Momentan macht mir mein Job manchmal keinen Spaß mehr…

Freitagsgedanken

In letzter Zeit muss ich mich ab und zu regelrecht zur Arbeit zwingen, das gab es in den sechs Jahren, seit ich den Anti-Spiegel betreibe, noch nie.

Ich liebe meinen Job und ich will keinen anderen mehr machen in meinem Leben, aber momentan habe ich eine regelrechte Schreibhemmung. Der Grund ist, dass ich momentan das Gefühl habe, dass nichts wirklich Neues passiert. Ich lese täglich irgendwelche Meldungen darüber, wie Russen in den baltischen Ländern per Gesetz wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, und wenn ich darüber schreiben will, weil dort Gesetze gelten, die den Nürnberger Rassegesetzen nahe kommen und niemand in der EU sich daran stört, dann denke ich mir, dass ich darüber schon so oft berichtet habe und dass ich fast schon alte Artikel kopieren könnte.

Oder nehmen wir die Hysterie von EU-Chefgärtner Borrell, der in den letzten Tagen in buchstäblich jedem Mikrofon und jeder Kamera hinterherläuft, um zu verkünden, dass er alle Begrenzungen für den Einsatz westlicher Waffen gegen Russland aufheben will, und dass das natürlich keine Kriegsbeteiligung der EU-Staaten bedeute. Dieser Falke spielt mit dem Feuer und normalerweise hätte ich sofort einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben und aufgezeigt, wie gefährlich das ist, was der senile Herr treibt. Aber auch darüber habe ich in letzter Zeit schon oft geschrieben und könnte alte Artikel einfach nur kopieren und aktualisieren.

Selbst beim Thema Pawel Durow gibt es in der Sache nichts Neues, außer das Durow nun angeklagt wurde. Aber dass im Westen die Zensur um sich greift, habe ich auch schon so oft aufgezeigt. Die Verhaftung von Durow war angesichts der Tendenzen im Westen nicht überraschend, mich wundert eher, dass das nicht schon früher passiert ist.

Oder nehmen wir Venezuela. Der Westen wirft der venezolanischen Regierung Wahlfälschung vor, erkennt ihren Sieg nicht an, und ernennt stattdessen selbst die Wahlsieger. Ist das neu? Nein, das passiert bei jeder Wahl in Venezuela, das ist schon fast ein Teil der westlichen Folklore.

Darum muss ich mich in den letzten Tagen und Wochen manchmal regelrecht zur Arbeit zwingen, denn es passiert derzeit in der Sache sehr wenig Neues, worüber zu schreiben mich fesseln würde.

Aber so ist das Mediengeschäft nun einmal, denn auch die Redakteure der deutschen Mainstream-Medien müssen derzeit irgendwie täglich das gleiche schreiben, ohne dass es in der Sache viel Neues gibt: Erstens, die AfD ist ganz doof. Zweitens, Sarah Wagenknecht ist jetzt auch ganz doof. Drittens, Putin ist der allerdööfste, wenn da nicht – viertens – auch noch Trump wäre.

Ach so, und natürlich: Wir sterben eigentlich alle bald am Klimawandel, aber das musste zurückgestellt werden, denn erst muss Russland noch besiegt werden, wofür man CO2 ohne irgendwelche Limits raushauen darf, und sei es nur für NATO-Manöver, denn wenn es gegen Russland geht, muss der Klimawandel warten.

Ich weiß, diese Freitagsgedanken waren vielleicht nicht allzu informativ, aber irgendwie wollte ich Sie an diesen Gedanken teilhaben lassen. Ich werde natürlich trotzdem weitermachen, denn das Feedback, das mich von Lesern und Zuschauern erreicht, motiviert mich ungemein.

Und keine Sorge, die Erfahrung zeigt, dass, wenn es lange nichts wirklich Neues gab, bald wieder irgendwas passiert. Allerdings, ob das auch gute Nachrichten werden?

Nun will ich mich noch, wie bei Freitagsgedanken üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben. Auch Reisen an die Front, wo ich gerade wieder bin und von wo ich in den nächsten Tagen berichten werde, und die mir leider niemand bezahlt, könnte ich ohne die Spenden meiner Unterstützer nicht machen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



