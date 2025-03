Geht Russlands geschickte Strategie bei den Ukraine-Verhandlungen auf?

Spaltung des Westens

Russland hat in den Ukraine-Verhandlungen derzeit sehr gute Karten, weil es sehr geschickt vorgeht und die Früchte seiner Arbeit der letzten Jahre erntet. Der Westen ist gespalten und Selensky steht in den Augen von Trump als unzuverlässiger Lügner da.

Russlands derzeitige Verhandlungsstrategie ist sehr geschickt. Indem Putin beispielsweise auf Trumps Vorschlag für gegenseitiges ein Moratorium für Angriffe auf Energie-Infrastruktur eingegangen ist und das auch einseitig einhält, während Kiew dagegen verstößt, hat er Trump ein weiteres Mal gezeigt, dass Selensky nicht zu trauen ist.

Und indem Putin auch auf die amerikanischen Vorschläge, das Getreideabkommen zu erneuern, eingegangen ist, kann Putin zuschauen, wie die EU den Westen spaltet. Zu dem Abkommen über den Transport von Getreide über das Schwarze Meer, das in der westlichen Presse derzeit oft als „Waffenstillstandsabkommen für das Schwarze Meer“ bezeichnet wird, gehört nämlich, dass der Westen die Sanktionen aufhebt, die den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindern (die Details finden Sie hier) – und das lehnt die EU ab, die damit Trumps Friedensbemühungen sabotiert.

Hinzu kommt der nun offen ausgebrochene Streit zwischen London, Washington und Brüssel über die ukrainischen Bodenschätze, der den Westen ebenfalls spaltet.

Putin scheint nun die Früchte seiner jahrelangen besonnenen Verhandlungsstrategie zu ernten.

Darüber gab es bei Politico einen interessanten Artikel, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Putin testet, wie weit Trump bei Sanktionen gegen Europa gehen wird

Laut Personen, die mit Situation vertraut sind, verfolgt der Kreml eine gezielte Strategie, um zu testen, wie weit US-Präsident Donald Trump in seinem Druck auf Europa, die Sanktionen gegen Russland zu lockern, bereit zu gehen ist.

Russland fordert die Wiederanbindung einer seiner größten Staatsbanken an das internationale Finanzsystem SWIFT als Bedingung für die Annahme eines von den USA vermittelten Waffenstillstands im Schwarzen Meer.

Die Absicht hinter der Auswahl der Russischen Bank für Landwirtschaft besteht darin, zu prüfen, ob Trump sich zunächst auf diesen Vorschlag einlassen und anschließend die Europäische Union mit ins Boot holen kann, sagten zwei mit dem Kreml vertraute Personen. Die Zuständigkeit über das SWIFT-System, das seinen Sitz in Belgien hat, liegt bei der EU.

Falls die Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin erfolgreich ist und Trump in dieser Hinsicht Dinge in Bewegung setzen kann, könnte ein solcher Erfolg beim Thema SWIFT zu einer schrittweisen Aufweichung des Sanktionsregimes insgesamt führen, sagten die oben genannten Personen, die um Anonymität baten, da es sich hier um ein heikles Thema handelt.

Die EU ordnete im Jahr 2022 an, dass die Russische Bank für Landwirtschaft sowie andere große russische Kreditinstitute als Teil umfassender Wirtschaftssanktionen und als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine von SWIFT abgekoppelt werden. Eine Koalition europäischer Staats- und Regierungschefs schloss vergangene Woche auf einem Gipfel in Paris die Möglichkeit aus, diese Beschränkung für Russland zu lockern.

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, dass stattdessen Wege erörtert worden seien, die Sanktionen zusätzlich zu verschärfen, um „weiteren Druck“ auf Russland auszuüben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der finnische Präsident Alexander Stubb sagte, dass die Staats- und Regierungschefs bereits an einem neuen Maßnahmenpaket arbeiteten.

„Putin hat dem Vorschlag von Präsident Trump zugestimmt, die Schwarzmeer-Initiative wiederzubeleben“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow zur dem von der UNO und der Türkei vermittelten Getreideexport-Abkommen von 2022 bis 2023. Dieses Abkommen brach zusammen, nachdem Russland aus der Vereinbarung ausstieg.

„Was SWIFT betrifft, so ist es ein integraler Bestandteil der Schwarzmeer-Initiative, der sowohl von den Europäern als auch von den USA damals mitgetragen wurde“, sagte Peskow. „Jetzt scheint es, als hätten alle Beteiligten die Rollen getauscht – jetzt sind es die Europäer, die nicht mehr mitmachen. Aber das ist keine Angelegenheit, mit der sich Russland befassen muss.“

Nach drei Tagen Verhandlungen in Saudi-Arabien in der vergangenen Woche gaben die USA am Dienstag bekannt, dass sich die Ukraine und Russland auf einen Waffenstillstand im Schwarzen Meer als nächsten Schritt in Trumps Bemühungen zur Beendigung des Krieges geeinigt hätten. Zuvor hatte man sich auf eine 30-tägige Pause bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur geeinigt.

Während die Ukraine erklärte, sie werde den Waffenstillstand umgehend einhalten, überraschte Moskau das Weiße Haus, indem es erklärte, dass seine Teilnahme am Waffenstillstand im Schwarzen Meer von der Aufhebung der Sanktionen gegen die Landwirtschaftsbank und andere Finanzinstitute abhänge, die im internationalen Handel mit Lebens- und Düngemitteln tätig sind. Dazu gehörte auch die Wiederanbindung an SWIFT, hieß es aus dem Kreml.

US-Außenminister Marco Rubio sagte gegenüber Medien, dass einige der russischen Bedingungen „Sanktionen betreffen, die nicht unsere sind. Diese Sanktionen wurden von der Europäischen Union verhängt.“ Das US-Außenministerium werde prüfen, „welche die russische Position ist und was deren Forderung beinhaltet“. Anschließend werde Präsident Trump den nächsten Schritt entscheiden, fügte Rubio hinzu.

„Das ist ein Test für Trump“, sagte Pavel Danilin, ein politischer Analyst, der mit Vertretern des Kremls zusammenarbeitet. „Moskau möchte prüfen, wie Trump mit seinen Versprechen umgeht.“

Russland brachte das Thema der Wiederanbindung seiner Banken an SWIFT in den Gesprächen mit der US-Delegation in der saudischen Hauptstadt Riad zur Sprache. Diese sollen den Vorschlag unaufgeregt entgegengenommen haben, sagte Grigory Karasin im russischen Staatsfernsehen. Karasin ist eines der führenden Mitglieder der russischen Delegation bei den Verhandlungen in Riad.

Die amtierende US-Regierung sei „an einem Dialog mit uns interessiert, an einer Suche nach gemeinsamen Ansätzen und Lösungen“, sagte Karasin, der in einer früheren Funktion das Amt eines stellvertretenden russischen Außenministers bekleidete. „Jetzt werden wir abwarten und sehen, ob Europa allmählich wieder zur Vernunft zurückkehren wird – zurück zu einer Art Realismus.“

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen