Israel schafft im Norden von Gaza Tatsachen

Ethnische Säuberung

Die Washington Post berichtet, dass Israel im Norden des Gazastreifens ganze Wohngebiete abträgt und militärische Befestigungen errichtet. Offenbar macht Israel nun endgültig ernst mit der ethnischen Säuberung und schafft Tatsachen.

Die nationalistische Regierung Israels träumt von einem Großisrael, zu dem der Gazastreifen, das Westjordanland und Teile Syriens gehören sollen. Der Gazakrieg ist der Vorwand, unter dem dieser Plan von der israelischen Regierung umgesetzt wird.

Der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober war der Vorwand für die israelische Regierung, ihre Pläne umzusetzen. Im Westen wird nicht thematisiert, dass die israelische diesen Angriff offensichtlich gezielt provoziert hat und dann geschehen ließ, um diesen Vorwand zu bekommen. Daher will ich daran noch einmal erinnern, bevor wir zu der aktuellen Meldung kommen.

LIHOP

Die al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt gilt nach der Kaaba in Mekka und der Prophetenmoschee mit dem Grab des Propheten Mohammed in Medina als drittwichtigste Moschee des Islams. Israel betrachtet Jerusalem jedoch als seine Hauptstadt, obwohl Ost-Jerusalem völkerrechtlich zu einem zu gründenden Palästinenserstatt gehören soll. Dass Moslems in Jerusalem von der israelischen Polizei immer wieder an der Ausübung ihre Glaubens gehindert werden, stößt in der islamischen Welt auf Kritik und Protest. Diese Vorfälle häuften sich 2023, was im Westen aber kaum Schlagzeilen gemacht hat.

Die Hamas warnte Israel immer wieder vor diesen Schikanen und hat ihren Angriff vom 7. Oktober schließlich mit eben diesen israelischen Schikanen an der Moschee begründet. Schon das zeigt, dass Israel an dem Terrorangriff der Hamas nicht ganz unschuldig ist, was den Terrorangriff nicht rechtfertigt, aber zeigt, worin er begründet war.

In westlichen Medien wurde ebenfalls schnell wieder vergessen, dass die israelischen Geheimdienste reichlich Warnungen vor dem bevorstehenden Angriff der Hamas bekommen haben und auch eigene Erkenntnisse hatten, die sie aber angeblich nicht ernst genommen haben. Die Vielzahl der Warnungen und Informationen über den bevorstehenden Angriff lassen darauf schließen, dass die israelische Regierung den Angriff provoziert hat und geschehen ließ, um den gewünschten Vorwand für ethnische Säuberungen und die Errichtung von Großisrael zu bekommen.

Ein solches Vorgehen nennt man LIHOP, was die Abkürzung für „let it happen on purpose“, also etwa „lass es absichtlich geschehen“ ist.

Die ethnische Säuberung

Dass Israel sofort nach Beginn seines Krieges in Gaza mit ethnischen Säuberungen begonnen hat, wurde im Westen ebenfalls nur sehr verschämt berichtet. Darüber, dass Israel parallel dazu auch im Westjordanland militärisch aktiv geworden ist und Palästinenser aus ihren Siedlungen vertreibt, wobei es ebenfalls viele Tote gibt, berichten westliche Medien fast gar nicht.

Gaza ist auch wirtschaftlich wichtig, denn vor der Küste von Gaza liegen Gasfelder, die völkerrechtlich den Palästinensern gehören und die den Gazastreifen zu einer reichen Region hätten werden lassen können, wenn Israel die Erschließung der Gasfelder nicht verhindert hätte.

Großisrael

Dass die israelische Regierung in Gaza eine ethnische Säuberung, also die gewaltsame Vertreibung oder Vernichtung der Palästinenser, plant, konnte man schon daran erkennen, dass die israelische Regierung schon Ende Oktober 2023 begonnen hat, selbst Förderlizenzen für die Gasfelder, die ihr gar nicht gehören, zu vergeben. Das machte nur Sinn, wenn die israelische Regierung sicher war, dass es nach dem Krieg keine Palästinenser mehr im Gazastreifen geben würde.

Auch im Westjordanland schafft die israelische Regierung Fakten. Einerseits gilt das für völkerrechtswidrig dort seit Jahrzehnten entstehenden israelischen Siedlungen, aber vor allem gilt das aktuell für die verstärkte brutale Vertreibung von Palästinensern aus dem Westjordanland.

Und auch in Syrien hat Israel nach dem Sturz Assads ein weiteres Stück Land bei den Golanhöhen besetzt, das Israel – wie schon die Golanhöhen – kaum wieder hergeben wird.

Ganz offensichtlich will Netanjahu nun den Traum der israelischen Nationalisten umsetzen und gewaltsam ein Großisrael erschaffen.

Fakten schaffen

Nun meldet die Washington Post, dass die israelischen Streitkräfte im nördlichen Gazastreifen ganze Wohngebiete zerstören und an ihrer Stelle militärische Befestigungen errichten.

Wie die Zeitung berichtet, deuten verfügbare Satellitenbilder und Videos darauf hin, dass „Israel in Wohngebieten im nördlichen Gazastreifen, wo Tausende Palästinenser gezwungen waren, aus ihren Häusern zu fliehen, massiv Gebäude zerstört und militärische Befestigungen baut“. Satellitenbilder zeigen demnach, dass die „israelischen Streitkräfte ganze Viertel zerstören, militärische Befestigungen errichten und neue Straßen verlegt haben“.

Nach Angaben der UNO sind in den letzten elf Wochen mehr als 100.000 Palästinenser aus dem Gebiet geflohen, wobei das richtige Wort offensichtlich nicht „geflohen“, sondern „vertrieben“ lauten müsste, denn die Washington Post berichtet auch, dass zehn Bewohner des nördlichen Teils des Gazastreifens Reportern der Zeitung von „groß angelegten Angriffen israelischer Streitkräfte auf Wohngebiete“ berichtet haben. Sie sagten auch, dass Israel „gefährliche Massenevakuierungen durchführte, bei denen Männer und Jungs von Frauen und Kindern getrennt wurden“ und dass einige Bewohner „Gewalt und willkürlichen Verhaftungen“ ausgesetzt seien.

Die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International warf Israel Anfang Dezember vorsätzlichen und demonstrativen Völkermords am palästinensischen Volk im Gazastreifen vor. Ihrer Einschätzung nach begeht Israel „nach der Völkermordkonvention verbotene Handlungen mit der konkreten Absicht, Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten“. Der Titel des Berichts von Amnesty International trug den vielsagenden Titel „Israel/Besetzte Palästinensische Gebiete: „Man fühlt sich wie ein Untermensch“: Israels Völkermord an Palästinensern in Gaza“.

Aber in den westlichen Medien gab es deswegen keinen Aufschrei. Und auch jetzt dürften die westlichen Medien verschämt wegschauen, während Israel den größten Völkermord begeht, den es seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa oder seiner unmittelbaren Nähe gegeben hat. Immerhin haben vorher über zwei Millionen Menschen in Gaza gelebt, die nirgendwo hinkönnen und von der israelischen Armee durch Bomben und die Blockade von Lieferungen von Lebendmitteln und Medikamenten umgebracht werden, wenn niemand diesen Wahnsinn stoppt.



