Schlägt der Iran noch vor der US-Wahl gegen Israel zurück?

Pulverfass Naher Osten

Meldungen zufolge will die iranische Regierung noch vor den US-Wahlen auf den israelischen Angriff gegen den Iran reagieren und einen weiteren Angriff auf Israel starten. Die USA sind alarmiert und erklären, sie könnten dann keinen Einfluss mehr auf die israelische Führung nehmen.

Die iranische Regierung scheint noch vor den US-Wahlen, also in der Nacht auf Montag oder der Nacht auf Dienstag, auf den israelischen Angriff gegen den Iran reagieren zu wollen. Die USA sind alarmiert und haben zusätzliches Militär, Luftabwehr und Bomber in den Nahen Osten verlegt. Außerdem heißt es, dass Washington dem Iran mitgeteilt habe, dass es die israelische Regierung im Falle eines erneuten iranischen Angriffs „nicht mehr mäßigen“ könne.

Hier zeige ich zunächst auf, wie sich der Konflikt um die gegenseitigen Angriffe des Iran und Israels entwickelt hat und komme dann zu den aktuellen Entwicklungen.

Die Vorgeschichte

Seit die israelische Armee am 1. April die iranische Botschaft Syrien bombardiert und dabei mehrere iranische Offiziere getötet hat, droht ein echter Flächenbrand im Nahen Osten. In der Nacht zum 14. April hat der Iran darauf mit einer etwa fünfstündigen Angriffswelle mit Drohnen und Raketen gegen Ziele in Israel reagiert, wobei der Iran ausschließlich militärische Ziele in Israel angegriffen hat, was auch die USA bestätigt haben. Der iranische Angriff hat die israelische Luftabwehr überfordert und nur der Einsatz von NATO-Flugzeugen, die bei der Abwehr des Angriffs geholfen haben, hat schlimmere Schäden verhindert.

Israel hat damals, wahrscheinlich auf Druck der US-Regierung, die nicht an einem Flächenbrand im Nahen Osten interessiert ist, weil das zwangsläufig zu einer Schwächung der Position der vUSA in der Region führen würde, nicht gegen den Iran zurückgeschlagen.

Dafür hat Israel seinen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser intensiviert und auf den Libanon ausgedehnt. Darauf hat der Iran hat in der Nacht auf den 2. Oktober mit einem weiteren massiven Raketenangriff auf Israel reagiert, der wieder nur mit Hilfe von NATO-Flugzeugen einigermaßen abgewehrt werden konnte. Wieder hat der Iran ausschließlich militärische Ziele angegriffen.

Obwohl Israel behauptet, der Angriff habe keine nennenswerten Schäden angerichtet, lassen Satellitenbilder etwas anderes vermuten. Auf einem israelischen Militärflugplatz, auf dem die teuren F-35-Jäger stationiert sind, sind viele Treffer zu sehen und es wird vermutet, dass der iranische Angriff viele der Jäger zerstört oder schwer beschädigt hat.

Das lässt auch Israels Reaktion vermuten, das eine harten Gegenschlag angekündigt hat. Allerdings scheint die US-Regierung auf Netanjahu eingewirkt zu haben, denn zunächst hieß es, Israel wolle iranische Atomanlagen und Ölterminals angreifen, was die US-Regierung offenbar verhindern konnte.

Am 26. Oktober hat Israel zugeschlagen und es hat offenbar ebenfalls nur militärische Ziele im Iran angegriffen. Die Rede ist davon, dass Israel die iranische Luftabwehr schwer getroffen und Fabriken für Raketen und Raketentreibstoff zerstört hat. Der Iran bestreitet, dass es schwere Schäden gegeben habe.

Iran kündigt „vernichtende“ Antwort an

Am 1. November hieß es aus dem Iran, man werde auf den israelischen Angriff gegen den Iran „zur richtigen Zeit und in angemessener Weise“ reagieren. Der Iran sei bereit für einen Krieg, aber er wolle ihn nicht ausweiten. Für den Moment habe der Iran seine Fähigkeiten zur Abschreckung bewiesen. Allerdings haben westliche Medien am gleichen Tag auch berichtet, der oberste iranische Religionsführer Ali Chamenei habe den Befehl gegeben, einen Plan für eine militärische Antwort gegen Israel auszuarbeiten. Und es hieß, der Angriff solle noch vor den US-Wahlen erfolgen.

Am 2. November reagierten die USA und das Pentagon verlegte weitere Soldaten und militärisches Gerät in die Region. Außerdem hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Entsendung zusätzlicher Kriegsschiffe zur Raketenabwehr sowie eines Jagdgeschwaders mit Tankflugzeugen und mehrerer Langstreckenbomber des Typs B-52 genehmigt. Zuvor hatten die USA bereits eine zusätzliche Batterie des Raketenabwehrsystems THAAD nach Israel geschickt. THAAD gilt als das wohl modernste US-Luftabwehrsystem, allerdings haben die USA nur eine sehr begrenzte Zahl von Raketen dafür, weshalb es bei einem massiven iranischen Angriff wohl nur begrenzt helfen kann.

Außerdem erklärte Kamal Kharrazi, ein Berater des Obersten Religionsführers des Iran, am gleichen Tag, dass Teheran angesichts der wachsenden Spannungen mit Israel und der gegenseitigen Angriffe wahrscheinlich die Reichweite seiner ballistischen Raketen erhöhen und möglicherweise seine Nukleardoktrin überarbeiten werde. Er sagte auch, dass der Iran zwar über die technischen Möglichkeiten zur Herstellung von Atomwaffen verfüge, aber eine Fatwa, ein religiöses Dekret, das vor etwa Jahren von Ali Chamenei erlassen wurde, verbiete das derzeit.

Chamenei erklärte an dem Tag auch, der Iran werde den USA und Israel als Reaktion auf die feindseligen Schritte gegenüber dem Iran und den islamischen Widerstandskräften im Nahen Osten einen vernichtenden Schlag versetzen:

„Die Feinde, einschließlich der USA und das zionistischen Regimes, müssen wissen, dass sie mit Sicherheit eine vernichtende Reaktion auf Aktionen gegen den Iran und die Widerstandsfront erhalten werden. Der Kampf gegen die Arroganz liegt in unserer Verantwortung. Arroganz bedeutet umfassende wirtschaftliche, militärische und kulturelle Beherrschung und Demütigung anderer Nationen. Sie haben das iranische Volk viele Jahre lang gedemütigt. Deshalb hat das iranische Volk der Arroganz widerstanden und wird sich der Arroganz widersetzen.“

Er fügte hinzu, Teheran werde „die kriminelle Gruppe stürzen, die die moderne Weltordnung kontrolliert“.

Warum plötzlich vom Überraschungsfaktor gesprochen wird

Ebenfalls am 2. November erklärte der Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden, die Reaktion Irans auf den israelischen Angriff werde plötzlich erfolgen und alle israelischen Erwartungen übertreffen:

„Die Reaktion auf den neuen Angriff des Gegners wird entschieden, durchdacht und mächtig, seine Folgen werden alle Grenzen des Verständnisses des Feindes überschreiten. [Israel] muss sich daran gewöhnen, dass es zweifellos eine vernichtende Reaktion auf seine Gräueltaten erhalten wird. Von nun an wird der Iran bei seinen Operationen gegen die Zionisten immer den Überraschungsfaktor nutzen.“

Das war eine ausgesprochen wichtige Aussage, denn es ist bekannt, dass der Iran seine bisherigen Angriffe gegen Israel über diplomatische Kanäle angekündigt hat, um eine unkontrollierte Eskalation zu vermeiden. Israel und die USA waren im Voraus also zumindest über den Zeitpunkt der iranischen Angriffe informiert. Und auch Israel hat den Iran über diese Kanäle vorher über seinen Angriff informiert.

Dass der Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden nun davon spricht, die iranischen Operationen würde künftig „immer den Überraschungsfaktor nutzen“, dürfte bedeuten, dass der Iran vor seinem nächsten Angriff keine Warnungen mehr abgeben wird.

Explodiert der Nahe Osten?

Am 2. November meldeten außerdem mehrere Medien unabhängig voneinander, dass der iranische Angriff auf Israel „in den nächsten Tagen“ und noch vor den US-Wahlen am Dienstag erwartet wird.

Die US-Regierung scheint sehr alarmiert zu sein und auch die Tatsache, dass der Iran keine vorherigen Warnungen mehr abgeben will, scheint die US-Regierung zu beunruhigen, denn am 3. November berichteten diverse Medien, die USA hätten dem Iran die direkte Botschaft übermittelt, die US-Regierung könne Israel im Falle eines weiteren iranischen Angriffs kaum noch zur Zurückhaltung bewegen. Die US-Regierung habe den Iran über Schweizer Diplomaten gewarnt, sie könne die israelischen Streitkräfte im Falle eines iranischen Angriffs nicht erneut dazu bewegen, sich auf einen relativ begrenzten und präzisen Gegenschlag zu beschränken.

Wenn sich diese Meldungen bewahrheiten, steht nun wirklich eine unkontrollierbare Eskalation im Nahen Osten bevor. Sollte der Iran Israel in den nächsten Tagen massiv angreifen und sollte Israel bei seiner Reaktion keine Rücksicht mehr auf die US-Regierung nehmen, die – im Gegensatz zum israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu – einen großen Krieg im Nahen Osten verhindern will, dann könnte der Nahe Osten wirklich wie ein Pulverfass explodieren, denn wie sich die anderen islamischen Staaten der Region in dem Falle verhalten werden, ist nur schwer abzuschätzen.



