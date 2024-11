Wenn der Spiegel über Russlands geänderte Nukleardoktrin berichtet

Tal der Ahnungslosen

Europa steht so dicht am Rand eines Atomkrieges, wie wohl noch nie in der Geschichte, aber die westlichen Medien ziehen es vor, ihren Lesern das zu verschweigen, wie ich hier am Beispiel des Spiegel aufzeigen werde.

Am 12. September hat der russische Präsident Putin darauf reagiert, dass Großbritannien und die USA unmittelbar davor standen, Kiew zu erlauben, mit aus dem Westen gelieferten Raketen auf Ziele tief in Russland zu schießen. Putin sagte in seiner Erklärung deutlich, dass das für die betreffenden Länder bedeuten würde, dass sie im Krieg mit Russland sind. Putin beendete eine Erklärung mit folgenden Worten:

„Das wird bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die USA und die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden. Und wenn das so ist, dann werden wir in Anbetracht der veränderten Natur dieses Konflikts und auf der Grundlage der Bedrohungen, die sich für uns ergeben, die entsprechenden Entscheidungen treffen.“

Im Westen wurde das ernst genommen, denn danach war das Thema schlagartig vom Tisch. Zumindest für zwei Monate, denn am 9. November ist es in den Medien wieder aufgetaucht und am 17. November wurde gemeldet, dass das Weiße Haus es Kiew erlaubt hat, mit US-amerikanischen ATACMS-Raketen auf Ziele in Russland zu feuern.

Der Angriff auf Brjansk

Obwohl Russland immer wieder auf die Tatsache hingewiesen hat, dass solche Angriffe nicht von Kiew durchgeführt werden können, weil Kiew nicht über die (Satelliten-)Aufklärung verfügt, die für die Zielauswahl und für die Erstellung der Flugpläne der Raketen nötig sind, sondern dass es NATO-Soldaten sind, die diese Angriffe de facto ausführen, fanden in der Nacht zum 19. November die ersten Angriffe mit ATACMS-Raketen auf Ziele in der russischen Region Brjansk statt.

Nur Stunden nach diesem Angriff hat Russland seine neue Nukleardoktrin veröffentlicht und Kremlsprecher Peskow hat dazu erklärt, der veröffentlichte Text sollte sowohl im In- als auch im Ausland eingehend analysiert werden. Diesem Hinweis schlossen sich im Laufe des Tages auch andere führende russische Politiker inklusive des russischen Außenministers Lawrow an.

Kein Wunder, denn in der neuen Nukleardoktrin heißt es unter anderem ganz klar, dass eine nukleare Antwort im Falle einer kritischen Bedrohung der Souveränität Russlands auch durch konventionelle Waffen, beispielsweise im Falle eines massiven Starts von Militärflugzeugen, Marschflugkörpern, Drohnen und anderen Flugzeugen und deren Überschreiten der russischen Grenze möglich ist. Die Frage ist nun, was mit der Formulierung eines „massiven Starts“ gemeint ist, aber theoretisch könnte der Angriff auf Brjansk mit sechs ATACMS-Raketen bereits unter diese Definition fallen.

Außerdem steht in der neuen russischen Nukleardoktrin, dass eine Aggression durch einen Nicht-Nuklearwaffenstaat, an der ein Nuklearwaffenstaat beteiligt ist oder die er unterstützt, als gemeinsamer Angriff auf Russland betrachtet wird. Auch das trifft auf den Angriff auf Brjansk zu, denn aus russischer Sicht war das eine Aggression des Nicht-Nuklearwaffenstaates Ukraine, die ganz offen von dem Nuklearwaffenstaat USA unterstützt wurde.

Die westlichen Medien

Westliche Medien und Politiker haben es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, die russischen roten Linien ins Lächerliche zu ziehen, nach dem Motto, Putin blufft nur, der hat Angst, der wird nichts machen. Dieses Narrativ haben westliche Medien immer wiederholt und in die Köpfe der Menschen gehämmert, dabei ist es grundfalsch.

Putin hat einfach nur eine sehr große Geduld und versucht bis zum Letzten jede Eskalation zu vermeiden, was im Westen aber als Schwäche Putins dargestellt wird. Damit hat man sich schon einmal geirrt, als man die Ukraine Anfang 2022 in die NATO holen wollte, woraufhin Putin keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als das mit militärischer Gewalt zu verhindern.

Niemand sollte daher glauben, dass Putin nie auf die offene Kriegsbeteiligung des Westens in der Ukraine reagieren wird. Auch hier gibt es einen Punkt, an dem Putins Geduld am Ende ist. Wir alle wissen nicht, wann und was dieser Punkt sein wird, aber dass es passieren wird, ist sicher. Vermutlich ist dieser Punkt tatsächlich der Angriff von Zielen in Russland mit westlichen Raketen.

Wir können nur hoffen, dass Putins Geduld noch so lange reicht, bis Trump ins Amt kommt und dieses Spiel mit dem Feuer umgehend beendet. Aber viel länger dürfte Russland nicht mehr mit einer deutlichen Reaktion warten, denn die Rufe, den Westen endlich in seine Schranken zu weisen, werden in Russland immer lauter.

Die Verharmlosung im Spiegel

Tatsächlich aber steht Europa nach dem Beschuss von Brjansk mit ATACMS-Raketen nun so dicht an einem (Atom-)Krieg, wie wohl noch nie in der Geschichte. Interessant ist, wie der Spiegel seine Leser davon ablenkt.

Im Spiegel ist unter der Überschrift „Russlands Verteidigungspolitik – Putins neue Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen“ ein Artikel erschienen, der aus analytischen Gründen sehr interessant ist.

Gewöhnlich sind Spiegel-Artikel über Russland sehr emotional verfasst und sollen den Leser emotional gegen Russland und Putin einschwören. Dazu gehören in der Regel reißerische Formulierungen, um das Feindbild Russland und des angeblich aggressiven Putin zu verstärken und ins Unterbewusstsein der Leser zu pflanzen. Die neue russische Nukleardoktrin, in der die Hemmschwelle für den Einsatz von Atomwaffen deutlich gesenkt wurde, wäre doch ein willkommener Anlass für den Spiegel, wieder so einen Artikel zu veröffentlichen, oder nicht?

Aber nichts dergleichen, denn dieser Artikel ist ausgesprochen sachlich gehalten und erklärt grob die Veränderungen in der russischen Nukleardoktrin. Das ist aber keineswegs überraschend, denn die westlichen Medien tun alles, um die wachsende Kriegsgefahr vor ihren Lesern und Zuschauern zu verheimlichen. Im Westen will kein normaler Mensch einen Krieg mit Russland, weshalb es aus Sicht der westlichen Medien sehr unklug wäre, den Lesern und Zuschauern zu erklären, wie gefährlich die Lage tatsächlich bereits ist.

Würden die Menschen verstehen, wie die Lage tatsächlich ist, könnte es im Westen zu Protesten gegen diese gefährliche Politik kommen. Die Aufgabe der westlichen Medien ist es, genau das zu verhindern.

Um zu unterstreichen, dass die Änderungen der russischen Nukleardoktrin angeblich vollkommen unbedeutend sind, endet der Spiegel-Artikel mit folgendem Absatz:

„Dass Russland mit Atomschlägen oder einem Weltkrieg droht, ist nicht neu. Putin hatte im Zuge seines Angriffskrieges gegen das Nachbarland immer wieder mit Nuklearwaffen gedroht und das Arsenal in erhöhte Bereitschaft versetzt. Vor dem Hintergrund der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine diskutierte Russland seit Längerem eine Änderung seiner Atomdoktrin.“

Das ist alles gelogen, denn erstens hat Putin nie mit Atomschlägen gedroht, das haben sich westliche Medien wie der Spiegel ausgedacht, wie ich oft gezeigt habe, und zweitens hat Putin seine Atomstreitkräfte auch nie in erhöhte Bereitschaft versetzt. Die sind, genauso wie Atomstreitkräfte der USA, jederzeit in voller Kampfbereitschaft.

Aber der Absatz in dem Spiegel-Artikel soll den Lesern zeigen, dass angeblich keine Gefahr droht, weil Putin ja noch nie auf die Eskalationen des Westens reagiert habe.

Ob die Spiegel-Redakteure wohl selbst verstanden haben, dass ein Krieg mit Russland, auf den der Westen so zielgerichtet hinsteuert, auch sie ganz persönlich betreffen wird?



