Was über den Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten bekannt ist

Iran

Am Sonntag ist der Hubschrauber des iranischen Präsidenten nach einem Besuch im Nachbarland Aserbaidschan abgestürzt oder hat eine Bruchlandung hingelegt. Genaues ist noch nicht bekannt, jedoch ist der Vorfall wegen der Spannungen in der Region brisant.

Der Hubschrauber des iranischen Präsidenten ist nach einem Besuch im Nachbarland Aserbaidschan abgestürzt oder hat eine Bruchlandung hingelegt: Noch ist wenig bekannt und der Hubschrauber ist nicht gefunden worden. Aufgrund der Spannungen zwischen Israel und dem Iran wird der Verdacht laut, Israel könnte damit etwas zu tun haben. Aber da in der Bergregion schlechtes Wetter und dichter Nebel herrschte, kann es sich um auch einen Unfall handeln.

Das russische Fernsehen hat seinen wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntag mit dieser Meldung begonnen und ich habe den russischen Bericht darüber, was bisher bekannt ist, übersetzt.

Das Schicksal des iranischen Präsidenten ist nach der Bruchlandung des Hubschraubers weiterhin unbekannt

Seyyid Ebrahim Raisi ist 64 Jahre alt. Er ist seit August 2021 iranischer Präsident. Raisi hat freundliche Beziehungen zu Russland aufgebaut. Unsere Länder realisieren große Infrastrukturprojekte, zum Beispiel die Nord-Süd-Eisenbahnlinie.

Raisi hat Putin zum letzten Mal im Dezember in Moskau getroffen. Die Verhandlungen zwischen den Staats- und Regierungschefs dauerten fünf Stunden. Und es war eine gegenseitig freundliche Atmosphäre.

Der iranische Präsident Raisi plante, Russland das nächste Mal zum BRICS-Gipfel in Kasan im Herbst zu besuchen. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Iran Vollmitglied der BRICS.

Dmitri Petrow berichtet, was derzeit über die Bruchlandung des Hubschraubers des iranischen Präsidenten bekannt ist.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA beförderte der Hubschrauber den Präsidenten der Iranischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, Außenminister Hossein Amir Abdollahian und andere Beamte, darunter den Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Malik Rahmati.

Der Notfall ereignete sich in den Wäldern von Arasbaran, einer Bergregion der Provinz Ost-Aserbaidschan.

Der Präsident und die anderen hochrangigen Passagiere flogen mit einem Mi-171-Hubschrauber. Es wird vermutet, dass der Hubschrauber aufgrund des Nebels eine Bruchlandung machen musste. Vor dem Unfall traf sich Raisi an der Grenze der beiden Länder, der am Ufer des Flusses Araks liegt, mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew.

„Der Präsident und seine Kollegen kehrten mit mehreren Hubschraubern von einem Besuch im Grenzgebiet zurück. Einer von ihnen musste wegen schlechten Wetters und Nebels eine Bruchlandung machen. Verschiedene Rettungsteams werden in die Region geschickt, aber wegen schlechten Wetters und Nebel kann es einige Zeit dauern, bis sie zum Hubschrauber gelangen“, sagte der iranische Innenminister Ahmad Vahidi.

Bei dem Treffen in Julfa nahmen die Staats- und Regierungschefs beider Länder an der Zeremonie zur Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks Khudaferin und der Eröffnung des am Fluss Araks errichteten Wasserkraftwerks Giz Galasy teil, die als Symbol der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gelten. Unmittelbar danach machte sich Präsident Raisi auf den Rückweg.

Zunächst gab es Informationen darüber, dass Rettungsteams den Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten im Gebiet des Dorfes Uzi unweit der Stadt Julfa, die direkt an der iranisch-aserbaidschanischen Grenze liegt, gefunden hätten. Später bestätigte das Innenministerium der Islamischen Republik diese Informationen jedoch nicht.

Eine iranische Regierungsdelegation unter der Leitung des Vizepräsidenten machte sich auf den Weg zum Ort der Bruchlandung des Hubschraubers. Doch auch nach mehr als drei Stunden wurde der Helikopter immer noch nicht gefunden. Die Suche wird auch durch die Höhe der Gegend von bis zu 4.500 Meter erschwert. Und jetzt ist es dort schon dunkel geworden und die Temperaturen sind stark gesunken.

Wie Tasnim berichtete, umfasste die Kolonne des Präsidenten drei Hubschrauber. Armee, Polizei und Mitarbeiter des Iranischen Roten Halbmonds wurden zum Unfallort geschickt. An dem Einsatz, der durch Nebel und das Gelände erschwert wird, sind 40 Schnelleinsatzteams beteiligt. Ein Hubschrauber mit Rettern wurde ebenfalls in die Gegend geschickt, konnte jedoch aufgrund der Wetterbedingungen nicht landen und musste umkehren.

Jüngsten Berichten zufolge traf der iranische Gesundheitsminister im Suchgebiet nach Raisis Hubschrauber ein, um die Hilfe für die Opfer zu koordinieren. Der iranische Religionsführer Ayatollah Khamenei hielt nach Berichten über den Hubschrauberabsturz von Raisi eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates des Landes ab. Diese Informationen werden jedoch von iranischen Medien dementiert.

