Warum der Westen Russland in der Ukraine nicht besiegen kann und das westliche System untergehen dürfte

Krieg der Systeme

Der Westen kann Russland in der Ukraine militärisch nicht besiegen. Der Grund liegt im politischen, aber vor allem im wirtschaftlichen System des Westens. Der neoliberale westliche Kapitalismus ist den Systemen Russlands und Chinas aus einem entscheidenden Grund unterlegen.

Der Westen bestreitet natürlich, in der Ukraine einen Krieg gegen Russland zu führen, aber dass das trotzdem so ist, zeigen die Rhetorik und die Taten der westlichen Staaten. Sie erklären völlig offen, dass es das Ziel sei, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen und sogar, dass sie den russischen Staat insgesamt zerschlagen wollen. Das wird mit dem Wort „Dekolonisierung“ umschrieben, aber auch ganz offen gesagt, denn gerade erst hat die estnische Ministerpräsidentin ganz offen gesagt, dass es gut wäre, aus dem heutigen Russland eine ganze Reihe kleinerer Staaten zu machen.

In Russland machen es sich viele Analysten übrigens zu einfach, wenn sie das mit einem Hass auf alles Russische (Russophobie) begründen, der in der Bevölkerung einiger westlicher Staaten und vor allem in praktisch allen westlichen Eliten vorherrscht. Wer das sagt, der verwechselt Ursache und Wirkung, denn die Russophobie gibt es im Westen natürlich, aber sie ist nicht der Grund für den Kampf gegen Russland.

Der Grund für den Kampf gegen Russland liegt auch nicht in der russischen Politik, sondern er liegt ausschließlich in den unterschiedlichen Wirtschaftssystemen. Um diesen Kampf führen zu können, um die Öffentlichkeit und die Politiker des Westens gegen Russland aufzubringen, wird die Russophobie nach Kräften geschürt. Sie ist also nicht der Grund für den Kampf gegen Russland, sondern „nur“ ein Instrument für den Kampf gegen Russland.

Der entscheidende Unterschied der Systeme

Ich habe unzählige Male und mit noch mehr Beispielen darauf hingewiesen, dass das westliche System eine Oligarchie und nicht etwa eine Demokratie ist. Das hat 2014 auch eine große Studie von zwei Professoren sehr berühmter westlicher Universitäten herausgearbeitet. Sie haben anhand unzähliger Meinungsumfragen geprüft, ob das, was in Washington in Gesetze geschrieben wird, auch das ist, was die Mehrheit der US-Bürger möchte. Ergebnis: null Prozent Übereinstimmung zwischen dem Willen der Wähler und den Gesetzen, die die gewählten Vertreter dann beschlossen haben.

Das bedeutet, dass einige wenige Superreiche die Geschicke des Westens mit dem Ziel lenken, die eigene Macht und den eigenen Reichtum immer weiter auszubauen. Das Instrument dazu sind ihre Stiftungen, die sogenannten NGOs, die die Politik des Westens offen beeinflussen, was im Westen auch gar nicht mehr ernsthaft bestritten wird, es wird von Medien und Politik stattdessen als etwas Positives dargestellt, weil die Stiftungen der Superreichen angeblich all ihr Geld spenden, um die Welt zu verbessern. Die NGOs seien die sogenannte „Zivilgesellschaft“, also der Wille der Bevölkerung.

Und da diese NGOs sowohl die Politik über ihre Lobbyisten beeinflussen als auch westliche Medien, Blogger, „Experten“ und so weiter bezahlen, erzählen Medien und Politik im Westen den Unsinn, dass die Superreichen, die ihr Vermögen ursprünglich alle mit skrupellosen Methoden erworben haben, angeblich idealistische „Philanthropen“ seien, die die Welt verbessern wollen. Dabei halten die NGOs ihre Vermögen in Form von Aktien, sie sind also die Eigentümer der großen westlichen Konzerne und ihre NGOs fördern Projekte, die Steuergelder in die Kassen ihrer Konzerne lenken, ein Beispiel dafür finden Sie hier. Daher werden diese „Philanthropen“ auch immer reicher, obwohl sie angeblich all ihr Geld verschenken, um die Welt zu verbessern.

Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem US-geführten Westen und dem Rest der Welt, denn all die Staaten, die der Westen zu seinen Gegnern erklärt hat (Russland, China, Iran, Venezuela, etc.), sind grundverschieden, haben aber eines gemeinsam: Sie wehren sich dagegen, dass diese westlichen NGOs in ihren Ländern politischen Einfluss ausüben. Das kann man gerade sehr schön an dem Widerstand des Westens gegen das Gesetz beobachten, mit dem Georgien sich gegen ausländischen Einfluss aus dem Ausland, also gegen die Einmischung der westlichen NGOs in seine Politik, wehren will.

Warum das westliche System Russland in der Ukraine nicht besiegen kann

Der rechtskräftig wegen Betrug und anderer Verbrechen verurteilte ehemalige russische Oligarch Michail Chodorkowski hat gerade erst auf einem Kongress des sogenannten „Antikriegskomitees“, das Putins Gegner und andere Vertreter der radikalen russischen Opposition im Ausland vereinigt, an einer Podiumsdiskussion teilgenommen und dabei etwas sehr interessantes erzählt. Er verkündete die“ bittere Wahrheit“, dass man den Krieg in der Ukraine verloren habe.

Er begründete das ganz sachlich, indem er verglich, welche Ressourcen Russland hat und welche die Ukraine. Die Ukraine ist Russland in Sachen Bevölkerungszahl und Industrieproduktion ganz objektiv um eine Vielfaches unterlegen, weshalb sie Russland nicht besiegen kann. Und Chodorkowski fügte hinzu, dass auch die westliche Hilfe daran nichts ändere, weil auch sie dem unterlegen ist, was Russland in den Kampf werfen kann.

Seine Rede hatte natürlich den Sinn, die westliche Unterstützung für die Ukraine weiter zu erhöhen, denn er beendete seine Ausführungen mit der Frage, dass man nun entscheiden müsse, ob der Westen gegen die „Autokraten“ kapitulieren wolle, weil Freiheit es vielleicht nicht wert sei, dafür zu kämpfen? Das bezeichnete er als Hinweis an die deutsche Politik, womit klar ist, dass er mehr deutsche Unterstützung für Kiew will und wahrscheinlich auf die Lieferung von Taurus-Raketen und vielleicht sogar die Entsendung von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine anspielte.

Aber Chodorkowski nannte in seiner sachlich vollkommen korrekten Aufzählung dessen, worin Russland dem Westen überlegen ist, ein sehr wichtiges Detail: Russland produziert viel mehr Artilleriegranaten als der Westen, und das auch noch für viel weniger Geld. Russland produziert Artilleriegranaten für 500 Dollar pro Stück, was nur ein Zehntel oder Fünfzehntel dessen ist, was westliche Staaten für Granaten bezahlen müssen, denn der Westen bezahlt aktuell etwa 8.000 Dollar pro Granate.

Wie kann es sein, dass der Westen für praktisch die gleichen Artilleriegranaten so viel mehr bezahlt?

Der Grund liegt im Unterschied der Systeme. Im Westen stehen die Konzerne und ihre Interessen (und damit ihre Gewinne) im Zentrum des politischen und wirtschaftlichen Systems. Der Krieg hat die Nachfrage nach Granaten in die Höhe getrieben und das Gesetz des Marktes von Angebot und Nachfrage hat die Preise für Granaten explodieren lassen. Die westlichen Rüstungskonzerne freuen sich ein Bein ab, denn vor der Eskalation in der Ukraine lag der Preis pro Granate bei 2.000 Dollar. Was übrigens immer noch das Vierfache von dem ist, was Russland für seine Granaten bezahlt, woran man einmal mehr sieht, wie die westlichen Konzerne die Staaten (also alle Bürger) ausrauben, um ihre Gewinne einzufahren.

In Russland (und übrigens auch in China und anderen vom Westen zu Gegnern erklärten Staaten) ist die Rüstungsindustrie de facto in staatlichem Besitz, weshalb die Priorität der russischen Rüstungskonzerne nicht die Gewinnmaximierung ist, sondern ihrem Eigentümer (also dem Staat und seinem Militär) gute Waffen zu einem möglichst günstigen Preis zu liefern.

Mit anderen Worten: Die russischen Rüstungskonzerne geben ihre Granaten und andere Waffen mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis an das Militär ab, während die westlichen Konzerne sich vor allem eine goldene Nase verdienen wollen.

