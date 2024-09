Die möglichen Gründe für den ersten Verlust einer an die Ukraine gelieferten F-16

Abgeschossene F-16

Die Ukraine hat kürzlich die erste F-16 verloren. Über die Gründe gibt es noch keine offiziellen Erklärungen, aber Experten diskutieren verschiedene Thesen.

Die Ukraine hat kürzlich die erste aus dem Westen gelieferte F-16 verloren. Auch der Pilot kam ums Leben. Da die Ausbildung der Piloten zeitaufwändig ist, dürfte der Verlust des Piloten für Kiew schmerzlicher sein, als der Verlust des Flugzeugs.

Über die Gründe des Verlustes des Flugzeugs wird spekuliert, eine offizielle Version gibt es bisher nicht. Ich übersetze hier einen Artikel aus russischen Nachrichtenagentur TASS, der die Versionen für den Verlust der F-16 aufzählt und weitere Hintergrundinformationen liefert.

Beginn der Übersetzung:

Patriot oder Su-57: Wie die Ukraine ihre erste F-16 verlor

Trotz des Verlusts des F-16- Kampfjets, das die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte vor nicht allzu langer Zeit von ihren westlichen Verbündeten erhalten hat, planen die Partner Kiews keine Änderung des Ausbildungsprogramms für ukrainische Piloten. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Quellen. Die Umstände des Absturzes sind noch unbekannt. Die TASS berichtet über den Vorfall und seine möglichen Ursachen

Am Abend des 29. August meldete die ukrainische Luftwaffe den Verlust ihres ersten F-16-Kampfjets, den sie kürzlich von ihren westlichen Verbündeten erhalten hatte. Die Umstände des Absturzes des Flugzeugs sind nicht bekannt. In der Ukraine wurde eine Sonderkommission gebildet, die die Ursache des Vorfalls untersuchen soll. Vorläufige Informationen, die den westlichen Medien zur Verfügung standen, widersprechen den Hypothesen der Experten.

Dass Kiew den ersten der gelieferten F-16-Kampfjets verloren hat, berichtete ein ungenannter US-Beamter dem Wall Street Journal. Ihm zufolge wurde das Flugzeug nicht abgeschossen, sondern stürzte „nur wenige Wochen nach der Ankunft der ersten US-Kampfjets in der Ukraine“ aufgrund eines Pilotenfehlers ab.

Später bestätigte das Kommando der ukrainischen Luftwaffe den Verlust der F-16 und der Besatzung. Im Telegramm-Kanal der Streitkräfte und in sozialen Netzwerken kursierte die Meldung, dass „Pilot der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, Aleksej Mes, am 26. August bei einem Luftkampf gefallen“ sei, als er an diesem Tag einen russischen Raketenangriff abwehrte.

Nach Angaben von CNN wurde Mes zum F-16-Piloten ausgebildet. Unter Berufung auf eine Quelle in den ukrainischen Streitkräften wurde mitgeteilt, dass der Soldat beim Absturz des Flugzeugs ums Leben kam. Dabei sagte der CNN-Gesprächspartner, er glaube nicht, dass die Ursache für den Absturz der F-16 ein Fehler des Piloten gewesen sei.

Ähnlich äußerten sich Experten in Telegram-Kanälen, die als Arbeitsversionen des Geschehens die Arbeit der ukrainischen Luftverteidigungskräfte (Luftabwehr) oder einen Zusammenstoß mit einer Drohne in der Luft nannten.

Eine dieser Versionen wurde von der Abgeordneten der Werchowna Rada, Marjana Besuglaja, in ihrem Telegramm-Kanal bestätigt. „Nach meinen Informationen wurde die F-16 des ukrainischen Piloten Aleksej Mes durch ein Patriot-System abgeschossen, was auf eine fehlende Koordination zwischen den Einheiten zurückzuführen ist“, schrieb sie. „Die Lügenkultur im ukrainischen Luftwaffenkommando wie auch in anderen höheren militärischen Hauptquartieren führt dazu, dass sich das militärische Entscheidungsmanagement auf der Grundlage wahrheitsgemäßer, konsequent gesammelter Analysen nicht verbessert, sondern verschlechtert und sogar zusammenbricht, wie im Abschnitt Pokrowskoje (Krasnoarmejskoj, Anm. TASS) geschieht“, fügte Besuglaja hinzu.

Das Pentagon konnte die Patriot-Version jedoch nicht bestätigen, allerdings wollten weder Washington noch Kiew sie dementieren.

