Der Artikel der New York Times über die Friedensverhandlungen vom März und April 2022

Die New York Times hat in einem Artikel die Protokolle der Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vom März und April 2022 veröffentlicht. Der Artikel ist eine interessante Mischung aus im Westen bisher verschwiegenen Tatsachen und Lügen.

Ich habe das Kommuniqué, das die New York Times in einem Artikel über die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vom März und April 2022 veröffentlicht hat, bereits übersetzt und in meinem Artikel dazu angekündigt, dass ich auf den Artikel der New York Times gesondert eingehen will. Das tue ich hiermit und veröffentliche eine Übersetzung des Artikels, in der ich in fetter und kursiver Schrift mein Kommentare einfüge.

Vorweg sei noch gesagt, dass ich es bemerkenswert finde, dass die New York Times das ausgerechnet kurz vor der „Friedenskonferenz“ in der Schweiz veröffentlicht hat, bei der sich viele (auch westliche) Teilnehmer für die Aufnahme von Gesprächen mit Russland ausgesprochen haben. Das Timing dürfte kaum ein Zufall sein, wenn man die Nähe der einflussreichen New York Times zu den US-Geheimdiensten bedenkt.

Beginn der Übersetzung:

Der Frieden zwischen der Ukraine und Russland ist so schwer zu erreichen wie eh und je. Aber im Jahr 2022 gab es Gespräche.

In den ersten Wochen nach der russischen Invasion fanden Friedensgespräche zwischen Vertretern der Krieg führenden Nationen statt. Sie verliefen im Sande. Dokumente aus diesen Gesprächen zeigen, warum neue Gespräche auf große Hindernisse stoßen werden.

Da sich Russland und die Ukraine seit drei Jahren in einem totalen Krieg befinden, gibt es für keine der beiden Seiten einen klaren Weg zum militärischen Sieg. Es gibt auch keine unmittelbaren Aussichten auf einen Waffenstillstand und einen eventuellen Friedensplan, da beide Seiten an unversöhnlichen Positionen festhalten.

Die Probleme, die in einem künftigen Friedensabkommen angegangen werden müssten, sind jedoch offensichtlich und standen auch im Mittelpunkt der Verhandlungen vor zwei Jahren, bei denen die Friedensbedingungen in bemerkenswerter Ausführlichkeit erörtert wurden.

Von der New York Times eingesehene Dokumente geben Aufschluss über die zu überwindenden Meinungsverschiedenheiten.

Die Dokumente stammen aus Verhandlungssitzungen, die in den Wochen nach Beginn des Krieges, von Februar bis April 2022, stattfanden. Es war das einzige Mal, dass ukrainische und russische Vertreter direkte Friedensgespräche geführt haben.

Die Gespräche scheiterten, da sich beide Seiten auf dem Schlachtfeld verschanzten, aber nicht bevor die Verhandlungsführer mehrere Entwürfe für einen Vertrag vorlegten, der die künftige Sicherheit der Ukraine garantieren und gleichzeitig einige der Forderungen von Präsident Wladimir Putin erfüllen sollte.

Heute, trotz Hunderttausender Toter und Verwundeter, scheinen Moskau und Kiew vom Frieden weiter entfernt zu sein als je zuvor seit der umfassenden Invasion. Am Freitag erklärte Putin, dass Russland einem Waffenstillstand nur dann zustimmen würde, wenn die Ukraine vier Regionen, die der Kreml zu Teilen Russlands erklärt hat, abgibt und ihre NATO-Bestrebungen aufgibt. Das war im Wesentlichen eine Forderung nach Kapitulation, die die ukrainische Regierung sofort zurückwies.

Auch die aktuellen Forderungen der Ukraine – ein Abzug aller russischen Streitkräfte aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet – erscheinen angesichts der offensichtlichen Entschlossenheit Putins und der derzeitigen Vorteile seiner Armee unrealistisch. Dazu gehört auch die Halbinsel Krim, die Putin 2014 in einer raschen Operation annektiert hat, die er als zentrales Element seines Vermächtnisses betrachtet.

Doch irgendwann könnten beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, ein Szenario, das voraussichtlich erörtert wird, wenn die Ukraine an diesem Wochenende in der Schweiz eine Reihe von Ländern, allerdings nicht Russland, zu einer Friedenskonferenz versammelt. Sollten die Ukraine und Russland die direkten Verhandlungen wieder aufnehmen, würden die in den Dokumenten zu Beginn des Krieges aufgeworfenen Fragen, darunter der Status der besetzten ukrainischen Gebiete und die künftigen Sicherheitsgarantien der Ukraine, weiterhin relevant bleiben.

Russland wollte ursprünglich, dass die Ukraine die Krim als Teil Russlands anerkennt:

„Die Ukraine erkennt die Republik Krim und die Stadt Sewastopol als integralen Bestandteil (Subjekte) der Russischen Föderation an und wird in diesem Zusammenhang umfassende Änderungen an der nationalen Gesetzgebung vornehmen.“

Am 15. April einigten sich beide Seiten darauf, die Krim aus dem Vertrag herauszunehmen, so dass sie unter russischer Besatzung bleibt, ohne dass die Ukraine sie anerkennt:

„Artikel 2 Absatz 1 sowie die Artikel 4, 5 und 11 dieses Vertrags gelten nicht für die Krim und Sewastopol.“

Eine Prüfung der Dokumente zeigt, dass die beiden Seiten unter anderem über das Waffenarsenal, die Bedingungen für eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und bestimmte ukrainische Sprach- und Kulturgesetze stritten, die Russland abschaffen wollte. Die ukrainischen Verhandlungsführer boten an, auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten und die russische Besetzung von Teilen ihres Territoriums zu akzeptieren. Sie weigerten sich jedoch, die russische Souveränität über diese Gebiete anzuerkennen. (Anm. d. Übers.: In dem Artikel erwähnt die New York Times mehrmals den Streit über „bestimmte ukrainische Sprach- und Kulturgesetze“, wobei es so klingt, als sei das eine ungehörige russische Forderung. Die Leser der New York Times erfahren nicht, dass es sich dabei de facto um Rassengesetze handelt, die rigoros umgesetzt werden und die den Bürgern der Ukraine nach ethnischer Herkunft in Menschen erster und zweiter Klasse mit unterschiedlichen Rechten einteilen.)

Die Ukraine hat vorgeschlagen, weder der NATO noch anderen Bündnissen beizutreten:

„Die Ukraine tritt keinem Militärbündnis bei und stationiert keine ausländischen Militärstützpunkte und -kontingente…“

Russland verlangte, dass die Ukraine Russisch zur offiziellen Sprache macht:

„Die Ukraine wird innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach Unterzeichnung dieses Vertrages alle Beschränkungen für den Gebrauch der russischen Sprache in allen Gebieten gemäß Anhang 2 aufheben.“

Russland, das durch den erbitterten Widerstand der Ukraine verblüfft war, schien für ein solches Abkommen offen zu sein, sträubte sich aber schließlich gegen dessen entscheidende Komponente: eine Vereinbarung, die andere Länder dazu verpflichtete, der Ukraine im Falle eines erneuten Angriffs beizustehen. (Anm. d. Übers.: Die Behauptung, Russland sei gegen Sicherheitsgarantien anderer Staaten für die Ukraine, stellt die New York Times ausschließlich unter Berufung ukrainischer Quellen auf und verschweigt ihren Lesern, dass das in Russland ganz anders klingt.)

Zu diesem Zeitpunkt war nur wenig über diese Friedensverhandlungen bekannt, und was in den zwei Jahren seither durchgesickert ist, wurde von beiden Seiten in Kriegsformulierungen gezwängt. Putin behauptet, der Westen habe die Ukraine unter Druck gesetzt, ein Friedensabkommen abzulehnen; das ukrainische Außenministerium sagt: „Wenn Russland 2022 Frieden wollte, warum hat es dann die Ukraine überhaupt angegriffen?“

Die New York Times veröffentlicht die Dokumente, die sie erhalten hat, in vollem Umfang. Es handelt sich um Vertragsentwürfe vom 17. März und 15. April 2022, die die konkurrierenden Vorschläge beider Seiten und die Einigungspunkte aufzeigen, sowie um ein privates „Kommuniqué“ von persönlichen Gesprächen in Istanbul am 29. März, das den vorgeschlagenen Vertrag zusammenfasst. (Anm. d. Übers.: Von einem „privaten“ Kommuniqué kann keine Rede sein, vielmehr hat die ukrainische Delegation die Vorschläge des Kommuniqué unterbreitet und paraphiert. Das war die offizielle Haltung Kiews in den Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt. Mit der Formulierung, das sei ein „privates“ Kommuniqué, spielt die New York Times die Bedeutung des Dokumentes bewusst herunter. Das ist Täuschung der Leser.)

Die Dokumente wurden von ukrainischen, russischen und europäischen Quellen zur Verfügung gestellt und von Teilnehmern der Gespräche und anderen ihnen nahestehenden Personen als authentisch bestätigt. Einige Aspekte dieser Dokumente sind bereits an die Öffentlichkeit gelangt, der größte Teil des Materials wurde jedoch bisher nicht veröffentlicht.

Neben der Durchsicht der Dokumente befragte die New York Times monatelang mehr als ein Dutzend ukrainische, russische und westliche aktuelle und ehemalige Beamte und andere Personen, die den Gesprächen nahe standen, darunter drei Mitglieder des ukrainischen Verhandlungsteams. Viele von ihnen sprachen unter der Bedingung der Anonymität, weil sie nicht befugt waren, über die Verhandlungen zu sprechen.

„Es ist uns gelungen, einen echten Kompromiss zu finden“, sagte Alexander Tschaly, ein Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams, bei einer Podiumsdiskussion in Genf im vergangenen Dezember. „Mitte und Ende April waren wir sehr nahe dran, den Krieg mit einer friedlichen Lösung zu beenden.“

Die Gespräche beginnen

Am 28. Februar 2022 trafen Mitarbeiter des polnischen Präsidenten eine Gruppe hochrangiger ukrainischer Beamter an der Grenze und brachten sie per Hubschrauber zu einem Militärstützpunkt in der Nähe von Weißrussland. Die Ukrainer reisten dann allein in Weißrussland ein und trafen dort eine russische Delegation unter der Leitung des Putin-Beraters Wladimir Medinsky.

Es war ein ungewöhnlicher Moment in der Geschichte der Kriegsführung: der Beginn direkter Gespräche zwischen den Angreifern und den Angegriffenen, nur wenige Tage nachdem Europas größter Angriffskrieg seit drei Generationen begonnen hatte.

Einige der ukrainischen Unterhändler, die mit der New York Times sprachen, meinten, Putin sei so schnell an den Verhandlungstisch gekommen, weil er nicht damit gerechnet habe, dass seine Armee so spektakulär straucheln würde. Aber soweit sie es beurteilen konnten, hatten die Russen, die ihnen gegenüber saßen, wenig Ahnung davon, wie schlecht es ihren Truppen ging. (Anm. d. Übers.: Bei der Behauptung, Russlands Armee hätte zu Beginn des Konfliktes so große Probleme gehabt, stützt sich die New York Times nur auf ukrainische Quellen. Ich war ab Mitte März 2022 in der Konfliktregion und kann das nicht bestätigen. Gerade in den ersten Wochen lief es für Russland gut, Probleme gab es erst später, weshalb Russland im Herbst 2022 eine Teilmobilisierung durchgeführt hat)

Als Alexej Resnikow, der damalige ukrainische Verteidigungsminister, sagte, seine Seite habe 3.000 gefallene russische Soldaten gezählt, zeigte sich Medinsky überrascht und blickte zu dem höchsten russischen Militärbeamten am Tisch hinüber.

„Nein, wir haben nur 80 getötete Soldaten“, sagte der Militärbeamte Aleksander Fomin, erinnerte sich Resnikow. (Anm. d. Übers.: Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Resnikow ist in den folgenden knapp zwei Jahren bis zu seiner Absetzung wegen der massiven Korruption in seinem Ministerium ständig durch Falschmeldungen aufgefallen, die sich schnell widerlegen ließen. Er ist sicher keine zuverlässige Quelle, aber er ist die einzige Quelle, die die New York Times zu den russischen Verlusten der ersten Tage und Wochen der Kampfhandlungen.)

Die Unterhändler gingen bald zu Videogesprächen über, bei denen sich die Ukrainer von einem Konferenzraum in Herrn Selenskys Präsidialbüro aus einwählten, wie ukrainische Unterhändler sagten, oder ein paar Mal von einem unterirdischen Bunker aus.

Die Ukraine machte ein bedeutendes Zugeständnis: Sie war bereit, ein „dauerhaft neutraler Staat“ zu werden, der niemals der NATO beitreten oder zulassen würde, dass ausländische Streitkräfte auf seinem Boden stationiert werden. Das Angebot schien Putins Hauptkritikpunkt anzusprechen, dass der Westen nach Ansicht des Kremls versucht, die Ukraine zu benutzen, um Russland zu zerstören.

Ein früher Entwurf

Obwohl die beiden Seiten nach ihrem Treffen in Weißrussland regelmäßige Videositzungen abhielten, zeigt ein Vertragsentwurf vom 17. März, wie weit sie noch auseinander lagen. Die New York Times prüfte eine englischsprachige Version, die die Ukraine den westlichen Regierungen zur Verfügung stellte.

Die Ukraine bemühte sich um die Zustimmung Russlands zu internationalen „Sicherheitsgarantien“, durch die andere Länder – einschließlich ukrainischer Verbündeter, die das Abkommen ebenfalls unterzeichnen würden -, ihr im Falle eines erneuten Angriffs zu Hilfe kommen würden. Die Ukraine wollte, dass der Vertrag für die „international anerkannten Grenzen“ der Ukraine gilt, auch wenn die russischen Truppen noch immer versuchten, Kiew einzunehmen.

Die Ukraine wollte, dass ihre Verbündeten vertraglich verpflichtet werden, im Falle eines erneuten Angriffs einzugreifen, z. B. indem sie…

„…den Luftraum über der Ukraine sperren, die notwendigen Waffen bereitstellen und Streitkräfte einsetzen, um die Sicherheit der Ukraine als dauerhaft neutralen Staat wiederherzustellen und anschließend zu erhalten.“

Das russische Team wollte, dass die Ukraine und alle anderen Vertragsunterzeichner die Sanktionen gegen Moskau aufheben, die sie seit 2014 verhängt hatten, und andere Länder öffentlich dazu auffordern, dies ebenfalls zu tun. Die Ukraine sollte ihre gesamte östliche Donbass-Region abtreten und die Krim als Teil Russlands anerkennen. Eine Sieben-Punkte-Liste zielte auf die nationale Identität der Ukraine ab, darunter ein Verbot, Orte nach ukrainischen Unabhängigkeitskämpfern zu benennen. (Anm. d. Übers.: „Ukrainische Unabhängigkeitskämpfer“ klingt sympathisch, allerdings waren die „Unabhängigkeitskämpfer“ ukrainische Mitglieder der Waffen-SS-Division Galizien, die für besonders brutale Kriegsverbrechen an Zivilisten berüchtigt ist und die in der heutigen Ukraine als Nationalhelden verehrt werden. Aber solche „unwichtigen Details“ verschweigt die New York Times ihren Lesern.)

Die letztgenannte Forderung verdeutlichte einen der von Putin genannten Gründe für den Kriegseintritt: Er hatte die Ukraine als ein künstliches Land bezeichnet, das als Teil Russlands betrachtet werden sollte. (Anm. d. Übers.: Das ist nicht wahr. Putin hat im Jahr 2021 einen Artikel über das Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern geschrieben, auf den sich die New York Times hier anscheinend beruft. In Putins Artikel kann man exakt nachlesen, was Putin dazu meint und man sieht, dass die New York Times hier die Unwahrheit schreibt.)

Russlands Vertragsvorschläge lesen sich wie eine Wunschliste von Kreml-Forderungen, darunter die Abtretung der von Kiew kontrollierten Teile der Ostukraine an die von Russland vertretenen „Volksrepubliken“:

„Die Ukraine erkennt die Unabhängigkeit der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk innerhalb der administrativen Grenzen der ehemaligen Regionen Donezk und Lugansk der Ukraine an und wird in diesem Zusammenhang umfassende Änderungen an der nationalen Gesetzgebung vornehmen.“

„Die Ukraine wird alle Sanktionen und restriktiven Maßnahmen, die seit 2014 gegen die Russische Föderation verhängt wurden, aufheben und fortan nicht mehr verhängen und auch alle Staaten und internationalen Organisationen öffentlich dazu auffordern, diese aufzuheben und fortan nicht mehr zu verhängen.“

„Verbot der Verherrlichung und Propaganda in jeglicher Form von Nazismus und Neonazismus, der Nazibewegung und der mit ihr verbundenen Organisationen, einschließlich der Abhaltung von öffentlichen Demonstrationen und Umzügen, der Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten und der Benennung von Toponymen, insbesondere von Straßen, Siedlungen und anderen geografischen Objekten, mit der Einführung einer strafrechtlichen Haftung.“

Der Entwurf sah Obergrenzen für die Größe der ukrainischen Streitkräfte und die Anzahl der Panzer, Artilleriebatterien, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge vor, die das Land in seinem Arsenal haben könnte. Die Ukrainer waren bereit, solche Obergrenzen zu akzeptieren, forderten aber wesentlich höhere Limits.

Ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der in die Verhandlungen eingeweiht war und feststellte, dass die russischen Streitkräfte in der Nordukraine zurückgedrängt wurden, sagte, Putin scheine das Abkommen „mit Begeisterung“ zu begrüßen.

Amerikanische Beamte waren über die Bedingungen beunruhigt. Bei Treffen mit ihren ukrainischen Kollegen, so erinnerte sich der hochrangige Beamte, „sagten wir leise: ‚Ihr versteht, dass dies eine einseitige Abrüstung ist, richtig?'“

Einem europäischen Diplomaten zufolge befürchteten führende Politiker in Polen – die die Ukraine schon früh und nachdrücklich unterstützten -, dass Deutschland oder Frankreich versuchen könnten, die Ukrainer zu überreden, Russlands Bedingungen zu akzeptieren, und wollten das verhindern.

Als Polens Präsident Andrzej Duda am 24. März in Brüssel mit führenden Vertretern der NATO zusammentraf, hielt er den Text vom 17. März hoch, so der anwesende Diplomat.

„Wer von Ihnen würde ihn unterschreiben?“, fragte Herr Duda seine Amtskollegen, so der Diplomat.

Keiner der NATO-Führer meldete sich zu Wort.

Ein Durchbruch in Istanbul?

Einige Tage später, am 29. März, trafen sich die Vertreter Russlands und der Ukraine in einem Istanbuler Palast am Bosporus. Für einige wirkten die Gespräche wie ein Durchbruch, der durch Russlands Kämpfe auf dem Schlachtfeld ausgelöst wurde.

Nach jedem militärischen Rückschlag, so ein Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams, habe Putin „seine Forderungen reduziert“. (Anm. d. Übers.: Es gab im März und April 2022 keine militärischen Rückschläge für Russland, oder kann mir jemand dafür auch nur ein Beispiel nennen? Damals liefen die für Russland bekanntlich siegreichen Kämpfe um Mariupol. Die New York Times lügt auch hier, um ihren Lesern zu suggerieren, Kiew habe die Verhandlungen abgebrochen, weil die Ukraine damals Chancen gehabt habe, Russland zu besiegen.)

In Istanbul schienen die Russen das ukrainische Modell der Neutralität und der Sicherheitsgarantien zu billigen und ihren territorialen Forderungen weniger Nachdruck zu verleihen. Medinsky, der russische Verhandlungsführer, sagte anschließend, das Neutralitätsangebot der Ukraine bedeute, dass sie „bereit sei, die Hauptforderungen zu erfüllen, auf denen Russland in all den vergangenen Jahren bestanden hat“.

Die Ukraine fasste die vorgeschlagene Vereinbarung in einem zweiseitigen Dokument zusammen, das sie als Istanbuler Kommuniqué bezeichnete und das sie nie veröffentlichte. Der Status der Krim sollte über einen Zeitraum von 10 oder 15 Jahren entschieden werden, wobei die Ukraine versprach, nicht zu versuchen, die Halbinsel gewaltsam zurückzuerobern; Herr Selensky und Herr Putin würden sich persönlich treffen, um einen Friedensvertrag abzuschließen und eine Einigung darüber zu erzielen, wie viel ukrainisches Gebiet Russland weiterhin besetzen würde.

Selensky und Putin würden sich treffen, um letzte Differenzen auszuräumen, heißt es in den Gesprächen in Istanbul:

„Die Parteien halten es für möglich, am … … 2022 ein Treffen zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands abzuhalten, um ein Abkommen zu unterzeichnen und/oder politische Entscheidungen über die verbleibenden ungelösten Fragen zu treffen.“

Das Kommuniqué, das der New York Times von einem ukrainischen Unterhändler zur Verfügung gestellt wurde, beschrieb einen Mechanismus, bei dem andere Länder militärisch eingreifen würden, falls die Ukraine erneut angegriffen würde – ein Konzept, das die Ukrainer treffend als Artikel 5 bezeichneten, eine Anspielung auf das gegenseitige Verteidigungsabkommen in Artikel 5 des NATO-Vertrags.

Für die Ukrainer waren verbindliche Sicherheitsgarantien das Kernstück eines möglichen Friedensabkommens, dem sich mehrere Länder anschließen würden:

„Mögliche Garantiestaaten: Großbritannien, China, Russland, die USA, Frankreich, die Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen und Israel.“

„Die Garantiestaaten und die Ukraine kommen überein, dass im Falle einer Aggression, eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine oder einer militärischen Operation gegen die Ukraine jeder der Garantiestaaten nach dringenden und sofortigen Konsultationen zwischen ihnen … der Ukraine als dauerhaft neutralem Staat, der angegriffen wird, … Hilfe leisten wird.“

Russische Beamte gaben jedoch in der Öffentlichkeit gemischte Signale darüber ab, ob der Kreml wirklich bereit war, die Vereinbarung zu unterzeichnen. Die Russen und Ukrainer kehrten zu stundenlangen Verhandlungssitzungen per Videotelefonie zurück und tauschten Vertragsentwürfe über WhatsApp aus, so die Unterhändler.

Der Boss

Anfang April, nachdem sich Russland aus den Außenbezirken von Kiew zurückgezogen hatte, schockierten die Bilder von massakrierten Zivilisten im Vorort Butscha, von denen einige mit weißen Tüchern an den Händen gefesselt waren, die Welt. Für die Ukrainer schien die Vorstellung, dass ihr Land einen Kompromiss mit Russland schließen könnte, unwahrscheinlicher denn je.

Doch Herr Selensky, der am 4. April Butscha besuchte, sagte, die Gespräche würden fortgesetzt, auch wenn Russland die Gräueltaten von Butscha als inszenierte „Provokation“ abtat.

„Kollegen, ich habe mit RA gesprochen“, schrieb der ukrainische Verhandlungsführer, David Arachamia, am 10. April in einer WhatsApp-Nachricht an das ukrainische Team. „Er hat gestern anderthalb Stunden lang mit seinem Boss gesprochen.“

„RA“ war Roman Abramowitsch, der russische Milliardär, der bei den Gesprächen eine Rolle hinter den Kulissen spielte. Sein „Boss“, Herr Putin, drängte die Verhandlungsführer, sich auf die Schlüsselfragen zu konzentrieren und diese schnell zu bearbeiten, schrieb Herr Arachamia. (Ein Mitglied der WhatsApp-Gruppe zeigte diese und andere Nachrichten den Reportern der New York Times).

Ein Sprecher von Herrn Abramowitsch sagte, seine Rolle habe sich darauf beschränkt, Vertreter beider Parteien einander vorzustellen, und nach dieser ersten Phase sei er „nicht mehr in den Prozess involviert“ gewesen.

Die Botschaft von Arachamia deutete darauf hin, dass Putin nicht nur die russische Invasion, sondern auch die Friedensgespräche im Kleinen steuerte. Zu einem anderen Zeitpunkt unterbrach der russische Verhandlungsführer Medinsky eine Videokonferenz mit der Behauptung, Putin habe ihn direkt angerufen.

„Der Boss ruft an“, sagte Medinsky nach Angaben zweier ukrainischer Unterhändler.

Putins Beteiligung und seine Absichten während der Gespräche im Jahr 2022 waren Gegenstand von Diskussionen in Kiew und Washington, so ukrainische und amerikanische Beamte. War er wirklich an einer Einigung interessiert? Oder versuchte er lediglich, die Ukraine zu behindern, während sich seine Truppen neu formierten?

„Wir wussten nicht, ob Putin es ernst meinte“, sagte der ehemalige hochrangige US-Beamte. „Wir konnten auf beiden Seiten des Zauns nicht sagen, ob die Leute, die da sprachen, wirklich befugt waren.“

Ein ukrainischer Unterhändler sagte, er halte die Verhandlungen für einen Bluff von Seiten Putins, zwei andere bezeichneten sie als ernsthaft.

Am 15. April, fünf Tage nachdem Abramowitsch den Ukrainern von seinem Treffen mit Putin berichtet hatte, legten die russischen Unterhändler ihrem Präsidenten einen 17-seitigen Vertragsentwurf vor.

Knackpunkte

Ähnlich wie die Version vom Vormonat enthält der Entwurf vom 15. April rote Markierungen, die strittige Punkte hervorheben. Auf den ersten Seiten des Vertrags fehlen solche Markierungen jedoch fast gänzlich, da dort Einigungspunkte auftauchen.

Die Verhandlungsführer einigten sich darauf, dass die Ukraine sich für dauerhaft neutral erklärt, obwohl sie der EU beitreten darf.

Russland ließ seine früheren Einwände gegen eine vollwertige EU-Mitgliedschaft der Ukraine fallen:

„Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Status der Ukraine als dauerhaft neutraler Staat vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages mit einer möglichen Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union vereinbar ist.

Ein großer Teil des Vertrags würde auf die Krim und einen weiteren, noch zu bestimmenden Teil der Ukraine „nicht anwendbar“ sein – was bedeutet, dass Kiew die russische Besetzung eines Teils seines Territoriums akzeptieren würde, ohne die russische Souveränität darüber anzuerkennen.

Aber es gab immer noch entscheidende Knackpunkte. Russland wollte, dass die Reichweite der ukrainischen Raketen auf 25 Meilen begrenzt wird, während die Ukraine eine Reichweite von 174 Meilen forderte – genug, um Ziele auf der Krim zu treffen. Russland verlangte weiterhin, dass die Ukraine Gesetze zur Sprache und zur nationalen Identität aufhebt und die ukrainischen Truppen im Rahmen eines Waffenstillstands zurückzieht. (Anm. d. Übers.: Auch hier verschweigt die New York Times, dass es sich bei den ukrainischen „Gesetzen zur Sprache und zur nationalen Identität“ in Wahrheit um Rassengesetze handelt.)

Russlands Waffenstillstandsvorschlag sah vor, dass die Ukraine ihre Truppen auf ihr eigenes Territorium zurückziehen muss:

„Die Ukraine führt den Rückzug (die Rückkehr) von Einheiten ihrer Streitkräfte, anderer bewaffneter Formationen, Waffen und militärischer Ausrüstung an Orte ihrer ständigen Stationierung oder an mit der Russischen Föderation vereinbarte Orte durch.“

Das größte Problem ergab sich jedoch in Artikel 5. Darin heißt es, dass im Falle eines weiteren bewaffneten Angriffs auf die Ukraine die „Garantiestaaten“, die den Vertrag unterzeichnen würden – Großbritannien, China, Russland, die USA und Frankreich – zur Verteidigung der Ukraine eintreten würden.

Zum Entsetzen der Ukrainer gab es eine entscheidende Abweichung von dem, was laut ukrainischen Unterhändlern in Istanbul besprochen wurde. Russland fügte eine Klausel ein, die besagt, dass alle Garantiestaaten, einschließlich Russlands, die Reaktion im Falle eines Angriffs auf die Ukraine billigen müssen. Damit könnte Moskau erneut in die Ukraine einmarschieren und dann ein Veto gegen jede militärische Intervention im Namen der Ukraine einlegen – eine scheinbar absurde Bedingung, die Kiew schnell als Bruch der Vereinbarung erkannte.

Russland versuchte, sich ein Veto gegen die Sicherheitsgarantien der Ukraine zu sichern, indem es eine Klausel einfügte, die eine einstimmige Zustimmung erforderte:

„Die Garantiestaaten und die Ukraine kommen überein, dass im Falle eines bewaffneten Angriffs auf die Ukraine jeder der Garantiestaaten … auf der Grundlage eines von allen Garantiestaaten vereinbarten Beschlusses … der Ukraine als dauerhaft neutralem Staat, der angegriffen wird, Beistand leisten wird…“

Angesichts dieser Änderung sagte ein Mitglied des ukrainischen Verhandlungsteams: „Wir hatten kein Interesse an einer Fortsetzung der Gespräche.“ (Anm. d. Übers.: Das war ein Verhandlungsgegenstand, zu dem die Garantiemächte zu allem Überfluss noch nicht einmal gefragt wurden, ob sie sich darauf einlassen. Wie die heute von westlichen Staaten mit der Ukraine geschlossenen „Sicherheitsgarantien“ zeigen, wollen die sich zum Schutz der Ukraine zu gar nichts verpflichten lassen. Der russische Vorschlag war jedenfalls kein echter Grund, die Verhandlungen abzubrechen, sondern er war bestenfalls ein Vorwand, den man in Kiew brauchte, um den von den USA erzwungenen Abbruch der Gespräche irgendwie zu begründen.)

Was nun?

Zwei Jahre später gibt es immer noch keine Anzeichen dafür, dass Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten. An diesem Wochenende wird Selensky in einem Schweizer Ferienort versuchen, Würdenträger aus rund 100 Ländern und Organisationen, darunter auch Vizepräsidentin Kamala Harris, davon zu überzeugen, dass ein Sieg weiterhin realistisch ist.

Russland ist nicht eingeladen, und China, sein mächtigster Partner, hat sich entschieden, nicht teilzunehmen. Selensky hat versprochen, weiter zu kämpfen, und beschreibt seinen Friedensplan als einen, bei dem sich Russland aus dem gesamten ukrainischen Staatsgebiet zurückzieht, Reparationen zahlt und für Kriegsverbrechen bestraft wird.

„Wenn wir in diesem Jahr keine Fortschritte machen, werden wir es im nächsten Jahr erneut versuchen“, sagte Selensky einem anwesenden europäischen Diplomaten zufolge vor kurzem einem europäischen Gesprächspartner. „Und wenn wir im nächsten Jahr nicht vorankommen, werden wir es im nächsten und übernächsten Jahr wieder versuchen“.

In den letzten Monaten hat Putin seine Bemühungen verstärkt, die Spaltung des Westens zu schüren, indem er den Frieden im Jahr 2022 als in greifbarer Nähe darstellte und sagte, er sei bereit, die Gespräche wieder aufzunehmen. Die ukrainische Führung hat die Äußerungen Putins zu diesem Thema als Täuschung abgetan.

„Putin ist ein Gewohnheitslügner, und seine jüngsten Tiraden sind keine Ausnahme“, erklärte das ukrainische Außenministerium in einer Erklärung.

Putin schlug am Freitag eine härtere Gangart ein und erklärte, er werde nur dann einen Waffenstillstand anordnen und verhandeln, wenn sich die Ukraine aus den vier Regionen zurückziehe, die Moskau für sich beansprucht, und ihre Bestrebungen, der NATO beizutreten, fallen lasse.

Schon vor Putins jüngster Forderung sagten Experten, es sei schwer vorstellbar, zu der Art von Abkommen zurückzukehren, die 2022 diskutiert wurde. Die Ukraine ist mehr denn je entschlossen, der NATO beizutreten – eine Botschaft, die sie auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs des Bündnisses im nächsten Monat in Washington bekräftigen wird.

Stattdessen könnte das wahrscheinlichste Ende der Kämpfe ein unruhiger Waffenstillstand sein. Marc Weller, ein Professor für internationales Recht in Cambridge, der sich auf Friedensverhandlungen spezialisiert hat, sagte, er erwarte, dass sich die führenden westlichen Länder darauf konzentrieren werden, die künftige Kampflinie der Ukraine mit Russland zu verteidigen, „anstatt eine Annäherung über diese Linie hinweg zu suchen“.

„Der Eiserne Vorhang wird nun auf die von den Russen verwaltete Besatzungslinie in der Ukraine fallen“, sagte Weller.

Ende der Übersetzung



