Was in dem „Sicherheitsabkommen“ zwischen der USA und der Ukraine geregelt ist

Sicherheitsgarantien?

Nun haben auch die USA mit der Ukraine ein "Sicherheitsabkommen" geschlossen. Das haben zuvor schon viele andere westliche Staaten getan, aber die "Sicherheitsabkommen" sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Sie sind nur propagandistische Augenwischerei.

Als die NATO der Ukraine im Sommer 2023 mitgeteilt hat, dass die Ukraine auf absehbare Zeit nicht in die NATO aufgenommen wird, haben die Staaten des Westens medienwirksam beschlossen, Kiew als Ersatz bilaterale Sicherheitsgarantien anzubieten, über die danach ausgiebig verhandelt wurde. Das sollte die Tatsache verdecken, dass niemand im Westen bereit ist, der Ukraine ernsthaft zu helfen. Man schickt Geld und Waffen, aber die Ukraine opfert ihre Soldaten im Kampf für die Interessen des Westens.

Inzwischen wurden die ersten „Sicherheitsgarantien“ unterzeichnet und sie haben alle eines gemeinsam: Es sind nur leere Worte, die kurz zusammengefasst besagen, dass man der Ukraine im Falle eines Angriffs beistehen werde, indem man der Ukraine Geld und Waffen schickt und ihre Soldaten ausbildet. Das bedeutet, dass diese „Sicherheitsgarantien“ nicht über das hinausgehen, was der Westen ohnehin schon tut.

Das gilt auch für das Abkommen, das die USA nun medienwirksam mit der Ukraine geschlossen haben. All diese Abkommen sind inhaltlich praktisch identisch und verpflichten die „Garanten“ aus dem Westen zu praktisch gar nichts, außer, dass sie im Falle eines zukünftigen Angriffs auf die Ukraine innerhalb von 24 Stunden Konsultationen mit Kiew durchführen müssen. Das ist aber auch schon alles.

Der Spiegel schreibt unter der Überschrift „G7-Gipfel in Italien – USA und Ukraine schließen Sicherheitsabkommen“ zum Beispiel:

„Mit dem Abkommen sichern die Vereinigten Staaten weitere Hilfe gegen den Angriffskrieg Russlands und potenzielle künftige Attacken zu, ohne jedoch Sicherheitsgarantien zu geben. Die USA wollen dem Partnerland außerdem helfen, die Bedingungen für eine Nato-Mitgliedschaft zu erfüllen.

Das Abkommen regelt in groben Zügen eine Kooperation beider Länder auf verschiedenen Ebenen, auch mit Blick auf militärische Ausrüstung, Trainings und Manöver. Zugleich wird die Ukraine zu verschiedenen Reformen aufgerufen: etwa im Bereich Justiz, Strafverfolgung und bei der Bekämpfung von Korruption, aber auch bei den militärischen Fähigkeiten und Strukturen, um perspektivisch Standards der Nato zu erreichen.“

Da all diese Abkommen weitgehend identisch sind, wiederhole ich hier noch einmal die Zusammenfassung, die ich im Februar über das Sicherheitsabkommen geschrieben habe, das Deutschland mit der Ukraine geschlossen hat. Derartige Abkommen haben viele westliche Staaten mit der Ukraine geschlossen und sie enthalten im Wesentlichen alle die gleichen Bestimmungen.

„Geltungsbereich“

Im ersten Artikel wird der „Geltungsbereich“ der Vereinbarung abgesteckt. Darin steht nichts Neues. Deutschland verspricht, „die Ukraine unerschütterlich zu unterstützen, so lange dies nötig ist“ und so weiter. Interessant ist der letzte Punkt des Artikels, denn der lautet:

„Deutschland verweist darauf, dass nationales Haushaltsrecht gilt und Beschlüsse des Bundestages erfordert.“

Da hat Berlin sich schon mal seine Ausnahme von „so lange dies nötig ist“ eingebaut, denn bekanntlich sieht die deutsche Haushaltslage so aus, dass Deutschland die Unterstützung der Ukraine im Prinzip jederzeit unter Verweis auf leere Kassen verweigern kann.

„Sicherheitspolitische und militärische Unterstützung“

Der zweite Artikel des Vereinbarung lautet „Sicherheitspolitische und militärische Unterstützung“ und er enthält ebenfalls nichts Neues. Deutschland verspricht wortreich, die Ukraine militärisch zu unterstützen, wobei darin nichts versprochen wird, was über den Grad der ohnehin schon geleisteten Unterstützung hinausgeht.

Bemerkenswert ist, dass man sich in Berlin offenbar große Sorgen darüber macht, dass die Kleptokraten in Kiew die an die Ukraine gelieferten Waffen auf dem internationalen Schwarzmarkt verkaufen, denn in dem Artikel wird explizit festgehalten:

„Die Teilnehmer sind gemeinsam der Ansicht, dass die illegale Umleitung militärischer Güter vermieden werden muss. Deutschland erkennt die Präventionsbemühungen der ukrainischen Seite und internationaler Partner an und beabsichtigt, diese Bemühungen erforderlichenfalls durch die Einrichtung eines geeigneten Überwachungsprogramms zum Endverbleib sowie durch die nötige Ausrüstung zu unterstützen.“

Auch hier ist also schon eine Hintertür eingebaut, denn wenn Berlin entscheidet, dass die „illegale Umleitung militärischer Güter“ von Kiew nicht vermieden wird, kann Berlin sich aus der Militärhilfe bis auf weiteres zurückziehen.

