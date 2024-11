Mögliche Angriffe auf Entscheidungszenten in Kiew und weitere Details über „Oreschnik“

Putin im O-Ton

Bei einer Pressekonferenz hat der russische Präsident Putin weitere Details über die neue russische Hyperschallrakete "Oreschnik" bekannt gegeben und auch über mögliche Angriffe mit dieser Waffe auf Entscheidungszentren in Kiew gesprochen.

Der russische Präsident Putin hat in Kasachstan an einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der OVKS teilgenommen und sich anschließend eine Stunde lang der Presse gestellt. Ich werde in insgesamt vier Artikeln aus dieser Pressekonferenz zitieren, in diesem ersten Artikel zitiere ich alle Fragen der Journalisten und Putins Antworten zum Thema Eskalation in der Ukraine und zur neuen russischen Hyperschallrakete „Oreschnik“.

Interessant war, dass Putin nun ausdrücklich davon gesprochen hat, als Reaktion auf die Angriffe mit westlichen Waffen auf Ziele in Russland könne Russland nun auch „Entscheidungszentren“ in Kiew angreifen. Bisher hat Russland keine Regierungsgebäude in Kiew angegriffen, was sich nun ändern könnte.

Außerdem hat Putin neue Details über die neue russische Hyperschallrakete „Oreschnik“ und ihre Wirkungsweise enthüllt. Offenbar hat die Rakete keine Sprengköpfe mit Sprengstoff, sondern nutzt zur Zerstörung einzig die kinetische Energie der Masse der Sprengköpfe, die bei ihrer Geschwindigkeit von Mach 10 so gewaltig ist, dass sie den Einschlägen von kleinen Meteoriten ähnelt, was die Meldungen glaubhaft erscheinen lässt, die mit der „Oreschnik“ angegriffene Rüstungsfabrik in Dnjepropetrowsk sei nach dem Angriff gleichermaßen vom Erdboden verschwunden. Ein Angriff mehrerer „Oreschniks“ gleichzeitig könne die Explosionskraft eine Atombombe entwickeln, so Putin.

Kommen wir nun zur Übersetzung der Fragen und Antworten zu diesen Themen.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Aljona Nefjodowa, Zeitung „Iswestija“.

Wladimir Wladimirowitsch, Sie haben heute bei dem privaten Treffen gesagt, dass Moskau auf den anhaltenden Einsatz von US-Raketen für Angriffe auf russisches Territorium reagiert hat.

Putin: Nach der Antwort mit der „Oreschnik“ bereits zweimal. Danach wurden ATACMS noch zweimal in der Region Kursk eingesetzt. Der Schaden ist minimal, aber allein die Tatsache, dass sie eingesetzt wurden, ist natürlich… Wir können das nicht ignorieren, zumal es Schäden gibt.

Frage: Und dabei haben Sie betont, dass Moskau bereit ist, auf eine weitere Eskalation von Seiten des Westens zu reagieren.

Putin: Ich habe das nicht nur betont. Ich habe gesagt, dass wir das heute Nacht getan haben.

Frage: Ja. Und im Zusammenhang damit eine Frage. Welche Maßnahmen ist Russland bereit, in diesem Zusammenhang zu ergreifen? Und besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass der Einsatz westlicher Raketen gegen russisches Territorium heute weitergeht?

Putin: Nun, das müssen Sie die westlichen Staaten, die das tun, fragen, ob sie beabsichtigen, dies weiterhin zu tun oder nicht. Gibt es irgendwelche Risiken bei Angriffen auf russisches Territorium, auch darüber habe ich schon oft gesprochen. Natürlich gibt es die. Denn das bedeutet, dass westliche Länder direkt in den bewaffneten Konflikt verwickelt sind. Wie auch sonst? Wenn ihre Spezialisten einen Flugplan erstellen, nachrichtendienstliche Informationen an sich selbst weitergeben und Angriffe auf Objekte auf dem Gebiet der Russischen Föderation absprechen. Natürlich ist das so.

Und ich habe gesagt, dass sie heute eine Antwort bekommen haben. Seit etwa zwei Tagen führen unsere Streitkräfte einen Vergeltungsschlag durch. Und heute war er ziemlich umfassend: 90 Raketen und 100 Drohnen wurden eingesetzt. Wir haben in der Ukraine 17 Einrichtungen getroffen, und zwar verschiedene: militärische, militärisch-industrielle und unterstützende Einrichtungen, die für die Streitkräfte und industrielle Verteidigungsunternehmen arbeiten.

Und ich betone noch einmal, ich möchte jetzt noch einmal sagen: Natürlich werden wir auf solche Aggressionsakte gegen die Russische Föderation reagieren. Wie und wann, mit welchen Waffen, das wird von den Zielen abhängen, die vom Generalstab des Verteidigungsministeriums ausgewählt werden, denn für jedes Ziel muss man ein eigenes Instrument, die eine oder andere Waffe einsetzen, die für diesen Zweck geeignet ist.

So wäre es beispielsweise sinnlos, eine Hyperschallrakete auf ein scheinbar unbedeutendes Ziel mit geringem Volumen zu schießen, denn das wäre, als würde man mit einer Kanone auf Spatzen schießen. Aber wir werden die uns zur Verfügung stehenden Mittel gegen wichtige Ziele einsetzen, darunter, auch das habe ich gesagt, schließen wir den Einsatz von Orecshnik gegen militärische Industrieanlagen oder Entscheidungszentren, auch in Kiew, nicht aus. Dabei ist zu bedenken, dass die Regierung in Kiew heute, wie ich bereits sagte, ihre Versuche fortsetzt, unsere lebenswichtigen Einrichtungen, auch in St. Petersburg und Moskau, anzugreifen.

Frage: Guten Abend, Pawel Sarubin, Fernsehsender Rossija.

Ja, Sie haben uns heute schon viel über die Oreschnik erzählt, aber die westlichen Medien sagen, dass im Sprengkopf der Oreschnik kein Sprengstoff war. Und wenn das stimmt, was bedeutet das?

Und können Sie uns weitere neue Details über die „Oreschnik“ nennen? Und wie viel geheime Entwicklung dieser Art haben wir insgesamt, wie Sie sagten, „auf der Speisekarte, womit der Kunde zufrieden sein wird“? Ich danke Ihnen.

Putin: Verstehen Sie, wenn ich sagte, dass wir Teststarts durchführen, bedeutet das, dass diese Arbeit unter anderem darauf abzielt, diese Waffen zu verbessern. Und so ist es.

Was die Schlagkraft angeht, so habe ich das auch schon gesagt. Und wenn wir mehrere dieser Systeme in einem Angriff einsetzen, wenn wir zwei, drei, vier Raketen einsetzen, dann ist das von der Kraft her mit dem Einsatz von Atomwaffen vergleichbar. Aber das ist nicht nuklear, denn es ist: a) hochpräzise; b) es ist nicht mit einem nuklearen Sprengsatz ausgestattet, es kontaminiert nicht die Umwelt. Aber die Wucht wäre vergleichbar.

Was die Frage betrifft, ob es dort Sprengstoff gab oder nicht. Ich wiederhole noch einmal: Das ist der Grund, warum sie getestet wird, um zu verstehen, was zusätzlich getan werden muss. Und hier gibt es kein großes Geheimnis, Experten werden sofort verstehen, wovon ich spreche. Wenn ich von Verbesserung spreche, dann bedeutet das in erster Linie, dass man mit der Reichweite und dem Sprengkopf spielen muss.

Je größer die Reichweite, desto kleiner der Sprengkopf; je geringer die Reichweite, desto stärker der Sprengkopf. Denn dieses System hebt mehr Nutzlast, das ist alles. Und für Ziele in unterschiedlichen Entfernungen braucht man offenbar unterschiedliche Raketentypen, aber auf jeden Fall unterschiedliche Ausrüstungen dieser Raketen, unterschiedliche Gefechtsköpfe. Hier müssen wir arbeiten. Das ist keine leichte Aufgabe, und das wird wahrscheinlich auch zusätzliche Entwicklungsarbeit erfordern und so weiter.

Was die Rakete, die wir eingesetzt haben, angeht, wurden entsprechende Elemente als Zerstörungselemte eingesetzt. Wie ich bereits sagte, sind das ziemlich starke Elemente, die sich auf eine Temperatur von 4.000 Grad Celsius erhitzen. Ich weiß es nicht, Sie können es im Internet nachschlagen, aber auf der Oberfläche der Sonne sind es, glaube ich, 5.600 bis 6.000 Grad. Das ist vergleichbar mit der Temperatur auf der Oberfläche der Sonne.

Ein kinetischer Einschlag ist ein starker Einschlag, wie der eines Meteoriten. Wir wissen aus der Geschichte, wie und welche Meteoriten wo einschlugen und was die Folgen waren. Das reichte aus, um ganze Seen entstehen zu lassen, richtig? Was hat der Tunguska-Meteorit bewirkt? Wir wissen es doch.

Hier ist es das Gleiche. Der Schaden ist sehr groß: Alles im Zentrum wird zu Asche, zerfällt in seine Bestandteile, und auch Objekte drei oder vier, vielleicht sogar mehr Stockwerke tiefer werden betroffen. und zwar nicht einfach nur Stockwerke, sondern befestigte Strukturen. Die Wucht des Aufpralls ist enorm. Man kann natürlich noch mehr hinzufügen, und die Wirkung wird noch stärker. Die Hauptsache ist, dass das Grundmuster geschaffen wurde, dass es funktioniert, und dass es so funktioniert, wie es von seinen Schöpfern geplant war. Es ist eine präzise Waffe mit hoher Schlagkraft.

Frage: Wird etwas anderes in dieser Art entwickelt?

Putin: Das sage ich Ihnen jetzt ganz sicher.

Wir haben Ihnen von „Oreschnik“ erst erzählt, nachdem sie getestet worden war. Wir haben gewartet, bis wir diesen Test durchgeführt hatten und, um ehrlich zu sein, das Ergebnis gesehen haben. Danach haben wir darüber gesprochen. Bei sowas ist Aufregung unangebracht.

Frage: Agentur TASS, Veronika Romanenkowa.

Die westliche Presse hat bereits geschrieben, dass einige Politiker und Beamte in den USA und in Europa vorschlagen, Kiew die Atomwaffen zurückzugeben. Wie realistisch ist diese Entwicklung Ihrer Meinung nach? Oder ist nur eine Art Eskalation, um Angst zu machen? Und wenn so etwas doch passiert, wenn dem Kiewer Regime Atomwaffen übergeben werden, wie wird Russland dann reagieren? Können Präventivmaßnahmen ergriffen werden? Und ist der atomwaffenfreie Status der Ukraine immer noch eine der Voraussetzungen für eine Einigung?

Putin: Was glauben Sie, auf der Basis des gesunden Menschenverstandes, wenn ein Land, mit dem wir im Grunde in Kriegshandlungen verwickelt sind, zu einer Atommacht wird, was sollen wir dann tun? In diesem Fall werden wir alle – ich möchte das betonen, wirklich alle – Mittel einsetzen, die Russland zur Verfügung stehen, alle. Wir werden das nicht zulassen. Das ist das Erste.

Zweitens: Solche Äußerungen können nur von unverantwortlichen Menschen gemacht werden, die für nichts verantwortlich sind und keine Verantwortung für das Schicksal ihrer Länder und der ganzen Welt auf ihren Schultern spüren.

Und drittens: Wenn jemand offiziell etwas weitergibt, dann ist das ein Verstoß gegen alle Verpflichtungen, die im Bereich der Nichtverbreitung von Massenvernichtungsmitteln eingegangen wurden.

Nun, aber in der Ukraine selbst werden wir das nicht zulassen, wir werden jeden Schritt, der dort geschieht, überwachen. Das war einmal eine hochtechnologische, industriell entwickelte Republik der Sowjetunion. Aber alles ist verloren gegangen, oder fast alles, worauf die sowjetische Ukraine stolz sein konnte, ist verloren gegangen. Deshalb ist es heute fast unmöglich, das fast von Null auf zu tun. Etwas Schmutziges, wie man sagt, eine schmutzige Bombe, nur Abfälle aus Kernkraftwerken, können sie natürlich sammeln, aber selbst in diesem Fall wird die Antwort den Bedrohungen für die Russische Föderation absolut angemessen sein.

Frage: Andrej Kolesnikow, Zeitung „Kommersant“.

Wladimir Wladimirowitsch, als Sie von möglichen Schlägen gegen Entscheidungszentren sprachen, da haben Sie nicht präzisiert, welche Zentren Sie im Sinn hatten: militärische oder politische? Das ist das erste.

Und das zweite: Sind Sie als Oberbefehlshaber doch der Meinung, dass diese Angriffe auf die Zentren auch mit „Oreschnik“ möglich sind, denn es scheint, dass man sie mit anderem erreichen kann?

Putin: Wissen Sie, zu Sowjetzeiten gab es einen Witz über Wettervorhersagen. Die Vorhersage lautete: „Heute ist tagsüber alles möglich.

Frage: Hassan Nasr, RT Arabisch.

Herr Präsident, Sie haben mehrmals gesagt, dass Sie zu Verhandlungen über die Ukraine bereit sind, und Sie haben gesagt, was die Bedingungen für den Beginn dieser Verhandlungen sind. Werden sich Ihre Bedingungen ändern, nachdem die „Oreschnik“ ihre Macht unter Beweis gestellt hat?

Putin: Wissen Sie, vielleicht haben Sie sich ungenau ausgedrückt. Ich habe keine Vorbedingungen formuliert. Ich habe nicht gesagt, dass die Vorbedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen so und so lauten. Ich habe lediglich über unsere Bedingungen für Frieden gesprochen.

Meiner Meinung nach könnten die Bedingungen für einen Frieden, einen langfristigen, dauerhaften Frieden, solche und solche sein, und sie sind in meiner Rede im Juni bei dem Treffen mit der Führung des russischen Außenministeriums im Detail dargelegt. Es gibt da nichts zu wiederholen.

Wir haben genug Waffen, obwohl ich natürlich verstehe, wir alle sind uns dessen bewusst, dass das Auftauchen solcher Waffen wie der Oreschnik die militärische Position Russlands stärkt, denn es ist, nun ja, sagen wir, es ist keine Atomwaffe, aber die Ergebnisse ihres Einsatzes und ihre Macht, vor allem wenn mehrere Raketen in einem Schlag eingesetzt werden, ich habe das bereits erwähnt, sind die gleichen wie der Einsatz von Atomwaffen. Das bedeutet doch etwas, richtig? Richtig.

Aber mit dem Auftauchen immer neuer Waffensysteme ändert sich unsere Haltung, unsere prinzipielle Haltung zur Lösung der Situation in der Ukraine nicht. Wir sind nach wie vor bereit: a) für den Verhandlungsprozess und b) natürlich zu den Bedingungen, die ich im Juni dieses Jahres in meiner Rede vor der Führung des Außenministeriums in Moskau dargelegt habe. Nichts hat sich geändert.

Ende der Übersetzung



