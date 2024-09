Teil 4: „Ukrainer gibt es nicht wirklich“

Die "Mythen" der EU-Kommission

Die EU-Kommission hat 13 angebliche Mythen über den Krieg in der Ukraine veröffentlicht, die ich in einer Artikelserie vorstelle. In diesem Teil geht es unter anderem darum, dass die Ukrainer gehirngewaschene Russen sein sollen.

Ich beschäftige mich in dieser 13-teiligen Artikelserie mit einer Seite, die die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland online gestellt hat und die den Titel „13 Mythen über den Krieg Russlands in der Ukraine – und die Wahrheit“ trägt. Man sollte meinen, dass die EU-Kommission in der Lage ist, angebliche russische „Mythen“ mit überzeugenden Belegen für „die Wahrheit“ zu widerlegen. Doch weit gefehlt.

In diesem vierten Teil der Artikelserie beschäftigen wir uns einem weiteren von der EU-Kommission genannten „Mythos“, der lautet:

„Mythos 4: Ukrainer gibt es nicht wirklich, weil sie eigentlich Russen sind. Ihre Naziführer und westliche Usurpatoren haben ihnen ihr Gehirn gewaschen, damit die glauben, sie wären Ukrainer.“

Bevor wir zu den Erläuterungen kommen, die die EU-Kommission zu diesem „Mythos“ schreibt, sei daran erinnert, dass es mehr als genug Belege dafür gibt, dass die Ukraine tatsächlich von einer Nazi-Regierung regiert wird. Nur ein paar Beispiele:

Das waren nur einige Beispiele, die Liste ließe sich noch lange weiterführen.

Sind Russen und Ukrainer ein Volk?

Die EU-Kommission schreibt (Links aus dem Original):

„Die Ukrainer in den Schützengräben, die ihr Land gegen Angriffe Russlands verteidigen, scheinen sich ihrer Identität jedoch sicher zu sein. Sie wissen, wer sie angreift, wer ihnen hilft, sich zu verteidigen, und was sie verteidigen.

Nichtsdestotrotz behaupten Kreml-Propagandisten, einschließlich Putin selbst, bizarrerweise, dass Ukrainer und Russen ein Volk seien und vereint werden müssten, natürlich unter Putins sanftem, liebevollem Blick. In dieser alternativen Realität leiden die sogenannten Ukrainer an einer falschen Bewusstseinslage, die ihnen vom Westen eingeimpft wurde und die sie von ihrer wahren russischen Identität losgelöst hat. Nach dieser verdrehten Logik rettet Russland eigentlich die Ukraine, indem es sie in die russische Welt zurückführt.“

Zunächst einmal sei gesagt, dass Russen und Ukrainer noch vor 200 Jahren tatsächlich ein Volk waren. Sogar im deutschen Wikipedia erfahren wir, dass sich erst im 19. Jahrhundert eine nationale Bewegung gebildet hat, die die Ukrainer als Volk erfunden hat. Davor waren sie Teil des sogenannten dreieinigen russischen Volkes aus Großrussen, Kleinrussen und Weißrussen, wobei die heutigen Ukrainer die Kleinrussen waren, aus denen die Nationalbewegung vor weniger als 200 Jahren die Ukraine machen wollte.

Der Grund für diese Tendenzen war, auch das erfährt man im deutschen Wikipedia wahrheitsgemäß, dass das Gebiet der heutigen Ukraine damals teilweise Teil Russlands und teilweise Teil Österreich-Ungarns war. Den Österreichern gefiel die Idee der Schaffung einer nationalen ukrainischen Identität, weil sie damit die Tendenzen von Teilen der historisch russischen (kleinrussischen) Bevölkerung bekämpfen konnten, die nicht Teil Österreich-Ungarns, sondern Russlands sein wollten. Dazu wurde der im Grunde aus dem Nichts entstehende ukrainische Nationalismus gefördert.

Dass die Menschen in Russland Ukrainer und Russen im Grunde als ein Volk, oder zumindest als eng verwandte Brüdervölker, sehen, ist nun einmal so. Und das kann man auch kaum bestreiten, wenn man weiß, dass beide Völker vor knapp 200 Jahren noch als ein Volk galten, das unterschiedliche russische Dialekte spricht, aber ansonsten die gleiche Geschichte, Kultur und Glauben hatte.

Hinzu kommt die Vermischung, die es im Laufe der langen gemeinsamen Geschichte gegeben hat. In Russland leben viele Menschen mit ukrainischen Nachnamen, die aber Russen sind und sich als solche fühlen. Und umgekehrt leben in der Ukraine viele Menschen mit russischen Nachnamen. Russische Soldaten hören im ukrainischen Funkverkehr ständig Russisch anstatt Ukrainisch und eben auch viele russische Namen unter den ukrainischen Soldaten, weshalb viele Russen den Ukraine-Konflikt als Bürgerkrieg ansehen.

Das war ja auch der Grund, für die Proteste, die es in Russland anfangs gegen das russische Eingreifen in der Ukraine gab: Für die Russen war der Gedanke unerträglich, dass hier de facto ein Bruderkrieg stattfindet.

„Vom Westen eingeimpft“?

Und es stimmt leider, dass es den Ukrainern „vom Westen eingeimpft wurde“, dass die Russen ihre Feinde sind. Das lernen Kinder in der Ukraine schon ab der ersten Klasse in der Schule. Und diese Schulbücher und Inhalte wurden von westlichen NGOs finanziert und beeinflusst.

Ich kenne Russland und die Ukraine seit 1991, damals war es keine Frage, dass Russen und Ukrainer entweder ein Volk oder zumindest Brüdervölker sind. Aber nach 30 Jahren, nur anderthalb Generationen später, sind in der Ukraine neue Generationen herangewachsen, die ab der ersten Klasse gelernt haben, die Russen seien ihre Feinde.

Es fällt generell auf, dass es viele westliche NGOs gibt, die es sich auf die Fahne geschrieben haben, die ukrainische Geschichte umzuschreiben. Dafür habe ich erst vor kurzem in diesem Artikel ein detailliertes Beispiel gezeigt. Für die Umschreibung der ukrainischen Geschichte in eine anti-russische Richtung wurde im Westen, nicht etwa in Kiew, viel Geld ausgegeben und es waren fast ausschließlich westliche Experten, die daran gearbeitet haben, aber kaum Ukrainer.

Nun zu dem Quellen, die die EU-Kommission zur Untermauerung ihrer Thesen gesetzt hat. Als Belege für ihre Behauptungen verlinkt die EU-Kommission hier drei Artikel des EU-Portals „EU vs. Disinfo“. Das Projekt, zu dem das Portal gehört, ist die „East StratCom Task Force“ des Europäischen Auswärtigen Dienstes, also der Behörde, die von Josep Borrell, geleitet wird. Die EU-Task Force, die (russische) Fake News aufdecken soll, wurde am 1. September 2015 gegründet. Wir erinnern uns: Die Ereignisse in der Ukraine nach dem Maidan 2014 haben bei sehr vielen Menschen Misstrauen gegenüber westlichen Medien geweckt. Um diesem Misstrauen zu begegnen, hat die EU ihre Fake-News-Jäger gegründet. Ich habe mehrmals über diese Fake-News-Jäger berichtet (siehe hier oder hier). Die Fake-News-Jäger der EU sind sehr kreativ und denken sich gerne selbst Fake News aus.

Die EU-Kommission verweist zur Bestätigung ihrer eigenen Aussagen also quasi auf sich selbst als Quelle, was nicht eben seriös ist.

Danach schreibt die EU-Kommission noch:

„Es ist immer schwierig, anderen zu verkaufen, dass man ihre Interessen besser kennen würde als sie selbst. Und es ist noch schwieriger, andere zu überzeugen, dass man sie rettet, indem man Bomben auf sie wirft. Natürlich teilen sich Ukrainer und Russen viel Geschichte und Kultur. Die große Ironie ist, dass Putin mit der illegalen Invasion den Ukrainern den Krieg um ihre Unabhängig aufzwingt, was unvermeidbar ihre einzigartige ukrainische Identität stärken wird, anstatt sie zu schwächen.“

Das war seit 2014 das Ziel des US-geführten Westens: Einen Keil zwischen Russen und Ukrainer zu treiben.

Allerdings sehen die Menschen in Russland das nicht ganz so schwarz, denn die Erfahrungen in den ehemals ukrainischen und heute russischen Gebieten Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson zeigen, wie schnell die Gräben überwunden werden können. Und das ist keine russische Propaganda, das musste beispielsweise auch das ZDF eingestehen, als es Anfang 2024 einen Korrespondenten nach Mariupol, das immerhin fast vollkommen zerstört wurde, geschickt hat, der dort die These belegen sollte, dass die Menschen dort gegen die angeblichen russischen Besatzer eingestellt sind.

Er musste zähneknirschend eingestehen, dass er keinen einzigen Menschen gefunden hat, der gegen Russland und für die Ukraine gewesen wäre.



