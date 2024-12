Trumps Friedensplan, oder was läuft im Westen hinter den Kulissen ab?

Zuckerbrot und Peitsche

Trumps Friedensplan, mit dem er den Ukraine-Konflikt angeblich beenden will, bedeutet keinen Frieden, sondern eine Eskalation in der Ukraine. Gleichzeitig schwächt Selensky seine Forderung ab, während die EU im Gegenteil eskaliert und die Entsendung eigener Soldaten in die Ukraine diskutiert. Was ist da los?

Was im Westen derzeit in Sachen Ukraine passiert, wirkt wie totales Chaos. Andererseits könnte man es aber auch für einen hervorragend orchestrierten Plan halten, um Russland zu Zugeständnissen zu bewegen. Versuchen wir also mal, zu verstehen, was da möglicherweise tatsächlich abläuft.

In diesem Artikel spekuliere ich ein wenig und zeige auf, was die derzeitigen Meldungen bedeuten könnten. Ich bin keineswegs sicher, dass meine Spekulationen der Wahrheit entsprechen, aber ich finde sie interessant genug, um sie zur Diskussion zu stellen.

Was machen die USA?

Bisher war die Ukraine-Politik der USA recht eindeutig, denn die Biden-Regierung wollte den Krieg gegen Russland um jeden Preis verlängern, um das offiziell verkündete Ziel zu erreichen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen. Nun steht in den USA aber ein Machtwechsel an, der die Sache etwas komplizierter macht.

Trump hat im Wahlkampf getönt, er werde den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Davon ist, seit er die Wahl gewonnen hat, keine Rede mehr. Stattdessen sickern Ideen durch, nach denen Trumps „Friedensplan“ folgende Kernpunkte umfasst: Erstens ein Einfrieren des Konfliktes an der Kontaktlinie, zweitens ein 20-jähriges Moratorium für einen NATO-Beitritt der Ukraine, drittens die Entsendung von Soldaten aus EU-Ländern als „Friedenstruppe“ in die Ukraine und viertens vielleicht noch das Angebot, einige Sanktionen gegen Russland aufzuheben, wenn Russland auf diese Vorschläge eingeht.

Sollte Kiew dem nicht zustimmen, würde Trump die Unterstützung der Ukraine beenden. Sollte Russland nicht zustimmen, würden die USA die Hilfe für Kiew stark erhöhen. Das hört man zumindest über die Ideen von Trump.

Wenn das Trumps Angebot ist, ist das im Grunde Zuckerbrot und Peitsche für alle Beteiligten. Und das passt zu Trumps Charakter, der Deals machen will und dabei keine Scheu hat, massiv Druck zu machen und Drohungen auszusprechen.

Trump hat mit Keith Kellogg einen 80-jährigen US-General zum Sondergesandten für die Ukraine und Russland ernannt, der als Falke bekannt ist. Im April hat Kellogg bereits einen Plan für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine vorgelegt, der ziemlich genau dem entspricht, was über Trumps Friedensplan berichtet wird.

Und der von Trump ernannte künftige Nationale Sicherheitsberater Michael Waltz hat sich kürzlich mit Jake Sullivan, Bidens Nationalem Sicherheitsberater, getroffen, um die Amtsübergabe zu besprechen. Nach dem Treffen sagte Waltz auf Fox News:

„Jake Sullivan und ich haben uns getroffen und einige Fragen besprochen. Und unsere Gegner, die denken, dass dies eine günstige Gelegenheit ist und dass sie eine Regierung gegen die andere ausspielen können, liegen falsch. Wir arbeiten Hand in Hand, wir sind ein Team, das Team USA, in dieser Übergangszeit.“

Das klingt eher danach, als sei das Trump-Team bereit, den Ukraine-Konflikt fortzusetzen, als nach der Suche nach einer friedlichen Lösung.

All das können natürlich taktische Manöver des Trump-Teams sein, um bei Verhandlungen überzeugend eine harte Haltung gegenüber Russland einzunehmen und so mehr Zugeständnisse von Russland zu bekommen, aber das dürfte in Moskau kaum Eindruck machen, weil die Linie des Westens gegenüber Russland bereits so hart ist, dass Drohungen mit einer weiteren Verschärfung in Russland kaum etwas bewirken würden.

Selenskys neue Rhetorik

Bemerkenswert ist die neue Rhetorik von Selensky, der in einem Interview mit Sky News einen Kurswechsel verkündet hat. Anstatt wie bisher die Rückkehr zu den ukrainischen Grenzen von 1991 zu fordern, war Selensky nun plötzlich bereit, den Konflikt an der Kontaktlinie einzufrieren, wie Trump es vorschlägt, wenn die unter Kiews Kontrolle stehende Rest-Ukraine dafür „unter den Schirm der NATO“ komme.

Dass die russisch kontrollierten Gebiete Teil Russlands werden, lehnt Selensky weiterhin ab, er sprach davon, dass man die Rückkehr der Gebiete zur Ukraine danach „mit diplomatischen Mitteln“ erreichen könne.

Das sind völlig neue Töne von Selensky, die darauf hindeuten, dass er sich mehr oder weniger mit Trumps Ideen abfindet, auch wenn Trump nichts von einem NATO-Beitritt der Ukraine sagt, sondern von Sicherheitsgarantien für die Ukraine spricht. Ein Teil dieser Sicherheitsgarantien soll die Entsendung von europäischen „Friedenstruppen“ in die Ukraine sein, was Selensky zu Hause wiederum so verkaufen könnte, dass die Ukraine dadurch tatsächlich „unter den Schirm der NATO“ gekommen ist.

Daher drängt sich der Eindruck auf, als würden Kiew und das Team Trump bereits koordiniert vorgehen.

Die EU will Truppen schicken

Aus der EU häufen sich unterdessen die Meldungen, dass man dort mit dem Gedanken spielt, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken. Da die ukrainische Front bröckelt und die Ukraine einen akuten Soldatenmangel hat, ist das die einzige Möglichkeit, einen baldigen russischen Sieg in der Ukraine zu verhindern.

Die neue EU-Chefdiplomatin Kallas gibt dabei nun das Tempo vor, denn gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA erklärte sie, sie halte eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine für eine Option:

„Bis heute wurde diskutiert, welche Länder bereit sind, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken. Ich denke, wir sollten nichts ausschließen und in strategischen Fragen keine Unklarheiten zulassen.“

Am ersten Tag in ihrem neuen Amt als EU-Chefdiplomatin ist Kallas sofort nach Kiew gereist und hat von dort auf X erklärt:

„Bei meinem ersten Besuch nach meinem Amtsantritt war meine Botschaft klar: Die EU will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Wir werden dafür tun, was immer nötig ist.“

Einerseits klingt das so, als würde sich die EU darauf vorbereiten, eigene Soldaten zum Kampf in der Ukraine gegen Russland zu schicken, andererseits sagte Kallas gegenüber ANSA aber auch, dass die EU „eine Rolle spielen“ könnte, wenn in der Ukraine ein Waffenstillstand erreicht werde. Dazu hat sie vorgeschlagen, den Waffenstillstand durch Soldaten aus EU-Mitgliedstaaten abzusichern, die Entscheidung dazu liege aber „in den Händen der Ukraine“.

Und in Brüssel war man nach Kallas Besuch in Kiew bemüht, darauf hinzuweisen, dass eine Entscheidung über die Entsendung von Soldaten zum Kampf gegen Russland nicht gefallen sei, dass aber „alle Optionen auf dem Tisch“ lägen.

Auch das klingt so, als würde die EU die Ideen von Trump unterstützen und die Öffentlichkeit in der EU darauf vorbereiten, ein großes Kontingent „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu schicken, das dann – wie von Trump gewollt – den Waffenstillstand an der Kontaktlinie sichert.

Gibt es eine Absprache zwischen Trump, Brüssel und Kiew?

Das, was wir aus den USA, aus der Ukraine und aus der EU hören, wirkt koordiniert. Man kann nicht ausschließen, dass man sich im Westen darauf geeinigt hat, Russland den Trump-Plan vorlegen zu wollen, denn alle Beteiligten arbeiten derzeit genau in diese Richtung.

Die EU baut eine Drohkulisse gegen Russland auf, indem sie ganz öffentlich mit der Entsendung von Truppen in die Ukraine droht, die dort gegen Russland kämpfen könnten. Das wird teilweise offen gesagt, wie vor allem die Äußerungen von Macron immer wieder zeigen. Gleichzeitig reduziert Selensky seine Forderungen und kommt Russland entgegen, während Trump Falken als Verantwortliche für die Ukraine und ernennt, die aber gleichzeitig auch eine Lockerung der Russland-Sanktionen ins Spiel bringen.

Das klingt, als würde man im Westen versuchen, mit Zuckerbrot und Peitsche zu arbeiten.

Allerdings kann das, was wir im Westen gerade erleben, natürlich auch tatsächlich ein reines Chaos sein, bei dem die EU befürchtet, Trump könnte die Unterstützung für Kiew einstellen, weshalb die EU die Entsendung von Kampftruppen gegen Russland vorbereitet, um den Krieg am Laufen zu halten. Selensky könnte sich mangels Alterativen tatsächlich mit Trumps Plänen abgefunden haben und deshalb seine Forderungen runterschrauben, um Trumps Unterstützung nicht zu verlieren.

Aber andererseits ist das Chaos, wie gesehen, gar nicht so chaotisch, wenn man sich auf den Gedanken einlässt, dass Selensky, Brüssel und Trump sich hinter den Kulissen längst geeinigt haben und versuchen, Trumps Plan zu realisieren. Wenn das so wäre, würde man von Kiew und Brüssel genau so ein Vorgehen erwarten, wie wir es gerade erleben.

Die Rechnung ohne den Wirt gemacht

Das einzige Problem dabei ist, dass Trumps Plan vollkommen unrealistisch ist. Russland hat in der Ukraine eingegriffen, um einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Die russische Regierung hat all die Folgen der Intervention (hohe Kosten für den Krieg, Sanktionen, den Tod von Soldaten und Zivilisten, etc.) akzeptiert, weil sie einen NATO-Beitritt der Ukraine als noch schlimmer und gefährlicher für Russland erachtet.

Daher ist jeder Vorschlag, der, in welcher Form auch immer, die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine vorsieht, für Russland inakzeptabel. Das scheint man im Westen aber bis heute nicht realisiert zu haben. Offenbar sind die Entscheidungsträger im Westen so sehr ihrer eigenen Propaganda erlegen, dass sie selbst die Behauptung glauben, Russland sei einfach nur aggressiv und wolle Land erobern, und der NATO-Beitritt der Ukraine sei gar nicht der Grund für die Eskalation.

Das ist die fast einzige Erklärung für die Vorschläge, europäische „Friedenstruppen“ in die Ukraine zu schicken. Eine andere Erklärung wäre, dass niemand im Westen – und zwar inklusive Trump – an einem Frieden interessiert ist und dass man der Welt zeigen will, dass der Westen einen Friedensvorschlag macht, den das böse Russland dann vollkommen grundlos ablehnt.

Hinzu kommt, dass Trumps „Friedensplan“ kein Friedensplan, sondern nur ein Plan zum Einfrieren des Konfliktes ist, denn er enthält keine Vorschläge zur endgültigen Lösung des Konfliktes in der Ukraine. Und er enthält auch keine Vorschläge zur dauerhaften Lösung des Konfliktes zwischen dem US-geführten Westen und Russland, von Vorschlägen für eine dauerhafte Sicherheitsordnung in Europa unter Einbeziehung aller Beteiligten gar nicht zu reden.

Eskalation statt Frieden

Wenn das, worüber ich in diesem Artikel spekuliere, also tatsächlich Trumps Friedensplan sein sollte, dann wird der Plan scheitern und im Gegenteil zu einer Eskalation des Krieges führen, weil Russland dem Plan nicht zustimmen kann. Trump will – nach allem, was bekannt ist – im Falle von Russlands Ablehnung aber die Unterstützung der Ukraine erhöhen, um Russland zur Zustimmung zu zwingen.

Das Problem bei dieser Idee ist, dass sie in den letzten Jahren nicht funktioniert hat, denn der Westen ist bereits am Limit dessen, was er der Ukraine an Unterstützung liefern kann, ohne dass das etwas an Russlands Haltung geändert hätte. Weitere Langstreckenraketen für Kiew, um mehr Ziele noch tiefer im russischen Hinterland zu beschießen oder die Entsendung westlicher Soldaten zur Unterstützung der Ukraine würden Russland auch nicht zum Einlenken bringen, sondern zu einer Eskalation führen, bei der Russland es als legitim ansieht, Ziele im Westen anzugreifen.

Trumps „Friedensplan“ ist daher nicht nur unrealistisch, sondern im Falle seiner Umsetzung sogar brandgefährlich, weil er zwangsläufig zu einer unkontrollierbaren Eskalation führen würde.

Da bleibt uns nur, darauf zu hoffen, dass Trump in Wahrheit einen ganz anderen Plan hat als den, dessen Inhalte in die Medien durchsickern.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen