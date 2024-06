USA vs. China

Die USA verbessern ihre Beziehungen zu den Philippinen und bauen die militärische Zusammenarbeit aus. Diese Politik ist eindeutig gegen China gerichtet, worauf China harsch reagiert.

Der Chinakorrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS hat einen sehr interessanten Artikel über die Entwicklungen in Ostasien geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

„Es gibt eine Grenze“: Wie China auf die verstärkten militärischen Beziehungen der Philippinen zu den USA reagiert

Andrej Popow, Chinakorrespondent der TASS, über die Gründe für die wachsenden Spannungen zwischen Peking und Manila

Im Rahmen der zweiten Phase des gemeinsamen Manövers Salaknib 2024 eröffneten die USA vom 1. bis 10. Juni das Joint Pacific Multinational Combat Training Centre auf den Philippinen. Nach und nach erschienen Nachrichten über die Stärkung der militärischen Zusammenarbeit und das nächste gemeinsame Manöver der beiden Länder. So fand vom 22. April bis 10. Mai auf dem Territorium der Philippinen das groß angelegte Manöver Balikatan 2024 statt. Darüber hinaus werden die philippinischen und US-amerikanischen Luftstreitkräfte in der zweiten Junihälfte das Manöver Cope Thunder abhalten. Das Manöver der beiden Länder findet vor dem Hintergrund der sich deutlich verschlechternden Beziehungen zwischen Peking und Manila statt.

Zusammenstöße zwischen Schiffen

In letzter Zeit sind chinesische und philippinische Schiffe im Südchinesischen Meer im wörtlichen und übertragenen Sinne häufiger zusammengestoßen. Grund dafür ist der seit langem andauernde Territorialstreit um die Spratly-Inseln (Nansha), auf die sowohl Peking als auch Manila Anspruch erheben. In den vergangenen drei Monaten haben chinesische Schiffe der Küstenwache zweimal – im März und April – Wasserwerfer gegen philippinische Schiffe vor der Second Thomas Bank (Ayungin Shoal Bãi Cỏ Mây) eingesetzt. Im März stießen die Schiffe der beiden Länder hier auch direkt zusammen. Das philippinische Schiff wurde dabei beschädigt und vier Besatzungsmitglieder wurden verletzt. Peking und Manila tauschten anschließend Anschuldigungen aus, die darauf hindeuteten, dass die jeweils andere Seite für den Vorfall verantwortlich war.

Die Philippinen hatten das alte Kriegsschiff Sierra Madre 1999 offenbar absichtlich vor diesem Riff auf Grund gesetzt, um ihre Kontrolle über die Gewässer zu sichern. Auf dem Schiff ist ein kleines Militärkontingent stationiert. Die Philippinen schicken regelmäßig Versorgungsschiffe dorthin, was zu einer harschen Reaktion der Küstenwache Chinas führt. Die Parteien beschuldigen sich seit Jahren gegenseitig, die Souveränität zu verletzen und die Situation zu eskalieren.

Bemerkenswert ist, dass die Sierra Madre ursprünglich ein amerikanisches Schiff war. Sie wurde 1944 in Indiana vom Stapel gelassen. Sie war im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg im Einsatz und wurde 1976 an die Philippinen übergeben. Dieses Schiff symbolisiert den amerikanischen Interventionismus und den Geist der Konfrontation. Und heute ist seine Anwesenheit im Südchinesischen Meer, wenn auch unter philippinischer Flagge, wie ein weiteres Signal an China, dass die USA fest an den Küsten der Region verankert sind und nicht die Absicht haben, sie loszulassen.

Zusammenstöße hat es vor der Second Thomas Bank schon früher gegeben. Aber jetzt finden sie vor dem Hintergrund einer äußerst instabilen Situation in der asiatisch-pazifischen Region statt, die durch den strategischen Wettbewerb zwischen China und den USA verursacht wird.

Der antichinesische Charakter der amerikanisch-philippinischen Beziehungen

Mit dem Amtsantritt des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. im Jahr 2022 haben Washington und Manila ihre militärische Zusammenarbeit intensiviert. Der neue philippinische Präsident stützt sich in der Außenpolitik stärker auf die USA als sein Vorgänger Rodrigo Duterte. Gleichzeitig strebt Marcos aber nicht bewusst eine Eskalation der Beziehungen zu China an, da er weiß, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu China äußerst wichtig sind.

Im Februar 2023 besuchte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Philippinen. Während des Besuchs vereinbarten die Länder, dem US-Militär Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten zu gewähren. Zuvor war Zugang zu fünf philippinischen Stützpunkten gewährt worden.

Ende April und Anfang Mai 2024 haben die USA und die Philippinen diese Stützpunkte aktiv in das große Militärmanöver Balikatan 2024 einbezogen. An dem Manöver nahmen etwa 11.000 US-amerikanische und etwa 5.000 philippinische Soldaten sowie mehrere hundert australische und französische Soldaten teil. Zum ersten Mal nahm auch die philippinische Küstenwache mit sechs Schiffen aktiv an dem Manöver teil. Vertreter aus 14 Ländern beobachteten das Manöver, darunter Partner der USA im Rahmen der Five Eyes Intelligence Alliance (Großbritannien, Neuseeland, Kanada), der indopazifischen Sicherheitsgemeinschaft (Indien, Japan) und Südkorea, das ebenfalls ein militärischer Partner der USA in Asien ist.

Das Manöver fand teilweise außerhalb der philippinischen Hoheitsgewässer statt, in Gewässern, die von China beansprucht werden. Während des Manövers, das eindeutig antichinesischer Natur war, versenkte das Militär mit Hilfe von Artillerie und Luftwaffe ein Schiff eines virtuellen Feindes.

Es ist erwähnenswert, dass das philippinische und das US-Militär ihre Zusammenarbeit in den nördlichen Teilen der Philippinen, insbesondere in der Inselprovinz Batanes, die 160 Kilometer von Taiwan entfernt ist, verfeinert haben. Dort, auf der nördlichsten philippinischen Insel Itbayat, übten US-amerikanische und philippinische Soldaten die Landung von US-Hubschraubern aus. Nach dem Manöver wurde bekannt, dass die Philippinen auf Itbayat einen Posten der Küstenwache eröffnet haben. Wenn schon die verstärkte US-Militärpräsenz auf den Philippinen Peking große Sorgen bereitet, so ist auch das Manöver in der Nähe von Taiwan ein deutliches Alarmsignal. Zumal der neu gewählte Regierungschef Taiwans, Lai Qingde, ein offener Befürworter der Unabhängigkeit der Insel ist.

China hofft auf eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan, schließt aber auch den Einsatz von Gewalt nicht aus, wenn es nötig ist. Im Falle eines Konflikts auf der Insel werden sich die USA einschalten. Manila, das durch einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag mit Washington verbunden ist, wird vermutlich nicht ausgeschlossen werden. Peking ist sich dessen bewusst und sieht in der verstärkten Militärpräsenz auf den Philippinen einen Faktor für die wachsenden Spannungen in der Region.

Die Region steht unter Feuer

Der vielleicht provokanteste Schritt der USA und der Philippinen war die Stationierung des amerikanischen Mittelstrecken-Raketensystems Typhon in der nordphilippinischen Provinz Luzon Anfang April. Der Komplex ist für den vertikalen Start von SM-6-Flugabwehrraketen (Reichweite 370 Kilometer) und Tomahawk-Marschflugkörpern (1.600 Kilometer) ausgelegt. Diese Raketen können nicht nur Ziele im Südchinesischen Meer, sondern auch an der Ostküste Chinas erreichen. Das Raketensystem wurde bei dem Manöver nicht eingesetzt, sondern verbleibt weiterhin auf den Philippinen.

Das Vorgehen der USA löste in Peking eine heftige Reaktion aus. Am 31. Mai erklärte der chinesische Verteidigungsminister Dong Jun in einem Gespräch mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande des Shangri-La-Dialogs, eines Sicherheitsforums in Singapur, dass die Stationierung von Mittelstreckenraketen auf den Philippinen eine erhebliche Gefahr für die Sicherheitsarchitektur in der Region darstelle. Einen Tag zuvor, am 30. Mai, drückte es der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Wu Qian noch schärfer aus. Er sagte, dass die Stationierung der Raketen auf den Philippinen „die gesamte Region unter US-Artilleriebeschuss setzt“ und „enorme militärische Risiken für die Region mit sich bringt“.

Am 2. Juni äußerte sich Dong Jun bei der Vorstellung von Chinas globaler Sicherheitsvision auf dem Shangri-La-Dialog erneut zur Stationierung von US-Raketen auf den Philippinen. Er merkte an, dass China „angesichts solcher Verstöße und Provokationen“ große Zurückhaltung zeige, aber dass es für diese Zurückhaltung „eine Grenze gibt“.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Grenze ziemlich nah ist. Heute geht der Konflikt zwischen China und den Philippinen allmählich über einen Territorialstreit zwischen den beiden Ländern hinaus. Die Spannungen zwischen Peking und Manila nehmen zu und Washington spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Philippinen werden – zusammen mit der Insel Taiwan, Japan und Südkorea – zu einem Glied in der Kette, mit der die USA versuchen werden, China einzudämmen.

Im Südchinesischen Meer entwickelt sich ein perfekter Sturm, eine Situation, in der die Summe der einzelnen ungünstigen Faktoren die negativen Auswirkungen jedes einzelnen stark verstärkt und schließlich zu katastrophalen Folgen führt. Die Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Washington und Manila, eine Reihe großer US-amerikanisch-philippinischer Militärmanöver, auch vor der Küste Taiwans, die Amtseinführung des pro-amerikanischen Regierungschefs in Taiwan, die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf den Philippinen und die harsche Rhetorik des chinesischen Militärs – all das sind einzelne Teile desselben Puzzles, und leider sieht das Gesamtbild in der Region alles andere als rosig aus.

Ende der Übersetzung



