Deutliche Warnung

Als Reaktion auf den Partnerschaftsvertrag zwischen Russland und Nordkorea wird in Südkorea laut darüber nachgedacht, die Ukraine künftig direkt mit Waffen zu beliefern. Dazu hat sich der russische Präsident Putin sehr deutlich geäußert.

Russland hat zwar traditionell enge Beziehungen zu Nordkorea, hatte aber in den letzten Jahrzehnten auch gute Beziehungen zu Südkorea und wäre, wenn die USA das nicht sabotieren würden, der ideale Vermittler zwischen beiden Koreas gewesen. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Russland und Südkorea allerdings abgekühlt, weil Südkorea sich auf offen auf die Seite der Ukraine gestellt, auch wenn es nicht direkt Waffen an Kiew liefert. Stattdessen liefert Südkorea Granaten an die USA, die sie dann in die Ukraine weiterleiten oder als Ersatz für an die Ukraine gelieferte Granaten an ihre Armee weitergeben.

Nachdem Russland und Nordkorea nun einen umfangreichen Partnerschaftsvertrag geschlossen haben, der auch eine militärische Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung im Falle eines Angriffes vorsieht, denkt man in Südkorea nun darüber nach, Waffen direkt an Kiew zu liefern. Danach wurde der russische Präsident Putin bei seiner Pressekonferenz während seines Staatsbesuches in Vietnam von Journalisten befragt und ich habe die Frage und Putins Antwort übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Laru: Guten Tag! Dimitri Laru, Zeitung Iswestija. Südkorea sagt bereits, dass der neue Vertrag zwischen Russland und Nordkorea seine Sicherheit bedroht. In den Medien ist zu lesen, dass Seoul möglicherweise die Lieferung tödlicher Waffen an Kiew überdenkt. Gibt es keine Pläne oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die südkoreanische Führung anzurufen, alle Punkte zu klären? Wie sieht Moskau die Lösung des koreanischen Problems insgesamt?

Putin: Was die Besorgnis der Republik Korea betrifft, so gehe ich von dem aus, was Sie gesagt haben: Südkorea, die Republik Korea, hat nichts zu befürchten, weil unsere Unterstützung im militärischen Bereich gemäß dem Vertrag, den wir unterzeichnet haben, nur dann erfolgt, wenn eine Aggression gegen einen der Unterzeichner des Dokuments durchgeführt wird. Soweit ich weiß, plant die Republik Korea keine Aggression gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, so dass sie keinen Grund hat, unsere Zusammenarbeit in diesem Bereich zu fürchten.

Was die Lieferung von tödlichen Waffen in das Kriegsgebiet in der Ukraine betrifft, so wäre das ein sehr großer Fehler. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Wenn es doch geschieht, werden auch wir entsprechende Entscheidungen treffen, die der derzeitigen Führung Südkoreas kaum gefallen werden.

Ende der Übersetzung



