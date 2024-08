Pistorius agiert als williger Erfüllungsgehilfe der USA

Säbelrasseln gegen China

Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius ist auf einer mehrtägigen Reise im Indopazifik und agiert dort als williger Erfüllungsgehilfe der USA, indem er die Bundeswehr nun auch in den Pazifik und vor Chinas Küsten schickt.

Ich habe schon vor einiger Zeit aufgezeigt, dass es zwischen den Ländern der EU und China keine echten Interessenskonflikte gibt. Stattdessen haben die EU und China viele gemeinsame Interessen, denn China ist für die EU der größte Handelspartner und Firmen aus der EU verdienen viel Geld, indem sie Waren an China verkaufen oder in China produzieren, und chinesische Waren sind auch aus der EU nicht mehr wegzudenken.

Auch in der Sicherheitspolitik gibt es zwischen der EU und China keine Streitpunkte. China hat keine territorialen Interessen in Europa und die EU hat keine territorialen Interessen im Fernen Osten. China hat auch keine Gebietsansprüche gegen andere Länder, die die EU beunruhigen könnten. Und auch die Taiwan-Frage ist de facto kein Problem, weil die EU die offiziell „Ein-China-Politik“ teilt, der zufolge Taiwan ein Teil von China ist.

USA vs. China

Es ist offensichtlich, dass es aus Sicht der EU ganz objektiv keinen Grund gibt, eine anti-chinesische Politik zu verfolgen, zumal jede Eskalation dazu führen würde, dass in erster Linie die EU den Schaden davontragen würde, wie wir es auch bei den Russland-Sanktionen erleben, die der EU und ihren Mitgliedsstaaten weit mehr schaden, als Russland.

Anders ist es bei den USA, die ganz offiziell die Politik der „Worldwide Dominance“ verfolgen. Die USA wollen also, wörtlich übersetzt, „weltweit dominieren“, mit anderen Worten, sie wollen die Weltherrschaft. Sie wollen die ganze Welt militärisch, wirtschaftlich und politisch dominieren. Dabei stören allerdings vor allem Russland und China, die sich den USA nicht unterordnen wollen.

Aus diesem Grund haben die USA Russland und China zu seinen Hauptgegnern erklärt, gegen die sie allerdings alleine weder militärisch noch wirtschaftlich bestehen können. Daher machen die USA seit Jahren Druck auf ihre Satellitenstaaten des kollektiven Westens, sich der anti-chinesischen Politik anzuschließen. Und sie haben Erfolg dabei, wie beispielsweise die Gründung von AUKUS, der „asiatischen NATO“, und die auf Konfrontationskurs zu China gegangene Politik der EU zeigen.

Das wird in den USA auch ganz offen gesagt, wie gerade erst wieder eine Veröffentlichung der RAND-Corporation gezeigt hat. Eine RAND-Experten in militärischen und geopolitischen Fragen wurde dort zur Unterstützung für die Ukraine befragt und sie hat in aller Deutlichkeit erklärt, dass es für die USA in der Ukraine in Wahrheit gegen China geht. Das Ziel der US-Regierung beim Krieg in der Ukraine ist es, Chinas Verbündeten Russland zu schwächen, damit die USA anschließend mit China fertig werden können. Das ist keine russische Propaganda, das sagen US-Geostrategen ganz offen, nur die westlichen Medien übersehen diese Offenheit gerne und verschweigen solche Aussagen.

Und die Expertin hat dabei auch ganz offen gesagt, dass die USA für ihren Kampf gegen China die Europäer brauchen, weshalb ein Sieg der Ukraine gegen Russland so wichtig ist, damit die europäischen Vasallenstaaten sich danach mit vereinten Kräften gegen China wenden können, anstatt Ressourcen dafür aufzuwenden, sich vor dem von den USA selbst aufgebauten Feindbild Russland zu schützen.

Die europäischen Vasallen

Die europäischen Regierungen, und vor allem die US-Marionette von der Leyen als Chefin der EU-Kommission, die China in einer Rede im Mai faktisch den Wirtschaftskrieg erklärt hat, spielen das Spiel zum eigenen Schaden mit. Gleiches gilt für die NATO-Staaten und die US-Vasallen Japan und Südkorea.

Auf dem NATO-Gipfel in Washington wurden Pläne für eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea verkündet, deren Staatschefs als Zeichen der sich vertiefenden Kooperation zu dem Gipfel eingeladen waren. Und wie immer, wenn es darum geht, den USA (auch zum eigenen Schaden) zu gefallen, ist Deutschland unter der aktuellen Bundesregierung ganz vorne mit dabei.

Die Bundeswehr spielt dabei die Vorhut für die NATO, denn die Bundeswehr beteiligt sich an US-Manövern im indo-pazifischen Raum, die gegen China gerichtet sind. Einerseits handelt es sich dabei um ein Manöver in Australien und andererseits geht es um das RIMPAC-Manöver auf Hawaii, an dem rund 25.000 Soldaten aus 29 Ländern teilnehmen. Deutschland ist zum ersten Mal dabei, was für Verteidigungsminister Pistorius Grund genug war, selbst nach Hawaii zu fliegen und sich den USA anzudienen.

Pistorius handelt gegen deutsche Interessen

Als treuer US-Vasall kann es Pistorius gar nicht schnell genug gehen, Deutschland als Erfüllungsgehilfen der USA in den Konflikt mit China zu führen. Dabei wird er gerne auch mal deutlicher, als die Vertreter der USA, und die deutschen Staatsmedien berichten begeistert. So berichtete der Staatssender ZDF über den Besuch von Pistorius auf Hawaii:

„Und auch wenn es im offiziellen Szenario von RIMPAC keine Rolle spielt, scheut sich der deutsche Verteidigungsminister nicht, den Elefanten im Raum zu benennen: „Es geht darum, uns der Herausforderung zu stellen, vor der wir stehen, denn China verfolgt hier in der Region seine Politik.“ „Und wir müssen zeigen, dass wir zusammenstehen, alle Partner, die die regelbasierte internationale Ordnung verteidigen“, so Boris Pistorius.“

China verfolgt in der Region, also vor seiner eigenen Haustür, seine Politik? Das ist aber wirklich eine Frechheit, schließlich würden die EU oder die USA natürlich niemals vor ihrer eigenen Haustür (oder gar weltweit) ihre Politik verfolgen. Wobei: Was genau macht dann eigentlich die Bundeswehr im Pazifik, also am anderen Ende der Welt?

Im übrigen habe ich das Gefühl, dass Leute wie Pistorius Hardcore-Masochisten sind, denn die „regelbasierte internationale Ordnung“ bedeutet nichts anderes, als dass die USA die Regeln vorgeben und auch jederzeit einseitig ändern können. Das tun sie auch gerne zum Schaden der EU, wie ein Beispiel von 2022 zeigt, als die USA zum Schaden der EU aber zum eigenen Vorteil einfach alle Regeln der WTO ignoriert haben. Die Vertreter der EU haben das schulterzuckend akzeptiert.

Und diese „regelbasierte internationale Ordnung“, die auch der EU und Deutschland schadet, will Pistorius mit deutschen Soldaten im Pazifik verteidigen.

Die neue deutsche Kanonenboot-Politik

Und weil am deutschen Wesen bekanntlich die Welt genesen soll, hat Pistorius auch gleich noch angekündigt, die Bundeswehr werde ihr Engagement auch auf den Philippinen verstärken, die von den USA ebenfalls gegen China in Stellung gebracht werden.

Dass die Bundesregierung die Kanonenboot-Politik der Kolonialzeit wieder aufnehmen will, wenn auch dieses Mal als Anhängsel der USA, zeigt sich daran, dass Pistorius immer öfter deutsche Kriegsschiffe in die Nähe der chinesischen Küsten schickt. Im Spiegel konnte man über die Pläne von Pistorius lesen:

„Mit Interesse wird der weitere Kurs der deutschen Schiffe erwartet. Die Frage ist, ob sie durch die Taiwanstraße – also das Seegebiet zwischen Taiwan und China – fahren. Von August 2021 bis Februar 2022 war die Fregatte »Bayern« in einer vergleichbaren Mission unterwegs. Das Kriegsschiff durchquerte die Taiwanstraße aber nicht. Im Mai hatte Pistorius erklärt, es solle rechtzeitig entschieden werden, ob die Taiwanstraße diesmal durchquert werde. »Angesichts der Tatsache, dass es einige Verbände von Verbündeten und Alliierten gibt, die dort durchfahren, ist das natürlich eine Option«, sagte Pistorius.“

Ich frage mich, wie der Westen wohl reagieren würde, wenn China und Russland nach westlichem Vorbild die „Freiheit der Schifffahrt“ schützen und ihre Kriegsschiffe regelmäßig und demonstrativ beispielsweise durch den Ärmelkanal fahren lassen würden.

Die China-Politik der EU insgesamt und der deutschen Bundesregierung im Besonderen zeigt einmal mehr, dass die Europäer willenlose Vasallen der USA sind, die nicht zögern, die USA zum eigenen Schaden zu unterstützen.

Aber das ist ja nichts wirklich Neues mehr…



