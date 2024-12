Die „Perestroika“ in den USA

USA

Wenn Trump umsetzt, was er offiziell als Ziele verkündet, wird er die USA sehr verändern. In Russland ziehen Analysten Vergleiche zur Perestroika unter Gorbatschow, die durchaus nachdenkswert sind.

Andrej Schitow ist einer der besten USA-Kenner Russlands, weil er fast 40 Jahre als Korrespondent der TASS in Washington gearbeitet hat und dort bestens vernetzt ist. Er kennt in den USA, das zeigen seine Artikel immer wieder, fast jeden, der in den USA in Politik und Medien Rang und Namen hat, persönlich, und er ist natürlich über die Trends in den USA im Bilde.

Schitow hat in einem sehr lesenswerten Artikel für die russische Nachrichtenagentur TASS, den ich übersetzt habe, einen Vergleich des Umbaus der USA zur Perestroika (übersetzt „Umbau“) unter Gorbatschow gezogen.

Beginn der Übersetzung:

Perestroika auf amerikanische Art? Wie sich die Demokraten gegen Trumps Pläne stellen wollen

Andrej Schitow darüber, wie Biden seinen Sohn begnadigt hat und warum das Echo der sowjetischen Ideologie in den Plänen seiner Parteifreunde zu hören ist.

Gerontokratie. Stagnation. Eine utilitaristische Einstellung zu Moral und Recht, der die Interessen der Partei und manchmal auch den persönlichen Interessen der herrschenden Elite geopfert werden. Senkung des Lebensstandards der einfachen Menschen. Wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die Erwartung und Forderung nach Veränderung.

Ich spreche nicht über die Vorzeichen der Perestroika am Ende der Sowjetunion. Ich spreche von dem, was wir jetzt mit unseren eigenen Augen auf der anderen Seite des Ozeans beobachten können. Zum zweiten Mal haben die Amerikaner den nationalistischen, populistischen und voluntaristischen Donald Trump an die Spitze ihres Landes gesetzt, und er strebt mit Hilfe von Reformen von oben ein „Make America Great Again“ (MAGA) an.

Ablass von Papa

Am 1. Dezember, 50 Tage bevor er die Präsidentschaft abgibt, unterzeichnete der 82-jährige Joe Biden die „vollständige und bedingungslose Begnadigung“ seines Sohnes Hunter für alle Straftaten, die er seit dem 1. Januar 2014 „begangen hat oder begangen haben könnte“, einschließlich der beiden Fälle, für die er bereits verurteilt wurde oder sich schuldig bekannt hat. Nach Ansicht von Experten ist die Tragweite dieser Begnadigung, die im Englischen als „pardon“ bekannt ist, in der US-Geschichte des letzten halben Jahrhunderts beispiellos, seit der 38. Präsident, Gerald Ford, den 37. Präsidenten Richard Nixon begnadigte, der im Zuge der Watergate-Affäre 1974 in Schande zurücktrat.

Doch Ford war durch die skandalösen Enthüllungen nicht im Geringsten persönlich befleckt, während Biden Senior keinesfalls außer Verdacht ist. Wie Politico feststellte, war „das Beginndatum der Begnadigung sicher nicht zufällig gewählt: Hunter Biden trat im April 2014 dem Vorstand des ukrainischen Gasunternehmens Burisma Holdings bei, als sein Vater Vizepräsident der USA war“. Von da an bis heute sind viele davon überzeugt, dass er großzügig für die Verbindung zu seinem Vater bezahlt wurde. Vor der Wahl versprach Trump, einen Sonderermittler zu ernennen, „um gegen den korruptesten Präsidenten in der Geschichte der USA, Joe Biden, und die gesamte Verbrecherfamilie Biden vorzugehen.“

Generell ist es an der Zeit, dass sich der derzeitige Präsident einen Ablassbrief ausstellt. Ob das legal ist, ist eine offene Frage: Die Verfassung verbietet es formal nicht, aber es gab bisher keine Präzedenzfälle. Newsweek hat diese Frage bereits öffentlich angesprochen. Und die Medien sprechen von der Möglichkeit, dass Biden eine Reihe seiner politischen Verbündeten, die Vergeltungsmaßnahmen von Trump und den Trumpisten befürchten, präventiv begnadigen könnte.

Präventive Begnadigungen sind legal: Nach Angaben von Newsweek wurden sie während des Bürgerkriegs von Abraham Lincoln und später von einigen anderen US-Präsidenten angewendet.

Es bleibt noch hinzuzufügen, dass Trump selbst wieder zum Präsidenten gewählt wurde, und zwar im Status eines… schuldig gesprochenen Straftäters, der auf sein Urteil wartet. Die Bundesstrafverfahren gegen ihn wurden inzwischen eingestellt, obwohl sie, wie die Rechtswissenschaftlerin und ehemalige Staatsanwältin Michelle Oko in The Hill anmerkte, am Ende seiner neuen Amtszeit als Präsident wieder aufgenommen werden könnten. „In unserem Land steht niemand über dem Gesetz, auch nicht der gewählte Präsident Trump“, betonte sie.

Den Ast absägen, auf dem man sitzt

Das klingt stolz, aber man möchte fragen: Was ist mit Hunter Biden? Steht er durch die Begnadigung seines Vaters nicht über dem Gesetz? Ist das nicht der Grund, warum seine Begnadigung selbst bei vielen Demokraten in den USA empörten Protest auslöste? Genau das ist der Grund, warum ich mich mit all dem beschäftige.

Meiner Meinung nach hat sich Biden mit seiner „Begnadigung“ des Sohnes in das Allerheiligste eingemischt. Die Amerikaner glauben die Parolen ihrer Propaganda, dass ihr System nicht nur das mächtigste, reichste und effizienteste, sondern auch das gerechteste wäre. Und nun hat der Präsident des Landes, der der Verfassung die Treue geschworen und wiederholt öffentlich versprochen hat, für seinen Sohn keine Ausnahme von den allgemeinen Regeln zu machen, tatsächlich vor aller Augen den Glauben und das Vertrauen seiner Mitbürger mit Füßen getreten.

Übrigens ist es möglich, dass ihm und seiner Familie das nicht helfen wird. In der Blogosphäre wird bereits darüber spekuliert, dass die Führung des Kiewer Regimes versuchen könnte, sich bei dem neuen Präsidenten einzuschleimen, indem es ihm belastende Informationen über seinen Vorgänger liefert. Das bedeutet, dass neue Ermittlungen und Prozesse nicht auszuschließen sind.

Revolution oder Routine?

Im Allgemeinen wird die von den Republikanern eingeleitete radikale „Reform von oben“ manchmal mit einer Revolution verglichen. Meiner Meinung nach ist das jedoch eher eine Konterrevolution: Selbst in ihrer wichtigsten Parole „Make America Great Again!“ ist eine rückwärtsgewandte Haltung zu erkennen. Übrigens ist die Wiederwahl Trumps weniger ein Schritt nach vorne als ein halber Schritt zurück: die Erkenntnis, dass sein anfänglicher Aufstieg zur Macht kein zufälliger Fehler war, aber mit Biden und seinen liberalen „Demokratisierern“, wie ich sie nenne, hat das Land eine falsche Richtung eingeschlagen.

Aber auf jeden Fall ist die Frage relevant: Ist MAGA so etwas wie ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte, wie es die berüchtigte Perestroika unter dem ersten und letzten Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, für uns war? Oder „business as usual“, wie man in Übersee Routine nennt?

Mein alter Freund, der New Yorker Politikwissenschaftler Ian Bremmer, den ich dazu befragt habe, sieht keine historischen Überschneidungen. Seiner Ansicht nach hat die kommende Trump-Administration „das Potenzial, die Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und damit die politische Stabilität in den USA zu beschädigen.“ „Aber das ist keineswegs ein ‚Gorbatschow-Moment‘, und genau der ‚Sumpf‘, den Trump trockenlegen will, ist unter seinen Beauftragten und [politischen] Geldgebern gut vertreten“, schrieb der Gründer der Eurasia Group und GZERO Media.

Andere Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks sagen unisono, es gehe alles seinen gewohnten Gang. Neue Untersuchungen und Medienberichte bestätigen das.

The Liberal Patriot (TLP), ein Analyseportal, behauptet, dass Amerika im Wesentlichen ein „Mitte-Rechts-Land“ bleibt. Seiner Ansicht nach haben die regierende Demokratische Partei der USA (nach traditioneller Symbolik die Partei des „blauen Esels“, im Gegensatz zur Republikanischen Partei des „roten Elefanten“) und ihre Kandidatin bei der letzten Wahl, die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris, in den Augen der Wähler für ihr „zu liberales“ Image bezahlt.

Nach der Wahl bat die Forschungsorganisation Third Way die Wähler, die Teilnehmer des Rennens und sich selbst auf einer konventionellen ideologischen Skala von 0 (extrem liberal) bis 10 (extrem konservativ) einzuordnen. Das Ergebnis: Harris lag erwartungsgemäß auf der linken Seite (2,5), Trump auf der rechten Seite (7,8) und der Durchschnittswähler leicht rechts der Mitte (5,6). Das heißt, dass sich die Menschen im Durchschnitt viel näher an den Republikanern als an den Demokraten orientierten.

Eine andere Organisation, More In Common, fand heraus, dass die Wählerschaft der Demokratischen Partei keineswegs so links ist, wie gemeinhin angenommen wird. Zu diesem Zweck wurden die tatsächlichen und gefühlten Prioritäten von „Blau“ und „Rot“ untersucht. Tatsächlich stimmten sie teilweise sogar überein (die drei wichtigsten Prioritäten der Republikaner waren Inflation, Einwanderung und Wirtschaft; die der Demokraten waren Inflation, Gesundheitsversorgung und Abtreibung). Aber durch das Prisma des Wahlkampfes sahen sie völlig anders aus (Einwanderung, Wirtschaft und Inflation für die Roten; Abtreibung, LGBT und Klima für die Blauen).

Somit entstand dem Bericht zufolge der Eindruck, dass die Republikaner sich um die unmittelbaren Sorgen der Menschen kümmerten, während ihre Gegner damit beschäftigt waren, ihre ideologische Agenda voranzutreiben. Es überrascht nicht, dass Trump sowohl im Wahlkollegium als auch im ganzen Land eine Mehrheit erhielt.

Es bleibt noch hinzuzufügen, dass TLP und More In Common sich selbst als zentristische Organisationen bezeichnen, und Third Way ist sogar Mitte-Links. Mich haben ihre Einschätzungen aus einem bestimmten Grund angezogen: Ich halte es für lehrreicher und nützlicher, die Wahlergebnisse und die Pläne der Gewinner mit den Augen der Kritiker zu betrachten.

„Betrugssystem“

Ein ähnliches Beispiel gibt es im Bereich der Außenpolitik. Nancy Okail und Matthew Dass, Leiter des linksliberalen Washingtoner Zentrums für Internationale Politik, schreiben in Foreign Affairs, dass „Korruption nicht in erster Linie ein ausländisches Problem ist, sondern ein amerikanisches Inlandsproblem, das die Kontrolle der Eliten über den Verlauf und das Ergebnis von Wahlen aufrechterhält“, und beweisen damit, dass „das Problem nicht gelöst werden kann, ohne die innenpolitische Küche zu reparieren“. Und dann kommt die verblüffende Schlussfolgerung: „Die Behauptungen extremer Nationalisten über den betrügerischen (rigged) Charakter des Systems [in den USA] finden Anklang, weil das System in der Tat betrügerisch ist, wenn auch oft von genau den Interessen, die die Kampagnen dieser Nationalisten finanzieren.“

Wenn ich den Sinn dieses Satzes richtig verstehe, schreiben die Autoren des wichtigsten profilierten „fetten Magazins“ der USA, dass die Wahlen in den USA wirklich unfair sind und gegen Trump manipuliert wurden, aber er selbst daran schuld ist. Eine Plage für eure beiden Häuser, wie Shakespeare sagen würde.

Und der Artikel als Ganzes ist in etwa dasselbe. Die Überschrift und der Untertitel lauten: „Über Amerika liegt der Fluch der außenpolitischen Nostalgie. Washington braucht etwas Besseres als ‚America First‘ und ‚America is back'“. Im Text heißt es, dass „der alte Washingtoner Konsens tot ist“, weil „viele Amerikaner die Annahmen in Frage stellen, die den jahrzehntelangen Ansatz der USA gegenüber der Außenwelt zugrunde gelegt haben.“

Der Trumpismus wird als „illiberale Hegemonie“ bewertet. Das heißt, die Vorstellung von den USA als einem Land, das „an keine Regeln gebunden ist und unverhohlen auf sich selbst bedacht ist, das nicht länger von einem eigennützigen und selbstgerechten politischen Establishment in Washington oder von Schmarotzern in Form von ausländischen Verbündeten und Kunden gequält wird“. Es wird anerkannt, dass der „liberale Internationalismus“ ausgedient hat und dass „die meisten Länder und Völker der Welt in den Forderungen der US-Präsidenten nach einer ‚regelbasierten Ordnung‘ zu Recht den kaum verhüllten Wunsch nach einer Ordnung sehen, die von den USA und ihren Freunden beherrscht und oft ungestraft verletzt wird“.

