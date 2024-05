Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 15. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 15. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Die Befreiung von Rabotino und die Offensive bei Charkow: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Gruppe Dnjepr der russischen Streitkräfte hat die Siedlung Rabotino in der Region Saporoschje vollständig befreit, während die Truppengruppe Nord in der Region Charkow tief in die gegnerische Verteidigung vordringt.

Vor diesem Hintergrund wies der ukrainische Präsident Wladimir Selensky an, alle von ukrainischen Behörden für die nächsten Tage geplanten internationalen Veranstaltungen aufgrund der sich verschlechternden Lage an der Front zu verschieben.

Due TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die Gruppe Dnjepr der russischen Streitkräfte hat die Siedlung Rabotino in der Region Saporoschje vollständig befreit, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Einheiten der Truppengruppe Nord haben die Siedlungen Glubokoje und Lukjantsy in der Region Charkow befreit und sind tief in die gegnerische Verteidigung vorgedrungen, so das Ministerium. Die Truppengruppe „West“ schlug im Laufe des Tages 10 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte der Ukraine zurück, so das russische Verteidigungsministerium. Die Verluste des Gegners beliefen sich im Laufe des Tages auf 1.165 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss ein ukrainisches MiG-29-Flugzeug und 40 Drohnen ab. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zerstörte die russische Luftabwehr außerdem 4 HARM-Radarabwehrraketen, 12 ATACMS- und Totschka-U-Raketen für den operativ-taktischen Einsatz sowie 45 HIMARS-, Uragan- und Alder-Raketen.

Selensky fährt nirgendwohin

Der ukrainische Präsident hat angewiesen, alle von den ukrainischen Behörden für die kommenden Tage geplanten internationalen Veranstaltungen zu verschieben, sagte sein Sprecher Sergej Nikiforow. Er wies darauf hin, dass die tägliche Sitzung des ukrainischen Präsidenten der Situation in der Region Charkow gewidmet war. Zuvor hatten portugiesische Medien berichtet, dass Selensky „wegen der ernsten inneren Lage in der Ukraine“ eine Reise nach Spanien und Portugal abgesagt habe.

Ukrainische Reserven

Die ukrainischen Streitkräfte haben Reserven in die Stadt Woltschansk in der Region Charkow gebracht, sagte der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums Dmitri Lasutkin. Ihm zufolge befinden sich „sehr effektive, kampfbereite Einheiten jetzt in der Nähe von Woltschansk und halten diesen Abschnitt.“ Gleichzeitig räumte Lasutkin ein, dass die russischen Streitkräfte tatsächlich in die Stadt „eingedrungen“ seien. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums fügte hinzu, dass sich der ukrainische Oberbefehlshaber Alexander Syrsky auf diesem Teil des Schlachtfeldes befinde.

Die Frage der Verhandlungen

Vertreter der Regierung von US-Präsident Joe Biden sind der Ansicht, dass die kommenden Monate für den Ukraine-Konflikt entscheidend sein werden, da sich die Seiten irgendwann auf einen Waffenstillstand einigen könnten, berichtet die New York Times. Die Zeitung stellt fest, dass das Weiße Haus „zunehmend befürchtet“, dass die russischen Streitkräfte rasch vorrücken und die Situation im Kampfgebiet endgültig zu ihren Gunsten wenden könnten.

Gleichzeitig gab US-Außenminister Anthony Blinken in Kiew eine Erklärung ab, wonach die Ukraine in Verhandlungen mit Russland zur Beilegung des Konflikts eintreten könnte, wenn Moskau „ernsthaftes Interesse“ daran zeige. Allerdings sei Russland dazu angeblich nicht bereit. Der US-Außenminister fügte hinzu, dass die Entscheidung über Gespräche „von der Ukraine getroffen werden sollte“.

Der tschechische Präsident Petr Pavel sprach sich in einem Interview mit Sky News dafür aus, die Feindseligkeiten in der Ukraine zu beenden und Verhandlungen über die Nachkriegsordnung auf der Grundlage eines Kompromisses aufzunehmen. Die Vorstellung, dass Kiew das von Moskau besetzte Gebiet in absehbarer Zeit zurückerobern kann, hält er für naiv.

Zusätzliche 2 Milliarden Dollar von den USA

Die USA werden der Ukraine über einen neuen Fonds für die Verteidigungsindustrie zusätzliche Mittel in Höhe von 2 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, erklärte der US-Außenminister in Kiew. Ihm zufolge wird der Fonds in drei Teile aufgeteilt: der erste wird dazu verwendet, Kiew „so schnell wie möglich“ mit Waffen zu versorgen, der zweite wird für die Wiederherstellung und Modernisierung des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes verwendet und der dritte wird für den Kauf von militärischer Ausrüstung aus anderen Ländern verwendet. Blinken sagte auch, dass Washington mit Kiew über die Stationierung von Patriot-Luftabwehrsystemen in Charkow spreche.

Nach Angaben von Politico reisten Mitglieder der ukrainischen Werchowna Rada diese Woche in die USA, um die Regierung dazu zu bewegen, die Genehmigung für Angriffe auf russisches Gebiet mit US-Waffen zu erteilen. Das Weiße Haus hat jedoch noch nicht die Absicht, seine Position zu ändern und erklärt, dass die USA Kiew bei der Verteidigung und nicht bei Offensivoperationen auf russischem Gebiet unterstützen.

Estland taut auf

Das estnische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das die Verwendung eingefrorener russischer Guthaben im Land „zum Zweck des Wiederaufbaus der Ukraine“ legalisieren würde. „Die Ausarbeitung rechtlicher Regeln für die Verwendung eingefrorener Guthaben ist eine komplexe Aufgabe, an der mehrere verbündete [NATO-]Länder und internationale Organisationen arbeiten, und Estland spielt hier eine Vorreiterrolle“, sagte Hendrik Johannes Terras, Vorsitzender des Verfassungsausschusses des Parlaments.

Ende der Übersetzung

