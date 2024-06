Nach Angaben der Wochenzeitung Obosrevatel erreicht die Zahl 40 Prozent

Der Arbeitskräftemangel in der Ukraine hat ein Rekordniveau erreicht: Arbeitgeber stellen Frauen ein, um den Mangel an Arbeitskräften im Zuge der Mobilisierung auszugleichen. Das berichtet die ukrainische Zeitung Obosrevatel.

Ihren Angaben zufolge liegt der Arbeitskräftemangel im Land bei 40 Prozent und ist in den Sektoren, in denen überwiegend Männer beschäftigt waren, am akutesten. Der Mangel an Arbeitskräften bereitet den Arbeitgebern bereits mehr Sorgen als Korruption, Stromausfälle und steigende Preise. So gaben laut einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung und Politikberatung 49 Prozent der Unternehmensvertreter an, dass der Personalmangel zu den größten Problemen gehört, die das Unternehmenswachstum behindern. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Jahr 2022 hat sich die Zahl der Arbeitgeber, die den Arbeitskräftemangel als großes Hindernis ansehen, mehr als verdoppelt.

Die Zeitung stellt auch eine Rekordzahl an offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt fest. Während früher auf 10 offene Stellen durchschnittlich 36 Bewerber kamen, sind es jetzt weniger als 19. Der beträchtliche Arbeitskräftemangel zeigt sich auch an der Geschwindigkeit des Gehaltsanstiegs. Um Mitarbeiter zu gewinnen, erhöhen die Arbeitgeber die Löhne, was auf Kosten der Rentabilität geht. So stieg nach offiziellen Angaben im ersten Quartal dieses Jahres das Durchschnittsgehalt im Land um 22,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. „Der Personalmangel zwingt die Arbeitgeber, die Löhne zu erhöhen, aber die Möglichkeiten für solche Erhöhungen sind begrenzt. Unternehmen mit mehr finanziellen Möglichkeiten werden gewinnen“, zitiert die Zeitung die Arbeitsmarktexpertin Natalia Slinko.

Der akuteste Personalmangel ist im Bausektor zu beobachten. In dieser Branche sind die Löhne um rekordverdächtige 44 Prozent gestiegen, und Frauen werden aktiv zur Arbeit angezogen. Laut einer Umfrage des ukrainischen Baugewerbeverbands haben 90 Prozent der Bauunternehmen einen deutlichen Anstieg des Frauenanteils unter den Beschäftigten festgestellt. Sie besetzen bereits die Hälfte der Stellen, die zuvor von Männern besetzt waren. Darüber hinaus haben 10 Prozent der Bauunternehmen Pläne für die Einstellung von Arbeitsmigranten, insbesondere aus Indien, angekündigt. Auch die Möglichkeit, die Zahl der Beschäftigten im Rentenalter zu erhöhen, wird in Betracht gezogen.

Seit Februar 2022 hat die Ukraine die allgemeine Mobilmachung ausgerufen und wiederholt verlängert, wobei die Regierung alles unternimmt, um zu verhindern, dass sich Männer im wehrpflichtigen Alter dem Dienst entziehen. Infolgedessen melden viele Industrieunternehmen Personalmangel, und die lokalen Verwaltungen klagen über einen Mangel an Fahrern im öffentlichen Nahverkehr und an Versorgungspersonal. Anstatt Männern werden nun Frauen angestellt.

Gleichzeitig sprechen viele Politiker und Experten seit langem von einer demografischen Krise in der Ukraine. Der Rektor der Kiewer Wirtschaftshochschule, Timofej Brik, berichtete, dass die Bevölkerung der Ukraine in letzter Zeit von 36 Millionen auf 25 Millionen Menschen gesunken ist. Vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels in verschiedenen Wirtschaftszweigen und des staatlichen Haushaltsdefizits empfahl das Ministerium für Sozialpolitik den Ukrainern, für ihre Rente zu sparen und bis ihn hohe Alter zu arbeiten.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen