersten Halbjahr 2024, ist der letztgenannte Indikator jedoch auf 2,3 Prozent gesunken. Offenbar ist die Zeit für harte und unpopuläre Maßnahmen gekommen.

Insgesamt arbeiten in den Unternehmen des Volkswagen-Konzerns weltweit etwa 650.000 Menschen, davon etwa 300.000 in Deutschland. Volkswagen hat in Deutschland sechs Autowerke: in Wolfsburg, Hannover, Dresden, Osnabrück, Zwickau und Emden. Obwohl die Kandidaten für einen Abflug noch nicht offiziell benannt worden sind, sind die Hauptkandidaten – weil nicht allzu effizient – die Werke in Dresden und Osnabrück.

Gerüchte über die Schließung der Gläsernen Manufaktur in Dresden kursieren seit langem, fast seit der Gründung dieses „Vorbildunternehmens“ im Jahr 2002. Ferdinand Piёch, der damalige Konzernchef, war sehr stolz auf das Werk. Klar: Jeder Käufer konnte nach Dresden kommen und durch die Glaswände (daher der Name) sehen, wie schnell und qualitativ hochwertig sein Auto zusammengebaut wurde. Nun, es ist schön, modern, aber… zu teuer, unrentabel. Man begann mit Premiummodellen, aber jetzt wird in der Gläsernen Manufaktur in Dresden nur noch das elektrische Schrägheck Volkswagen ID.3 produziert. Die Nachfrage danach ist gering und es bildet sich keine Schlange der Käufer an den gläsernen Wänden.

Und das VW-Werk in Osnabrück? Dort werden jetzt VW T-Roc Cabriolet, VW Arteon und Porsche 718 produziert. Und für all diese Modelle wird es laut Strategie keine Nachfolger geben – also gehört auch dieses Werk zu den Ausstiegskandidaten.

Außerdem verfügt der Konzern über mehrere Unternehmen, die Komponenten herstellen. Offenbar sollen auch einige von ihnen geschlossen werden.

Übrigens hat die Tochtermarke Audi vor zwei Monaten die vorzeitige Beendigung der Produktion der elektrischen Crossover Audi Q8 e-tron und Q8 Sportback e-tron in ihrem Werk in Brüssel verkündet. Die Gründe dafür sind die gleichen wie für den gesamten Volkswagen-Konzern: die schwache Nachfrage nach Elektroautos und die hohen Kosten für Arbeit und Energie.

Beim Thema Volkswagen ist natürlich auch zu bedenken, dass VW seit jeher als einer der Top-Arbeitgeber in Deutschland gilt (attraktiv und zuverlässig), der feste sichere Arbeitsplätze, hohe Gehälter und großzügige soziale Garantien bietet. So ist es nicht verwunderlich, dass die Pläne des Unternehmens einen Sturm der Entrüstung ausgelöst haben, und zwar nicht nur bei den Gewerkschaften, sondern auch bei den regionalen Regierungen, die den größten Widerstand gegen die angekündigten Absichten zu leisten versprechen.

Wer ist schuld?

Generell gilt, dass nach der „Hamburger Berechnung“ nicht nur der VW-Konzern und nicht nur die Automobilindustrie, sondern auch alle anderen Branchen der deutschen Industrie in ernste Schwierigkeiten geraten sind. Volkswagen ist ein markantes Beispiel, aber es ist bei weitem nicht das einzige. Bereits im Februar 2023 verkündete der weltgrößte Chemiekonzern BASF Pläne, einen Teil der Produktionsanlagen an seinem Hauptstandort in Ludwigshafen zu schließen. Im Juli 2024 verkündete die Führung von ZF (dem weltgrößten Automobilzulieferer) ihre Absicht, 11.000 bis 14.000 Mitarbeiter zu entlassen, ein Viertel der gesamten Belegschaft in Deutschland. Und nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages planen bis zu 40 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, die Produktion zu reduzieren oder ins Ausland zu verlagern.

