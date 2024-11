Ukraine-Krise

Der Westen empört sich, seit die USA, die Ukraine und Südkorea melden, dass nordkoreanische Soldaten angeblich an den Kampfhandlungen bei Kursk teilnehmen könnten. Aber warum die Aufregung und warum sollte Nordkorea Russland nicht helfen dürfen, wenn der Westen der Ukraine hilft?

Man kann es inzwischen wohl als gesicherte Erkenntnis nehmen, dass nordkoreanische Soldaten in Russland sind, nachdem der russische Präsident das nicht einmal bestritten hat, als er direkt danach gefragt wurde. Putins komplette Antwort auf die entsprechende Frage auf der Pressekonferenz nach dem BRICS-Gipfel können Sie in diesem Artikel finden.

Am Freitag hat auch Nordkorea sich dazu geäußert und ein Dementi klingt anders. Die nordkoreanische Außenministerin erklärte bei Gesprächen mit dem russischen Außenminister Lawrow:

„Der ehrenwerte Genosse Vorsitzende für Staatsangelegenheiten Kim Jong-un hat seit Beginn der Militäroperation angeordnet, dass wir die russische Armee und das russische Volk in ihrem heiligen Krieg stets und mit aller Kraft unterstützen und ihnen beistehen sollen, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen.“

Die USA umwerben China

Im Westen herrscht wegen der 10.000 nordkoreanischen Soldaten, von denen die Rede ist, seit Tagen regelrechte Panikstimmung. Täglich gibt es Meldungen über Krisensitzungen deswegen. Die Außen- und Verteidigungsminister der USA und Südkoreas haben gerade eine Krisensitzung abgehalten und danach verkündet, sie hätten sich auf eine Antwort auf die Zusammenarbeit von Russland und Nordkorea geeinigt, allerdings sagten sie nicht, worin diese Antwort bestehen solle.

Außerdem versuchen die USA, China auf ihre Seite zu ziehen, weil man im Westen meint, China würde eifersüchtig auf die Annäherung zwischen Russland und Nordkorea schauen, weil das Chinas Einfluss in Nordkorea mindern könnte. Ob man in China so denkt, sei einmal dahingestellt, ich habe eher den Eindruck, dass der Westen, der alles und jeden kontrollieren will, hier eher von sich auf andere schließt. China hat jedenfalls gerade erst erklärt, Russland und Nordkorea könnten ihre Beziehungen entwickeln, China habe damit kein Problem.

Die USA haben Kontakt mit China aufgenommen, damit es auf Nordkorea einwirkt. Die New York Times berichtet, am 29. Oktober hätten sich US-Vizeaußenminister Kurt Campbell und andere US-Vertreter im Haus des chinesischen Botschafters in Washington für mehrere Stunden mit chinesischen Diplomaten getroffen, um China dazu zu bringen, seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen. Ob China darauf eingehen wird, wird nicht berichtet und ich halte das auch für unwahrscheinlich.

Der Spiegel hat in seinem Artikel darüber einen entscheidenden Satz geschrieben, der belegen soll, warum China den USA in dieser Angelegenheit helfen könnte:

„In Peking hat man kein Interesse an einer weiteren Aufrüstung in Nordostasien.“

Das ist sicher richtig, nur sind es vor allem die USA, die in Ostasien immer weiter aufrüsten, sei es auf Taiwan, in Japan, auf den Philippinen oder in Südkorea. Und zwar in erster Linie ganz offiziell gegen China.

Warum sollte China den USA vor diesem Hintergrund irgendeinen Gefallen tun, selbst wenn es mit der Annäherung zwischen Russland und Nordkorea tatsächlich ein Problem haben sollte?

Die Doppelmoral des Westens

Hinzu kommt, dass die USA China schon mehrmals offen wegen Chinas fortdauernden wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland gedroht haben, was sicher auch nicht eben für ein angenehmes Gesprächsklima zwischen den USA und China sorgt. Und außerdem ist es kein Geheimnis, dass die USA einen Keil zwischen China und Russland treiben wollen. Warum also sollte China den USA nun helfen?

