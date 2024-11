Warum Trumps Friedensplan für die Ukraine scheitern dürfte

NATO-Truppen als "Friedenstruppen"?

Über die Details von Trumps Plan, mit dem er den Ukraine-Konflikt beenden will, ist offiziell noch nichts bekannt, aber wenn die an die Medien durchgesickerten Informationen der Wahrheit entsprechen, muss Trumps Plan scheitern.

Seit Monaten rätselt die Welt darüber, wie Trump den Konflikt um die Ukraine beenden will. Trump erklärte immer wieder, er würde den Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden, hat aber bisher keine Details genannt, wie er das zu tun gedenkt.

Inzwischen ist aber einiges durchgesickert. Im Kern scheint Trump den Konflikt entlang der Kontaktlinie einfrieren und die Kontaktlinie mit einem Kontingent europäischer Friedenstruppen sichern zu wollen, US-Truppen sollen sich daran ausdrücklich nicht beteiligen. Außerdem soll ein NATO-Beitritt der Ukraine demnach für mindestens 20 Jahre ausgeschlossen werden, dafür soll Kiew aber im Zuge von Sicherheitsgarantien vom Westen bewaffnet werden.

Sollten das tatsächlich die Kernpunkte von Trumps Plan sein, wird der Plan scheitern.

Was Russland will

Putin hat immer wieder verkündet, dass es das wichtigste Ziel Russlands ist, den Konflikt in der und um die Ukraine endgültig beizulegen. Schon aus diesem Grunde ist Trumps Plan wenig hilfreich, weil er keine Lösungen für die Gründe für den Konflikt enthält, sondern im Grunde nur ein Waffenstillstandsabkommen ist, das den Konflikt lediglich vorübergehend einfriert.

Russland hingegen erwartet einen endgültigen Verzicht der NATO, die Ukraine aufzunehmen, und will, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleibt, in dem keine ausländischen Truppen stationiert werden. Den NATO-Beitritt lediglich um 20 Jahre zu vertagen, würde bedeuten, dass die Kampfhandlungen in spätestens 20 Jahren wieder beginnen würden. Die NATO hat 2008 erklärt, die Ukraine könne irgendwann Mitglied werden und schon damals hat Russland geantwortet, dass das für Russland eine rote Linie ist. Diese rote Linie nur um weitere 20 Jahre zu vertagen, löst kein Problem.

Russland will außerdem eine endgültige Lösung der Gebietsfrage, also die Anerkennung der Referenden durch den Westen und die Ukraine, weil der Konflikt ansonsten wieder ausbrechen wird, wenn Kiew sich – auch aufgrund der von Trump gewollten Wiederbewaffnung der Ukraine – erneut stark genug fühlt, um zu versuchen, die Gebiete zurückzuerobern.

NATO-Truppen als Friedenstruppen?

Aus russischer Sicht ist der Hauptgrund für die Eskalation vom Februar 2022, dass die Ukraine in die NATO eintreten sollte und dass damals bereits tausende NATO-Soldaten als angebliche Ausbilder in der Ukraine stationiert waren. Russland hat klar gesagt, dass es eines seiner Ziele ist, dass die Ukraine ein abgerüsteter und neutraler Staat sein soll, in dem keine ausländischen Truppen stationiert werden dürfen.

Daher ist die Idee, die Trump anscheinend in seinem Plan hat, die Kontaktlinie von europäischen Soldaten als Friedenstruppen sichern zu lassen, für Russland komplett inakzeptabel, denn das würde ja bedeuten, dass damit tausende Kampftruppen aus europäischen NATO-Staaten ganz offiziell in die Ukraine einrücken würden.

Dem wird Russland sicher nie zustimmen.

Was sind die Perspektiven?

Wie gesagt wissen wir noch nicht, wie Trumps Plan, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, tatsächlich im Details aussieht. Aber wenn er im Kern die eben genannten Punkte umfassen sollte, wird er scheitern.

Daher ist es ausgesprochen schwierig, zu prognostizieren, wie es mit dem Konflikt weitergeht. Wird Trump bereit sein, Kiew zu Bedingungen zu drängen, die eine wirklich endgültige Lösung des Konfliktes ermöglichen?

Und wenn Trump dazu bereit ist, indem er beispielsweise die Unterstützung durch die USA beendet, wie wird die EU reagieren? Wird sie Kiew dann alleine weiter unterstützen, um den Krieg gegen Russland ohne die USA fortzusetzen?

Derzeit ist nur eines ziemlich sicher: Im Westen scheint Bewegung in die Frage zu kommen, was ja auch der Anruf von Scholz bei Putin gezeigt hat, aber wie das ausgeht, steht derzeit noch in den Sternen.



