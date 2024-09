Wie ernst die Lage um das AKW Kursk wegen ukrainischen Beschusses ist

"Zweites Tschernobyl"

Die Ukraine beschießt das AKW Kursk täglich, aber die westlichen Medien und Politiker schauen weg. Nun wurde in Russland daran erinnert, wie gefährlich die Lage ist.

Ich habe gerade erst in meinem ersten Bericht von meiner Kursk-Reise über den täglichen Beschuss des AKW Kursk berichtet, von dem mir hier erzählt wurde. Einige Stunden später war das auch Thema eines Beitrages im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich daher übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Das Kernkraftwerk Kursk könnte durch die Schuld der Ukraine und des Westens zu einem zweiten Tschernobyl werden

Die ukrainischen Streitkräfte beschießen das Kernkraftwerk. Bislang ist es gelungen, die Raketen, Granaten und Drohnen abzufangen. Aber es gibt gegen keine Garantie gegen diese verrückten Angriffe. Am 11. August warf eine ukrainische Drohne eine Bombe ab und beschädigte die sogenannte offene Schaltanlage im Kernkraftwerk Kursk schwer.

Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, zeigen wir, wie eine typische Schaltanlage aussieht. Das ist buchstäblich eine Ansammlung von Drähten, Isolatoren, Hochspannungstransformatoren und Masten, ein sehr empfindlicher Teil jedes Kraftwerks. Und sie wird nicht an einem Tag gebaut oder repariert.

Und buchstäblich am Tag nach Grossis Besuch fanden Kämpfer der Nationalgarde in der Nähe des Kernkraftwerks Kursk ein Fragment einer HIMARS-Rakete, die mit 180 nicht explodierten zerstörerischen Elementen gefüllt war. Was passiert wäre, wenn die Rakete das dahinter liegende Kraftwerk getroffen hätte und explodiert wäre – und das war die Absicht der Schützen -, ist eine erschreckende Vorstellung… Ein zweites Tschernobyl!

Die Sache ist die, dass im AKW Kursk noch zwei RBMK-1000-Reaktoren vom Typ Tschernobyl in Betrieb sind. Die ganze Menschheit erinnert sich daran, was passiert, wenn ein solcher Reaktor explodiert. Und wenn Grossi sagt, es bestehe die „Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls“ auf russischem Territorium, dann weiß er, welche Art von „Zwischenfall“ er meint, denn die Reaktoren in Kursk stehen wie nackt da, ohne physischen Schutz.

Um Grossi zu zitieren: „Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Kernkraftwerk etwas Besonderes ist. Es handelt sich um Reaktoren des Typs RBMK, die bauartbedingt nicht über eine Schutzhülle, das „Containment“, verfügen, die andere Reaktoren haben. Das sind Strukturen, die zum Beispiel einem Flugzeugabsturz standhalten können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Kern, das radioaktive Material, durch ein gewöhnliches Gebäude, ein Dach, von der Umgebung getrennt ist. Das macht ihn sehr verwundbar. Das Gebäude des Kraftwerksblocks dort ist ein ganz normales Gebäude, wie das auf der anderen Straßenseite hier.“

Die erste Schutzhülle für ein Kernkraftwerk, ein „Containment“, wurde in der UdSSR 1980 für das AKW Novovoronesch gebaut. Die von Kursk sind älter. Aber das Kraftwerk funktioniert und es liefert mit 49 Prozent die Hälfte des Stroms für die zentrale Schwarzerde-Region Russlands. Können Sie sich diese Leistung vorstellen?

Aber die Verwundbarkeit wurde von Alexej Lichatschow, Chef von Rosatom, bestätigt: „Das Kraftwerk hat eine sehr lange Geschichte. Es ist eines unserer ersten großen Atomprojekte. Es wurde in den 1960er Jahren entwickelt und in den 1970er Jahren in Betrieb genommen. Es gibt dort keine starken Schutzvorrichtungen, denn der Reaktor befindet sich in einem gewöhnlichen Gebäude. Und selbst ein schwacher Sprengsatz kann irreparable Schäden verursachen. Ein Angriff gegen das Kursker Kraftwerk könnte ein Schlag gegen die gesamte Kernkraftindustrie des Planeten sein und würde der Entwicklung von Kernkraftwerken in der ganzen Welt irreparablen Schaden zufügen. Ich habe den Eindruck, dass die IAEO diese Ansicht teilt. Die Ergebnisse konkreter Angriffe wurden vorgelegt, und es kann keine Unklarheit darüber geben, wer diese Angriffe durchgeführt hat und woher sie kamen.“

Grossi ist Vater von acht Kindern. Es ist klar, dass die Gefahr eines weltweiten nuklearen Zusammenbruchs für ihn persönlich von großer Bedeutung ist. Natürlich sagt er, dass es der IAEO nicht zusteht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber tief im Inneren versteht er alles, und jetzt hat er viel davon mit eigenen Augen gesehen.

„Ich habe die Spuren dieser Angriffe gesehen. Generell löst die Tatsache, dass nur wenige Kilometer vom AKW entfernt gekämpft wird, große Ängste und Sorgen um das Sicherheitssystem aus. Es sollte keine Angriffe auf ein AKW geben“, betonte Grossi.

Es ist schwer, hier zu widersprechen. Aber der verblüffte Westen verschließt die Augen vor dem Vorgehen der Ukraine. Noch immer projizieren sie diese Dinge nicht auf sich selbst. Was würden sie dort tun, wenn Russland irgendwelche Kräfte provozieren und unterstützen würde, um ihr Atomkraftwerk mit Raketen zu beschießen? Ernsthaft. Ist das ein casus belli? Ist das Krieg, oder doch nicht? Ein Atomkraftwerk in Europa oder ein Atomkraftwerk in Amerika? Wie wäre es dann? Wie weit wollen die denn noch gehen?

Das Kernkraftwerk Kursk arbeitet jedenfalls noch störungsfrei, die Strahlenbelastung dort ist normal. Es wird aktiv verteidigt.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen