Angriff auf Kursk

Dass die USA die ukrainischen Operationen planen, ist allgemein bekannt. Im Zuge des ukrainischen Angriffs bei Kursk behauptet die US-Regierung aber wieder einmal, Kiew entscheide selbst über seine Operationen.

Dass US-Generäle die Operationen der ukrainischen Streitkräfte planen, ist kein Geheimnis. Das hat die US-Regierung 2022 und 2023 auch recht offen verkündet. Wir erinnern uns, dass es im Herbst 2022 einen Rückschlag für Russland gab, als die russischen Truppen Cherson geräumt haben und im Gebiet Charkow von der Ukraine überrumpelt wurden. Damals haben und US-Regierung und US-Militär sehr stolz gemeldet, dass sie an der Planung entscheidend beteiligt waren.

Das gleiche galt, als die Ukraine Anfang 2023 ihre großspurig angekündigte Großoffensive geplant hat. Damals haben die USA ebenfalls verkündet, die Offensive mit geplant zu haben und sie haben in Erwartung des großen Sieges sogar geprahlt, der Ukraine „maßgeschneidert“ die Waffen dazu geschickt zu haben.

In der Politik ist es wie im richtigen Leben: Den Erfolg wollen sich alle an die Brust heften, aber mit dem Misserfolg will niemand etwas zu tun haben. Daher haben die USA sich seit der gescheiterten ukrainischen Offensive vom Sommer 2023 mit ihren stolzen Erklärungen, sie würden die ukrainischen Operationen planen, zurückgehalten, weil es angesichts der ukrainischen Niederlagen nichts mehr gibt, was man stolz hätte vermelden können.

Das bedeutet aber nicht, dass die US-Militärs in der Ukraine nicht mehr das Sagen hätten, im Gegenteil. Dazu kommen wir gleich, zunächst will ich über die aktuelle Erklärung aus den USA berichten.

Die Ukraine kann angeblich selbst entscheiden

Vor allem angesichts des ukrainischen Angriffs gegen Kursk mit westlichen Waffen ist es für die US-Regierung heikel irgendeine Beteiligung zu verkünden, weil es hier bereits um Angriffe gegen Russland geht. Würde die US-Regierung ihre Beteiligung daran verkünden, wäre das das offizielle Eingeständnis, dass die USA im Krieg mit Russland sind.

Daher hat die US-Regierung auf Journalistenfragen zu Kursk ihre Hände wieder in Unschuld gewaschen. Vedant Patel, der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, erklärte, die US-Regierung sei der Ansicht, dass die ukrainische Seite unabhängig über die Art ihrer militärischen Operationen entscheiden sollte.

Patel betonte auch, dass sich die Haltung Washingtons zu ukrainischen Angriffen mit US-Waffen auf russisches Territorium nicht geändert habe. Auf die Frage nach den Aussichten auf eine Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz von ATACMS-Raketen für Angriffe auf russisches Gebiet durch Kiew sagte er:

„An der amerikanischen Politik in Bezug auf Angriffe jenseits der Grenze hat sich nichts geändert. Ich werde nicht auf Einzelheiten unserer privaten diplomatischen Kontakte mit ukrainischen Partnern eingehen, sondern nur sagen, dass sich unsere Position nicht geändert hat.“

Ich will noch einmal an eine Auswahl von Meldungen erinnern, die zeigen, dass die USA längst Kriegspartei gegen Russland sind und in der Ukraine im Grunde das militärische Kommando führen, auch wenn Washington das momentan bestreitet, weil das wegen Kursk gerade heikel ist und weil es ohnehin nichts gibt, womit sich das US-Militär derzeit in der Ukraine rühmen könnte.

Die USA sind längst Kriegspartei

Im Spätsommer 2022 haben die USA der Ukraine eine der ersten „Wunderwaffen“ geliefert, mit denen Russland endlich besiegt werden sollte. Es ging um die HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, die sehr präzise feuern können. Damals erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium, dass es „vor einem Raketenstart Konsultationen zwischen den Geheimdiensten“ der USA und der Ukraine gibt, „die es Washington ermöglichen, einen Angriff zu stoppen, wenn ihnen das beabsichtigte Ziel nicht gefällt.“

Außerdem wies das Ministerium darauf hin, dass die Ukraine „Echtzeitinformationen“ für den Beschuss verwendet. Damals hat Kiew also das bestätigt, was heute als „russische Propaganda“ bezeichnet wird, nämlich dass die Zieldaten für die komplizierten westlichen Waffen, wie beispielsweise HIMARS, Storm Shadow und andere, vom Westen geliefert werden. Es sind westliche Offiziere, die bei der Zielauswahl der ukrainischen Streitkräfte zumindest dann das letzte Wort haben, wenn die westlichen Waffen zum Einsatz kommen.

Am 9. Februar 2023 wurde das erneut bestätigt, denn an dem Tag berichtete die Washington Post darüber und berief sich auf drei hochrangige ukrainische Beamte und einen hochrangigen US-Beamten. Ich habe den Artikel der Washington Post damals übersetzt, Sie können das hier nachlesen.

Im Dezember 2023, also nach der gescheiterten ukrainischen Offensive, hat die Washington Post eine Artikelserie veröffentlicht, die erneut gezeigt hat, wie tief die USA bereits in den Krieg gegen Russland verwickelt sind. Die Washington Post hat damals Interviews mit mehr als 30 hochrangigen Beamten aus der Ukraine, den USA und europäischen Ländern geführt und ausführlich darüber berichtet, wie die USA und europäische Länder die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive mit geplant und unterstützt haben. Ich habe die Artikel der Washington Post damals übersetzt, Sie finden sie hier.

Anfang März 2024 gab es dafür eine weitere, wenn auch ungewollte Bestätigung. Damals wurde das Telefonat der deutschen Luftwaffengeneräle bekannt, in dem die deutschen Generäle nicht nur offen über eigene Angriffspläne auf Ziele in Russland gesprochen haben, sondern auch vollkommen offen darüber geredet haben, dass in der Ukraine US-Soldaten den Ton angeben und dass britische Soldaten die Zieldaten in die von London gelieferten Storm Shadow-Marschflugkörper programmieren.

Die USA haben nichts damit zu tun?

Das war nur eine kleine Auswahl derartiger Meldungen aus den letzten zwei Jahren, man könnte die Liste fortsetzen. Was man deutlich sieht, ist, dass die US-Militärs bei den Operationen der Ukraine den Ton angeben, wenn sie sogar an der Auswahl der Ziele der ukrainischen Armee das letzte Wort haben und die nötigen Aufklärungsdaten liefern.

Daher ist es alles andere als russische Propaganda, dass die USA auch die ukrainischen Angriffe auf die Krim koordinieren, zumal zum Zeitpunkt der ukrainischen Angriffe auf die Krim immer US-Aufklärungsdrohnen vor der Krim patrouillieren, die kaum zufällig dort sein dürften, sondern die Aufgabe haben, dem ukrainischen Militär die Zieldaten in Echtzeit zu liefern. Nicht umsonst hat das russische Verteidigungsministerium nach dem letzten schweren Angriff die Ausarbeitung eines Planes mit Gegenmaßnahmen gegen die UD-Drohnen in Auftrag gegeben.

Im April habe ich einen langen russischen Artikel übersetzt, der viele zusätzliche Details darüber aufgezeigt hat, wie die US-Militärs die ukrainischen Streitkräfte befehligen. Bei Interesse finden Sie den Artikel hier.