„Ich habe nicht genügend zuverlässige Informationen“, sagte die stellvertretende Sprecherin des US-Militärministeriums Sabrina Singh bei einer Pressekonferenz. „Es liegt also an den Ukrainern selbst zu sagen, ob dieser Pilot getötet wurde und ob er durch eigenes Feuer abgeschossen wurde, was ich nicht berichten kann. <…> Die USA sind nicht gebeten worden, sich an einer Untersuchung dieses Vorfalls zu beteiligen.“

Singh lehnte es auch ab, zu sagen, wie viele US-Kampfjets dieses Modells sich derzeit in der Ukraine befinden, und verwies die Frage an Kiew. Nach inoffiziellen Schätzungen, die Defense News am 29. August zitiert hat, sollen die ukrainischen Luftstreitkräfte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sechs F-16 erhalten haben. Der britische Economist berichtete, dass die Ukraine zehn Kampfjets erhalten habe und die Zahl bis Ende des Jahres auf 20 steigen werde.

Eine Sonderkommission des Verteidigungsministeriums wurde eingerichtet, um die Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Sie arbeitet derzeit an der Absturzstelle des Kampfjets. Nikolaj Oleschjuk, der am 30. August aus dem Amt des Kommandeurs der ukrainischen Luftwaffe entlassen wurde, teilte an diesem Tag in seinem Telegrammkanal mit, dass die USA bereits einen vorläufigen Bericht über den Vorfall erhalten und sich der Untersuchung angeschlossen hätten.

Oleschjuk fügte hinzu, dass im Zusammenhang mit dem Verlust des Flugzeugs „niemand etwas zu verbergen hat“. „Die gesamte oberste Führung hat sofort Berichte über den Absturz erhalten. <…> Ich versichere Ihnen, dass eine detaillierte Analyse durchgeführt wird, eine Untersuchung ist im Gange“, betonte er.

Nur ein Flugzeug, aber viele Versionen

Aviacionline, ein spezialisiertes Luftfahrtportal, berichtet unterdessen, dass die russische Seite den wahren Standort der ukrainischen F-16-Basis kurz vor dem genannten Angriff entdeckt habe. Russische Quellen teilten der Plattform mit, dass der militärische Geheimdienst das durch die Analyse eines Videos der ukrainischen Luftwaffe im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) herausgefunden habe.

Zuvor war bereits bekannt, dass die an Kiew übergebenen F-16 auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Westukraine stationiert waren. Nach einem Vergleich des oben genannten Videos mit Aufnahmen von der Abschiedszeremonie für Andrej Pilshchikow, einen anderen ukrainischen Piloten, der vor genau einem Jahr mit einem L-39-Trainingsflugzeug abgestürzt war, wurde festgestellt, dass es sich „wie erwartet“ um den Militärflugplatz Kolomyia in der Region Iwano-Frankowsk handelt.

Infolgedessen, so betonte Aviacionline, wurde dieser Luftwaffenstützpunkt nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Videos zum Ziel russischer Waffen. Das Portal wies auch darauf hin, dass die Aussagen der ukrainischen Luftwaffe über den Verlust der F-16 und den Tod des Piloten Mes nicht im Kontext dargestellt wurden, obwohl der Zusammenhang zwischen ihnen offensichtlich ist.

In dem Bericht werden drei mögliche Hypothesen darüber aufgestellt, wie genau das Flugzeug zerstört wurde.

Im ersten Fall geht Aviacionline davon aus, dass der Stützpunkt eine Warnung vor einem Raketenangriff erhalten hat, woraufhin das Kommando beschloss, alle F-16 in die Luft zu schicken, damit sie nicht am Boden zerstört werden. Die russischen Raketen oder Drohnen erreichten das Ziel jedoch früher und trafen das besagte Kampfflugzeug kurz vor oder während des Starts.

Nach der zweiten Hypothese gelang es Mes, das Flugzeug rechtzeitig in die Luft zu bringen, um den Angriff abzuwehren, und er schoss, wie die ukrainische Luftwaffe behauptet, drei Raketen ab, bevor der Funkkontakt mit dem Flugzeug abbrach. In diesem Fall, so die Experten des Portals, könnte die Ursache für den Abschuss der F-16 eine technische Fehlfunktion, Orientierungslosigkeit des Piloten im Raum oder ein anderer menschlicher Faktor gewesen sein.