Tatsache ist, dass viele energieintensive Industrien auf „grüne“, erneuerbare Energien gesetzt haben, aber im letzten Jahr hat sich die Stimmung geändert, denn die staatlichen Subventionen, die früher von Bund und Ländern großzügig an diejenigen verteilt wurden, die auf „grüne“ Technologien umsteigen, wurden deutlich gekürzt. Und ohne sie hat sich diese Energie bisher als unrentabel erwiesen, um es gelinde auszudrücken. Bislang wurden die „Erfolge“ durch billiges russisches Gas aus der Pipeline kompensiert, doch das ist nun weg. Und die Industriellen sahen den von der Regierung geförderten Übergang zu erneuerbaren Energien nicht als Chance, sondern als Bedrohung für das Geschäft.

So sieht das Gesamtbild aus. Aber der Volkswagen-Konzern selbst hat intern viele eigene Probleme angehäuft. Viele davon hängen sowohl mit der übereilten Entscheidung zusammen, „endgültig und unwiderruflich“ auf die Produktion von reinen Elektroautos umzustellen, als auch mit dem Management des Unternehmens. Die Situation in der Welt (und insbesondere auf dem Automarkt) ändert sich extrem schnell und unvorhersehbar. Man muss in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, die oft nicht dem Standard entsprechen. Nach den Beobachtungen zu urteilen, verfügten die Manager des führenden deutschen Autokonzerns nicht über diese Fähigkeiten (auch die wiederholte Neubesetzung des Managements hat nicht geholfen). Daher folgte ein Misserfolg dem anderen.

So führte die Krise in einer der IT-Abteilungen zu einer Verzögerung bei der Markteinführung vieler neuer Volkswagen-Modelle. Wegen der Probleme, die bei der Entwicklung der eigenen Plattform für Elektroautos auftraten, musste man sich sogar mit einem Konzern aus China auf die Nutzung seiner Plattform einigen. Und hier wurde plötzlich klar, dass die Nachfrage nach Elektroautos auf der ganzen Welt nachlässt (insbesondere wegen der Kürzung der staatlichen Förderung). In dieser Situation musste das VW-Management die Lebenszyklen von Schlüsselmodellen mit Verbrennungsmotoren, wie dem Golf, verlängern. Und tatsächlich wurden alle vielversprechenden Entwicklungen bei Verbrennungsmotoren praktisch gestoppt. Darüber hinaus hat Volkswagen (und andere europäische Unternehmen) das Marktpotenzial seiner „Elektroautos“, insbesondere des Volkswagen ID.3, stark überschätzt. Vor einigen Jahren erklärte der deutsche Konzern ehrgeizig, dass er bis 2025 der weltweit größte Hersteller von Elektroautos werden wolle. Jetzt schweigt er bescheiden darüber.

Übrigens verliert Volkswagen seine Position in China, wo es seit Jahrzehnten die Nr. 1 ist. Allein im zweiten Quartal 2024 ist der VW-Umsatz dort um 19 Prozent gesunken. Elektroautos des Konzerns sind in China nicht sehr gefragt, denn „Elektroautos“ und Hybride von chinesischen Herstellern sind technologischer, interessanter im Design und billiger. Chinesische Elektroautohersteller bedrängen VW bereits in Europa, und die dortigen Regierungen hoffen, dieses Problem mit neuen, hohen Einfuhrzöllen zu lösen (sie wurden diesen Sommer eingeführt und gehen bis 40 Prozent). Doch die Maßnahme trifft auch europäische Unternehmen, denn viele Modelle für die ganze Welt werden nur in China produziert. Und VW made in China kann nun nicht mehr so einfach in die EU importiert werden.

Einer der Hauptgründe für die Krise der deutschen Industrie sind aber nach wie vor die extrem teuren Arbeitskräfte. Nicht umsonst hat VW (und alle anderen europäischen Autokonzerne) in den letzten 20 Jahren die Produktion konsequent zunächst in osteuropäische Länder (einschließlich Russland) und dann nach China verlagert.

Die verfluchten 10 Millionen

Aber es gibt auch eine Verschwörungstheorie über die Probleme in dem Konzern. Tatsache ist, dass Analysten schon seit langem festgestellt haben, dass, sobald ein Autohersteller weltweit in die Nähe der geschätzten Zahl von 10 Millionen verkauften Autos pro Jahr kommt, sofort Probleme beginnen, die zu erheblichen unglücklichen Folgen führen können. Hierfür gibt es viele Beispiele. So erreichte der amerikanische Konzern GM vor 15 Jahren die „magische“ Zahl – und was geschah dann? Es folgte ein großer Bankrott, die Aufteilung in mehrere Unternehmen und die Schließung einer Reihe legendärer Marken. Nur das Eingreifen der US-Regierung rettete den berühmten US-Autokonzern (der heute zu den zehn verkaufsstärksten Unternehmen gehört).

Vor einigen Jahren schwang sich die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi auf die „magische“ Zahl. Im Jahr 2018 übertraf sie sie mit 10,4 Millionen verkauften Autos sogar. Aber heute hat die Allianz bereits einen ihrer wichtigsten Teile verloren: die russische Marke Lada und unseren gesamten Markt. Renault und Nissan streiten sich untereinander und werden sich irgendwie „scheiden“ lassen. Der Gesamtumsatz ist nach unten gerutscht.

Und VW nähert sich seit einigen Jahren der berühmten Zahl von 10 Millionen und war sehr, sehr nahe dran, aber plötzlich gab es Gerüchte, dass der deutsche Konzern nicht so erfolgreich ist, wie alle dachten.

Mit Mystik hat das natürlich nichts zu tun. Toyota zum Beispiel hat diese Grenze das zweite Jahr in Folge erfolgreich überschritten. Es ist nur so, dass mit zunehmendem Umfang der Produktion auch der Preis für Planungsfehler steigt. Darüber hinaus kommen politische, wirtschaftliche und andere Gründe zusammen. Dazu gehört die Eile, mit der europäische Beamte die Bevölkerung in die „leuchtende ökologische Zukunft“ trieben, damit begannen, Autos mit Verbrennungsmotoren zu verbieten und alle fast zwangsweise auf „elektrisch“ umzustellen. Aber die Gesetze der Wirtschaft konnten nicht überlistet werden.

Die Suche nach Kompromissen

Vertreter der Gewerkschaft der Beschäftigten in der Autoindustrie geben zu den Aussagen über die Schließung der VW-Werke bereits Erklärungen im Sinne von „wir werden das nicht zulassen, wir werden das nicht verzeihen“ ab. Nur wohin kann ihre Hartnäckigkeit führen? Im schlimmsten Fall zum Bankrott des Volkswagen-Konzerns und zum Anstieg der Arbeitslosigkeit.

In der Weltgeschichte gibt es dafür ein klares Beispiel: den Zusammenbruch von Detroit, des einst größten Industriezentrums der USA. Die Probleme von Volkswagen sind nicht nur die Probleme des Managements, sondern auch die Probleme der deutschen Bundesregierung sowie der Regierung des Bundeslandes Niedersachsen, das mit 20 Prozent der Aktien einer der Hauptaktionäre des Konzerns ist und in dem die meisten Werke (Wolfsburg, Hannover, Osnabrück und Emden) betrieben werden. Die Regierung dieses Bundeslandes muss natürlich die Gewerkschaften unterstützen (die Mitarbeiter des Unternehmens sind ihre Wähler) und die Schließung der Werke verhindern. Es müssen also einige Kompromisse gefunden werden.

Generell steht Volkswagen eine lange und schmerzhafte „Verhandlungsperiode“ bevor, mit einem unvorhersehbaren Ergebnis. In der Zwischenzeit läuft die Zeit, und die Uhr tickt für den führenden deutschen Automobilkonzern.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen