Putin im O-Ton über das Telefonat mit Scholz

Pressekonferenz

Bei einer Pressekonferenz hat der russische Präsident Putin über seine Eindrücke von dem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz gesprochen, das vor kurzem stattgefunden hat.

Der russische Präsident Putin hat in Kasachstan an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der OVKS teilgenommen und sich anschließend eine Stunde lang der Presse gestellt. Ich werde in insgesamt vier Artikeln aus dieser Pressekonferenz zitieren, in diesem Artikel zitiere eine Frage zu dem dem Telefonat mit Bundeskanzler Scholz, das vor kurzem stattgefunden hat. Putin hat dabei nicht besonders viel gesagt, aber da in Deutschland viel über das Telefonat gerätselt wird, habe ich entschieden, Putins Antwort trotzdem zu übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Guten Abend, Vladimir Vladimirovitsch!

Ekaterina Lasarewa, Agentur Ura.ru.

Sie haben kürzlich mit dem deutschen Bundeskanzler Scholz telefoniert. Sie haben seit fast zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Hat es Sie überrascht, dass Scholz der erste westliche Regierungschef war, der mit Ihnen Kontakt aufgenommen hat? Und welche Eindrücke haben Sie vom dem Gespräch? Ich danke Ihnen.

Putin: Zunächst einmal haben wir, so seltsam es klingen mag, weiterhin Kontakte zu vielen Ländern, mit denen wir sehr schwierige Beziehungen haben. Ja, ich hatte keine direkten Kontakte mit den Staatschefs dieser Länder, aber ich weiß, dass einige von ihnen den Wunsch haben, diese Kontakte wieder aufzunehmen und die aktuellen Probleme im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Ukraine zu erörtern, sowohl auf bilateraler Ebene als auch im gesamteuropäischen Kontext.

Ja, tatsächlich war der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herr Scholz, der erste, der dieses Schweigen gebrochen hat. Auch hier gab es für mich nichts Unerwartetes. Wir haben schon seit geraumer Zeit Signale erhalten, dass der Bundeskanzler telefonieren möchte. Wie Sie wissen, sind wir für solche Kontakte immer offen. Wir haben nie, auch ich nicht, solche Kontakte abgelehnt und werden sie auch in Zukunft nicht ablehnen. Wenn jemand den Wunsch hat, bitte, wir sind offen.

Aber was das Gespräch mit dem Bundeskanzler angeht, so dauerte es ziemlich lange, eine ganze Stunde, und es ging natürlich hauptsächlich um die Ereignisse in der Ukraine. Aber ich glaube, es war nichts Ungewöhnliches dabei, weder für ihn noch für mich. Er hat seinen Standpunkt dargelegt, ich habe meinen dargelegt, und wir sind bei unseren Ansichten zu diesem Thema geblieben.

Ein paar Fragen bezogen sich auf die bilateralen Beziehungen. Nun, vielleicht eher am Rande. Aber im Großen und Ganzen halte ich einen Dialog in der Zukunft für möglich.

Ende der Übersetzung



