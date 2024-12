Naher Osten

Der syrische Präsident Assad hat sein Amt seinerzeit als recht liberaler Reformer angetreten, sich dann aber weiteren Reformen verweigert. Vielleicht war eines seiner Probleme, dass er keinen politischen Kurs konsequent verfolgt hat.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel die Amtszeiten des syrischen Präsidenten Assad zusammengefasst. Wenn man den Artikel liest, bekommt man den Eindruck, dass Assad unter anderem daran gescheitert ist, keinen politischen Kurs – weder die Liberalisierung des Landes, noch die Festigung seiner Herrschaft – konsequent genug verfolgt zu haben. Ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Syrien unter Präsident Bashar al-Assad

Am 8. Dezember 2024 hat der syrische Präsident Baschar al-Assad sein Amt niedergelegt und das Land verlassen, wobei er eine friedliche Machtübergabe anordnete

Am 8. Dezember 2024 hat der syrische Präsident Baschar al-Assad sein Amt niedergelegt und das Land verlassen, wobei er eine friedliche Machtübergabe anordnete, teilte das russische Außenministerium mit. Das geschah, nachdem militante Oppositionelle 12 Tage nach dem Start einer Offensive aus der nordwestlichen Provinz Idlib in Damaskus einmarschiert waren.

Die TASS hat einen Bericht über die Situation in Syrien unter Bashar al-Assad erstellt.

Assads Aufstieg zur Macht und die ersten Amtszeiten

Bashar al-Assad regierte Syiren seit dem Tod seines Vaters Hafez al-Assad, der seit 1971 an der Macht war, als Präsident. Damit der damals 34-jährige Bashar al-Assad für das Präsidentenamt kandidieren konnte, verabschiedete der syrische Volksrat (Parlament) eine Verfassungsänderung, mit der die Altersgrenze für Kandidaten für das höchste Amt von 40 auf 34 Jahre gesenkt wurde. Auf einer Konferenz der regierenden Baath-Partei wurde Assad zum „Führer der Partei und des Volkes“ erklärt und zum Präsidenten des Landes ernannt. Am 10. Juli wurde seine Kandidatur als einziger Präsidentschaftskandidat in einem Volksreferendum mit 97 Prozent der Wählerstimmen bestätigt. Am 17. Juli 2000 trat er sein Amt für eine 7-jährige Amtszeit an. Im Mai 2007 wurde Assad für eine zweite Amtszeit wiedergewählt und erhielt bei dem Referendum 97,6 Prozent der Wählerstimmen.

Bashar al-Assad begann seine Regierungszeit mit Reformen. Unabhängige Zeitungen begannen im Land zu erscheinen, gemeinnützige Organisationen und Menschenrechtsorganisationen wurden gegründet, Nichtregierungsuniversitäten entstanden, private Banken und die Börse wurden geöffnet. Unter dem Einfluss konservativer politischer Kreise wagte Assad es jedoch nicht, das unter seinem Vater eingeführte autoritäre Regime weiter aufzuweichen. Bald wurde die Zensur wieder verschärft und Aktivisten, die sich für freie Wahlen und die Aufhebung des (1963 verhängten) Ausnahmezustands einsetzten, wurden schikaniert und inhaftiert.

Assad verurteilte die US-Invasionen in Afghanistan (2001) und im Irak (2003). Washington verhängte 2004 Sanktionen gegen Syrien und beschuldigte die syrische Führung, den Terrorismus zu unterstützen, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln und die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Stabilisierung des Irak zu untergraben sowie den Libanon zu besetzen (Syrien hatte 1976 während des Bürgerkriegs Truppen auf libanesischem Gebiet stationiert). Im März 2005 zog sich Assad unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft aus dem Libanon zurück.

Der Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2011

Im März 2011 begannen vor dem Hintergrund des „Arabischen Frühlings“ (regierungsfeindliche Demonstrationen in arabischen Ländern, die mit den Protesten in Tunesien im Dezember 2010 begannen) in einigen Städten Syriens, darunter Damaskus, Aleppo, Hama, Deir ez-Zor und Deraa, Massenaktionen, die den Rücktritt des Präsidenten forderten. Experten zufolge wurde die Unzufriedenheit durch die autoritäre Herrschaft Assads und die Dominanz der alawitischen Minderheit (10-12 Prozent der Bevölkerung) in den Macht- und Militärstrukturen ausgelöst.

Um die Proteste zu lindern, machte die Regierung Assad einige Zugeständnisse. Der Ausnahmezustand wurde aufgehoben, eine neue Verfassung wurde verabschiedet, in der ein Mehrparteiensystem und die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen auf alternativer Basis verankert sind (2014 gewann Assad bei den ersten derartigen Wahlen 88 Prozent der Stimmen und übernahm zum dritten Mal das Präsidentenamt; nach der neuen Verfassung war das seine erste Amtszeit).

Die ergriffenen Maßnahmen trugen jedoch nicht zur Lösung der Situation bei. Die Proteste gegen die Regierung schlugen in eine bewaffnete Konfrontation zwischen Regierungstruppen und verschiedenen Gruppen der bewaffneten Opposition um. Im Lande brach ein Bürgerkrieg aus. Die politische und militärische Unterstützung der Opposition aus dem Ausland – vor allem aus Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, den USA und einigen EU-Ländern – trug ebenfalls zur Eskalation des Konflikts bei.

Während der militärischen Konfrontation in den Jahren 2012-2014 fanden in Genf mehrere von den Vereinten Nationen vermittelte Gesprächsrunden zwischen der Opposition und der Assad-Regierung statt, ohne dass sich die Parteien auf eine Konfliktlösung einigen konnten. Gleichzeitig schlossen sich Kämpfer von Terrororganisationen, darunter der Islamische Staat und Dschebhat al-Nusra, dem Kampf gegen die Regierungstruppen in Syrien an. Mitte 2015 befanden sich nur noch etwa 20 Prozent des Landes unter der Kontrolle der Regierung.

Stabilisierung der Lage 2015-2020

Unter diesen Bedingungen begannen die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte auf Ersuchen von Präsident Assad im September 2015 mit ihren Operationen in Syrien. Dank der russischen Unterstützung konnte die syrische Armee rund 70 Prozent des Landes zurückerobern. Aufgrund der veränderten militärischen Lage initiierten Russland, die Türkei und der Iran, die in Syrien Einfluss hatten (Ankara unterstützte bewaffnete Gruppen der syrischen Opposition in Nordsyrien; Teheran leistete der syrischen Regierung militärische Hilfe), ein neues Verhandlungsformat, den Astana-Prozess. Beteiligt waren Vertreter des offiziellen Damaskus und der syrischen Opposition, die zu einem Dialog mit der Assad-Regierung bereit war. Moskau, Ankara und Teheran wurden zu Garanten für eine friedliche Lösung.

Die Verhandlungen brachten greifbare Ergebnisse zur Stabilisierung der Lage. Insbesondere wurden Vereinbarungen über die Einrichtung von Deeskalationszonen getroffen – Gebiete, in denen die Kampfhandlungen zwischen Regierungstruppen und bewaffneten Oppositionsgruppen eingestellt wurden. Unter Beteiligung der drei Länder konnten die Grundsätze der humanitären Minenräumung ausgearbeitet und eine Arbeitsgruppe zur Freilassung von Gefangenen und Geiseln gebildet werden. Die Verhandlungen im Astana-Format haben dazu beigetragen, die Situation im Bereich der humanitären Hilfe zu verbessern und die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des politischen Prozesses in Syrien zu schaffen. Darüber hinaus wurde 2019 ein Verfassungsausschuss unter Beteiligung von Vertretern von Opposition und Regierung eingesetzt, der Verfassungsänderungen für die künftige politische Struktur Syriens ausarbeiten soll.

Zum Ende des Frühjahrs 2020 war die heiße Phase der Kämpfe in der Syrien vorbei. Der größte Teil des Landes wurde von der Regierung von Bashar al-Assad kontrolliert. Die nordwestliche Provinz Idlib blieb in den Händen der bewaffneten syrischen Opposition und der Terroristen, einschließlich derjenigen von Hayat Tahrir al-Sham, während die Gebiete am Ostufer des Euphrat von kurdischen Kräften besetzt waren.

Syrien unter Assad 2020-2024

Im Juli 2020 und im Juli 2024 fanden in Syrien Parlamentswahlen statt, bei denen zweimal mehr als 180 der 250 Sitze an den regierungsfreundlichen Block der Nationalen Einheit unter Führung von Bashar al-Assad gingen (die übrigen Sitze wurden von unabhängigen Kandidaten besetzt). Bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2021 wurde Bashar al-Assad mit 95,1 Prozent der Stimmen für eine vierte Amtszeit wiedergewählt.

Nach dem Ende der heißen Phase des Konflikts hat der politische Dialog zwischen der syrischen Führung unter Bashar al-Assad und der Opposition nicht zu einem politischen Wandel geführt. Assad hat politische Reformen abgelehnt. Die letzte Sitzung des syrischen Verfassungskomitees fand im Mai 2022 statt; die Teilnehmer der Sitzungen erzielten keine nennenswerten Fortschritte.

Die soziale und wirtschaftliche Lage in Syrien ist trotz der Einstellung der aktiven Kampfhandlungen weiterhin schwierig. Dazu trugen unter anderem die von den USA und den europäischen Ländern verhängten Sanktionen bei. Verschärft wurde die Situation durch das Erdbeben im Februar 2023, bei dem in Syrien etwa 8.500 Menschen getötet und weitere 14.500 verletzt wurden.

Nach Angaben der Weltbank für das Jahr 2023 leben 67 Prozent der syrischen Bevölkerung in Armut, 25 Prozent in extremer Armut (die es bis 2011 in Syrien praktisch nicht gab). Das syrische Pfund ist von 2011 bis 2024 auf ein Fünfzigstel seines Wertes gefallen (und liegt bei über 2.500 für einen Dollar), die jährliche Inflation lag in den letzten Jahren im Durchschnitt bei 100 Prozent (93 Prozent im Jahr 2023). Insgesamt ist das syrische BIP während des Krieges von 2010 bis 2023 nach Angaben der Weltbank von 55 Milliarden Dollar um mehr als 50 Prozent auf etwa 20 Milliarden Dollar gesunken. 45 Prozent des Wohnungsbestands des Landes wurden zerstört, ein Viertel davon vollständig; etwa 40 Prozent der Bildungseinrichtungen und mehr als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen wurden außer Betrieb gesetzt. Nach verschiedenen Schätzungen werden für den Wiederaufbau des Landes 250 bis 400 Milliarden Dollar benötigt. Während der Kriegsjahre wurden 470.000 Menschen Opfer des Konflikts und 5,6 Millionen wurden zu Flüchtlingen.

Ende der Übersetzung