Der Kampf der Systeme

Nicht umsonst bezeichnen westliche Politiker und Medien Staaten wie Russland und China als „Systemrivalen“. Und das ist vollkommen korrekt, denn was wir gerade erleben, ist ein Kampf der Systeme. Allerdings geht es dabei nicht, wie Politik und Medien im Westen behaupten, um den Kampf für Demokratie und Menschenrechte und gegen Unterdrückung und böse Autokraten, sondern um den Kampf der westlichen Oligarchen gegen Staaten, die der Meinung sind, dass die nationalen Regierungen die politischen Entscheidungen treffen müssen, und nicht die Wirtschaftskapitäne und Milliardäre.

Die Legende vom Kampf der Demokratien gegen die Diktaturen ist nur die Legende, die man der dummen Öffentlichkeit erzählt, damit diese bereit ist, für den Kampf der Systeme Opfer zu bringen und notfalls ihr Geld und ihren Wohlstand zu opfern. In Wahrheit geht es um Macht und Gewinne für eine kleine Elite bestehend aus westlichen Milliardären.

Es läuft seit Jahrhunderten nach dem gleichen Prinzip

Das war schon immer so, denn beispielsweise das britische Kolonialreich hat seinen Untertanen erzählt, es halte die Kolonien, um den armen Eingeborenen die Zivilisation zu bringen. Das haben die Menschen geglaubt und das haben die Medien damals ständig gepredigt. Um Bodenschätze und politische Macht ging es dem britischen Imperium demnach nie. Heute wissen wir aus Geschichtsbüchern, dass das Unsinn war, aber bis sich so eine Erkenntnis in der offiziellen Geschichtsschreibung durchsetzt, müssen hundert oder zweihundert Jahre vergehen, damit in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, das wäre früher zwar so gewesen, aber heute sind wir ja viel weiter und zivilisiert und aufgeklärt, heute ist das natürlich nicht mehr so.

Das haben die Menschen vor hundert oder zweihundert Jahren allerdings auch gedacht. Sie wussten, dass die Spanier die Neue Welt ausgeplündert haben, aber das britische Imperium war ja viel weiter und wollte nur die Zivilisation in die Welt tragen. Das Prinzip „Wir sind die Guten“ hat damals funktioniert und funktioniert bis heute unverändert.

In zweihundert Jahren wird das, was ich in diesem Artikel schreibe, auch in den Geschichtsbüchern über das beginnende 21. Jahrhundert stehen. Aber heute wird den Menschen im Westen das gleiche Märchen vom Kampf für das Gute erzählt, wie früher im britischen Imperium. Die Schlagworte haben sich geändert (damals ging es angeblich darum, die Zivilisation zu bringen, heute will man angeblich Demokratie bringen), aber das Prinzip bleibt das gleiche. Kein Wunder, es funktioniert ja seit Jahrhunderten.

Spätrömische Dekadenz im Westen?

Allerdings ist die Frage, ob das westliche System inzwischen so derartig dekadent und selbstherrlich geworden ist, wie seinerzeit das System des Römischen Reiches, das sich nach Jahrhunderten seines erfolgreichen Bestehens gar nicht vorstellen konnte, dass das „ewige Rom“ mal untergehen könnte.

Das System des Westens funktioniert im Grund unverändert seit Beginn der Kolonialzeit vor über 500 Jahren. Es wurde seitdem nur verfeinert, indem die Methoden der Ausbeutung und der Lenkung der öffentlichen Meinung effektiver wurden. Schließlich hatten schon die Spanier das gleiche Problem, denn als Meldungen über deren Grausamkeiten in der Neuen Welt nach Europa kamen, war die Empörung groß. Also erklärten die Spanier, es ginge doch nur um die Verbreitung des „wahren Glaubens“ und beteiligten die katholische Kirche an den Reichtümern, die der Öffentlichkeit dann von den Kanzeln predigen ließ, alles geschehe nur für eine gute Sache und nicht etwa wegen des Goldes.

Die Frage ist also, ob das westliche System nun so sehr in seiner Dekadenz gefangen ist, dass es nicht erkennt, dass sein System sich – wie einst beim Römischen Reich – inzwischen selbst auffrisst. Jedenfalls haben die Gegner des Westens erkannt, worum es geht und bisher sieht alles danach aus, als würde das westliche System, das über 500 Jahre bestanden hat, seinen 600. Geburtstag nicht mehr erleben.

