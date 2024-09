Putin im O-Ton

In Wladiwostok fand wieder das Östliche Wirtschaftsforum statt und traditionell hat Putin dort eine Grundsatzrede gehalten und dann stundenlang an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Ich zeige in einer Artikelserie seine wichtigsten Aussagen im O-Ton.

In Russland gibt es zwei Wirtschaftsforen, bei denen Präsident Putin jedes Jahr eine Grundsatzrede hält und sich dann stundenlang auf einer Podiumsdiskussion den Fragen eines Moderators und der Teilnehmer stellt. Das Petersburger Wirtschaftsforum ist eher an westliche und afrikanische Teilnehmer gerichtet, das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok behandelt Fragen, die Asien betreffen.

Schon Putins Grundsatzrede beim Östlichen Wirtschaftsforum war – auch für deutsche Leser – sehr interessant, weil sich dabei wieder einmal zeigt, wie unterschiedlich russische und westliche Politiker mit konkreten Fragen umgehen. Während westliche Politiker sich meist in allgemeinen Phrasen ergehen, werden in Russland Probleme beim Namen genannt und auch sehr konkrete Lösungen vorgeschlagen. Wenn ich es zeitlich schaffe, übersetze ich seine Rede am Wochenende.

Hier will ich in einer Artikelserie über die wichtigsten Fragen berichten, die Putin gestellt wurden, und seine Antworten zitieren.

Putin erinnerte daran, dass ein Vertrag zwischen Russland der Ukraine Ende März 2022 bereits ausgehandelt war, aber dass dann Boris Johnson nach Kiew gereist war und sagte, die Ukraine solle bis zum Ende kämpfen. Inzwischen ist es für jeden, der nicht nur westliche Medien konsumiert, bekannt, dass die USA damals einen Friedensschluss verhindert haben, wie zuletzt in der Türkei bestätigt wurde.

Putin sagte, Verhandlungen seien immer noch möglich, aber nur auf Grundlage der damals getroffenen Vereinbarungen:

„Sind wir bereit, mit ihnen zu verhandeln? Wir haben uns nie geweigert, das zu tun. Aber nicht auf der Grundlage irgendwelcher flüchtiger Forderungen, sondern auf der Grundlage der Dokumente, die in Istanbul vereinbart und faktisch paraphiert wurden.“

Putin antwortete nicht auf die Frage nach einem möglichen Land, das als Vermittler für die Gespräche in Frage kommt, betonte aber die wichtige Rolle Chinas, Brasiliens und Indiens. Putin erinnerte wieder daran, dass der Maidan 2014 ein verfassungswidriges und blutiges Ereignis war, das der Grund für die Eskalation 2022 war.

Der malaysische Premierminister, der ebenfalls an der Diskussion teilnahm, erklärte, er habe damals auch von den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew in Istanbul im März 2022 gewusst und habe gedacht, der Konflikt sei schnell zu Ende, weil bekannt war, dass eine Einigung praktisch unterschriftsreif war, dass es dann aber nicht gelungen sei, eine Einigung zu erzielen.

Darauf antwortete Putin:

„Sie verstehen, was der andere Weg wäre? Ja, wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Das sind Leute, die keinerlei Respekt für die Interessen anderer Länder und Völker haben. Leider gibt es solche Leute, die mit Leichtigkeit alle Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, sogar unterzeichnete Dokumente, verletzen.

Sie sagten, dass es uns nicht gelungen sei, in Istanbul durch die Vermittlung von Präsident Erdogan eine Einigung zu erzielen. Aber wir haben es geschafft, eine Einigung zu erzielen – das ist der Punkt! -, wie die Unterschrift des Leiters der ukrainischen Delegation, der das Dokument paraphiert hat, beweist, was bedeutet, dass die ukrainische Seite mit den erzielten Vereinbarungen insgesamt zufrieden war. Es ist nur deshalb nicht in Kraft getreten, weil man ihnen befohlen hat, das nicht zu tun, sondern weil die Eliten der USA, Europas und einiger europäischer Länder den Wunsch haben, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen.

Die dachten, dass sie die Situation ausnutzen und Russland in die Knie zwingen, es zerstückeln können, oder was auch immer sie vorhatten. Sie dachten, sie würden – Manna fällt vom Himmel – ihre strategischen Ziele erreichen, die sie seit vielleicht Jahrhunderten oder Jahrzehnten anstreben. Genau darum geht es hier. Johnson kam und sagte: Nein, kämpft bis zum letzten Ukrainer. Also kämpfen sie weiter.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass diejenigen, die in der Ukraine das Sagen haben, entweder Ausländer oder irgendwelche Außerirdische sind.“



