Trumps Friedensplan

Ob Trumps Friedensplan für die Ukraine funktionieren kann, ist eines der Themen, die Experten derzeit intensiv diskutieren. Welche Szenarien sind möglich?

Trumps Friedensplan und wie es für die Ukraine weitergehen könnte, ist eines der Themen, die derzeit intensiv diskutiert werden. Dass ich dem Friedensplan, so wie er bekannt ist, sehr skeptisch gegenüber stehe, weil viele seiner Punkte – nach allem, was über die offizielle russische Position bekannt ist – für Russland inakzeptabel ist, habe ich oft thematisiert. Aber darum soll es hier nicht gehen.

In der russischen Nachrichtenagentur TASS hat ein russischer Experte mögliche Szenarien aufgezeigt. Weil er das in einem recht kurzen und verständlichen Artikel getan hat, habe ich den Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Von „Frieden durch Stärke” bis zum Dritten Weltkrieg: Welche Szenarien die USA für die Ukraine haben

Nikolaj Nowik, Experte der Wirtschaftshochschule für Kriegswirtschaft, über die Frage, wer von Trumps „Friedensplan“ profitiert und zu welchen Folgen er führen könnte

Donald Trump hofft nach seinem Wahlsieg, seine Vision für die Beilegung des Ukraine-Konflikts zu verwirklichen. Der bereits im Sommer verkündete Plan basiert auf den Ideen von Keith Kellogg, dem künftigen Sondergesandten für die Ukraine des 47. amerikanischen Präsidenten.

Der Plan enthält eine Reihe umfassender Vorschläge, die allerdings allen beteiligten Parteien – Russland, der Ukraine und den herrschenden Eliten der EU und Großbritanniens – grundlegend missfallen. Ich habe kürzlich mehr darüber geschrieben.

Doch wenn bei den Akteuren auf dem europäischen Kontinent alles relativ klar ist, so ist die Situation mit dem außereuropäischen Westen viel unklarer. Ich werde die klar erkennbaren Szenarien der Entwicklung der Konfliktes und mögliche Handlungsoptionen der USA als Initiatoren des Friedensplans einzeln betrachten.

Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine in naher Zukunft

Das ist meiner Meinung nach das unrealistischste Szenario. Obwohl dieses Ergebnis Donald Trump in den kommenden Jahren klar zum einflussreichsten Akteur in der internationalen Politik machen und seinen Status als „friedensstiftender Präsident“ bewahren würde, der den schwerwiegendsten Konflikt des 21. Jahrhunderts noch vor seinem offiziellen Amtsantritt lösen kann, der von den Staats- und Regierungschefs Europas, Asiens und der übrigen Welt nicht bewältigt werden konnte.

Außerdem wäre das eine Gelegenheit für eine pragmatische und selektive Annäherung an Moskau, um zu versuchen, die Linie der russisch-chinesischen Zusammenarbeit im Beziehungsdreieck mit den USA zu zerstören, wie es Henry Kissinger in den 1970er Jahren durch filigran-destruktive Diplomatie tat.

Aufrechterhaltung des Konflikts in einem langfristigen Grabenkrieg ohne groß angelegte Eskalation

Ich halte dieses Szenario im Gegenteil für das wahrscheinlichste. Es passt dem republikanischen Präsidenten, der die „America First“-Position mit den Methoden und Hebeln der Wirtschaftsmaschinerie und nicht mit dem realistischen Ansatz „Bajonett und Kugel“ vertritt.

Dabei kommt die klassische angelsächsische Strategie des Teile und Herrsche ins Spiel. Zusammen mit den früheren Industrien und möglichen Zollerhöhungen und der Abhängigkeit von Rohstofflieferungen wird Europa weiter an wirtschaftlicher Macht, Status und technologischer Führerschaft verlieren. Und die US-Rüstungskonzerne – Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon und so weiter – werden ihre Gewinne weiter dynamisch steigern, indem sie nach dem Paradigma von Trumps Vorstellungen agieren.

Eine weitere unkontrollierte Eskalation

Dies ist das gefährlichste Szenario. In diesem Szenario werden die Waffenlieferungen an die Ukraine zunehmen und beide Seiten werden Langstreckenraketen einsetzen, um tief auf strategische Ziele und die Infrastruktur im Hinterland zu feuern. Man müsste in den Medien und im innenpolitischen Diskurs auch mit einer Ausweitung der nuklearen Agenda rechnen.

Dieser Ausgang des Konflikts würde dem 47. Präsidenten der USA, der „den dritten Weltkrieg um jeden Preis verhindern“ will, ganz sicher nicht passen.

Vorläufiger Waffenstillstand und Einfrieren der Kontaktlinie für die Dauer von Verhandlungen

Dieses Szenario ist für die USA zwiespältig.

Einerseits wird die demokratische Regierung des amtierenden Präsidenten Joe Biden in seinem letzten Monat an der Macht natürlich versuchen, die Ukraine so weit wie möglich mit finanzieller und materieller Hilfe zu versorgen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken. Andererseits werden Donald Trump und seine Regierung bald mit einer Flut neuer existenzieller innerer und äußerer Herausforderungen konfrontiert sein: die Konsolidierung der oppositionellen Demokraten, die Untergrabung der globalen Finanzhegemonie des Dollars und der Druck des globalen Südens auf den US-geführten kollektiven Westen. Auf all diese Fragen müssten symmetrische Antworten gefunden werden.

Wir werden bald herausfinden, ob das für Trump bequeme Szenario der Umsetzung von „Frieden durch Stärke“ am Ende funktionieren wird oder ob der 47. Präsident der USA noch etwas Außergewöhnliches erfinden muss.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen