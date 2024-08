Wann schlägt der Iran zurück und kommt es dann zum Flächenbrand?

Naher Osten

Nach dem Mord an Palästinenserführer Haniyeh wartet die Welt auf die Antwort des Iran. Die Gefahr eines großen Krieges wächst, viele Flüge in die Region wurden abgesagt, die USA schicken Flugzeuge zum Schutz Israels und ein deutscher Kriegstreiber fordert, auch Deutschland solle sich einmischen.

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu nutzt den Einschlag einer Rakete von vor einer Woche auf den Golanhöhen als Vorwand, seinen Krieg gegen die Palästinenser zu eskalieren. Seine Propaganda stellt den Vorfall als Angriff auf israelische Zivilisten dar, den es zu rächen gilt, dabei leben in dem betroffenen Dorf anti-israelisch eingestellte Drusen, die sich als Syrer ansehen. Dass Netanjahu den Krieg eskaliert, um seinen eigenen Kopf zu retten, konnte man sogar in einem der vielen Spiegel-Artikel zu dem Thema lesen:

„Der israelische Regierungschef befindet sich in einem innenpolitischen Überlebenskampf. Netanyahus ultrarechte Koalitionspartner haben wiederholt gedroht, bei einem Deal mit der Hamas ihr Bündnis mit Netanyahu platzen zu lassen. Sein Interesse, den Krieg bald zu beenden, schätzen viele politische Beobachter als gering ein, weil es in diesem Fall zu Neuwahlen käme, die Netanyahu nach heutigem Stand verlieren würde. Und damit könnte er unter Umständen in einem laufenden Strafverfahren wegen Korruption, Veruntreuung und Betrugs verurteilt werden.“

Netanjahu tut alles, um den Krieg zu eskalieren. Dass er an einem Frieden nicht interessiert ist, hat er der Welt dadurch demonstriert, dass Israel den politischen Anführer der Hamas in Teheran ermordet hat. Den Verhandlungsführer der Hamas zu ermorden, war eine klare Absage Netanjahus an Verhandlungen, was für sich genommen schon belegt, dass Netanjahu den Krieg eskalieren will. Netanjahu hat in Gaza inzwischen mindestens 40.000 Menschen massakrieren lassen, um seinen Kopf zu retten und nicht wegen Korruption, Veruntreuung und Betrugs verurteilt zu werden.

Das stört deutsche Kriegstreiber aber nicht, wie der deutsche Falke Kiesewetter nun gezeigt hat. Der hat gefordert, auch die Bundeswehr solle Israel militärisch gegen einen Vergeltungsschlag des Iran unterstützen, den Netanjahu mit der Ermordung des Hamas-Führers in Teheran bis aufs Blut gereizt hat. Im Klartext will Kiesewetter Deutschland in einen blutigen Krieg verwickeln, der de facto nur den Sinn hat, Netanjahu den Kopf zu retten.

Übrigens scheint die US-Regierung sich nicht über die Eskalation zu freuen, die Netanjahu betreibt, denn US-Präsident Biden hat erklärt, die Ermordung des Palästinenserführers habe bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg „nicht geholfen“, wie der Spiegel berichtet. In Anbetracht der Tatsache, dass die US-Regierung die israelische Regierung praktisch bedingungslos unterstützt, war das schon eine sehr deutliche Aussage.

Tatsächlich scheint Biden aber wesentlich deutlicher geworden zu sein, denn die Times of Israel berichtet, dass Biden zu Netanjahu gesagt hat, der solle Biden über die Verhandlungen mit der Hamas nicht verarschen. Wörtlich soll Biden zu Netanjahu „Stop bullshitting me“ gesagt haben. Es ist faszinierend, mit anzusehen, wie die US-Regierung offensichtlich gar nicht glücklich über das Vorgehen Israels ist, sie Israel aber trotzdem weiterhin bedingungslos unterstützt, weil die pro-israelische Lobby in den USA so mächtig ist.

Die Welt wartet auf die Reaktion Irans

Dass der Iran mit einem Angriff auf Israel reagieren wird, ist allen klar und wurde im Iran auch offen angekündigt. Im Gegensatz zum April, als der Iran als Vergeltung für den israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus 300 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert, dabei aber über diplomatische Kanäle ausreichend Vorwarnzeit gelassen hat, damit Israel und seine westlichen Verbündeten möglichst viele Raketen abfangen konnten, dürfte es dieses Mal eine härtere Reaktion geben.

In Erwartung der iranischen Reaktion haben die USA bereits zusätzliche Flugzeuge und Kriegsschiffe in die Region geschickt, um Israel bei der Abwehr iranischer Raketen zu helfen, da schon die Aktion im April gezeigt hat, dass die israelische Luftabwehr mit einem massiven Angriff vollkommen überfordert ist.

Dass der Westen eine harte Reaktion des Iran erwartet, kann man daran sehen, dass immer mehr Fluggesellschaften Flüge nach Israel und in den Libanon absagen. Die Zahl der auf internationalen Flughäfen gestrandeten Israelis wird mit über 100.000 angegeben. Die Times of Israel hat die gestrichenen Flugverbindungen aufgeführt: Aegean und ITA haben bis 6. August Flüge abgesagt , Air Europa vom 4. bis 7. August einschließlich, Air India bis 8. August, Delta und Fly Dubai bis 3. August, Iberia Express und Wizz Air bis 4. August, KLM sogar bis 26. Oktober, LOT bis 5. August, United Airlines und die Lufthansa Group, also Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa und Eurowings, bis 9. August und Vueling hat Flüge für den ganzen August abgesagt.

Dass eine massive Eskalation befürchtet wird, zeigt sich auch daran, dass es in den Nachrichtenagenturen inzwischen stündlich mehrere Meldungen gibt, dass Länder ihre Bürger auffordern, den Libanon schnellstens zu verlassen. Die Liste dieser Länder ist zu lang, um sie hier wiederzugeben. Das bedeutet, dass international mindestens ein schwerer israelischer Angriff auf den Libanon befürchtet wird, vielleicht sogar eine israelische Offensive, um den Libanon mal wieder zu besetzen. Israelische Angriffe auf den Libanon werden ebenfalls ständig gemeldet, genauso wie Beschuss von israelischem Gebiet durch die Hisbollah im Libanon.

Das Problem, vor dem Israel militärisch steht, ist, dass es der israelischen Armee bisher nicht einmal gelungen ist, die Hamas im Gazastreifen auszuschalten. Sollte es einen Krieg mit dem Libanon geben, hat die Hisbollah laut Medienberichten genug Raketen, um Israel wochenlang mit über tausend Raketen täglich zu beschießen, was die israelische Luftabwehr vollkommen überfordern würde. Schon bei dem begrenzten iranischen Vergeltungsschlag mit 300 Raketen und Drohnen im April soll Israel die Hälfte seiner Luftabwehrraketen verschossen haben. Ein Krieg gegen den Libanon dürfte für das israelische Militär, im Gegensatz zu früheren Kriegen, also kein Spaziergang werden.

Bleibt die Frage, wann der Iran losschlägt und wie intensiv der iranische Vergeltungsschlag wird. Ich vermute, dass der Iran sehr bald losschlagen wird, vielleicht schon heute Nacht. Dass die Hisbollah im Libanon sich daran beteiligt, wird allgemein erwartet.

Die USA konnten Netanjahu nach dem ersten iranischen Vergeltungsschlag im April nur mit Mühe davon abhalten, hart gegen den Iran zurückzuschlagen. Dieses Mal dürfte das nicht gelingen und Israel hat eine sehr harte Reaktion auf einen erneuten iranischen Vergeltungsschlag angekündigt.

Due Rechnung von Netanjahu, um seinen eigenen Kopf zu retten einen Flächenbrand in der ganzen Region zu entfesseln, könnte aufgehen.



