Wie das russische Fernsehen über den Libanon und Israel berichtet

Auch über die Eskalation des Krieges im Libanon nach der Explosion von Pagern und Funkgeräten und massiven israelischen Bombardements wird in Russland anders berichtet als in Deutschland.

Wenn sich die Lage rund um Israel zuspitzt, zeigt das russische Fernsehen immer beide Seiten des Konfliktes. So auch im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, in dem zuerst ein Bericht aus dem Libanon und dann ein Bericht aus Israel gezeigt wurde. Ich habe hier beide Berichte übersetzt.

Ich beginne mit der Übersetzung des Berichtes aus dem Libanon.

Beginn der Übersetzung:

Die Organisatoren des „teuflischen“ Terrors im Libanon haben alles genau geplant

Sie töteten oder verstümmelten ihre Besitzer und diejenigen, die zufällig in ihrer Nähe waren: in der Warteschlange an der Kasse eines Geschäfts, auf der Straße oder zu Hause in der Küche. Die Pager wurden vor etwa sechs Monaten für die schiitische Bewegung Hisbollah gekauft, die mit der palästinensischen Hamas verbündet ist.

Am nächsten Tag begannen im Libanon tragbare Walkie-Talkies auf die gleiche Weise zu explodieren und Menschen, die in der Nähe standen oder gingen, Moped oder Auto fuhren, zu töten.

Eine offenkundig terroristische Methode der Einschüchterung, bei der nicht nur die als schuldig bezeichneten Personen leiden, sondern auch offenkundig Unschuldige. Das ist wahlloser Terrorismus um der Einschüchterung und Panik willen. Die libanesische Regierung hat Israel die Schuld an den Bombenanschlägen und den Opfern gegeben. Von dort gab es kein Dementi. Stattdessen wurden Bomben aus der Luft auf den Libanon abgeworfen.

Generell gibt das Geschehen Anlass zum Nachdenken: Wie soll man zum Beispiel mit der Präsentation des iPhone 16 umgehen, die um die Welt geht? Was ist da drin, außer Abhörmaßnahmen? Schließlich haben sich die Zeiten nach den Explosionen von Pagern im Libanon eindeutig geändert.

Explosionswolken bedecken den Südlibanon. Die israelische Luftwaffe wirft auf die Orte und Städte mächtige Bomben, die über zwei Tonnen wiegen. Auf den Bildern kann man sehen, wie die Menschen in ihren Häusern nicht wissen, wohin sie laufen sollen. Korrespondenten berichten, dass sie israelischen Drohnen deutlich hören und sehen.

Die israelischen Drohnen und Flugzeuge sind über dem Libanon wie zu Hause. Der Libanon hat fast keine Luftabwehr. Auf diesem Foto sind gleichzeitig eine Drohne und ein Flugzeug zu sehen. Die israelische Luftwaffe kreist dreist über Beirut.

Die Aufräumarbeiten bei diesem Wohnhaus im Süden Beiruts dauern schon zwei Tage, nachdem israelische Kampfjets vier Raketen auf Wohnhäuser abgefeuert haben. Sie hatten es auf Hisbollah-Kommandeure abgesehen, aber neben den Kämpfern der Gruppe wurden auch Zivilisten getötet. Mehr als 30 Tote, darunter sieben Frauen und drei Kinder, aber die Zahlen sind noch nicht endgültig. Unter den Trümmern liegen immer noch Menschen. Ihre Angehörigen sind in der Nähe und warten schweigend auf Nachrichten von Rettungskräften.

„Die Menschen kamen von der Arbeit, jemand holte seine Kinder vom Kindergarten ab. Das ist ein Terrorakt“, ist die Anwohnerin Zainab Nasser überzeugt.

