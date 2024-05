Kriegsgefahr

Der ungarische Ministerpräsident Orban hat erklärt, dass Europa von der Phase der Diskussion über einen Krieg mit Russland in die Vorbereitungsphase eines Krieges mit Russland eingetreten ist.

Der ungarische Ministerpräsident Orban hat im ungarischen Radio vor der Politik Europas gewarnt, Kiew den Beschuss von Zielen in Russland mit westlichen Waffen zu erlauben. In dem Radiointerview ist Orban offensichtlich sehr deutlich geworden, denn russische Medien zitieren viele verschiedene Zitate aus dem Interview. RT-DE zitiert beispielsweise folgendes Orban-Zitat aus dem Interview:

„Der Krieg ist ein Monster, das ständig hungrig ist, es muss gefüttert werden, und es muss mit Geld gefüttert werden. Und ich sehe, dass die US-Amerikaner und die demokratische Regierung der Vereinigten Staaten sowie die Anführer der Europäischen Union bereit sind, es zu füttern.“

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einer Meldung, die ich übersetzt habe, andere Passagen des Interviews zitiert.

Beginn der Übersetzung:

Orban erklärte, dass Europa in die Phase der Kriegsvorbereitung mit Russland eingetreten ist

Der ungarische Ministerpräsident sagte, dass die EU und die NATO zunehmend in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine hineingezogen werden

Europa ist in ein Zwischenstadium der Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland eingetreten, da es zunehmend in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine hineingezogen wird. Diese Meinung vertrat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban in der Morgensendung des Radiosenders Kossuth.

Ihm zufolge gibt es jede Woche mehr und mehr Anzeichen dafür, dass sich die EU und die NATO auf ein militärisches Vorgehen vorbereiten. Der Regierungschef stellte fest, dass „man nicht in einem Schritt in einen Krieg eintritt“. „Es gibt drei Phasen: Diskussion, Vorbereitung und Zerstörung. Jetzt sind wir dabei, die Diskussion abzuschließen und sind in der Vorbereitungsphase. Wir sind ein paar Zentimeter von der Vernichtung entfernt“, sagte er.

Orban ist der Ansicht, dass es in der vergangenen Woche mindestens zwei Entwicklungen gegeben hat, die darauf hindeuten, dass sich Europa immer mehr in den Ukraine-Konflikt verstrickt und „auf einen Krieg zusteuert“. Erstens gebe es Gespräche zwischen Frankreich und der Ukraine über die Möglichkeit, dass französische Militärausbilder in die Ukraine gehen, um ukrainische Soldaten auszubilden. „Sollten sich die Franzosen darauf einlassen, wäre das ein neues Niveau“ der Beteiligung von EU- und NATO-Ländern an dem Konflikt, so der Ministerpräsident.

Zweitens, so erinnerte er, werde die Möglichkeit diskutiert, westliche Waffen einzusetzen, um Ziele tief im russischen Territorium anzugreifen. „Immer mehr Leute sagen, dass die Waffen, die der Westen liefert, nicht nur zur Verteidigung, sondern auch zum Angriff eingesetzt werden sollten“, so Orban. „Ohne die NATO wäre die Ukraine nicht in der Lage, auf russisches Territorium zu schießen, aber sie kann es, und so machen wir einen weiteren Schritt auf dem Weg, in den Krieg verwickelt zu werden“, betonte der Ministerpräsident.

Seiner Meinung nach findet die Eskalation des Konflikts statt, weil die Ukraine und der Westen immer noch gewinnen wollen. „Die Ukraine glaubt, Russland besiegen zu können“, und die westlichen Länder fühlen sich sicherer als die Frontstaaten in Mittel- und Osteuropa, erklärte Orban. „Das ist der wichtigste Grund, warum sie sich anders verhalten als wir. Sie wollen Russland besiegen, sie wollen um jeden Preis einen militärischen Erfolg erzielen“, so der Ministerpräsident.

Er bekräftigte, dass seine Regierung alles tun werde, um zu verhindern, dass Ungarn in den bewaffneten Konflikt in der Ukraine hineingezogen werde. „Dies ist nicht unser Krieg und die Ungarn dürfen nicht darunter leiden“, erklärte Orbán. Er glaubt, dass er ein starkes Argument hat, um diese Position zu rechtfertigen: „Die NATO ist ein starkes Verteidigungsbündnis, das geschaffen wurde, um seine Mitgliedstaaten zu schützen, nicht um in einen weiteren Krieg einzugreifen.“

Ende der Übersetzung

