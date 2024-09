Scholz lügt im „Bürgerdialog“ zur deutschen Gasversorgung und zu den Nord Streams

Der Lügenkanzler

Bundeskanzler Scholz hat sich bei einem sogenannten "Bürgerdialog" zu den Gaspreisen in Deutschland und zu den Nord Streams geäußert. Und wieder hat der Kanzler nachweislich gelogen. Und wieder lassen die deutschen Medien ihm die Lüge durchgehen.

Eigentlich bräuchte der Anti-Spiegel eine eigene Kategorie für die Lügen von Bundeskanzler Scholz, weil es so viele sind und er so oft lügt. Vor allem zu den Themen Russland und Ukraine lügt der Kanzler ständig, wie ich gerade erst berichtet habe. Aber auch beispielsweise seine rede auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2023 war so derartig voller Unwahrheiten, dass ich den Artikel darüber unter der Überschrift „Die Lügenrede von Scholz auf dem Parteitag“ veröffentlicht habe.

Nun hat Scholz wieder zugeschlagen. Es fand mal wieder ein sogenannter „Bürgerdialog“ statt, bei denen Scholz sich in lockerer Runde den Fragen angeblich zufällig ausgewählter Bürger stellt, allerdings handelt es sich bei den „zufällig“ ausgewählten Bürgern in der Regel um Parteimitglieder von SPD und Grünen und Lokalpolitikern dieser Parteien, wie Überprüfungen immer wieder gezeigt haben.

Scholz wurde dabei nun auch nach den Nord Streams gefragt und versprach, die Sprengungen aufzuklären. Dazu kann man denken, was man will, aber interessant wurde es danach. Der Spiegel schreibt:

„Scholz bezeichnete es zudem als »fette, dicke Lüge«, dass die Bundesregierung auf russisches Erdgas verzichtet habe. Es sei Russland gewesen, das den Gashahn durch die Nord-Stream-1-Pipeline zugedreht habe. Die folgende Preisexplosion, die staatlich gedeckelten Preise und die Suche nach anderen Gaslieferungen habe Deutschland »weit über 100 Milliarden Euro« gekostet.“

Schauen wir uns das also noch einmal an.

Die „fette, dicke Lüge“ von Scholz

Erstens: Die Regierung Scholz hat die betriebsbereiten und mit Gas befüllten Pipelines von Nord Stream 2 am 22. Februar 2022, also noch vor Beginn der russischen Militäroperation, die Genehmigung verweigert. Das geschah übrigens die Initiative von Scholz persönlich. Russland hatte damit nichts zu tun, sondern es war Scholz höchstpersönlich, der Nord Stream 2 den Gashahn zugedreht hat.

Zweitens: Es waren die Sanktionen westlicher Länder, die im Sommer 2022 die vertragsgemäße Wartung der Turbinen von Nord Stream 1 verhindert haben, was zuerst zu einer Reduzierung und dann zu einer Einstellung des Gasflusses durch die Pipelines von Nord Stream 1 führte. Russland hat danach angeboten, stattdessen Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, denn deren Turbinen sind aus russischer Produktion, mit der Pipeline hätte es die Probleme, die es mit der Wartung von Nord Stream 1 gegeben hat, nicht gegeben.

Aber wer war dagegen? Richtig: Bundeskanzler Scholz, der Russland vorwirft, es hätte den „Gashahn zugedreht“.

Drittens: Danach wurden die Nord Streams gesprengt. Es gibt zwei Theorien, wer die Täter sind. Die erste basiert auf den Recherchen von Seymour Hersh, der die Täterschaft bei den USA in Zusammenarbeit mit Norwegen sieht. Der zweiten Theorie zufolge, die die westlichen Medien verbreiten, haben sechs ukrainische Aktivisten die Pipelines von einem kleinen Segelboot aus gesprengt.

Egal, wie man es dreht und wendet, Russland war es nicht, sondern als Täter kommen nur Länder in Betracht, die Scholz aus irgendwelchen Gründen nicht kritisiert. Der Ukraine hat er sogar schon knapp 30 Milliarden Euro geschenkt. Und er will die Hilfen trotz des inzwischen offiziell von deutscher Seite geäußerten Verdachts in Richtung Kiew fortsetzen.

Viertens: Russland hat die Energieversorgung Europas übrigens ganz und gar nicht eingestellt, denn es fließt noch immer russisches Gas durch die ukrainische Pipeline nach Österreich, auch wenn Kiew den Gastransit zum Jahresende beenden will, und es fließt russisches Gas durch Turkish Stream nach Südosteuropa bis nach Ungarn. Außerdem wurde die EU zeitweise zum größten Abnehmer von russischem Flüssiggas, von dem über Belgien übrigens sehr viel in Deutschland ankommt.

Die Aussage von Scholz, Russland habe den Gashahn zugedreht, ist also eine „fette, dicke Lüge“. Aber die deutschen Medien, die der Regierung angeblich kritisch auf die Finger schauen, thematisieren das nicht und lassen den Bundesschlumpf ungestört die Menschen in Deutschland belügen.