Die dritte Hypothese besagt, dass das Flugzeug von der eigenen ukrainischen Luftabwehr abgeschossen wurde. Die Version der Zerstörung des Kampfjets durch eine russische Rakete wurde nicht berücksichtigt.

Am Abend des 29. August tauchten in sozialen Netzwerken Meldungen auf, die sich auf ungenannte Quellen in der Türkei beriefen. Ihnen zufolge wurde „der erste ukrainische F-16AM-Kampfjet aus dem Hinterhalt von einer russischen Su-57 an der Reichweitengrenze von Luft-Luft-Raketen abgeschossen“.

Igor Kimakowsky, Berater des Chefs der Volksrepublik Donezk, bezeichnete den Tod der F-16 in der Ukraine als „Image-Schaden“ für den militärisch-industriellen Komplex der USA. „Sie haben ein “Freund-Feind”-System. Wenn sogar das passiert ist, dann zeigt das, dass es nicht funktioniert hat“, sagte er.

Seiner Meinung nach ist das noch lange nicht die letzte verlorene ukrainische F-16. „Und so wird es, denke ich, auch allen gehen, die von westlichen Ländern geliefert wurden“, fügte Kimakowsky hinzu.

„Sie halten sich gut“

Der Befehlshaber der niederländischen Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, erklärte unterdessen auf einer Pressekonferenz in Washington, die F-16, die die Niederlande an die Ukraine übergeben haben, seien funktionstüchtig und “halten sich gut”.

Er sagte, das Land werde Kiew insgesamt 24 Flugzeuge mit Waffen übergeben, die die ukrainische Luftwaffe nach Belieben einsetzen könne, auch um Ziele auf russischem Territorium unter Umgehung des humanitären Rechts anzugreifen. „Wir haben diesbezüglich keine Einschränkungen“, so der niederländische General.

Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans wies diese Behauptungen jedoch in einem Interview mit dem Fernsehsender NOS zurück und erklärte, Kiew sei verpflichtet, beim Einsatz seiner F-16 gegen Russland die Gesetze des Krieges einzuhalten. Dazu gehöre auch, dass die Angriffe nicht gegen zivile Ziele gerichtet sein dürfen. „Die Ukraine darf das definitiv nicht tun“, betonte der Minister. „Das ist die Bedingung, die wir gestellt haben.“

Die genaue Zahl der bisher von Amsterdam an Kiew übergebenen F-16 wollte Eichelsheim unter Verweis auf Geheimhaltungsvorschriften nicht nennen. Ihm zufolge sind weitere 18 niederländische Kampfjets in Rumänien stationiert, wo vor kurzem ein neues Trainingszentrum für die Ausbildung der Besatzungen solcher Flugzeuge eröffnet wurde. In Zukunft, so der Kommandeur der niederländischen Streitkräfte, könnten sie auch an die Ukraine abgegeben werden.

Eichelsheim wies darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte weitere F-16 erhalten werden, wenn die Länder, die sich zu solchen Lieferungen verpflichtet haben, auf die moderneren F-35 umsteigen. „Das Hauptaugenmerk muss jetzt auf der Ausbildung von Piloten und technischem Personal liegen“, sagte er und fügte hinzu, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, eine Flotte solcher Kampfflugzeuge in der Ukraine zu warten.

„Das wird in der Ukraine geschehen, und wir werden den Ukrainern zu diesem Zweck Mittel zur Verfügung stellen“, sagte der General, den Defence News zitiert hat. Gleichzeitig seien die F-16 selbst und ihre Flugplätze in der Ukraine das Hauptziel Russlands und könnten nur mit einer gestaffelten Luftabwehr verteidigt werden.

In Washington führte Eichelsheim Gespräche mit US-Militärunternehmen über die niederländische Initiative, Kiew zusätzliche Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme zu liefern. Es wurde erwartet, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selensky nach den jüngsten russischen Angriffen eine Bitte um eine beschleunigte Lieferung von Luftabwehrsystemen stellen würde.

Der Befehlshaber der niederländischen Streitkräfte traf sich mit Vertretern der RTX Corporation, die an der Herstellung der Patriots beteiligt ist, um die Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen zu besprechen. Neben den Raketen für die Patriots ging es auch um Munition für die tragbaren Systeme FIM-92 Stinger und AIM-120 AMRAAM, die von einigen westlichen Luftabwehrsystemen verwendet werden können. Es ging um die Frage, wie deren Produktion beschleunigt werden kann.

