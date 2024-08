Tacheles #143 ist online

Tacheles

Nachdem wir letztes Mal eine Sondersendung "Tacheles vor Publikum" eingeschoben haben, sind wir nun wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus und dieser Freitag ist wieder "Tacheles-Tag".

Dieses Mal geht es bei Tacheles mit Röper und Stein natürlich um den Fall des Telegram-Gründers Pawel Durow, der sich seinen Abend in Paris wohl ganz anders vorgestellt hatte als in einer französischen Gefängniszelle zu sitzen. Was hat es auf sich mit der Verhaftung und wie groß ist der politische Druck seitens EU und Behörden in Frankreich? Wie entwickelt sich der Krieg in der Ukraine? Was macht der US-Wahlkampf? Darüber und noch über einiges mehr haben Robert Stein und ich wieder knapp zwei Stunden gesprochen.

Sollte YouTube die Sendung sperren, finden Sie sie auch hier bei NuoViso.

Tacheles #143 - Dumm gelaufen !

Dieses Video auf YouTube ansehen



