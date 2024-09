Warum beim Anti-Spiegel Sendepause war

In eigener Sache

Ich habe mehrere Mails bekommen, die fragen, warum es hier einige Tage keine Artikel gab. Wer mir auf Telegram folgt, kennt die Antwort, aber trotzdem will ich es hier kurz erzählen.

Wer mir auf Telegram folgt, der weiß, dass ich am Dienstag auf einer Konferenz in Kasan war. Aber anscheinend folgen mir auf Telegram längst nicht alle Leser, weshalb ich einige besorgte Mails bekommen habe, in denen gefragt wurde, warum hier Sendepause ist.

Ich bin am Montagabend nach Kasan geflogen, wo ich am Dienstagmorgen an einer Konferenz im Rahmen der russischen BRICS-Präsidentschaft an einer Podiumsdiskussion zum Thema Journalismus im Zeitalter der Digitalisierung teilgenommen habe. Eigentlich war mein Plan, mir danach ein ruhiges Plätzchen zu suchen, und zu arbeiten, denn mein Rückflug ging erst am späten Dienstagabend.

Aber am Ende der Podiumsdiskussion wurden einige Teilnehmer mit Preisen der Journalisten-Vereinigung der BRICS ausgezeichnet, darunter Pepe Escobar und auch der Vater von Julian Assange, der per Video zugeschaltet war. Und auch ich wurde ausgezeichnet. Das war nicht angekündigt und kam entsprechend überraschend.

Daher haben einige Kollegen, die ich schon länger kenne, gesagt, das müssten wir feiern, weshalb ich am Dienstag nicht zum Arbeiten gekommen bin. Stattdessen hatte ich einen sehr netten Tag mit Kollegen in Kasan, was übrigens eine wunderschöne Stadt ist, in deren Zentrum wir spazieren gegangen sind.

Ich werde mich nun daran machen, mich wieder in die Nachrichten der letzten Tage einzulesen und gegen Abend werde ich wieder Artikel veröffentlichen. Haben Sie einfach ein wenig Geduld.