Wie Eichelsheim sagte, war die Antwort, die er von den US-Industriellen erhielt, „sehr positiv“. Die europäischen Länder müssen lediglich klare Angaben darüber machen, wie viele Raketen sie wann benötigen und wie viel sie zu deren Produktion beitragen können.

Andererseits, so der Befehlshaber, liege die Entscheidung immer noch bei der US-Regierung. „Denn auch sie spielt dabei eine wichtige Rolle. Was wir produzieren wollen und was wir teilen wollen, ist amerikanische Technologie“, erklärte er.

Was die Warnmittel angeht, so sagte der niederländische General, dass die ukrainischen Streitkräfte über gute Raketenwarnsysteme verfügen. Sie ermöglichen es den Flugzeugbesatzungen, einschließlich der F-16, rechtzeitig auf solche Bedrohungen zu reagieren.

Lernen und nochmal lernen

Zu der Version über den Pilotenfehler, der zum Absturz der ersten ukrainischen F-16 führte, merkten einige Berichte an, dass der Fehler wahrscheinlich auf die unzureichende Vorbereitung der ukrainischen Besatzungen auf den Einsatz solcher Flugzeuge zurückzuführen sei. Sie mussten innerhalb von nur wenigen Monaten „im Notfallmodus“ geschult werden, während die normale Dauer der Ausbildung etwa drei Jahre betragen sollte.

Unterdessen erklärte sich Lockheed Martin, der US-amerikanische Hersteller der F-16, bereit, zur Ausbildung der ukrainischen Besatzungen in einem neuen Ausbildungszentrum in Rumänien beizutragen. „Die ukrainischen und US-amerikanischen Regierungen sind dabei, den besten Ansatz für die Ausbildung ukrainischer Piloten zu ermitteln. Wenn sie es für richtig halten, die Ausbildung in dem rumänischen Zentrum durchzuführen, werden wir ihren Anweisungen folgen“, sagte Geschäftsführer Frank St. John dem Portal Defense One.

Das Portal wies darauf hin, dass die erste Gruppe von acht rumänischen Militärangehörigen bereits im Juli einen Ausbildungskurs in der neuen Basis absolviert habe. St John erklärte, dass das Unternehmen dort bis zu 30 bis 40 Piloten pro Jahr ausbilden könne.

Außerdem könne Lockheed Martin in Polen Wartungsarbeiten an F-16 durchführen, die für die Ukraine bestimmt sind. „Wir würden dieses Zentrum [für die Wartung in Polen] gerne zu einem regionalen Zentrum machen. Und die Ukraine ist sicherlich ein Teil dieser Region“, sagte er.

Ein Sprecher von Lockheed Martin erklärte, das Zentrum sei gebaut worden, damit die in Europa stationierten Kampfjets nicht zur Reparatur in die USA geschickt werden müssten. Ihm zufolge sollte die Frage, ob die in die Ukraine kommenden F-16 in Polen gewartet werden, ebenfalls von den Regierungen in Kiew und Washington entschieden werden. St John merkte an, dass es derzeit aktive Diskussionen zu diesem Thema gebe, aber „es wurden noch keine Verträge unterzeichnet“.

Auch hat Lockheed Martin keine konkreten Pläne, in der Ukraine Joint Ventures nach dem Vorbild eines anderen US-Unternehmens, Northrop Grumman, zu gründen. Letzteres bereitet sich darauf vor, dort ein Munitionswerk zu eröffnen.

Quellen des Wall Street Journals zufolge hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden außerdem den Vorschlag des Militärs abgelehnt, Vertreter von US-Rüstungsherstellern in die Ukraine zu entsenden, um dort westlich hergestellte Ausrüstung, darunter F-16, zu warten. Die Nachrichtendienste bezeichneten den Schritt als zu riskant, hieß es.

Washington hofft, dass die europäischen Länder „den Großteil“ der Verantwortung für die Wartung der F-16 „übernehmen werden“. Gleichzeitig schloss die US-Regierung die Möglichkeit nicht aus, in Zukunft US-Industrielle in die Ukraine zu entsenden.

„Langfristig würden wir gerne ein ähnliches Modell wie das polnische anwenden, wenn die Ukraine ihre eigene Verteidigungsindustrie aufbaut, sobald ihr Bedarf wächst“, sagte St. John. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen nun plant, weltweit zu expandieren und bald Wartungszentren in Ostasien und Westeuropa zu errichten.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen