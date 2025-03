Was die USA, Russland und die Ukraine vereinbart haben und wie der Spiegel darüber berichtet

Ukraine-Verhandlungen

Der Spiegel versucht mit allen Mitteln, die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine in Saudi-Arabien negativ dazustellen. Interessant ist, dabei zu zählen, wie viele Beispiele von Desinformation man in einem Spiegel-Artikel über die Verhandlungen finden kann.

Die Verhandlungen in Saudi-Arabien zwischen den USA, Russland und der Ukraine waren kein Durchbruch, aber wenn das, worauf sich geeinigt wurde, umgesetzt wird, waren sie ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Frieden.

Im Kern hat man sich auf zwei Punkte geeinigt: Erstens für 30 Tage von Angriffen auf die Energie-Infrastruktur des Gegners zu verzichten und zweitens die Kampfhandlungen im Schwarzen Meer einzustellen, um die Sicherheit der Handelsschifffahrt zu gewährleisten. Dabei geht es im Grunde um die Wiederaufnahme des Getreideabkommens von 2022.

Schauen wir uns einmal an, was genau vereinbart wurde und wie der Spiegel darüber berichtet. Dabei ist das Interessanteste, was der Spiegel seinen Lesern alles verschweigt, was man auch „Desinformation durch Weglassen“ nennt.

Aussetzung von Angriffen auf die Energie-Infrastruktur

Der Spiegel hat unter der Überschrift „Russlands Krieg gegen die Ukraine – Die Illusion vom schnellen Frieden“ über das Ergebnis der Verhandlungen in Saudi-Arabien berichtet, bei denen die US-Vertreter nacheinander mit Vertretern der Ukraine und Russlands verhandelt haben. Über das vereinbarte Ende von Angriffen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen schreibt der Spiegel:

„Zum einen geht es in der Vereinbarung um einen 30-tägigen Angriffsstopp auf die Energieinfrastruktur. Darauf hatten sich Russland und die Ukraine bereits vergangene Woche geeinigt – und beschuldigten einander direkt darauf des Bruchs.“

Dass es dazu bereits letzte Woche eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine gegeben hat, ist schlicht nicht wahr. Die Fakten sind, dass Trump Putin das in ihrem Telefonat vorgeschlagen hat und dass Putin umgehend einen einseitigen Stopp russischer Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur angeordnet hat.

Selensky hingegen hat sich zunächst dagegen ausgesprochen und stattdessen gefordert, der Angriffsstopp solle auch für andere Infrastrukturen wie Häfen und so weiter gelten. Außerdem hat die Ukraine in der Tagen danach demonstrative russische Energie-Infrastruktur (ein Öllager und eine Gaspipeline) angegriffen.

Davon wissen Spiegel-Leser allerdings nichts, denn das hat der Spiegel verschwiegen. Der hat stattdessen berichtet, Russland greife Ziele in der Ukraine an, um seinen Lesern zu suggerieren, Russland halte sich nicht an die Absprache mit Trump. Allerdings erwähnt der Spiegel in seinen Artikeln keine einzige ukrainische Energie-Infrastruktur, die Russland angegriffen hat. Nur weist der Spiegel seine Leser darauf, dass Russland sich an die Absprache hält, nicht hin, sondern suggeriert stattdessen mit täglichen Artikeln über russische Luftangriffe das Gegenteil.

Ob die Vereinbarung von Saudi-Arabien tragfähig ist, wird die Zeit zeigen, denn die Ukraine bleibt als bei ihrer Lesart, dass auch Häfen und anderes unter diese Regelung fallen. Im Spiegel klingt das so:

„Es sollen Maßnahmen entwickelt werden, den Angriffsstopp auch umzusetzen. Doch offenbar konnten sich beide Seiten weiterhin nicht darauf einigen, was sie unter Energieinfrastruktur verstehen. Die Ukraine möchte, dass zivile Einrichtungen, Bahnanlagen und Häfen als Energieanlagen gelten. Der Kreml fordert einen Angriffsstopp auf Raffinerien, Pipelines, Lagerstätten und Kraftwerke.“

Russland fordert also genau das, was Trump vorgeschlagen hat, während Selensky so ziemlich alles als Energie-Infrastruktur definieren will. Aber davon war nie die Rede.

Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis Selensky Russland Verstöße gegen die Abmachung vorwerfen wird, weil Russland beispielsweise einen Zug mit Waffen für die Front bombardiert hat. Genau aus diesem Grund ist es während laufender Kampfhandlungen kaum möglich, sich auf eine Pause beim Beschuss von beispielsweise Bahnanlagen zu einigen, weil das dem Gegner helfen würde, Nachschub an die Front zu fahren. Selenskys Forderungen zeigen einmal mehr, dass er an einem Frieden nicht interessiert ist.

Das zeigt sich auch daran, dass die Ukraine am auf die Verhandlungen folgenden Tag trotz der Einigung, keine Energie-Infrastruktur zu anzugreifen, die Stromversorgung im Gebiet Kursk bombardiert hat, was zu einem Stromausfall in diversen Ortschaften geführt hat. Aber auch darüber hat der Spiegel nicht berichtet.

Das Getreideabkommen

Vor allem die Verhandlungen über eine Einstellung der Kampfhandlungen im Schwarzen Meer sind dem Spiegel anscheinend ein Dorn im Auge. Um zu verstehen, wie ich zu dieser Aussage komme, müssen wir uns kurz daran erinnern, worum es dabei geht.

Im Kern geht es um das Getreideabkommen, das im 2022 geschlossen wurde und über das westliche Medien wie der Spiegel von Beginn an unvollständig berichtet haben. Dort war immer nur davon die Rede, dass das Abkommen den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer erlauben soll. Was westliche Medien dabei nicht erwähnt haben, war, dass es dabei um Gegenseitigkeit ging, denn es sollten auch die Exporte von Getreide und Düngemitteln aus Russland ermöglicht werden, wozu laut dem Abkommen gehörte, dass der Westen die Sanktionen gegen Versicherungen, Schiffe, Logistikfirmen und Banken aufhebt, die den russischen Export behindern.

Besonders wichtig waren dabei immer die Sanktionen gegen russische Banken und deren Abtrennung vom Zahlungssystem SWIFT, denn wie soll Russland Getreide und Düngemittel exportieren, wenn andere Länder wegen der Sanktionen gegen russische Banken gar nicht für die Waren bezahlen können?

Begründet wurde das Getreideabkommen im Westen aus propagandistischen Gründen damit, dass das ukrainische Getreide für die ärmsten Länder der Welt lebenswichtig sei. Dass Russland viel mehr Getreide exportiert als die Ukraine, Russlands Exporte aber von westlichen Sanktionen behindert werden, haben die westlichen Medien dabei verschwiegen.

Aber auch das im Rahmen des Abkommens exportierte ukrainische Getreide ging gar nicht an die ärmsten Länder der Welt, sondern vor allem an China, in die EU und die Türkei. Das kann man auf der entsprechenden Seite der UNO nachlesen, die immer noch online ist. Dass die notleidenden Länder Afrikas und Asiens, die laut den westlichen Medien das Getreide bekommen sollten, fast nichts bekommen haben, haben die Medien im Westen nicht berichtet.

Russland hat das Getreideabkommen nach einem Jahr auslaufen lassen, weil der Westen sich nicht an seinen Teil gehalten und die entsprechenden Sanktionen aufgehoben hat. Aber das haben Medien wie der Spiegel in ihren Artikeln dazu natürlich verschwiegen und Russland stattdessen wieder vorgeworfen, den ärmsten Ländern der Welt ukrainisches Getreide vorenthalten zu wollen.

Desinformation durch Weglassen im Spiegel

Und das Verschweigen geht weiter. Schon vor den Verhandlungen in Saudi-Arabien hat der Spiegel über die Verhandlungen über die Schifffahrt im Schwarzen Meer berichtet und stellte es so dar, als benutze Russland die Handelsschifffahrt im Schwarzen Meer als eine Art Geisel, um Sanktionen abzubauen.

Und in dem Artikel, den der Spiegel nach den Verhandlungen veröffentlicht, klang das dann so:

„Genauso unklar ist, ob eine Waffenruhe im Schwarzen Meer umgesetzt wird. Denn Russland knüpft sie an eigene Bedingungen: Eine Feuerpause werde erst in Kraft treten, wenn Russlands Zugang zum Weltmarkt für Agrarprodukte und Düngemittel wiederhergestellt würde. Dafür müssten westliche Sanktionen gegen russische Finanzinstitute aufgehoben werden. Russland fordert, wieder ans SWIFT-System angeschlossen zu werden, einem internationalen Zahlungsnetz zwischen Finanzdienstleistern, dessen Blockade Russlands Wirtschaft schwächt. Doch für die Aufhebung dieser Sanktionen wäre die Zustimmung der Europäischen Union erforderlich, die bei den Gesprächen fehlte.“

Kein Wort erfährt der Spiegel-Leser darüber, dass die Aufhebung dieser Sanktionen schon Teil des 2022 geschlossenen Getreideabkommens war und dass der Westen das Getreideabkommen dadurch sabotiert hat, dass er das nicht umgesetzt hat.

Stattdessen stellt der Spiegel es so dar, als sei Trump auf der Seite Russlands:

„Die Trump-Regierung scheint sich Moskaus Willen zu beugen. In ihrer Erklärung schrieben die USA, sie wollten »dazu beitragen, Russlands Zugang zum Weltmarkt für Agrar- und Düngemittelexporte wiederherzustellen«.“

Wer spaltet den Westen?

Der Spiegel versteht, dass die Frage des Schwarzen Meeres zu einem Problem für die EU werden kann, und weist in mehreren Artikeln darauf hin, dass bei der Frage eine Spaltung des Westens drohe, von der nur Putin profitiere. In diesem Spiegel-Artikel klang das so:

„Trump könnte Europa nun unter Druck setzen, die Sanktionen gegen Russland abzuschwächen. Sollte sich Europa widersetzen, droht ein noch schärferer Konflikt in der transatlantischen Beziehung. Brüssel hat die Forderung Russlands bisher zurückgewiesen, berichtet die »Financial Times«. Die Europäische Kommission erklärte am Mittwoch, das Sanktionsregime werde bis zum »bedingungslosen Abzug« der Moskauer Truppen aus der Ukraine in Kraft bleiben.“

So, wie der Spiegel es formuliert, ist Trump der Bösewicht, der sich auf die Seite des bösen Russlands stellen und damit weiteren Streit mit der EU riskieren will, während die gute EU prinzipientreu der armen Ukraine hilft. Dass es der Westen war, der das Getreideabkommen mit seinen Sanktionen zum Scheitern gebracht hat, und dass Trump nun nichts anderes tun würde, als den im Getreideabkommen festgeschriebenen Abbau der entsprechenden Sanktionen endlich umzusetzen, damit das Getreideabkommen wieder in Kraft gesetzt werden kann, erwähnt der Spiegel hingegen nicht.

Das funktioniert nur, weil die deutschen Medien ihre Leser durch Weglassen von Informationen unwissend halten. Der Ausdruck dafür lautet „Lückenpresse“, was wesentlich schlimmer ist als „Lügenpresse“, denn eine Lüge könnten die Leser erkennen, aber die Desinformation zu erkennen, wenn man nicht weiß, was einem alles verschwiegen wird, ist praktisch unmöglich.



