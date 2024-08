Russland kann mehr Waffen als der Westen produzieren, weil seine Rüstungsindustrie nicht gewinnorientiert ist

US-Thinktank

Ein US-Thinktank hat erklärt, warum Russland dem wirtschaftlich viel stärkeren Westen bei der Produktion von Waffen so haushoch überlegen ist. Die Antwort ist banal und liegt im westlichen System begründet.

Ein US-Thinktank hat das Rätsel gelüftet, warum Russland dem wirtschaftlich viel stärkeren Westen bei der Produktion von Waffen haushoch überlegen ist. Die Antwort ist erschreckend banal und eigentlich hätte der Analyst, der diese Erkenntnis nun als Artikel veröffentlicht hat, einfach nur den Anti-Spiegel lesen müssen, denn ich habe das schon im April unter der Überschrift „Warum der Westen Russland in der Ukraine nicht besiegen kann und das westliche System untergehen dürfte“ ausführlich erklärt.

Das Problem ist das westliche System selbst, in dem es nur um die Interessen der Wirtschaft (also der Großkonzerne) geht. Profite und Börsenkurse sind im Westen das Wichtigste. Und das gilt natürlich auch für die westliche Rüstungsindustrie, die derzeit das Geschäft ihres Lebens macht und nur den Wunsch hat, der Ukraine-Krieg möge ewig andauern. Artilleriegranaten beispielsweise kosten heute im Westen das Vierfache dessen, was sie 2021 gekostet haben. Die westlichen Rüstungskonzerne haben den „Gesetzen des Marktes“ gehorcht und auf die gestiegene Nachfrage nach Artilleriegranaten mit massiven Preiserhöhungen reagiert. Die Rechnung zahlen übrigens Sie ganz persönlich, wenn Sie im Westen leben, denn der Reibach der Rüstungsindustrie wird aus Ihren Steuern bezahlt.

Das ZDF berichtete beispielsweise im Frühjahr:

„General Rob Bauer, Vorsitzender des Nato-Militärausschusses, gab den Preis pro 155mm-Artilleriegranate im Oktober 2023 mit bis zu 8.000 Euro an. Eine riesige Preissteigerung: Vor dem Ukrainekrieg lag der Preis bei rund 2.000 Euro. Gelenkte oder anderweitig spezialisierte Munition kann noch deutlich teurer sein.“

Auch die 2.000 Euro pro Granate waren schon massiv überhöht, denn Russland kosten seine Granaten nur 500 Dollar pro Stück. Man sieht an diesem Beispiel, welche astronomischen Profite die westliche Rüstungsindustrie macht. Und da die Rüstungslobby im Westen sehr mächtig ist, will kein Politiker den Krieg in der Ukraine beenden. Das mit den „westlichen Werten“ muss man daher wörtlich nehmen, denn die „westlichen Werte“ sind nicht ideeller Natur, wie immer behauptet wird, sondern lassen sich ganz konkret in Euro und Cent benennen.

In Russland ist das anders, denn dort ist die Rüstungsindustrie in staatlicher Hand. Ihr Ziel ist nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Herstellung robuster, wartungsfreundlicher und guter Waffen zu einem geringen Preis.

All das ist nicht neu und ich habe das bereits im April ausführlich dargelegt.

Nun hat das auch ein US-Thinktank verstanden. Dabei geht es um das Quincy Institute for Responsible Statecraft, das 2019 gegründet wurde und dessen Erstfinanzierung jeweils eine halbe Million Dollar von George Soros‘ Open Society Foundations und Charles Kochs Koch Foundation umfasste. Wesentliche Mittel kamen auch von der Ford Foundation, der Carnegie Corporation, dem Rockefeller Brothers Fund und dem Schumann Center for Media and Democracy. Das Institut unterscheidet sich von vielen anderen Think Tanks in Washington dadurch, dass kein Geld von ausländischen Regierungen annimmt.

Das Institut ist also nicht verdächtig, ein russischer Propagandist oder Kritiker des westlichen Systems zu sein.

Zur Information habe ich den Artikel, den Responsible Statecraft veröffentlicht hat, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Warum Russland die USA/Nato bei der Waffenproduktion weit hinter sich lässt

Kein Vorausdenken und eine Verteidigungsindustrie, die nur an den Profit denkt, sind eine schlechte Mischung

„Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Verteidigungsindustrie nicht mehr viel für das Ministerium produziert“, erklärte William A. LaPlante, Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium für Beschaffung und Instandhaltung, im April auf dem Global Security Forum des Center for Strategic and International Studies.

Diese schockierende Aussage von LaPlante deckt sich mit der Reaktion der US/NATO-Verteidigungsindustrie auf die russische Invasion in der Ukraine – eine Reaktion, die gelinde gesagt wenig überzeugend war.

In der Tat übertrifft Russland die gesamte NATO und die USA in Bezug auf Munition, Raketen und Panzer, obwohl sein Verteidigungshaushalt 2023 nur 100 Milliarden Dollar und sein BIP zwei Billionen Dollar beträgt. Zum Vergleich: Der gemeinsame Verteidigungshaushalt der USA und der NATO beläuft sich auf 1,47 Billionen Dollar und das gemeinsame BIP auf etwa 45 Billionen Dollar.

Wie kann das sein?

Kurz gesagt, die USA und die NATO-Verbündeten führen einen Krieg, den sie gerne gewinnen würden, während Russland einen Krieg führt, den es glaubt, gewinnen zu müssen – einen existenziellen Krieg. Für das Pentagon und die amerikanischen Rüstungsunternehmen ist es daher weitgehend das Übliche, wobei Gewinne und Einnahmen im Vordergrund stehen. Sicher, einige Verträge wurden/werden beschleunigt, damit das Geld schneller fließen kann. Ohne eine echte Reform des Verteidigungssektors gibt es jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass die Rüstungsunternehmen ihre lange Reihe von Waffensystemen wie die F-35, den Flugzeugträger der Ford-Klasse und die Sentinel-Interkontinentalrakete nicht mit Verspätung und für mehr Milliarden als ursprünglich versprochen liefern werden.

Aber es sind nicht nur die großen, komplexen Programme, die mit Verspätung und über dem Budget eintreffen. Auch bei etwas so relativ Einfachem wie der Herstellung ungelenkter Artilleriegranaten kommt es zu Verzögerungen und Budgetüberschreitungen.

Zu Beginn des Jahres 2022 gab es kaum Zweifel daran, dass die US-Armee der Artillerie nicht mehr die zentrale Bedeutung auf dem Schlachtfeld beimisst, die sie einst hatte. Am 21. Mai 2021, nur etwa acht Monate vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, beantragte die Armee die Erlaubnis, die jährlichen Ausgaben für ihre 155-mm-Granaten um die Hälfte zu kürzen und die Jahresproduktion auf 75.357 Granaten pro Jahr, also etwa 6.200 pro Monat, zu reduzieren.

Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Es stellte sich heraus, dass die Armee den Niedergang der gesamten Lieferkette für Artilleriemunition in den USA verursacht hatte. Wie gravierend der Niedergang war, zeigt ein hervorragender Untersuchungsbericht von Reuters, in dem wir erfahren, dass die US-Produktion von 155-mm-Munition jahrelang durch Herstellungsfehler und Sicherheitsprobleme lahmgelegt wurde.

Außerdem waren die Pläne, die veraltete US-Artillerieproduktionsanlage in Virginia durch eine moderne Anlage mit viel höherer Kapazität zu ersetzen, ein Jahrzehnt hinter dem Zeitplan zurückgeblieben, während sich die Kosten fast verdoppelt hatten. Mit anderen Worten: sehr spät und weit über dem Budget.

Den beunruhigendsten Aspekt, wie schlecht die US-Armee und der Kongress die Versorgungskette für Artilleriegranaten gepflegt haben, hat jedoch ein internes Dokument der US-Armee aus dem Jahr 2021 aufgedeckt, in dem laut der Reuters-Recherche „ausländische Abhängigkeiten“ bei mindestens einem Dutzend Chemikalien, die für die Herstellung von Artilleriegranaten entscheidend sind, aufgeführt sind, die aus China und Indien stammen, also aus Ländern mit engen Handelsbeziehungen zu Russland.

All dies führt dazu, dass die Versorgungskette für Artilleriemunition in einem sehr schlechten Zustand ist, vor allem wenn man sie mit den 438.000 Schuss pro Monat vergleicht, die die US-Munitionswerke 1980 produzieren konnten. Um die Versorgungskette wiederherzustellen, beantragte die US-Armee 3,1 Milliarden Dollar, um die Produktion von 155-mm-Granaten bis Ende 2025 auf 100.000 Stück pro Monat hochzufahren. Doch der Kongress verdoppelte diesen Betrag im Rahmen des von Biden am 24. April unterzeichneten zusätzlichen Sicherheitsgesetzes über 95 Milliarden Dollar großzügig auf 6,414 Milliarden Dollar.

Der Plan der Armee, die Produktion bis Ende 2025 auf 100.000 Schuss pro Monat bzw. 1,2 Millionen pro Jahr zu erhöhen, klingt ziemlich gut. Aber wir müssen diese Produktionsrate erst noch in der Realität sehen, und bis Ende 2025 könnte die Ukraine den Krieg verloren haben.

Dennoch ist es gut, sich daran zu erinnern, dass die USA nicht die einzige Macht sind, die sich in diesem Stellvertreterkrieg gegen Russland engagiert – auch andere Länder arbeiten daran, der Ukraine dringend benötigte Artilleriegranaten zu liefern. Die wichtigste Nachricht aus Europa ist, dass der Rüstungsriese Rheinmetall dank eines 8,5-Milliarden-Euro-Vertrags mit dem deutschen Militär ab 2025 jährlich bis zu 700.000 Artilleriegranaten und 10.000 Tonnen Pulver produzieren wird.

Wenn also alles nach Plan läuft, könnten die USA und ihre NATO-Verbündeten bis Ende 2025 fast zwei Millionen 155-mm-Granaten pro Jahr produzieren. Das erscheint weniger beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Russland seine jährliche Gesamtproduktion von Artilleriegranaten seit Beginn des Krieges bis heute bereits auf drei Millionen Stück erhöht hat.

Dazu gehört auch eine Verfünffachung der Produktion von 152-mm-Granaten, die von 400.000 Schuss pro Jahr im Januar 2022 auf zwei Millionen Schuss pro Jahr gestiegen ist. Darüber hinaus konnte Russland Berichten zufolge die Produktion seiner präzisionsgelenkten 152-mm-Artilleriegeschosse vom Typ Krasnopol-M2 um das Zwanzigfache steigern.

Diese Geschosse sind resistenter gegen Jamming als die 100.000 Dollar teuren M982 Excalibur 155-mm-Präzisionsgeschosse, die die USA der Ukraine zur Verfügung gestellt hatten und die durch russisches Jamming weitgehend unwirksam gemacht wurden.

Es reicht jedoch nicht aus, Artilleriegeschosse zu liefern, man braucht auch Artillerie, um die Geschosse abzufeuern, und die ukrainische Artillerie ist nicht nur abgenutzt, sondern wird auch von Russland zerstört. Und lange bevor die Artillerierohre (Läufe) aufgrund von Verschleiß vollständig ausfallen, verlieren sie an Reichweite und werden ungenauer. Sowohl die Ukraine als auch Russland haben mit dem Problem der Abnutzung zu kämpfen, so dass sich die Frage stellt, wer die Schwerindustrie hat, um Artillerierohre zu bauen.

Obwohl es nicht viele Informationen über die Produktionsraten von Artillerierohren gibt, übertrifft Russland die Waffenproduktion der USA und der NATO, indem es seine sehr großen Fabriken aus der Sowjetzeit rund um die Uhr für die Herstellung von Munition, Fahrzeugen und anderen militärischen Gütern nutzt. Das lässt darauf schließen, dass es wahrscheinlich auch bei der Produktion von Artillerierohren genauso verfährt und brandneue Artillerie herstellt.

Andererseits besteht kaum ein Zweifel daran, dass die USA und ihre NATO-Verbündeten, wenn sie wirklich glaubten, ihre Existenz sei bedroht, Milliarden ausgeben könnten, um Notmaßnahmen zu ergreifen, die es ihnen ermöglichen würden, Russland zu überflügeln, dessen Verteidigungsausgaben und BIP nur einen Bruchteil der kombinierten NATO-US-Ausgaben betragen.

Ende der Übersetzung