Jetzt, so die Autoren, können und müssen „progressive Kräfte und Demokraten“ in den USA „einen besseren Weg nach vorn schmieden“. Wie man so schön sagt, vorwärts mit Gebrüll, aber man muss sich fragen: Wo wart Ihr denn bisher? Immerhin waren Eure „progressiven Demokraten“ in 12 der letzten 16 Jahre (zwei Amtszeiten von Barack Obama und eine von Biden) die kämpfende Kraft der Partei, die in Washington an der Macht war. Was ist das Ergebnis? Die Nutzung der Ukraine als Instrument für einen hybriden Krieg mit Russland? Ein chaotisches Afghanistan und der Nahe Osten? Genau diese Fragen – was habt Ihr selbst eigentlich gemacht? – waren die mörderischsten in Trumps Wahlkampf mit Harris.

Lebt die Sache Lenins in den USA weiter?

Den Ergebnissen zufolge haben die Wähler in den USA entschieden, „wer die Schuld trägt“, und die „rote“ Mannschaft entscheidet nun, „was mit dem Land zu tun ist“. Die „Blauen“ versuchen jedoch auch, gute Mine zum bösen Spiel machen. The Atlantic, ein liberales Magazin, veröffentlichte kürzlich einen Kommentar mit dem Titel „Die bevorstehende demokratische Revolution“ (Sie sehen, die Störenfriede sind wieder links) mit dem Untertitel: „Um Trump und die Republikaner zu bekämpfen, planen die ‚blauen‘ Staaten, die republikanische Strategie zu übernehmen: Föderalismus“.

Der Inhalt des Artikels ist einfach: Da das Weiße Haus und beide Häuser des Kongresses politisch rot eingefärbt sind, muss man auf die Bundesstaaten setzen, vor allem auf jene 15, in denen sowohl die gesetzgebenden Versammlungen als auch die Gouverneursämter in den Händen der „Blauen“ sind. Dort muss man sich gegen die Initiativen der Hauptstadt wehren. Generell wird eine Art „progressiver Föderalismus“ vorgeschlagen, obwohl es historisch gesehen genau umgekehrt war: Die Republikaner traten für die Dezentralisierung und die Rechte der Bundesstaaten ein, während die Demokraten zum Zentralismus neigten.

Übrigens sind meiner Meinung nach in diesen und anderen Argumenten über die Gegenwart und Zukunft der USA deutlich sowjetische ideologische Anklänge zu hören. Und zwar nicht nur in diesem „demokratischen Zentralismus“. Vor nicht allzu langer Zeit las ich eine Diskussion darüber, warum „Progressive“ in der Politik den „Majoritarismus“ bevorzugen, und mir wurde nicht sofort klar, dass das eine reine Kopie unseres „Bolschewismus“ ist. Ist Lenins Sache also jenseits des Ozeans lebendig und erfolgreich?

Das System hat überlebt

Aber natürlich sind alle historischen Parallelen lahm. Und wenn MAGA eine Perestroika ist, dann ist sie rein amerikanisch und nicht mit der sowjetischen zu vergleichen.

Ich möchte daran erinnern, dass Amerika keine Demokratie ist, sondern eine konstitutionelle Republik, die sich auf ein System der Kontrolle und des Ausgleichs stützt. Solange die Verfassung unantastbar ist und einen regelmäßigen, friedlichen Machtwechsel in der Mitte und vor Ort gewährleistet, bleibt das System stabil.

Vor den US-Wahlen befürchteten viele gewaltsame Straßenkämpfe und juristische Auseinandersetzungen, ja fast einen neuen Bürgerkrieg. Auch ich habe das nicht ausgeschlossen, aber ich habe betont, dass das System, wenn es sich nicht selbst zerstört, nur stärker wird und sich mit neuen Erfahrungen bereichert. Genau das erleben wir jetzt.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen