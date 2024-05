Probleme mit dem Verlag: Kaufen Sie meine Bücher nicht!

Freitagsgedanken

Heute muss ich als Autor von Büchern etwas merkwürdiges tun, denn ich muss vom Kauf meiner eigenen Bücher abraten, weil es mit dem Verlag Probleme gibt und ich keinen der Verantwortlichen mehr erreichen kann.

Der Verlag, der bisher meine Bücher herausgebracht hat, scheint nicht mehr zu existieren. Die Seiten des Verlages sind nicht mehr erreichbar, die Verantwortlichen beantworten keine Mails und Anrufe mehr. Offenbar bin ich betrogen worden, denn auch mir zustehende Autorenhonorare und Provisionen wurden nicht bezahlt, weshalb ich die Buchwerbung diese Woche von meiner Seite genommen habe.

Ich will hier (noch) nicht ins Detail gehen, denn nun habe ich Anwälte eingeschaltet und es wird sowohl Strafanzeigen wegen diverser Vergehen angefangen von Betrug über Steuervergehen bis hin zu insolvenzrechtlichen Straftatbeständen geben. Ich will die die Geschichte daher hier nur kurz anreißen und ich werde die Namen einiger Beteiligter nennen, weil ich andere Betroffene bitte, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular (hier ist der Link), ich melde mich bei Ihnen.

Ich habe 2018 meinen ersten Autorenvertrag mit Jan Fischer, dem Eigentümer des J.K. Fischer Verlages, geschlossen. Jan und ich haben uns damals auch privat angefreundet und ich war oft als Gast auf Urlaub in seinem Haus auf Mallorca. Daher habe ich ihm vertraut und mich viele Jahre lang hinhalten lassen, weil die Auszahlung der Autorenhonorare nach Russland natürlich kompliziert war. Aber da der Verlag boomte hielt ich mein Geld dort für sicher, zumal ich es nicht dringend brauchte und es ohnehin für eine größere Anschaffung zurücklegen wollte.

Später hat Fischer sich als Partner einen gewissen Frank Terhaag ins Boot geholt, der nach und nach das Ruder im Verlag übernommen hat. Fischer hat sich dann Ende 2021 aus dem Geschäft zurückgezogen und wollte nur noch stiller Teilhaber bleiben.

Im letzten Jahr begannen die Probleme. Terhaag hat ein Netz aus Verlagen im In- und Ausland eröffnet, weil – wie er mir sagte – meine Bücher zu problematisch für einen in Deutschland ansässigen Verlag seien. In Wahrheit scheint er das Firmengeflecht genutzt zu haben, um den Verlag auszuplündern. Darauf deuten die mit vorliegenden Informationen hin, die aber noch nicht gesichert sind.

Mein letztes Buch, das „Ukraine-Kartell“, hat Terhaag über eine Landingpage verkauft, die zu einem extra dafür gegründeten Verlag führte und die schon seit einiger Zeit abgeschaltet ist.

Zum Jahresende 2023 haben wir über die Auszahlung meiner Honorare und Provisionen gesprochen, denn es hatte sich eine beträchtliche Summe angehäuft. Ab Ende Dezember war Terhaag für mich dann plötzlich nicht mehr erreichbar, dafür meldete sich Anfang Januar der Verlagsmitarbeiter Matthias Branscheidt bei mir und teilte mir mit, es gebe einige Probleme, aber man arbeite daran. Er hat mich bis April mit allen möglichen Versprechungen weiter hingehalten, bis auch er plötzlich nicht mehr erreichbar war.

Inzwischen ist auch die Webseite des Verlages abgeschaltet. Offenbar wurde der Verlag ausgeplündert und bewusst in die Pleite geschickt. Ich weiß nicht, ob Frank Terhaag alleine die treibende Kraft dahinter war, oder ob auch Jan Fischer beteiligt war, der mich Ende April kontaktiert und mir mitgeteilt hat, er sei auch von Terhaag betrogen worden.

Inzwischen habe ich den Anti-Spiegel, der von Terhaag auch technisch betreut wurde, auf einen russischen Server geholt und ein Team von IT-Spezis angesetzt, die die Quellcodes der Seite durchforstet haben. Dabei haben sie einige interessante Dinge festgestellt, über die ich hier noch nicht sprechen möchte, die aber auf einen von langer Hand geplanten Betrug durch Terhaag hindeuten. Auch diese Details werden Teil der juristischen Auseinandersetzungen sein, weshalb ich darüber noch nicht berichten will.

Ich werde hier (noch) keine weiteren Details bekannt geben, da wir derzeit noch einige Nachforschungen anstellen und dann entsprechende Strafanzeigen und Klagen einreichen werden. An dieser Stelle möchte ich jedoch alle, die möglicherweise ebenfalls Opfer dieser Herrschaften geworden sind, bitten, sich bei mir zu melden.

Weitere Details werde ich zu gegebener Zeit und in Absprache mit meinen Anwälten veröffentlichen.