Im Erdgeschoss des Hauses, in das die Raketen flogen, befand sich ein Kindergarten. Ihr Ziel war Ibrahim Aqil, einer der Anführer der Hisbollah. Er und mehrere Kämpfer wurden getötet. Der israelische Geheimdienst spürte sie auf, nachdem sie aus Krankenhäusern entlassen worden waren, in denen sie wegen ihrer Explosionsverletzungen behandelt wurden.

Die beispiellose Serie von Terroranschlägen wurde als „Pager-Angriff“ bezeichnet. Tausende von Explosionen gleichzeitig in verschiedenen Teilen des Libanon und des benachbarten Syriens. Explosive Pager rissen Finger ab, sprengten Augen und innere Organe heraus. Hunderte wurden verstümmelt, Dutzende getötet.

Das geschah unter seiner Aufsicht. Dr. Nasser zeigt Aufnahmen aus seiner Notaufnahme, in die am Dienstag innerhalb kürzester Zeit mehr als 70 Verwundete eingeliefert wurden. „Gegen 16.00 Uhr begannen sie alle hereinzukommen. Viele Männer, es gab Frauen und Kinder. Ein Junge, etwa vier Jahre alt, mit einer Kopfverletzung. Ich erinnere mich an ein Mädchen. Sie alle hatten Verletzungen im Gesicht, an den Armen und am Oberkörper im Bereich des unteren Rückens. Das ist bestialisch. Was auch immer der Grund sein mag, es ist kein Grund, alle zu töten“, sagte der Arzt Nasser Shmeit.

Mit den massenhaften gleichzeitigen Explosionen sollten die Hisbollah in Panik versetzen und die Libanesen einschüchtern. Der Effekt war das Gegenteil. „Vertreter aller Glaubensrichtungen – Christen, Sunniten, Schiiten, Drusen – gingen zum Blutspenden für die Opfer, ohne eine offizielle Ankündigung abzuwarten, selbst in Gebieten, in denen die Hisbollah unbeliebt ist. Libanesische Beamte unterstützten die Hisbollah. Israel hat also sein Ziel nicht erreicht“, sagte Fadi Budia, Chefredakteur der Nachrichtenagentur Maraya.

Die Arabische Liga verurteilte die Bombenanschläge. Der Iran hat einen medizinischen Flug für diejenigen organisiert, die die Hilfe von qualifizierten Augenärzten benötigen. Fast 100 Menschen, deren Augen schwer beschädigt waren, wurden per Flugzeug nach Teheran geflogen.

Väter können neben ihren schwer verletzten Kindern die Tränen nicht zurückhalten. Sie hatten Glück, dass sie überlebt haben. Die neunjährige Fatima jedoch nicht, sie wurde von einem explodierenden Pager getötet. Bei der Beerdigung des Mädchens waren alle Frauen schwarz gekleidet, einige trugen auch einen gelben Hisbollah-Schal.

Hassan Nasrallah ist der Generalsekretär der Hisbollah. Nicht nur der Libanon wartete darauf, was der wichtigste Mann der Organisation zu den Terroranschlägen sagen würde. Der gesamte Nahe Osten verfolgte die Rede des Führers der schiitischen Partei. „Das war ein groß angelegter Terroranschlag, das ist Völkermord, das ist Massenmord, und dafür wird es harte Vergeltung geben. Ich werde nicht über Zeit, Form, Ort oder Datum sprechen. Die Nachrichten werden das sein, was Sie sehen werden, nicht das, was Sie hören werden“, versprach Hassan Nasrallah.

Die Fähigkeiten der libanesischen Armee und des paramilitärischen Flügels der Hisbollah sind nicht vergleichbar. Gut ausgebildete und ausgerüstete Kämpfer mussten abgezogen werden. Und aus Angst vor Überwachung benutzen sie neuerdings Pager zur Kommunikation.

