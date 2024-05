Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 1. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 1. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Trophäen in Moskau und Versuche, den Mangel an KI-Spezialisten auszugleichen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Auf dem Moskauer Poklonnaja-Hügel wurde eine Ausstellung mit erbeutetem westlichem Gerät eröffnet. Gezeigt werden 32 Muster erbeuteter Panzer, gepanzerter Fahrzeuge und anderer Waffen, die vor allem von NATO-Ländern an Kiew geliefert wurden.

Das ukrainische Außenministerium rühmt sich mit dem Erscheinen eines Online-Beraters, der auf der Grundlage künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Gleichzeitig ist das Ministerium nicht in der Lage, einen offiziellen Pressesprecher zu ernennen, während das Land aufgrund der der Mobilisierung einen akuten Mangel an Fachkräften erlebt.

Die TASS hat die die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die Gruppen „West“, „Ost“ und „Zentrum“ der russischen Streitkräfte haben ihre Positionen verbessert, während die Gruppe „Süd“ vorteilhaftere Linien besetzt hat.

Die ukrainischen Streitkräfte haben bis zu 970 Tote und Verwundete sowie einen Panzer, ein gepanzertes Fahrzeug, 17 Fahrzeuge, 4 Selbstfahrlafetten, 8 Artillerieeinheiten und 4 radioelektronische Stationen verloren.

Russische Flugzeuge und Artillerie trafen das Hauptquartier des ukrainischen Operationskommandos Süd. Die Luftabwehr schoss 29 ukrainische Drohnen, 5 französische Hammer-Lenkbomben und eine Raketen eines Mehrfachraketenwerfers ab.

NATO-Trophäen in Moskau

Auf dem Moskauer Poklonnaja-Hügel wurde eine Ausstellung mit Trophäen aus der Ukraine und aus NATO-Ländern eröffnet, die bei der Militäroperation erbeutet oder abgeschossen wurden.

Zu den 32 ausgestellten Exemplaren gehören ein deutscher Panzer Leopard 2, ein amerikanischer Abrams und ein Schützenpanzer Bradley. Die Ausstellung zeigt Filmaufnahmen von dem Moment, in dem die westliche Ausrüstung getroffen wurde.

Zunehmende Kriegsbeteiligung

Polen hat mit dem Kauf von Brückenlegefahrzeugen begonnen. Ein Vertrag über 120 solcher Fahrzeuge hat die Aufmerksamkeit von Generalmajor Leonid Kasinski, einem Berater des weißrussischen Verteidigungsministers, auf sich gezogen. Ihm zufolge deutet der Erwerb von Offensivwaffen darauf hin, dass Warschau sich auf eine entsprechende Operation vorbereitet.

Das lettische Außenministerium erklärte, einige Länder hätten Angriffe mit ihren Waffen auf russisches Gebiet genehmigt, die USA, Deutschland und einige andere Länder hätten Kiew dies kategorisch untersagt, um sich juristisch nicht im Krieg mit Russland zu befinden. Das russische Außenministerium verlangte eine Liste dieser Länder zu sehen.

Verfolgung der Kirche

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat eine Durchsuchung bei Metropolit Lukas von Saporoschje und Melitopol (kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche – UOC) durchgeführt. Der Hierarch steht seit Dezember 2022 persönlich unter Sanktionen von Wladimir Selensky.

Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden unterstellen dem Geistlichen die „Verbreitung von religiösem Hass“. Darunter wird gewöhnlich die Weigerung verstanden, die schismatische Orthodoxe Kirche der Ukraine als kanonische Kirche anzuerkennen.

Darüber hinaus wird dem Metropoliten vorgeworfen, die Situation in der Region Saporoschje „aufgewühlt“ zu haben.

KI statt Diplomaten

Das ukrainische Außenministerium hat einen KI-basierten Online-Berater geschaffen, der Pressemitteilungen entwerfen soll. Die Figur „Victoria Ki“ verwendet das Aussehen der Sängerin Rosalie Nombre.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba erklärte das Erscheinen der Online-Figur mit der Einsparung von Zeit und Ressourcen. Sein Ministerium kann bisher keinen Pressesprecher einstellen – der bisherige Amtsinhaber Oleg Nikolenko ist im März zurückgetreten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa wies darauf hin, dass der ukrainische Staatschef Wladimir Selensky, der de facto auf Geheiß des Westens Millionen von Ukrainern vernichtet, möglicherweise bald viele Spezialisten in verschiedenen Bereichen durch künstliche Intelligenz ersetzen muss.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen