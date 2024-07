Keine Änderung der Politik

Die konservative britische Regierung wurde deutlich abgewählt. Eine Änderung der britischen Politik ist und der nun regierenden Labour-Partei jedoch nicht zu erwarten.

Eine bekannte Weisheit, die die „westliche Demokratie“ treffend charakterisiert, lautet: „Wenn Wahlen etwas verändern könnten, wären sie längst verboten.“ Das zeigt auch die Wahl in Großbritannien nun wieder deutlich. Am Ende dieses Artikels komme ich auf die „britische Demokratie“ nochmal zurück, schauen wir uns zunächst kurz die Ausgangslage in Großbritannien und den Wahlsieger an.

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Großbritannien ist verzweifelt. Die neoliberale Politik, die Margret Thatcher in den 1980er Jahren eingeführt hat, hat das Gesundheitswesen zerstört und die Privatisierungen haben in der Folge die Infrastruktur des Landes in eine prekäre Lage gebracht. Es passt nun einmal nicht zusammen, dass beispielsweise ein Wasserversorger gutes Trinkwasser zu günstigen Preise anbieten kann, wenn der Wasserversorger privatisiert wird und sein oberstes Ziel danach Gewinnmaximierung ist. Das führt zwangsläufig zu Einsparungen bei der Qualitätssicherung bei gleichzeitigen Preiserhöhungen.

Auch in Deutschland kann man das beispielsweise bei der Bahn beobachten. Das alte deutsche Sprichwort „pünktlich, wie die Bahn“ stammt aus der Zeit, als die Bahn ein Staatsbetrieb war. Nach der Privatisierung der Bahn klingt das alte deutsche Sprichwort heute bestenfalls noch ironisch.

In Großbritannien wurde diese neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik auch nach Thatcher von allen Regierungen fortgesetzt, was den Konzernen hohe Gewinne sicherte, die Infrastruktur und den sozialen Bereich des Landes jedoch der Vernichtung preisgab. In dieser Situation hat London unter den letzten britischen Regierungen den antirussischen Kurs verstärkt und leidet entsprechend unter explodierten Energiekosten und Problemen im Staatshaushalt. Gekürzt wird natürlich bei den Sozialausgaben.

Wer ist Wahlsieger Keir Starmer?

Daher ist es wenig überraschend, dass die Regierung bei den Wahlen eine schallende Ohrfeige bekommen und dass die Opposition die Wahlen gewonnen hat. Allerdings wird das nichts ändern, denn letztlich steht auch die Labour-Partei, die nun die Regierung stellt, für den gleichen Kurs, wie die abgewählten Konservativen. Sogar die New York Times schrieb über den Wahlsieger und Parteichef Keir Starmer, er handle im Interesse der Mächtigen und des britischen Staates. Von einer sozialen Wende, auf die Wähler gehofft haben dürften, oder einer Wende in der britischen Außenpolitik kann also keine Rede sein.

Übrigens zeigt dieses Beispiel mal wieder, wie unterschiedlich das Niveau deutscher und russischer Medien ist. Der Spiegel, immerhin unbestritten das führende deutsche „Nachrichtenmagazin“, hat nach der Wahl einen Artikel mit der Überschrift „Großbritanniens neuer Premierminister – Zehn Dinge, die Sie über Keir Starmer wissen sollten“ veröffentlicht, dessen Überschrift auf handfeste politische Informationen hoffen lässt. Aber Fehlanzeige, denn der Spiegel-Leser erfährt so „wichtige“ Informationen über Starmer, wie: sein Name wird nicht „Keir“ sondern „Kier“ ausgesprochen, er ist Arsenal-Fan, als Student hat er mal illegal Eis verkauft und er hat sich als Kind die Augen geschminkt.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hingegen hat in einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Wahlen zum britischen Parlament einen Artikel veröffentlicht, der weitaus informativer war. Während die Deutschen über Starmer nur Banalitäten erfahren, erfahren die Russen bei der TASS über Starmer:

Was ist über Keir Starmer bekannt?

• Zu den bekanntesten Fällen, die der Labour-Parteivorsitzende Keir Starmer leitete, gehörten Rechtsstreitigkeiten mit der konservativen Regierung über die Schließung von Kohlebergwerken, die Verteidigung von Aktivisten gegen die Fast-Food-Kette McDonald’s und des britischen Soldaten Simon Mackay, der eines aufsehenerregenden Mordes an einem Kontrollpunkt in Nordirland beschuldigt wurde.

• Als das Königreich unter Tony Blair die US-Invasion in den Irak im Jahr 2003 unterstützte, setzte sich Starmer für den Schutz von Briten ein, die sich den Wahhabiten angeschlossen hatten, um gegen die Koalitionstruppen zu kämpfen. Er unterstützte pro bono ein internationales Projekt gegen die Todesstrafe.

• Im Jahr 2002 wurde Starmer zum Queen’s Counsel ernannt und gehörte damit zur Elite der britischen Anwaltschaft. Der Höhepunkt seiner juristischen Karriere war seine Tätigkeit als Leiter der Staatsanwaltschaft von 2008 bis 2013. Im Jahr 2014 wurde er zum Ritter geschlagen.

• Im Alter von 52 Jahren wurde Starmer 2015 erstmals in das britische Parlament gewählt, und zwar für den Wahlkreis Holborn and St Pancras im Norden Londons. Die Labour-Partei erlitt bei den Wahlen eine Niederlage, und Starmer galt als möglicher Kandidat für die Nachfolge des scheidenden Parteivorsitzenden Ed Miliband. Der Politiker lehnte es jedoch ab, sich zur Wahl zu stellen und begründete dies mit seiner mangelnden Erfahrung.

• Im September desselben Jahres wurde er in das Schattenkabinett berufen, zunächst als stellvertretender Innenminister und dann als Minister für den Brexit. Der Politiker hat sich stets für ein neues Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen. Nach dem Scheitern der Partei bei den Wahlen 2019 löste er Jeremy Corbyn ab, wobei es ihm gelang, sich von der Radikalität seines Vorgängers zu lösen und die verschiedenen Standpunkte in der Partei auszugleichen.

Die Position von Labour-Partei zu Russland

• In dem am 13. Juni vorgestellten Wahlprogramm versprach die Labour-Partei, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um eingefrorene russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen und für die Ukraine zu verwenden, und die Bemühungen zu unterstützen, Moskau für die Militäroperation zur Rechenschaft zu ziehen.

Besonderheiten der britischen „Demokratie“

Die Labour-Partei, deren Chef Starmer ist, war einige Zeit lang eine Partei, die tatsächlich etwas ändern wollte. Von 2015 bis 2019 wurde sie von Jeremy Corbyn geführt, der ein Kritiker des neoliberalen und globalistischen Kurses des Westen war.

Corbyn stand für Positionen, die dem „westlichen Wertesystem“ nicht gefallen haben. So wollte er Teile der Infrastruktur in Großbritannien, die privatisiert wurden und seitdem in immer schlechteren Zustand sind, wieder verstaatlichen. Außerdem war er ein Kritiker der israelischen Politik und hat Sympathien für die Sache der Palästinenser geäußert. Hinzu kam, dass Corbyn ein vehementer Kritiker der Nato war, ihre Politik ablehnte und die Auflösung der Nato gefordert hat.

Spätestens da hört der Spaß für die Vertreter der „westlichen Werte“ bekanntlich auf.

Als Corbyn 2015 Chef der Labour-Partei wurde und die Möglichkeit bestand, er könnte Wahlen gewinnen und Premierminister werden, konnte die Welt etwas sehr Interessantes über die „britische Demokratie erfahren. Damals hat ein nicht namentlich genannter, hoher britischer General öffentlich mitgeteilt, was im Falle eines Wahlsieges der Labour-Partei unter Corbyn passieren würde:

„Die Armee würde einfach nicht dafür stehen. Der Generalstab würde es einem Premierminister nicht erlauben, die Sicherheit dieses Landes zu gefährden, und ich denke, die Menschen würden alle möglichen, fairen oder faulen Mittel einsetzen, um dies zu verhindern. Man kann nicht einem Abtrünnigen die Sicherheit eines Landes anvertrauen. Es würde Massenrücktritte auf allen Ebenen geben und Sie würden mit der sehr realen Aussicht auf ein Ereignis konfrontiert sein, das effektiv eine Meuterei wäre.“

Mit anderen Worten, der – laut den westlichen Medien gar nicht existierende – Deep State wollte aktiv werden und Corbyn wegputschen, wenn die Briten bei Wahlen falsch gewählt hätten. So funktioniert die britische „Demokratie“ in Wirklichkeit.

Ein Wahlsieg Corbyns wurde dann aber auf die im Westen traditionelle Art und Weise verhindert: Die Medien haben eine heftige Kampagne gegen ihn gefahren, damit die Briten davor zurückschrecken, für Labour zu stimmen. Und als das noch nicht ausreichte, kam der „Klassiker“ hinzu und Corbyn wurde des Antisemitismus beschuldigt. Über die wirklich interessanten Details der Kampagne habe ich 2019 berichtet, bei Interesse können Sie das hier nachlesen.

Bei meiner kleinen Recherche über die britische „Demokratie“ bin ich heute übrigens auf sehr spannende Details gestoßen. Wenn Sie (so wie ich noch vor drei Stunden) der Meinung sind, dass der britische König (oder bis vor kurzem die Königin) nur eine repräsentative Rolle spielen, dann irren Sie sich. Ich werde am Wochenende in einem gesonderten Artikel zeigen, wie entscheidend die Rolle des britischen Königshauses in der britischen Politik in Wirklichkeit ist, denn die Königsfamilie kontrolliert die britische Politik auch heute noch weitgehend.



