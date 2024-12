Warum macht t-online Werbung für Alina Lipps Projekt für Auswandern nach Russland?

Freitagsgedanken

Bei t-online ist ein Artikel erschienen, der regelrecht Werbung für ein Projekt von Alina Lipp macht. Das war natürlich ungewollt, aber es zeigt sehr anschaulich, wie sehr die Mainstream-Journalisten in ihrer Blase gefangen sind.

Alina Lipp hat Ende November zusammen mit der Duma-Abgeordneten Maria Butina und anderen in Moskau ihr gemeinsames Projekt „Welcome to Russia“ vorgestellt, das Menschen aus dem Westen, die die konservativen russischen Werte teilen und und nicht die „westlichen Werten“ wie Gender, LGBT, Frühsexualisierung, Klimawahn, Body-positive und so weiter, beim Auswandern nach Russland helfen will. Konkret heißt es auf der Seite des Projektes:

„Russland basiert auf starken familiären Bindungen, Respekt vor Tradition, kulturellem Stolz und einer Verpflichtung zur Gemeinschaft über den Individualismus hinaus. Diese Werte schaffen eine Gesellschaft, in der Stabilität, gegenseitige Unterstützung und ein Gefühl der Zugehörigkeit an erster Stelle stehen. Für Menschen, die diese Ideale teilen, bietet Russland ein einladendes Umfeld.“

Da t-online Alina Lipp zur „Lieblingsfeindin“ erklärt hat, war t-online das einen Artikel mit der Überschrift „Kreml-Propagandistin Lipp – Putin verspricht Deutschen „Zuflucht“ in Russland“ wert, dessen erster Absatz lautete:

„Mit dem Programm „Welcome to Russia“ hat der Kreml sein neuestes Propaganda-Instrument gegen den Westen enthüllt. Es richtet sich, so schreibt es die russische Botschaft in Deutschland, an Menschen im Westen, welche „die geistigen und moralischen Werte Russlands teilen und in Russland eine Zuflucht finden möchten“. Putin selbst hat vor Kurzem ein Dekret über die „Unterstützung für Personen, die nach Russland ziehen wollen“ unterzeichnet. Die Webseite wird auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Russisch angeboten.“

Für die Redakteure von t-online scheint all das sehr abschreckend zu klingen, dabei verstehen sie offenbar gar nicht, wie viele Menschen in Deutschland inzwischen „in Russland eine Zuflucht finden möchten“. Ich bekomme fast täglich Mails mit Fragen dazu, wie man nach Russland auswandern kann.

Natürlich ist der Artikel von t-online voll mit den üblichen Propaganda-Formulierungen, wie Russland als „Putins Diktatur“ oder Alina Lipp als „Kreml-Propagandistin“ zu bezeichnen und so weiter. Und natürlich wird in dem Artikel auch gelogen, wenn es um angebliche Äußerungen des russischen Außenministers zur von der Ukraine im März 2022 beschossenen Geburtsklinik in Mariupol oder um das angebliche Massaker von Butscha geht.

Aber insgesamt müsste sich die neue Initiative von Alina Lipp und ihren Kollegen bei t-online bedanken, denn so hat „Welcome to Russia“ zumindest Erwähnung im deutschen Mainstream gefunden und dadurch viele Menschen erreicht, die sonst vielleicht nie davon erfahren hätten.

Nun möchte ich mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, noch bei allen bedanken, die mich mit einer kleinen Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



