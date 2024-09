Teil 1: Im Donbass gab und gibt es keinen ukrainischen Genozid

Die "Mythen" der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat 13 angebliche Mythen über den Krieg in der Ukraine veröffentlicht, die ich in einer Artikelserie vorstelle. In diesem Teil geht es unter anderem darum, ob die Ukraine im Donbass einen Genozid begangen hat und ob die Ukraine Operationen unter falscher Flagge durchführt.

Ich beschäftige mich in dieser 13-teiligen Artikelserie mit einer Seite, die die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland online gestellt hat und die den Titel „13 Mythen über den Krieg Russlands in der Ukraine – und die Wahrheit“ trägt. Man sollte meinen, dass die EU-Kommission in der Lage ist, angebliche russische „Mythen“ mit überzeugenden Belegen für „die Wahrheit“ zu widerlegen. Doch weit gefehlt.

In diesem ersten Teil der Artikelserie beschäftigen wir uns mit dem ersten von der EU-Kommission genannten „Mythos“, der lautet:

„Mythos 1: Die Ukraine versucht seit Jahren, Genozid an Russischsprachigen im Donbass zu begehen, und Russland intervenierte nur, um seine Leute zu schützen. Die Ukraine führt außerdem Operationen unter falscher Flagge durch und inszeniert Gräueltaten, um sie Russland anzuhängen.“

Was ist Genozid?

Bevor wir zu dem kommen, was die EU dazu schreibt, müssen wir uns zunächst anschauen, wie Genozid oder Völkermord definiert ist. Die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ der UNO legt das nämlich genau fest. In Artikel II der Konvention wird Genozid als „eine der folgenden Handlungen, begangen in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“ definiert:

a) das Töten eines Angehörigen der Gruppe

b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe

c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen

d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung

e) die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“

Zunächst einmal können wir festhalten, dass in der Ukraine ganz offiziell beabsichtigt wird, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Es gibt dazu in der Ukraine Gesetze, die 2018 beschlossen wurden und die Benutzung der russischen Sprache verbieten, um die ethnischen Russen, die in der Ukraine leben, zwangsweise zu ukrainisieren. Zu diesem Zweck gibt es sogar einen Ombudsmann für den Schutz der Staatssprache Ukrainisch.

Das Menschenrecht, das ethnische Minderheiten beispielsweise das Recht auf Schulunterricht in der eigenen Sprache haben, gilt in der Ukraine nicht, denn Russisch wurde als Unterrichtssprache verboten. Sogar Bücher, Filme und Musik auf Russisch sind weitgehend verboten. Und all das ist nicht etwa eine Reaktion auf den angeblichen „brutalen russischen Angriffskrieg“, sondern diese Gesetze wurden bereits 2018 erlassen.

Und auch eine „religiöse Gruppe als solche“ will die ukrainische Regierung „ganz oder teilweise zerstören“, denn die ukrainische Regierung geht mit Gewalt und Verboten gegen die russisch-orthodoxe Kirche vor und hat stattdessen eine künstlich geschaffene ukrainische Kirche gegründet.

Der Genozid im Donbass

Der Krieg im Donbass begann im April 2014, als die durch den Maidan-Putsch an die Macht gekommene, nicht gewählte Regierung Truppen in den Donbass schickte, um gegen die damals noch unbewaffneten Demonstranten vorzugehen, die gegen den Putsch protestiert haben und sich der neuen Regierung nicht unterordnen wollten.

In diesem Krieg, den Kiew seit 2014 gegen die Menschen im Donbass führt, sind bis zum russischen Eingreifen 2022 über 10.000 Menschen umgekommen. Die OSZE hat immer wieder berichtet, dass die ukrainische Armee zivile Ziele im Donbass beschossen hat. Punkt a) der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ besagt, dass schon „das Töten eines Angehörigen der Gruppe“ ein Element von Genozid ist, wenn die Motivation dahinter ist, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören“. Da das Ziel, alles Russische in der Ukraine zu vernichten, sogar in Gesetzesform gegossen wurde, muss man konstatieren, dass die ukrainischen Regierungen seit 2014 im Donbass einen Genozid im Sinne der Konvention begehen.

Punkt c) der Konvention besagt, dass auch „die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen“, ein Merkmal von Genozid ist. Auch das ist sein 2014 gegeben, denn Kiew hat im Sommer 2014 alle sozialen Zahlungen an die Menschen im Donbass eingestellt. Die Rentner bekommen seitdem keine Renten mehr ausgezahlt und konnten nur dank humanitärer Hilfe aus Russland überleben, ansonsten wären sie buchstäblich verhungert. Auch Krankenhäuser im Donbass finanziert Kiew seit 2014 nicht mehr.

Verhält sich so eine Regierung, die der Meinung ist, die im Donbass lebenden Menschen wären ihre Bürger?

Der ukrainische Präsident Poroschenko wurde sogar noch deutlicher, wie man im Februar 2015 auch im Spiegel mal lesen konnte:

„Deshalb griff Präsident Petro Poroschenko im Herbst zu einem drastischen Mittel: Er stellte die Zahlungen von Renten und Sozialleistungen in den Rebellen-Gebieten ein. Auch Krankenhäuser und Kinderheime bekommen keine Kopeke mehr. Bei einem Auftritt in Odessa präsentierte er die brutale Maßnahme als Garantie für den Sieg: „Wir werden Renten haben, sie keine. Bei uns werden die Kinder in die Schule gehen, bei ihnen werden sie in den Kellern sitzen. So, und nur so gewinnen wir den Krieg.““

Dass Kiew im Januar 2015 auch noch eine totale Hungerblockade gegen den Donbass verhängt hat, kommt hinzu. All das sind laut der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ eindeutige Merkmale eines Genozids.

Die EU-Kommission nimmt sich selbst als Quelle

Die EU-Kommission bezeichnet das jedoch als russischen „Mythos“, was sie so begründet (Links wie im Original):

„Um sich vor der Anschuldigung des Genozids zu schützen, projizieren Kreml-Propagandisten häufig ihre eigenen Verbrechen auf ihre Opfer oder werfen einfach mit völlig haltlosen Beschuldigungen um sich. So beschuldigen sie die Ukraine ohne jeden Beweis des versuchten Genozids an Russischsprachigen in der Ukraine, wobei sie häufig erfundene Geschichten verwenden. Das Genozid-Narrativ war ein integraler Bestandteil der kremlfreundlichen Desinformationskampagne, die Russlands Aggression rechtfertigen soll. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ethnische Staatsangehörige, einschließlich ethnischer Russen oder russischsprachiger Menschen, von den ukrainischen Behörden im Donbass oder anderswo in der Ukraine verfolgt werden, geschweige denn, dass sie aufgrund ihrer Nationalität, ihrer ethnischen oder kulturellen Zugehörigkeit von Vernichtung bedroht sind.“

Als Belege für ihre Behauptungen verlinkt die EU-Kommission hier zwei Artikel des EU-Portals „EU vs. Disinfo“. Das Projekt, zu dem das Portal gehört, ist die „East StratCom Task Force“ des Europäischen Auswärtigen Dienstes, also der Behörde, die von Josep Borrell, geleitet wird. Die EU-Task Force, die (russische) Fake News aufdecken soll, wurde am 1. September 2015 gegründet. Wir erinnern uns: Die Ereignisse in der Ukraine nach dem Maidan 2014 haben bei sehr vielen Menschen Misstrauen gegenüber westlichen Medien geweckt. Um diesem Misstrauen zu begegnen, hat die EU ihre Fake-News-Jäger gegründet.

Ich habe mehrmals über diese Fake-News-Jäger berichtet (siehe hier oder hier). Die Fake-News-Jäger der EU sind sehr kreativ und denken sich gerne selbst Fake News aus.

Wenn die EU-Kommission belegen wollte, dass die russischen Vorwürfe über einen Genozid in der Ukraine gelogen sind, dann müsste sie auf die russischen Argumente eingehen und sie widerlegen. Die EU-Kommission müsste uns also beispielsweise erklären, warum all die Gesetze in der Ukraine, die die russische Bevölkerungsgruppe des Landes unterdrücken, ihr unter anderem die Benutzung der eigenen Muttersprache und ihre Kirche verbieten, keine Hinweise auf die versuchte Ausrottung von allem Russischen in der Ukraine sind.

Oder sie müsste uns erklären, warum es kein Genozid ist, einer ganzen Region die Sozialleistungen nicht mehr auszuzahlen und eine Hungerblockade über sie zu verhängen. Und auch die Hungerblockade ist keine russische Erfindung. In dem schon zitierten Spiegel-Artikel von 2015 konnte man auch lesen:

„Doch diese Strategie ist gescheitert: Die Blockade hat die Bevölkerung in den Separatistengebieten noch mehr gegen Kiew aufgebracht – die Rebellentruppen freuen sich über massiven Zulauf. Eine Kapitulation der Rebellen wegen Hungers ist nicht in Sicht. Denn Russland liefert mit inzwischen zwölf „humanitären Konvois“ Nahrungsmittel. Die örtliche Bevölkerung ist ihnen dankbar.“

Anstatt aber zu erklären, warum all das kein Genozid sein soll, obwohl es gemäß der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ eindeutige Merkmale eines Genozids sind, redet die EU-Kommission von „völlig haltlosen Beschuldigungen“ Russlands, ohne diese auch nur zu nennen, geschweige denn, sie zu widerlegen.

Stattdessen behauptet die EU-Kommission, Russland beschuldige „die Ukraine ohne jeden Beweis des versuchten Genozids an Russischsprachigen in der Ukraine“.

Russische Kriegsverbrechen?

Danach schreibt die EU-Kommission:

„Es gibt jedoch unzählige Beweise dafür, dass russische Streitkräfte direkt an den Kriegsverbrechen in Butscha, Irpin, Mariupol und an anderen Orten beteiligt waren. Die Vereinten Nationen haben diesbezüglich einen Bericht veröffentlicht, der Belege für Kriegsverbrechen durch russische Behörden aufführt, darunter Folter, Vergewaltigung und Deportation von Kindern.“

Hier sind sehr viele Links gesetzt, was besonders überzeugend wirken soll. Aber die Links sind unter anderem wieder die Fake-News-Jäger der EU, was bedeutet, dass die EU-Kommission sich selbst als Quelle für ihre eigenen Behauptungen angibt, was nicht eben seriös ist. Außerdem führt ein Link zu einem Artikel von Ukrinform, der staatlichen Nachrichtenagentur der Ukraine, was auch nicht eben eine neutrale Quelle ist.

Interessant ist der Bericht der Vereinten Nationen über Kriegsverbrechen. Dabei handelt es sich um eine vom Menschenrechtsrat der UNO eingesetzte Gruppe, die jedoch leider nicht neutral ist, denn sie hat die Aufgabe, ausschließlich angebliche russische Kriegsverbrechen zu dokumentieren, aber keine ukrainischen.

Der Menschenrechtsrat ist so zusammengesetzt, dass er mehrheitlich die Politik des Westens unterstützt. So wurde Russlands Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat am 7. April 2022 wegen der angeblichen Kriegsverbrechen in Butscha ausgesetzt, was ein einmaliger Vorgang ist.

Das sieht man daran, dass Israel beispielsweise nicht ausgeschlossen wurde, obwohl es in Gaza einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser führt. Auch die USA wurden nie ausgeschlossen, auch nicht, als sie den Irak unter erfundenen Vorwänden angegriffen haben, was bis zu einer Million Menschenleben gekostet hat. Daran sieht man, dass der Menschenrechtsrat der UNO zu einem politischen Instrument des Westens geworden und keine neutrale Institution ist.

Fuck den Checker

Abschließend schreibt die EU-Kommission noch (Links aus dem Original):

„Tatsächlich haben viele unabhängige Faktenprüfer und Medienkanäle Russlands Behauptungen widerlegt, dass ukrainische Behörden irgendwie russische Kriegsverbrechen inszeniert hätten, insbesondere in Butscha.“

Im Westen sind Faktenchecker groß in Mode. Sie ersetzen heute de facto unabhängige Untersuchungen und Nachforschungen. Allerdings verweisen die Links nicht einmal auf selbsternannte Faktenchecker, sondern auf westliche Medien Hinter den gesetzten Links verbergen sich Artikel der New York Times, von Newsweek und von den Staatsmedien France24 und BBC. Staatsmedien sind ja bekanntlich vollkommen unabhängig.

Sagt zumindest die EU.



