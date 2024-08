Ich bin wieder auf dem Weg ins Kriegsgebiet

In eigener Sache

In den letzten Tagen war es und am Wochenende wird es auf dem Anti-Spiegel ruhiger als gewohnt, weil ich wieder auf Reisen bin.

Mir wurde recht kurzfristig angeboten, wieder eine Reise ins Kriegsgebiet zu unternehmen. Das hat ein wenig Zeit für organisatorische Fragen gekostet, was einer der Gründe ist, warum ich in den letzten Tagen so wenig Artikel veröffentlicht habe, obwohl ich einige Themen habe, über die ich gerne schreiben würde.

Am Wochenende werde ich wieder im Kriegsgebiet sein und wie immer weiß ich nicht, wie viel Zeit ich dort zum Schreiben haben werde. Daher kann es sein, dass es auf dem Anti-Spiegel bis Dienstag etwas ruhiger bleibt, als Sie es gewöhnt sind. In den nächsten Tagen werde ich mitteilen, wohin ich dieses Mal fahre.

Ich habe aber einige interessante Artikel und Übersetzungen interessanter russischer Artikel vorbereitet, die ich in den nächsten Tagen veröffentlichen werde, es wird also keine „totale Funkstille“ auf dem Anti-Spiegel geben. Außerdem haben wir heute Anti-Spiegel-TV und Tacheles aufgezeichnet, die wie gewohnt am Freitag und Sonntag erscheinen werden.

Bitte haben Sie Geduld, irgendwann nächste Woche gibt es hier Neuigkeiten aus dem Konfliktgebiet und auch wieder die gewohnte Anzahl Artikel.



