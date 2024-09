Was ist momentan die weltweit größte humanitäre Krise?

Frag den Spiegel

Der Spiegel hat am 6. September mehrere Artikel veröffentlicht, die sehr anschaulich zeigen, wie der Spiegel sich alle Mühe gibt, den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza zwar nicht komplett zu verschweigen, aber ihn zu verharmlosen.

Zuerst erschien am 6.September im Spiegel ein Artikel mit der Überschrift „Humanitäre Lage in Gaza – Von schlimm zu katastrophal in weniger als einer Stunde“, in dem die Spiegel-Redaktion das Kunststück fertig gebracht hat, zwar über die verzweifelte Lage in Gaza zu berichten, dabei aber nicht die israelischen Bombardements zu erwähnen, denen in weniger als einem Jahr über 40.000 Zivilsten zum Opfer gefallen sind, noch die israelische Hungerblockade zu thematisieren, die der Grund für die katastrophalen Zustände in Gaza ist, über die der Spiegel in seinem Artikel berichtet.

Man könnte diesen absolut emotionslos und sachlich gehaltenen Artikel als Beleg dafür nehmen, dass der Spiegel sachlichen und informativen Journalismus betreibt, sich auf Berichte über Ereignisse beschränkt und dabei jedwede Schuldzuweisung vermeidet, wenn der Spiegel am gleichen Tag nicht noch zwei andere Artikel veröffentlicht hätte, in denen es um andere Konflikte ging, über die der Spiegel ganz anders berichtet hat. Diese drei an einem Tag innerhalb weniger Stunden erschienenen Artikel zeigen im Zusammenspiel sehr anschaulich auf, wie sehr der Spiegel Propaganda macht und seine Leser beeinflussen will, anstatt sie zu informieren.

Die „größte humanitäre Lage weltweit“?

Der zweite Spiegel-Artikel trägt die dramatischer Überschrift „Folter, Misshandlungen, sexuelle Gewalt – Uno-Bericht dokumentiert erschütternde Menschenrechtsverletzungen im Sudan“ und handelt von dem Bürgerkrieg im Sudan. Im ersten Satz erfährt der Spiegel-Leser:

„Der brutale Machtkampf zweier Generäle hat im Sudan die größte humanitäre Lage weltweit ausgelöst.“

Die Lage im Sudan ist zweifellos schrecklich und es ist eine Schande, dass der brutale Krieg dort medial so wenig Aufmerksamkeit erfährt. Aber ob das die „größte humanitäre Lage weltweit“ ist, ist leider fraglich. Der Spiegel schreibt im zweiten Absatz des Artikels:

„Demnach sind seit April 2023 mindestens 18.800 Menschen in dem Konflikt getötet worden.“

Fast 19.000 tote Zivilisten seit April 2023 sind tatsächlich rekordverdächtig. In der Ukraine, dem Krieg den westliche Medien als „brutalen russischen Angriffskrieg“ bezeichnen, sind zum Vergleich „nur“ etwa 10.000 Zivilisten getötet worden. Und zwar nicht in fünf Monaten, sondern in über zweieinhalb Jahren.

Allerdings hat die israelische Armee in etwa zehn Monaten Vernichtungskrieg in Gaza über 40.000 Zivilisten abgeschlachtet. Und das sind nur die bestätigten Toten, die gezählt werden konnten. Die tausenden (wahrscheinlich eher zehntausenden) Zivilisten, die unter den Trümmern begraben liegen oder an den Folgen der israelischen Blockade des Gazastreifens gestorben sind, sind da nicht eingerechnet.

Was ist also die „größte humanitäre Lage weltweit“, liebe Spiegel-Redaktion? Der Krieg im Sudan oder das Gemetzel in Gaza?

Bei der Ukraine geht es nur mit Lügen

Im dritten Spiegel-Artikel, der mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, geht es unter der Überschrift „Möglicher russischer Beschuss – Ukraine setzt Evakuierungszüge aus Pokrowsk aus“ um die Lage in Pokrowsk, einer Stadt im Donbass, die demnächst von der russischen Armee befreit wird, weil die ukrainische Front in der Gegend, auch wegen des Abzugs von Einheiten für den sinnlosen Angriff auf Kursk, zusammenbricht.

Pokrowsk wird evakuiert, aber nun müssen die Menschen, die sich evakuieren wollen, laut Spiegel erst hundert Kilometer fahren, bevor sie in einen Zug steigen können. Über den Grund erfahren wir in dem Spiegel-Artikel:

„Die ukrainischen Behörden lassen erhöhte Vorsicht walten, wenn es darum geht, eine große Zahl von Zivilisten nahe der Frontlinie an Orten wie Bahnhöfen zu versammeln. Bei einem russischen Angriff auf den Bahnhof Kramatorsk in der Region Donezk waren im April 2022 mehr als 60 Zivilisten getötet worden, als sie vor dem russischen Vormarsch fliehen wollten.“

Das ist von vorne bis hinten gelogen. Damals gab es in Kramatorsk gar keine Notwendigkeit für eine Evakuierung, denn die russische Armee war weit entfernt und Kramatorsk ist bis heute unter ukrainischer Kontrolle. Warum die ukrainischen Behörden damals eine Evakuierung angeordnet und hunderte Zivilisten buchstäblich zum Bahnhof von Kramatorsk getrieben haben, ist eine offene Frage.

Die Antwort auf diese Frage dürfte in der internationalen Politik zu finden sein, denn damals war das Ergebnis der Friedensverhandlungen zwischen Kiew und Moskau fast unterschriftsreif, die USA wollten aber, dass Kiew weiterkämpft. Daher brauchte es Meldungen über angebliche russische Gräueltaten, um die Öffentlichkeit aufzuhetzen und von den Friedenverhandlungen abzulenken.

Am 8. April 2022 schlug daher eine Rakete im Bahnhof von Kramatorsk ein, wohin Kiew gerade hunderte Zivilisten wegen einer angeblich nötigen Evakuierung getrieben hatte. Westliche Nachrichtenagenturen haben die Trümmerteile der Rakete fotografiert, wobei die Seriennummer der Rakete deutlich zu sehen war. Und die Seriennummer wies die Rakete eindeutig als ukrainische Rakete aus, was westliche Medien allerdings verschwiegen haben. Und wie der aktuelle Spiegel-Artikel zeigt, bis heute verschweigen.

Über die Frage, warum Kiew die Menschen im April 2022 erst zum Bahnhof getrieben und dann mit einer Rakete beschossen hat, darf sich jeder seine eigenen Gedanken machen.

Propaganda pur

Es ist faszinierend, wie unterschiedlich der Spiegel berichten kann. Wenn die israelische Armee einen Völkermord an den Palästinensern begeht, berichtet der Spiegel zwar verschämt über die Lage in Gaza, nennt die Täter und die Ursachen für das Elend jedoch nicht.

In der Ukraine bauscht der Spiegel jede unbestätigte Meldung auf, wenn sie nur dazu geeignet ist, Russland in ein schlechtes Licht zu setzen. Und wenn das nicht reicht, lügt der Spiegel auch noch, wie das Beispiel Kramatorsk zeigt, das die Spiegel-Redaktion nun wieder aus dem Hut gezaubert hat, ohne die Leser über die wahren Hintergründe zu informieren.

Beim Krieg im Sudan hingegen, zu dem die Spiegel-Redaktion keine eigene Meinung zu haben scheint, wird nichts verharmlost und es wird auch keine der Kriegsparteien als verteufelt oder in Schutz genommen.

Das sind drei Kriege und drei verschiedene Arten der Berichterstattung im Spiegel, was zeigt, wie politisch voreingenommen das selbsternannte Nachrichtenmagazin seine Leser manipuliert.



