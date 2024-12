Ukraine-Konflikt

Trump und sein Team haben Selensky letzte Woche sehr unangenehme Signale gesendet, während das Biden-Team in seinen letzten Wochen alles versucht, Trumps Friedensinitiativen zu sabotieren.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen am Sonntag in seinem Bericht aus den USA vor allem ein Thema gehabt, nämlich die Signale, die Trump an Selensky schickt und die Versuche der Biden-Regierung, Trumps Regierungsantritt nach Kräften zu sabotieren. Ich habe den Beitrag daher übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Schlüsselfiguren in Trumps Team senden Selensky einige unangenehme Signale

Die scheidende Regierung von Joe Biden hinterlässt Donald Trump ein schweres Erbe. Und während ein Privatmann das Recht hat, das Erbe auszuschlagen, hat der Präsident diese Möglichkeit nicht.

Am 20. Januar wird Trump mit einem Haufen Probleme konfrontiert werden, die nicht spontan gelöst werden können. Die amerikanische Gesellschaft ist gespaltener denn je, die Grenzen sind weit geöffnet, allein unter Biden wurden knapp 10 Millionen Migranten in die USA eingeschleust. Die Auslandsverschuldung hat die Marke von 35 Billionen Dollar überschritten, die medizinische Versorgung ist in einem beklagenswerten Zustand, die Preise steigen, und das Leben in den USA wird immer teurer. Das ist keineswegs eine vollständige Liste der Probleme.

Die Welt geht in Flammen auf und befindet sich im Chaos, das Ausmaß der Aggression ist unermesslich. Der Krieg in der Ukraine, der Nahe Osten ist in einem völligen Chaos. Eine Konfrontation zwischen Taiwan und China könnte jeden Moment ausbrechen.

Trump hat einen langen und schwierigen Weg zu einer neuen Amtszeit zurückgelegt. Jetzt stellt er ein Team zusammen, um mit Bidens Erbe aufzuräumen. Und es steht nicht nur das Schicksal Amerikas auf dem Spiel, wie unser USA-Korrespondent berichtet.

Ganz Amerika schaut nach oben. Inmitten des alarmierenden Wandels in den USA will irgendjemand unbedingt, dass die Augen und Handykameras der Amerikaner in den Himmel gerichtet werden. Bereits in mehreren Staaten an der Ostküste wurden mysteriöse Drohnen gesichtet. Sie tauchen meist während der Dunkelheit auf. Und das Gebiet, in dem sie ihre beängstigende Aktivität entfalten, weitet sich aus, gerade erst legten Drohnen den Betrieb des Stewart Airport in New York für eine Stunde lahm.

Wer lenkt die Dutzenden Fluggeräte, die die Amerikaner inmitten der Machtübergabe in Panik versetzen? Die Frage stellt auch Donald Trump in sozialen Medien: „Mysteriöse Drohnen tauchen über dem ganzen Land auf. Könnte das geschehen, wenn unsere Regierung nichts davon weiß? Ich glaube nicht. Informiert die Öffentlichkeit jetzt. Oder schießt die Drohnen ab.“

Die Version, dass die Drohnen das Werk der scheidenden Regierung sind, erscheint inmitten der übrigen Entscheidungen des Weißen Hauses nicht wie eine Verschwörungstheorie. In den verbleibenden Monaten versuchen Trumps Gegner, alle seine Versuche des Krisenmanagements zu verminen.

Vom Nahen Osten bis zur Ukraine werden die Friedensinitiativen des designierten Präsidenten gleichzeitig und von allen Seiten unter Beschuss genommen. Als „Mann des Jahres“, dazu ernannte ihn das Time-Magazin, erklärt Trump die Lösung des Konflikts in der Ukraine zu seiner obersten internationalen Priorität.

Es scheint, dass Trump seine Hoffnung auf die Vernunft des Kiewer Regimes bis zuletzt aufrechterhalten hat. Nach seinem Treffen mit Selensky in Paris veröffentlichte er sogar einen Post, in dem er versicherte, dass Selensky und die Ukraine gerne einen Deal machen und den Krieg beenden würden. Doch nur einen Tag später startete Kiew einen weiteren ATACMS-Angriff auf russisches Gebiet.

Bislang gibt es ein kategorisches Nein zum NATO-Beitritt der Ukraine und den Wunsch, die Unterstützung Kiews auf die Schultern Europas abzuwälzen. Gleichzeitig wird versichert, dass der gewählte US-Präsident im Falle eines Endes der Feindseligkeiten angeblich keine Einwände gegen die Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine hat.

Trump wird die Ukraine nicht völlig ohne Mittel zum Überleben lassen, aber es wird wahrscheinlich kein Geld mehr für den Krieg geben. Trumps Versprechen, die Ukraine auf eine strenge Diät zu setzen, versetzt die Biden-Regierung in Panik. Ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von einer halben Milliarde Dollar, das Hunderttausende von Granaten, Tausende von Raketen und Hunderte von gepanzerten Fahrzeugen umfasst, muss an Kiew übergeben werden, bevor Biden das Weiße Haus verlässt.

In Washington gibt man zu, dass Waffen allein nicht ausreichen, damit Kiew seinen Krieg mit Russland fortsetzen kann. Mit unverhohlenem Zynismus fordert das Außenministerium die Ukraine auf, das Wehrpflichtalter zu senken.

Die Ukraine in den verbleibenden Monaten wie ein Lagerhaus vor einer bevorstehenden Inventur abzufackeln, ist für die Biden-Regierung keine so verrückte Idee. Vor allem angesichts der möglichen Prüfung des gemeinsamen Korruptionsprojekts von Kiew und Washington. Trump beschreibt in seinen sozialen Netzwerken das Geschäftsmodell der Familie Biden im Ukraine-Konflikt bereits ganz offen:

„Sie zahlen Steuern.

Ich schicke sie in die Ukraine.

Die schicken es zurück an Hunter.

Hunter gibt mir das Geld.

Ich begnadige Hunter.“

Auch wenn der Sohn des amerikanischen Präsidenten nicht mehr in Gefahr ist, so ist die Ernennung von Kash Patel zum Leiter des FBI für Selensky ein klares Signal, sich bereit zu machen. Normalerweise ermittelt das FBI nicht gegen ausländische Staatsoberhäupter, aber der ukrainische Präsident scheint in Trumps Team nicht als Ausländer zu gelten, wenn man Kash Patel zuhört: „Wir haben nicht eine Milliarde Dollar dorthin geschickt, weil wir das für unbedeutend hielten, oder? Wir haben Hunderte Male mehr in dieses Land geschickt. Ich weiß nicht, wie der Kongress es schafft, Ausreden zu finden. Wir können Selensky nicht blind vertrauen und ihm Hunderte von Milliarden Dollar schenken, ohne dass er Rechenschaft darüber ablegen muss, wohin das Geld geflossen ist.“

Außerdem will Patel auch untersuchen, ob Selensky gegenüber westlichen Ländern Fakes über die russische Bedrohung ausgesprochen hat, um mehr Geld aus Amerika zu bekommen. So wie er es mit Geschichten über die angebliche russische Rakete getan hat, die auf polnischem Gebiet gelandet ist und sich in Wirklichkeit als ukrainisch herausstellte.

Auch andere Schlüsselfiguren in Trumps Team senden Signale an Selensky. Der Sohn des designierten Präsidenten demütigt ihn bereits ganz offen in sozialen Medien. So steht unter einer Collage von Trump Junior, in der der kleine Selensky mit Mütze mit dem Helden des Films „Kevin allein zu Hause“ verglichen wird, in einem Kommentar ein lachendes Emoji von Elon Musk.

Die ukrainische Initiative, Trump für den Friedensnobelpreis zu nominieren, ist vor dem Hintergrund der Eskalationen an mehreren Orten der Welt gleichzeitig ein Ablenkungsmanöver. Trump könnte ins Weiße Haus einziehen und in einem Abgrund ungelöster Konflikte stecken bleiben. Der Deep State kämpft ums Überleben und schert sich wenig um Kollateralschäden.

Ende der Übersetzung



