Kriegspartei USA und warum Russland nun Verhandlungen mit Kiew ablehnt

Ukrainischer Angriff auf Kursk

Der US-geführte Westen besteht darauf, dass er im Ukraine-Konflikt keine Kriegspartei gegen Russland ist. Allerdings zeigen aktuelle Meldungen, dass das Gegenteil der Fall ist und dass der US-geführte Westen den Angriff auf Kursk unterstützt und wohl auch mit geplant hat.

Vor einigen Tagen habe schon unter der Überschrift „Angriff auf Kursk – Die USA planen die ukrainischen Operationen, aber waschen die Hände in Unschuld“ aufgezeigt, dass die USA an dem ukrainischen Angriff auf die russische Region Kursk beteiligt sind, obwohl man in Washington das Gegenteil behauptet. Inzwischen sind neue Meldungen aufgetaucht, die die Beteiligung der USA an dem Angriff bestätigen.

Die USA behaupten, von nichts zu wissen

In Washington behaupten alle Verantwortlichen auf Fragen von Journalisten, dass man in der US-Regierung ganz überrascht von dem Angriff auf die Region Kursk gewesen sei, den Kiew am 6. August begonnen hat. Das geht so weit, dass sogar behauptet wird, man warte auf Informationen aus Kiew, was der Sinn des Angriffs sein soll. So hat das US-Verteidigungsministerium am 15. August behauptet, es habe immer noch keine Informationen darüber, welche langfristigen Ziele die Ukraine mit ihrem Angriff auf die Region Kursk verfolgt.

Das erklärte ein nicht namentlich genannter hoher Pentagon-Beamter in einem Kommentar für das Portal Defence One. Ihm zufolge versuchen Pentagon-Vertreter von der ukrainischen Regierung zu erfahren, „was ihre wahren Absichten auf lange Sicht sind“ und wie sich der Angriff auf die Region Kursk „auf künftige Verhandlungen“ mit Russland auswirken wird. Der Beamte sagte, die Ukraine habe die USA nicht über ihren Angriff informiert.

Am gleichen Tag hat auch John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, erklärt, die US-Regierung wisse nicht, welche Absichten Kiew mit dem Angriff auf die Region Kursk verfolge. In einer Online-Pressekonferenz sagte Kirby auf die Frage, ob die Ukraine das russische Gebiet halten könne:

„Ich bin einfach nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten. Ich kann und will nicht für ukrainische Militäroperationen sprechen. Und natürlich bin ich nicht in der Lage, <…> über ihre Absichten zu sprechen. Ich kann nicht über ihre Fähigkeit sprechen, das Ziel zu erreichen, das sie zu erreichen versuchen.“

Solche Erklärungen geben das Weiße Haus, das US-Außenministerium und das Pentagon seit Tagen ab.

Westliche Waffen vor Kursk

Man muss es so deutlich sagen, auch wenn solche Vergleiche in Deutschland schwierig sind: Für die Juden ist der Holocaust die Urkatastrophe und jede Andeutung daran löst bekanntlich heftige Reaktionen aus. In Russland ist das nicht anders, denn die Sowjetunion hat im Zweiten Weltkrieg nicht sechs Millionen, sondern 27 Millionen Menschen verloren. Daher sind deutsche Panzer, die bei Kursk auf Russen schießen, für die Menschen in Russland nicht weniger unerträglich, als wenn irgendein Wahnsinniger heute auf die Idee käme, Juden mit Gas zu töten.

Dass bei Kursk deutsche Panzer operieren, bestreitet niemand. Aber es sind nicht nur deutsche Panzer. Am 15. August berichtete der britische Fernsehsender Sky News unter Berufung auf Quellen, dass die ukrainischen Streitkräfte bei dem Angriff auf Kursk von Großbritannien gelieferte Challenger-2-Panzer einsetzen. Einen Tag zuvor hatte die Times einen Vertreter des britischen Verteidigungsministeriums mit der Aussage zitiert, die britische Regierung habe der Ukraine die Erlaubnis erteilt, die von London gelieferten Waffen für den Angriff in der Region Kursk einzusetzen. Die Genehmigung gelte für alle an Kiew gelieferten Waffen, mit Ausnahme der Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow.

Das ist wenigstens ehrlich und zeigt einmal mehr, wie die deutsche Regierung die Menschen in Deutschland belügt. Vor einigen Tagen haben deutsche Politiker allen Ernstes erklärt, sie wüssten nichts über den Einsatz deutscher Panzer bei Kursk, weil die deutschen Waffen nach der Übergabe an Kiew zu „ukrainischen Waffen“ geworden seien und die Ukraine damit machen könne, was sie will, solange sie sich nur an das Völkerrecht halte.

Das ist natürlich gelogen, denn bei jeder Waffenlieferung wird genau festgelegt, wie die Waffen eingesetzt werden dürfen. Das schließt sogar eine sogenannte „Endverbleibsklausel“ ein, in der der empfangende Staat garantiert, die Waffen niemals ohne Genehmigung des liefernden Staates weiterzuverkaufen. Waffenlieferungen sind genau reglementiert, die Erklärung von Vertretern der deutschen Bundesregierung, die Ukraine sei „frei in der Wahl ihrer Möglichkeiten“, ist eine glatte Lüge.

Sollte mir jemand vorwerfen, das wäre eine böse Unterstellung von mir, kann man mir sofort das Gegenteil beweisen, indem man die Verträge, die bei den deutschen Waffenlieferungen an Kiew unterschrieben wurden, öffentlich macht und zeigt, dass es darin tatsächlich keinerlei Einschränkungen gibt. Aber das wäre eine Weltpremiere, wie die Erklärung aus London zeigt, in der die britische Regierung mitgeteilt hat, welche Waffen Kiew in Kursk benutzen darf und welche nicht.

Hat der Westen die Operation mit geplant?

Dass Kiew für den Angriff auf Kursk Einheiten ausgewählt hat, die mit westlichen Waffen ausgestattet sind, zeigt, dass Kiew seine westlichen Sponsoren natürlich schon vor Beginn der Planung des Angriffs gegen Kursk informiert hat, weil sich das ukrainische Oberkommando die Erlaubnis für den Einsatz der westlichen Waffen in Kursk abholen musste. Schon daran sieht man, dass die Erklärungen aus dem Westen, man habe von dem Angriff nichts gewusst, gelogen sind.

Aber damit nicht genug.

Am 9. August sagte ein Pentagonsprecher gegenüber dem Portal The War Zone, die USA würden die Ukraine auch nach dem Angriff auf das Gebiet Kursk weiterhin mit nachrichtendienstlichen Informationen versorgen. Allerdings wollte der Sprecher keine Einzelheiten mitteilen, was darauf schließen lässt, dass die USA Kiew auch mit Aufklärungsdaten über Kursk versorgen. Wäre das nicht der Fall, hätte er das vor dem Hintergrund, dass die US-Regierung ihre Hände in Unschuld wäscht, deutlich gesagt.

Übrigens ist die Versorgung einer Kriegspartei mit aktuellen Aufklärungsdaten laut dem Völkerrecht eine zweifelsfreie Kriegsbeteiligung, wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages deutlich gesagt hat.

Am 15. August hat Michail Podoljak, ein sehr einflussreicher Berater von Selensky, in einem Interview mit dem Independent zugegeben, dass die ukrainische Regierung mit den westlichen Partnern über den geplanten Angriff auf die Region Kursk gesprochen hat. Ihm zufolge „gab es Gespräche zwischen den Partnern, nur nicht auf öffentlicher Ebene“.

Wie passt die Tatsache, dass Kiew behauptet, den Westen über seine Pläne informiert zu haben, zu den Erklärungen aus dem Westen, man habe von rein gar nichts gewusst? Oder anders gefragt: Wer lügt hier, Kiew oder Washington?

Gamechanger?

Der ukrainische Angriff auf Kursk könnte ein echter Gamechanger in dem Konflikt sein, denn bisher hat Russland immer betont, es sei für Verhandlungen offen. Das hat der russische Präsident Putin am 14. Juni noch einmal bestätigt und dem Regime von Wladimir Selensky ein Verhandlungsangebot gemacht.

Nach dem Angriff auf Kursk sagte Putin jedoch am 12. August:

„Jetzt wird klar, warum das Kiewer Regime unsere Vorschläge zur Rückkehr zu einem Friedensplan sowie die Vorschläge interessierter und neutraler Vermittler abgelehnt hat. Allem Anschein setzt der Gegner mit Hilfe seiner westlichen Herren und durch die Hände der Ukrainer deren Willen um, und der Westen führt Krieg gegen uns. Der Gegner versucht also allem Anschein nach, seine künftige Verhandlungsposition zu verbessern. Aber über was für Verhandlungen kann man überhaupt mit Leuten reden, die wahllos Zivilisten und zivile Infrastruktur angreifen, oder versuchen, Atomkraftwerke zu bedrohen? Worüber soll mit denen überhaupt reden?“

Das war offenbar eine Kursänderung der russischen Regierung, denn Putin hat nach dem Angriff auf Kursk Verhandlungen de facto abgelehnt.

Das bestätigte auch eine Erklärung des stellvertretenden russischen Botschafters bei der UNO, der am 14. August erklärt hat, der ukrainische Angriff sei die Antwort Kiews auf Russlands „sehr großzügiges Verhandlungsangebot“ gewesen. Das sei „ein tödlicher Fehler“ gewesen, „den die Ukraine später bitter bereuen“ werde, und er führte weiter aus, „das Ende wird für die heutigen ukrainischen Nazis nicht weniger schmachvoll sein“, als es seinerzeit für die deutschen Nazis gewesen ist. In seiner Erklärung sprach er auch „von zukünftigen Tribunalen und Prozessen“ gegen alle, die Kriegsverbrechen begangen haben.

Wenn man diese russischen Erklärungen ernst nimmt, dann würde das bedeuten, dass die russische Regierung nun die bedingungslose Kapitulation zumindest der Ukraine und die Betrafung der Verantwortlichen fordert. Das würde bedeuten, dass sich die Tür für Verhandlungen geschlossen hat.

Ob es das war, was Selensky sich vorgestellt hat, als er den militärisch sinnlosen Angriff auf Kursk befohlen hat?