Hinzu kommt, dass sich jeder, der nicht unter dem Einfluss der westlichen Medien steht, sich eine Frage stellt, die der russische UN-Botschafter dem Rest der Welt gerade im UN-Sicherheitsrat gestellt hat:

„Ich möchte eine ganz einfache Frage stellen: Selbst wenn wir uns vorstellen, dass sich alles, was unsere westlichen Kollegen über die militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea sagen, plötzlich als wahr erweisen würde, warum versuchen die USA und ihre Verbündeten, der ganzen Welt die vergammelte Logik aufzuzwingen, dass sie das Recht haben, dem Regime zu helfen, indem sie die gesamte militärische Aufklärung der NATO nutzen, aber Russlands Verbündete hätten nicht das Recht dazu. Woher, meine Damen und Herren, haben Sie diese neokolonialistischen Gefühlen Ihrer eigenen Exklusivität und Straflosigkeit?“

In der Tat stellt sich die Frage, warum man es als Eskalation des Ukraine-Konfliktes betrachten soll, wenn Nordkorea Russland unterstützt, aber es – laut den westlichen Politikern und Medien – keine Eskalation des Konfliktes ist, wenn der Westen der Ukraine Waffen im Wert von hunderten Milliarden liefert und der Ukraine auch noch die Aufklärungsdaten liefert, mit denen die Ukraine russische Gebiete einschließlich der Krim mit Raketen und Drohnen beschießt.

Der russische UN-Botschafter hat an die Adresse des Westens auch noch klargestellt:

„Es wird kein Einfrieren der Front geben, damit das Selensky-Regime seine Wunden lecken kann, genauso wenig, wie es einen NATO-Beitritt der Ukraine in der einen oder anderen Form geben wird. Die Ziele unserer Militäroperation, einschließlich der Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine, bleiben alle bestehen und verändern sich nicht. Was sich jedoch verändert, und zwar schnell, ist die Größe des Gebietes, das noch unter Kontrolle des Kiewer Regimes ist. Wir raten allen, die für die Taten ihrer Geschöpfe verantwortlich sind, das nicht zu vergessen. Vergessen Sie das nicht, und denken Sie nicht an Selenskys Clique, sondern an die langfristigen Interessen des ukrainischen Volkes, die aus Frieden und gut nachbarlichen Beziehungen mit Russland bestehen.“

Was wollen nordkoreanische Soldaten in Russland?

Ich habe es schon mehrmals geschrieben, will es aber noch einmal wiederholen. Ich vermute, dass Nordkorea sogar durchaus daran interessiert sein dürfte, Soldaten an die ukrainische Front zu schicken, denn Nordkorea hat eine der grüßten Armeen der Welt und in dem Land gilt eine Staatsideologie, die unter anderem besagt, dass die Armee bei allem an erster Stelle steht. Da wäre es aus Sicht der nordkoreanischen Führung durchaus logisch, Truppen an die Front in der Ukraine zu schicken, damit diese Erfahrungen in der modernen Kriegsführung sammeln.

Der Westen tut schließlich das gleiche. Er analysiert alle Informationen über die Kämpfe in der Ukraine, es sind auch mindestens westliche Spezialisten in der Ukraine um zu lernen, wie ein moderner großer Krieg zwischen modernen Armeen in der heutigen Zeit geführt wird.

Und es sind nicht nur westliche Experten in der Ukraine. Ich habe gerade erst mit einem russischen Soldaten gesprochen, der bei Kursk im Einsatz war. Der hat mir erzählt, dass zumindest in seinem Frontabschnitt keine Ukrainer gekämpft haben, sondern ausschließlich Polen und Franzosen.

Nun kann sich jeder selbst überlegen, ob das alles nur Söldner sind, oder ob es sich dabei nicht auch um „beurlaubte“ reguläre Soldaten aus den NATO-Ländern handeln könnte, die gerade wegen der nordkoreanischen Soldaten Zeter und Mordio schreien.

Dass einige tausend nordkoreanische Soldaten einen entscheidenden Unterschied an der Front machen, ist im übrigen Unsinn, zumal die Zusammenarbeit zwischen russischen und nordkoreanischen Truppen nicht in Manövern geübt wurde und es die Sprachbarriere gibt. Aber die Erfahrungen, die die nordkoreanische Armee bei einem (auch nur sehr begrenzten) Einsatz in der Ukraine sammeln könnte, wären für Nordkorea, das sich seit Jahrzehnten in ständiger Kriegsgefahr mit den USA und Südkorea befindet, sehr wertvoll.



