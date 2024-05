Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 2. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 2. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Kiews militärische Fehler und die offensive Ukrainisierung: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Misserfolge der ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld werden für ukrainische Militärs und Analysten immer offensichtlicher, und sie haben begonnen, nach den Verantwortlichen für die Situation zu suchen.

Vor diesem Hintergrund hat der französische Präsident Emmanuel Macron erneut die Entsendung von Truppen in die Ukraine ins Gespräch gebracht, und die ukrainische Regierung hat begonnen, über den Übergang zu einer „offensiven Ukrainisierung“ zu sprechen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Truppen haben das Dorf Berditschi in der Donezker Volksrepublik befreit, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Im Laufe des Tages haben die Einheiten der Gruppe „Zentrum“ zehn ukrainische Gegenangriffe abgewehrt, die Kräfte der Gruppe „West“ fünf Gegenangriffe und die Einheiten der Gruppe „Ost“ einen Gegenangriff, so das Ministerium. Insgesamt verlor der Gegner im Laufe des Tages in allen Abschnitten bis zu 930 Soldaten.

Die russischen Streitkräfte zerstörten außerdem zwei HIMARS-Fahrzeuge, eine ukrainische Produktionsstätte für Raketen und Munition sowie ein Lager für Raketen und Artilleriewaffen. Die russische Luftabwehr schoss 25 ukrainische Drohnen, zwei Hammer-Lenkbomben und drei HIMARS- und Uragan-Raketen ab.

Strategische Fehler

Ukrainische Truppen, die versuchten, das Dorf Otscheretino im von Kiew kontrollierten Teil der DNR zu halten, waren gezwungen, Reserven und zusätzliche Kräfte dorthin zu verlegen, um die Lage zu stabilisieren, sagte Nasar Woloschin, der Sprecher der Truppengruppe Chortyzja. Er räumte ein, dass die russischen Streitkräfte in dem Gebiet einen „gewissen taktischen Erfolg“ gehabt hätten. Das Dorf Otscheretino ist wichtig für die Sicherheit der ukrainische Logistik in der Region.

Nach Ansicht von Juri Butusow, einem ehemaligen Berater des Chefs des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sind die Misserfolge der ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld das Ergebnis strategischer Fehler der ukrainischen Führung, einschließlich Präsident Wladimir Selensky. Butusow zufolge erkennt Selensky die Wahrheit nicht an und entlässt Vertreter der militärischen Führung für Berichte mit negativen Informationen.

Der kriegerische Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erneut die Entsendung von Truppen in die Ukraine in Betracht gezogen, falls Kiew darum bittet und die russischen Streitkräfte die Frontlinie durchbrechen. In einem Interview mit The Economist sagte Macron, „viele Länder“ unterstützten dieses Vorgehen von Paris und stimmten mit seiner Position überein.

Von vorneherein ergebnislose Verhandlungen

Russland wurde nicht zur Konferenz über die Ukraine eingeladen, die am 15. und 16. Juni auf dem Bürgenstock stattfinden soll, teilte das Schweizer Außenministerium mit. Es wies auch darauf hin, dass mehr als 160 Delegationen „auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs“ zu dem Treffen erwartet würden. Es wird präzisiert, dass es sich um Vertreter von „etwa 120 Ländern“ sowie einer Reihe von internationalen Organisationen, des Vatikans und des Patriarchats von Konstantinopel handelt. Die Teilnehmer der Konferenz wollen einen „Fahrplan“ für die künftige Beilegung des Konflikts entwickeln.

Zu den Informationen über die Konferenz betonte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, dass Verhandlungen über die Beilegung des Konflikts in der Ukraine ohne die Beteiligung Russlands nicht auf ein Ergebnis abzielen.

Laut US-Geheimdienstberichten

Russland zeigt Bereitschaft zu Gesprächen zur Lösung der Ukraine-Krise, auch mit Washington und Kiew, aber nicht zu substanziellen Zugeständnissen, so die Direktorin der Nationalen Geheimdienste Avril Haines. Vor dem Streitkräfteausschuss des US-Senats erklärte sie, Russland wende „zunehmend aggressive Taktiken in der Ukraine an, wie beispielsweise Angriffe auf die ukrainische Strominfrastruktur, um die Ukraine davon zu überzeugen, dass weitere Militäraktionen den Schaden für das Land nur vergrößern würden, ohne dass es einen realistischen Weg zum Sieg gäbe“.

Hilfe für die Ukraine

Wie der ungarische Außenminister Peter Szijjarto mitteilte, hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den Bündnismitgliedern am 30. April offiziell einen Vorschlag unterbreitet, der vorsieht, über einen Zeitraum von fünf Jahren 100 Milliarden Dollar aus einem Sonderfonds für die militärische Unterstützung der Ukraine aufzubringen. Szijjártó stellte fest, dass „die NATO erwartet, dass die Militäraktionen während dieser Zeit fortgesetzt werden“, und sagte, dass die NATO Ungarns Zurückhaltung, sich an dieser Aktion des Bündnisses zu beteiligen, als Anlass zur Sorge sehe. „Dieser Wahnsinn hier in Europa muss gestoppt werden“, sagte der Minister und fügte hinzu, dass der Konflikt in der Ukraine nur am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden könne.

Offensive Ukrainisierung

Die Ukraine solle von der „defensiven“ zur „offensiven Ukrainisierung“ des Landes übergehen, sagte Taras Kremin, der Beauftragte für den Schutz der Staatssprache, ohne genau zu sagen, wie diese Strategie umgesetzt werden soll. Er räumte ein, dass Russisch auf den Straßen der ukrainischen Städte – von Odessa bis Charkow – allgegenwärtig ist, und forderte die lokalen Behörden auf, „dem ein Ende zu setzen“.

Kremin sagte, dass die Vertreter des Büros des Sprachen-Ombudsmanns aktiver bei der Ermittlung von Verstößen vorgehen sollten, anstatt sich nur auf diejenigen zu verlassen, die Beschwerden schreiben.

Ende der Übersetzung