„Wirtschaftliche Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Wiederaufbau, nachhaltige Entwicklung“

Im dritten Artikel der Vereinbarung geht es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit, wobei auch hier nichts Neues versprochen wird. Geradezu lustig ist, dass die Bundesregierung auch hier wieder ihre Klima-Parolen einbauen muss, denn bei der „Sicherheit der Energieversorgung“ der Ukraine sei „besonderes Augenmerk auf die grüne Energiewende legen“. Als ob die Ukraine keine anderen Sorgen hätte…

In der Ukraine wurde die oppositionelle Presse bekanntlich schon Anfang 2021 verboten, also ein Jahr vor Beginn der Eskalation. Das soll auch so bleiben, denn Deutschland verspricht, „die wechselseitige Zusammenarbeit im Bereich der Abwehr russischer oder anderweitiger Informationsmanipulation und Propaganda“ fortzusetzen.

Klar, wer braucht schon regierungsunabhängige Medien und Meinungsvielfalt? Die Frage ist, wer da von wem lernen soll…

Außerdem wird geregelt, dass russische Vermögenswerte – wenn rechtlich möglich – an Kiew übergeben werden sollen:

„Die Teilnehmer bekräftigen, dass die Russische Föderation für die auf ukrainischem Hoheitsgebiet zugefügten Schäden zur Rechenschaft gezogen werden soll. Staatliche russische Vermögenswerte sollten so lange immobilisiert bleiben, bis die Russische Föderation für die der Ukraine verursachten Schäden gezahlt hat. Deutschland will bei seiner Zusammenarbeit mit seinen Partnern in der Europäischen Union und der G7 weiterhin alle rechtmäßigen Wege verfolgen, auf denen im Einklang mit europäischem Recht und dem Völkerrecht Einnahmen aus russischen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine genutzt werden können.“

Man könnte das mit den Worten „Kleptokraten unter sich“ kommentieren, aber egal.

„Politische Zusammenarbeit“

In der Vereinbarung verspricht Deutschland im Artikel „Politische Zusammenarbeit“, Selenskys „Friedensformel“, die de facto die Kapitulation Russlands fordert, zu unterstützen. Das verwundert, denn die diversen Konferenzen der letzten Monate, bei denen der Westen versucht hat, Länder des globalen Südens für die Unterstützung von Selenskys „Friedensformel“ zu gewinnen, sind alle gescheitert.

Das sind also wieder nur leere Worte. Aber diese Formulierung kostet nichts und Selensky kann sie innenpolitisch nutzen.

Außerdem wird in diesem Artikel wortreich geregelt, dass man russische Kriegsverbrecher in einem „Tribunal“ aburteilen möchte. Von ukrainischen Kriegsverbrechen steht darin hingegen – wenig überraschend – kein Wort.

„Künftige Aggression“

Dieser Artikel ist interessant, denn bei den Sicherheitsgarantien, die die westlichen Staaten Kiews geben wollen, ist ja die Kernfrage, wie der Westen sich bei einem späteren ukrainischen Konflikt mit Russland verhalten würde. Wir erfahren:

„Im Falle eines künftigen bewaffneten Angriffs Russlands auf die Ukraine werden sich die Teilnehmer auf Ersuchen eines der beiden Teilnehmer binnen 24 Stunden beraten, um über angemessene weitere Schritte zu entscheiden.“

Die möglichen „angemessenen weiteren Schritte“ werden auch genannt und es geht dabei nur um das, was der Westen auch jetzt schon tut: Waffen liefern, Geld schicken, ukrainische Soldaten ausbilden und so weiter. Auch hier gibt es also nichts Neues.

„Zeitrahmen der Vereinbarung“

Die Vereinbarung wurde auf zehn Jahre geschlossen und kann im beiderseitigen Einvernehmen verlängert werden. Das klingt gut, aber etwas später steht dort geschrieben:

„Diese Vereinbarung kann von jedem Teilnehmer jederzeit beendet werden. Der Teilnehmer sollte den anderen Teilnehmer mindestens sechs Monate im Vorfeld durch eine schriftliche Mitteilung informieren.“

Das wurde angesichts der Parolen über die Unterstützung der Ukraine „so lange wie nötig“ natürlich nicht in der Presse breit getreten.

Wir sehen, dass diese Vereinbarungen alle vor allem ein PR-Gag für die Medien ist, um Kiew ruhig zu stellen, nachdem ihm der NATO-Beitritt verweigert wurde. In keiner der Vereinbarungen hat der Westen etwas versprochen, was Kiew nicht ohnehin schon bekommt, außerdem wurden diverse Hintertüren eingebaut, die es ermöglichen, die Ukraine-Hilfen jederzeit zu beenden.

Kiew bleibt ein Instrument des Westens, das gegen Russland verheizt wird. Daran ändern auch diese „Sicherheitsgarantien“ nichts.