Pager sind etwas Vergessenes aus dem letzten Jahrhundert. Die Welt wurde nach den Bombenanschlägen im Libanon wieder an sie erinnert. Sie explodierten zu Tausenden und man hätte glauben können, dass sie bei den Einheimischen immer noch ein beliebtes Kommunikationsmittel sind. Doch in den Regalen der Fachgeschäfte stehen, wie im übrigen Land, nur die neuesten Smartphone-Modelle.

Mit versteckter Kamera fragte ich Verkäuferinnen: „Wie kann ich einen Pager kaufen?“

„Einen Pager? Ha-ha“, lachten die Verkäuferinnen.

„Sie verkaufen keine Pager?“

„Nein.“

Es war eine Sonderbestellung für die Hisbollah – 5.000 Pager, Geräte, deren Standort nicht zurückverfolgt werden kann. Anfang des Jahres wurden sie von einer ungarischen Firma namens BAC in den Libanon geliefert, deren Büro jetzt leer steht. Auch in den Monaten zuvor war es leer. Die Nachbarn sahen nur eine Person, die gelegentlich vorbeikam, um die Post abzuholen.

Israelische Geheimdienstoffiziere erzählten der New York Times Einzelheiten der Operation. Mindestens zwei Scheinfirmen wurden gegründet, um die wahren Identitäten der Personen zu verschleiern, die die Pager herstellten: israelische Geheimdienstler. Die BAC nahm auch normale Kunden an, für die sie normale Pager herstellten. Aber der einzige Kunde, der wirklich wichtig war, war die Hisbollah, und ihre Pager waren alles andere als normal. Sie wurden separat hergestellt und enthielten Batterien, die mit dem Sprengstoff PETN gefüllt waren. Das ist die Abkürzung für Pentaerythritol-Tetranitrat, ein Sprengstoff, der stärker als TNT und nicht nachweisbar ist. Daher war es den Empfängern nicht möglich, die Gefahr zu erkennen. Die PETN-Menge in jedem Pager betrug 30 bis 50 Gramm.

Pager sind ein praktisches Kommunikationsmittel bei der Arbeit von Ärzten und Sanitätern. Und auch Pager von libanesischen Ärzten sind explodiert. Vielen hier kam es verdächtig vor, dass die Mitarbeiter der amerikanischen Universitätsklinik in der Hauptstadt einige Wochen vor dem Anschlag aufgefordert wurden, ihre Pager abzugeben. In einem Brief an die Mitarbeiter wurde ihnen erklärt, dass die Firmware der Geräte geändert werden müsse.

„Von den 5.000 Geräten, die in die Luft gesprengt wurden, hat kein amerikanischer oder europäischer Bürger eines in der Hand gehabt. Das ist eine Frage, die sich jeder stellen sollte. Warum haben die Amerikaner tausend Bomben gelegt, die nun innerhalb von 24 Stunden auf libanesischem Gebiet abgeworfen wurden? Das ist keine rein israelische Operation. Die Amerikaner sind hier involviert und beteiligen sich höchstwahrscheinlich unter anderem mit ihrem Geheimdienst“, vermutet der Militärexperte Andrej Klintsevitsch.

Als im Libanon zeitgleich Explosionen ertönten, telefonierten die Verteidigungsminister der USA und Israels mindestens dreimal. In Washington gab es sofort unbequeme Fragen.

„Ich kann sagen, dass wir weder an den gestrigen noch an den heutigen Vorfällen beteiligt waren. Ich habe dem nichts hinzuzufügen“, sagte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses.

„Hat Israel die USA über diese Operationen informiert?“, fragten die Reporter den Beamten.

„Dazu habe ich heute nichts mehr zu sagen“, wiederholte Kirby.

Die Kommunikationsgeräte wurden über zwei Tage hinweg in die Luft gejagt. Die Pager am Dienstag und Funkgeräte am Mittwoch. Die Organisatoren hatten alles genau geplant. Sie drückten den Knopf ein zweites Mal, als die Menschenmassen zu den Beerdigungen der ersten Opfer kamen. Ein Einwohner des Libanon war bei einer solchen Zeremonie dabei. Sein Neffe wurde gerade beerdigt, als die Funkgeräte mehrerer Menschen explodierten.

„Wir haben junge Leute beerdigt, deren Haus von einem israelischen Flugzeug getroffen wurde, das eine Rakete abfeuerte. Sie starben, nachdem sie den von den Pager-Explosionen Betroffenen Blut spenden wollten. Der israelische Geheimdienst hat sie aufgespürt und sie sind gestorben. Und dann fingen sie an, bei ihren Beerdigungen Funkgeräte in die Luft zu jagen. Es ist furchtbar“, sagt der Mann.

„Die Hisbollah hat beschlossen, radikal zu handeln, und die Kommunikation innerhalb der Organisation läuft nur noch über Kuriere. Die Boten überbringen die Nachrichten persönlich, was sich natürlich auf die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung auswirken wird. Und man wird schnell handeln müssen, denn das hochtechnisierte Israel hat fast den dritten libanesisch-israelischen Krieg erklärt.

„Es ist ganz klar, dass dies alles mit Absicht geschieht, um die Situation erneut anzuheizen. Die Region ist nur einen Schritt von einem ausgewachsenen Krieg entfernt, und dies verschlimmert die Situation weiter“, kommentierte der russische Botschafter im Libanon, Alexander Rudakow, den Vorfall.

Die Nachbarn stehen unter Feuer, seit der Staat Israel in der Region aufgetaucht ist. Im Libanon gibt es seit den 1950er Jahren ein Boykottgesetz gegen Israel. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen zu dem Nachbarland, man darf keinen Handel mit ihm treiben, und ein Libanese, der dorthin reist, muss mit Gefängnis rechnen. Für den Libanon existiert Israel nicht. In den Schulbüchern wird es als alles Mögliche bezeichnet, aber nicht als der Staat Israel. Und jede libanesische Landkarte wird Ihnen sagen, dass ihr Land im Süden an Palästina grenzt.

Bis 1948 lebten dort Palästinenser. Dann kam die Nakba, der Massenexodus, bei dem 700.000 Menschen ihre Heimat verließen, um auf bessere Zeiten zu warten, wenn der arabisch-israelische Konflikt beendet war.

Das ist eines der vielen palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Es besteht seit 1948, als der Staat Israel gegründet wurde und die Palästinenser von ihrem angestammten Land vertrieben wurden. Zuerst waren es Zelte, dann etwas größere Gebäude, und jetzt sind es Gebäude, die mehr als eine Generation palästinensischer Flüchtlinge beherbergen.

Auf einem Quadratkilometer Land lebten früher 7.000 Menschen, heute sind es 30.000. Die Gebäude wachsen in die Höhe, sie fügen den Gebäuden immer neue Stockwerke hinzu. Und an den Fassaden hängen die Porträts derer, die in den Jahrzehnten im Kampf gegen Israel gestorben sind.

„Alle Bewohner des Lagers sind überzeugt, dass dieser Ort für sie nur vorübergehend ist, dass sie in ihre Heimat zurückkehren werden. Fast jede Familie hat einen Schlüssel zu ihrem Haus in Palästina. Die Palästinenser haben ihr Land verlassen, aber ihr Land ist für immer in ihren Herzen. Sie geben dieses Vertrauen von Generation zu Generation weiter“, erklärt der Schriftsteller Hamza Al Beshtawi.

Israel zwingt die Libanesen nun, sich aus den südlichen Teilen ihres Landes zurückzuziehen. Der unnachgiebige Nachbar braucht dort eine Pufferzone, aber die Hisbollah wird für ihr Heimatland kämpfen. In der Region riecht es nach einem großen Krieg. Die westlichen Länder haben bereits begonnen, ihren Bürgern zu empfehlen, den Libanon dringend zu verlassen.

Ende der Übersetzung

Es folgt die Übersetzung des zweiten Berichts.

Beginn der Übersetzung:

Der schmerzhafte Schlag gegen die Hisbollah wurde in Israel mindestens sechs Monate lang vorbereitet

Menschen, die am Vortag leichte Verletzungen durch Schrapnelle und Glasscherben und einen schweren Schock erlitten hatten, werden in Kliniken in Haifa gebracht, die in den Untergrund umgezogen sind, wo alles für einen viel größeren Zustrom von Opfern und viel schwerere Operationen vorbereitet ist.

Die gesamte Stadtverwaltung ist ebenfalls in den Bunker umgezogen, wo die Mitarbeiter eines Call-Centers in ständiger Verbindung mit den Einwohnern der Stadt stehen, um Probleme in den Bereichen Sicherheit, Ernährung, Hilfe für Kranke und ältere Menschen, die den Freiwilligen seit letztem Sommer namentlich bekannt sind, schnell zu lösen.

Israel hatte sich seit mindestens sechs Monaten auf einen starken, schmerzhaften Angriff auf die Stellungen der Hisbollah vorbereitet und Truppen und schweres Gerät an die Grenze verlegt. Die Zivilbevölkerung war gezwungen, ihre Häuser, ihre Arbeit und ihren Besitz zu verlassen und sich in die sicheren Gebiete im Zentrum des Landes zu evakuieren.

Die Sprengung von Tausenden von Pagern und Funkgeräten im Libanon, die Ausschaltung einer großen Gruppe von Hisbollah-Kommandeuren in Beirut, die eintägige Artillerievorbereitung, bei der die israelische Luftwaffe Hunderte von Raketenabschussrampen traf und Tausende von Sprengköpfen zerstörte, waren offensichtlich nur ein geplantes Vorspiel zu einer viel größeren Operation.

„Sie zwangen 60.000 Israelis aus ihren Häusern entlang der Grenze zum Libanon, die Bewohner wurden zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land. In den folgenden Monaten hörten sie nicht einen einzigen Tag lang auf, uns anzugreifen. Kein Land kann sinnlose Raketenangriffe auf seine Städte tolerieren. Auch wir können das nicht hinnehmen“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu.

Während Militäranalysten darüber debattieren, ob es sich bei den israelischen Angriffen auf libanesisches Gebiet um die Erzwingung eines Friedens mit der Hisbollah oder um die Vorbereitung einer Bodenoperation und einer Invasion des Nachbarstaates handelt, finden in Tel Aviv Kundgebungen mit Tausenden von Teilnehmern statt, die glauben, dass ein neuer Krieg im Norden das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen besiegeln würde.

„Wir wollen die Geiseln zurück, aber das erfordert einen Deal, den die Regierung nicht abschließen will. Dagegen kämpfen wir“, erklärte der Demonstrant Michael Jacoby.

Die Vorahnung eines großen Krieges hat sich noch nicht auf das Alltagsleben des Landes ausgewirkt. Der wichtigste Indikator für die Dringlichkeit der Situation, der internationale Flughafen Ben Gurion, arbeitet wie gewohnt. Allerdings trifft man in der Ankunftshalle weder auf Touristen noch auf Pilger, denn Fremde kommen hier nicht her.

„Ich habe keine Angst, das ist mein Zuhause, mein Land. Wir sind aus Budapest zurückgekommen, wo wir vor unserem Dienst in der Armee Urlaub gemacht haben. Wir sind nicht mit israelischen Fluggesellschaften geflogen, bis jetzt läuft alles normal“, sagte die Israeli Ori Stern.

Bereits ein Dutzend großer europäischer, amerikanischer und australischer Fluggesellschaften haben die Streichung von Flügen nach Israel angekündigt, und offenbar wird die Liste in den nächsten Stunden noch länger werden. Der Luftraum über der Region verwandelt sich in ein aktives Kriegsgebiet.

Ende der Übersetzung



