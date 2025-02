Was Moskau und Washington über das Telefonat zwischen Putin und Trump erklären

Durchbruch?

Die Präsidenten Putin und Trump haben ein anderthalbstündiges Telefonat geführt. Hier übersetze ich die offiziellen Erklärungen, die beide Seiten über das Telefonat veröffentlicht haben.

Nach dem überraschenden Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump werden die Spekulationen ins Kraut schießen. Dabei ist es wichtig, die offiziellen Erklärungen beider Seiten genau zu lesen, weshalb ich die Pressemeldung des Kreml und Trumps Post auf Truth Social über das Telefonat übersetzt habe.

Beginnen wir mit der Pressemeldung des Kreml.

Beginn der Übersetzung:

Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump

Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben ein Telefongespräch geführt.

Die Staatsoberhäupter erörterten Fragen im Zusammenhang mit dem Austausch von russischen und amerikanischen Staatsbürgern. Der US-Präsident versicherte, dass die amerikanische Seite alle getroffenen Vereinbarungen einhalten werde.

Sie sprachen auch über die Lösung des Konflikts in der Ukraine. Trump sprach sich dafür aus, die Kampfhandlungen so bald wie möglich einzustellen und das Problem mit friedlichen Mitteln zu lösen. Putin seinerseits verwies auf die Notwendigkeit, die Ursachen des Konflikts anzugehen, und stimmte mit Trump darin überein, dass eine langfristige Lösung durch friedliche Verhandlungen erreicht werden könne.

Der russische Präsident unterstützte auch eine der Hauptthesen des amerikanischen Staatschefs, dass die Zeit für eine Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern gekommen sei.

In dem Gespräch wurden die Lösung des Nahostkonflikts, das iranische Atomprogramm und die bilateralen russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen angesprochen.

Der russische Präsident lud den US-Präsidenten zu einem Besuch in Moskau ein und erklärte sich bereit, US-Vertreter in Russland zu den Arbeitsbereichen zu empfangen, die von beiderseitigem Interesse sind, einschließlich des Themas der Regelung der Ukraine.

Putin und Trump vereinbarten, ihre persönlichen Kontakte fortzusetzen und auch persönliche Treffen zu organisieren.

Ende der Übersetzung

Es folgt die Übersetzung der Erklärung, die US-Präsident Trump auf Truth Social veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Ich hatte gerade ein langes und äußerst produktives Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wir haben über die Ukraine, den Nahen Osten, Energie, künstliche Intelligenz, die Macht des Dollars und verschiedene andere Themen diskutiert. Wir beide erinnerten an die große Geschichte unserer Nationen und an die Tatsache, dass wir im Zweiten Weltkrieg so erfolgreich zusammen gekämpft haben und erinnerten uns daran, dass Russland Dutzende Millionen Menschen verloren hat und dass auch wir so viele verloren haben. Wir sprachen beide über die Stärken unserer jeweiligen Nationen und den großen Nutzen, den wir eines Tages aus der Zusammenarbeit ziehen werden. Doch zuerst wollen wir, darin sind wir uns beide einig, beenden, dass der Krieg Russland/Ukraine Millionen von Menschenleben fordert. Präsident Putin verwendete sogar mein sehr starkes Wahlkampfmotto: „GESUNDER MENSCHENVERSTAND“. Wir glauben beide ganz fest daran. Wir haben vereinbart, sehr eng zusammenzuarbeiten und dazu auch die Länder des jeweils anderen zu besuchen. Wir haben außerdem vereinbart, dass unsere entsprechenden Teams unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, und wir werden beginnen, indem wir den ukrainischen Präsidenten Selensky anrufen und ihn über das Gespräch informieren, das ist etwas, das ich sofort tun werde. Ich habe Außenminister Marco Rubio, CIA-Direktor John Ratcliffe, den Nationalen Sicherheitsberater Michael Waltz sowie den Botschafter und Sondergesandten Steve Witkoff gebeten, die Verhandlungen zu leiten, und ich bin fest davon überzeugt, dass sie erfolgreich sein werden. Millionen von Menschen sind in einem Krieg gestorben, den es nicht gegeben hätte, wenn ich Präsident gewesen wäre, aber er hat stattgefunden, also muss das enden. Es dürfen keine weiteren Menschenleben verloren gehen! Ich möchte Präsident Putin für die Zeit und Mühe danken, die er im Zusammenhang mit diesem Aufruf aufgebracht hat, sowie für die gestrige Freilassung von Marc Fogel, einem wunderbaren Mann, den ich gestern Abend im Weißen Haus persönlich begrüßt habe. Ich glaube, dass diese Bemühungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, hoffentlich bald!

Ende der Übersetzung



