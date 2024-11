Anti-Spiegel-TV berichtet um 18.30 Uhr aus der georgischen Hauptstadt Tiflis

Kommt die Farbrevolution?

In dieser Folge berichtet Anti-Spiegel-TV direkt aus der georgischen Hauptstadt Tiflis. Dominik Reichert ist vor Ort und berichtet über die Lage und die Stimmung in der Stadt.

Dieses Mal berichtet Anti-Spiegel-TV direkt „von vor Ort“, denn Dominik Reichert ist nach Georgien gereist und erzählt in der Sendung, wie die Stimmung in der Stadt ist und welche Eindrücke er in Georgien gewonnen hat. Wie ist die Stimmung nach der Wahl? Riecht es nach Farbrevolution? Wie ist Georgien generell als Urlaubsland? All das erzählt Dominik ausführlich aus erster Hand. Sollte es, wie von der Opposition angekündigt, am Montag tatsächlich zu Protesten und Unruhen kommen, wird Dominik in seinem Telegram-Kanal live berichten.

Anti-Spiegel-TV kommt während der Winterzeit immer sonntags schon um 18.30 Uhr unter folgenden Links:

RT DE-Webseite, aus der EU nur mit VPN: https://de.rt.com/LiveTV/

RT DE-TV-Livestream auf Odysee, aus Deutschland auch mit VPN: https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e

Diese Seite funktioniert aus der EU (noch) ohne VPN: https://smotriti.ru/live/rtde/

Nach der Erstausstrahlung stelle ich die Sendung auch hier online.



